Кремль прокомментировал ограничения на полеты над Крымом и Черным морем

Временные ограничения на полеты в некоторых секторах – это нормальная мировая практика, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ограничениях на воздушное движение над частью Крыма и Черного моря.

Ранее в СМИ со ссылкой на международное извещение для пилотов (NOTAM) появилась информация о том, что Россия ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря с 20 по 24 апреля.

«Я не располагаю такой информацией. Наверное, надо в Минтранс обращаться», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, в курсе ли этого решения президент и принималось ли оно с учетом его мнения.

Он отметил, что «на самом деле на временной основе введение ограничений в некоторых секторах на воздушное движение – это абсолютно нормальная мировая практика». «Существует стандартная система уведомлений и так далее. В этом нет ничего особенного», – сказал представитель Кремля.

В ответ на вопрос, фиксируют ли в Кремле ухудшение ситуации на границе с Украиной, он отметил, что «элемент напряжения в самой Украине – он пока не исчез». «Он есть, будем надеяться на лучшее, но, безусловно, это требует особенного внимания», – сказал Песков.

Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.

Госдеп США заявил, что обеспокоен намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия, приостановив проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря, действует в соответствии с международными договоренностями.