Педиатр рассказал о защите детей от простуд весной

Простуды у детей весной – это нормально, так как один сезон сменяется другим, нет ничего страшного в том, если ребенок один-два раза переболел инфекцией, заявила кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России Ирина Добрецова.

Добрецова указала, что для поддержки иммунитета ребенка можно использовать физические нагрузки, например, уделять час прогулке в солнечную погоду после школы, передает ФАН.

«Он не должен сразу идти учить уроки, наоборот: он может час погулять с друзьями на пользу своему здоровью. Три-четыре раза в неделю ребенку нужно заниматься в какой-либо секции. Я не говорю о профессиональном спорте, это могут быть танцы, баскетбол и так далее. Потому что если он ничем не занимается, то иммунитет начинает снижаться. Иммунная система устроены так, что количество клеток, которые должны бороться с вирусами, становится меньше», – пояснила врач.

Кроме того, от питания также зависит иммунитет не только ребенка, но и взрослого: «Чтобы развиваться и быть здоровым, ребенок должен есть белок. Курица, индейка, рыба в любом виде – это должно быть в рационе ребенка, иначе иммунитет пострадает. Психоэмоциональное состояние тоже должно быть в покое, с детьми нужно общаться минимум 30 минут в день».

Добрецова подчеркнула, что родители должны служить детям собственным примером в плане здорового образа жизни: если они не занимаются спортом и не едят здоровую пищу, то и дети не будут этого делать.

«Пытайтесь вместе с ребенком готовить, в интернете много примеров именно детской кухни. Выходные советую проводить всей семьей вне дома, гуляя и общаясь. Потому что детскому организму для крепкого иммунитета необходимо хорошее кровоснабжение участков тела, а для этого нужно двигаться», – резюмировала она.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о снижении распространения почти всех инфекций в России.