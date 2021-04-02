СМИ: «Спутник V» может помочь дипломатическому сближению России и ЕС

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2 апреля, пятница | Последнее обновление — 19:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФБР объявило в розыск российского топ-менеджера
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Сопоставляя с киргизскими проектами Запада или арабских стран, можно сказать, что именно Россия очень хорошо понимает нужды и потребности своего друга в Центральной Азии и точечно работает по ключевым направлениям сотрудничества на настоящих, не выдуманных принципах взаимовыгодного сотрудничества.
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Эти подонки, называя себя грузинами, разрушают свой же собственный, грузинский, культурный код, свою же собственную идентичность! Я надеюсь, грузинское общество в конце концов повзрослеет и поймет, что стоит за этими распростертыми объятиями «стратегических друзей», которые на самом деле наши общие стратегические враги.
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После установления на Украине майданного режима, Байдена стали называть «проконсулом» Украины, потому что он курировал «украинский вопрос» в Вашингтоне и по факту управлял страной с 2014 по 2017 год. Байден и сам не скрывал, какое влияние имеет на Украину.
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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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СМИ: «Спутник V» может помочь дипломатическому сближению России и ЕС
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Россия и Запад могут преодолеть трудности в отношениях при помощи российского препарата против коронавирусной инфекции «Спутник V», считает британское издание Spectator.
Журнал обратил внимание на конференцию президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которой обсуждалась возможность регистрации «Спутник V» в ЕС, передает ТАСС.
Автор материала предположил, что в скором времени излишне политизированное отношение в некоторых странах ЕС к России может улучшиться. Он отметил, что Еврокомиссия может заключить с Москвой договоренность о поставках российского препарата на территорию ЕС, что открыло бы дорогу к «дипломатическому сближению» Брюсселя и Москвы.
Журналист отметил, что в этом заинтересованы Франция и Германия, но сопротивляются Прибалтика и Польша.
Повышенный скепсис в отношении российского препарата в свете подтверждений его эффективности выглядит «еще более политизировано», чем предыдущие сомнения, добавил автор статьи.
При этом ожидаемая регистрация «Спутник V» в Европе может стать важным сигналом для Британии о необходимости активизировать дипломатические усилия на материке, где упало доверие к британско-швейцарской разработке AstraZeneca.
«Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
Президент России Владимир Путин отмечал, что российская вакцина эффективна против всех известных до сих пор вариантов коронавируса.
Беспорядки начались в Брюсселе после первоапрельской шутки
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Массовые беспорядки и столкновения с полицией начались в парке Буа де ля Камбр на юге Брюсселя после сообщения о якобы проведении музыкального фестиваля в парке в период действия жесткого карантина. Сообщение о мероприятии оказалось шуткой к 1 апреля.
В парке собрались около пяти тысяч человек, сотрудники правоохранительных органов пытаются разогнать толпу и предупреждают об ответственности за злостное нарушение ограничений на фоне коронавируса, передает ТАСС.
В соцсетях в начале марта распространялись сообщения о проведении 1 апреля бесплатного музыкального фестиваля «Бум». Заявлялось, что участие в мероприятии примут 200 диджеев со всей Европы, в парке будут установлены пять сцен, а для удобства участников будут организованы автобусы из Парижа, Лондона и Амстердама.
При этом было очевидно, что сообщения являются шуткой, поскольку фестиваль назначен на 1 апреля, а в числе диджеев было указано множество имен известных бельгийских политиков и министров. Так, в списке музыкантов присутствовал некий Alexander 2-Kraux, что является видоизмененным, но фонетически легко узнаваемым написанием имени премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо. Также мероприятие было анонсировано, когда в стране введены жесткие ограничения. В середине марта на страницах «организаторов фестиваля» подтверждалось, что это шутка.
Однако 1 апреля люди начали собираться в парке. Не обнаружив заявленного мероприятия, собравшиеся решили устроить свой праздник. Люди включали музыку через подключенные к смартфонам динамики.
Толпу прервало появление полиции, стражи порядка через мегафон призывали разойтись. Однако собравшиеся начали скандировать лозунги о свободе и забросали правоохранителей бутылками, начались стычки с полицией. По данным телеканала ВРТ (VRT), задержаны порядка ста человек, несколько десятков пострадали. Несколько сотрудников полиции госпитализированы. По состоянию на 21.00 мск парк блокирован полицией, продолжается зачистка.
«Люди должны дышать воздухом, но мы не можем терпеть подобных акций. Поэтому полиция была вынуждена очистить парк. Лицам, которые не следуют указаниям полиции, грозит задержание и судебное преследование», – написал бургомистр Брюсселя Филипп Клоз в Twitter.
Накануне суд первой инстанции в Брюсселе обязал бельгийские власти в течение 30 дней из-за «отсутствия законодательной базы» отметить экстренные ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса. У правительства есть возможность опротестовать это решение.
В Бельгии с начала пандемии зарегистрировано 882 тыс. случаев коронавируса, 23 016 человек скончались.
Академик РАН сравнил масштаб заболеваемости COVID-19 в России и Франции
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Высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией во Франции напрямую связана с тем, какие меры принимает местное правительство, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Он уверен, что в России такого точно не повторится.
За последние сутки во Франции выявлено более 50,5 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. От последствий заражения погибли 314 человек. Днем ранее в стране было зарегистрировано 59 тысяч заболевших.
«Не уверен, что это уже результаты третьей волны во Франции, потому что вирус циркулирует. Это скорее связано с теми мерами, которые принимают, а точнее, не принимают власти. Думаю, у нас ничего подобного не будет», – считает Зверев.
Академик подчеркивает, что с высокой вероятностью в ближайшее время в России также не ожидается третьей волны коронавирусной инфекции. «Причем вакцинация тут совсем ни при чем, у нас провакцинировались всего 2–3% населения. А вот правильные меры, своевременно принятые нашим правительством, сыграли в этом основную роль. Тем более, что значительная часть людей уже переболели в легкой форме, поэтому, скорее всего, уже не будет ничего. Во всяком случае как во Франции – точно не будет», – уверен вирусолог.
Из-за большого количества заболевших COVID-19 в стране французские врачи написали открытое письмо, в котором предупредили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии и призвали правительство немедленно закрыть границы.
Въезд в Россию по приложению «Путешествуй без COVID-19» сделали бессрочным
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Правительство России распорядилось сделать неограниченным срок въезда в страну по приложению «Путешествуй без COVID-19».
В список стран, гражданам которых разрешен бессрочный въезд в Россию по приложению, внесена, в частности, Киргизия, передает РИА «Новости».
Гражданам, планирующим поездку в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), необходимо установить мобильное приложение, которое позволяет выбрать вид транспорта и страну, куда планируется путешествие. После регистрации пользователю направляется информация о действующих ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, предоставляется список верифицированных лабораторий и возможность записи на прием в лабораторию для сдачи тестов, уточняется в сообщении.
Мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19» разработано для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии. Оно было запущено в феврале. В прошлом месяце правительство России продлил срок въезда по приложению до 1 апреля.
Назван срок окончания пострегистрационных исследований «Спутника V»
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Пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» завершатся примерно к середине июня, после этого отчет будет передан экспертам Минздрава, которые должны принять решение о постоянной регистрации, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели – на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации», – передает слова Гинцбурга РИА «Новости».
При этом он отметил, что никаких принципиальных изменений в инструкции после завершений испытаний не будет.
Накануне руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава Инна Должикова сообщила, что в гражданский оборот введено более 10 млн комплектов российской вакцины «Спутник V».
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Во Франции за сутки выявили более 50 тыс. случаев коронавируса
На территории Франции за последние сутки выявлено 50659 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее медицинские службы страны подтвердили 59 тыс. заражений, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения при министерстве социальных дел и здравоохранения.
От последствий заражения коронавирусом во французских больницах за последние сутки умерли 314 человек. Всего же с начала марта 2020 года было зафиксировано 95976 смертей, из них 69932 – в больницах, остальные – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях, передает ТАСС.
За последние сутки были госпитализированы 2 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 480 попали в реанимацию. Общее число больных с COVID-19 во французских больницах достигло 28,5 тыс., из них 5109 находятся в реанимации. Всего с начала эпидемии во Франции выявлено около 4,7 млн случаев заражения.
В понедельник французские врачи предупредили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии коронавируса и призвали власти немедленно закрыть границы.
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Эксперты: Элитам ЕС понравилось управлять народами с помощью ограничений прав и свобод
В результате трех волн пандемии и локдаунов у большинства граждан Евросоюза возникло состояние «выученной беспомощности». В обществе преобладает неуверенность в завтрашнем дне, разрушение солидарности и четкое разделение на классы управляющих и управляемых. К такому выводу пришли эксперты, выступая на круглом столе в Москве.
Граждан Евросоюза целенаправленно лишают фундаментальных прав и свобод, закрепляя это состояние как «новую нормальность». Это тезис стал главным на круглом столе «Как и почему Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции?», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
В начале дискуссии модератор круглого стола Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, представила доклад о трансформации политических институтов в государствах Европы. Среди следствий пандемии авторами доклада были названы: рост тенденций к диктатуре, нарушение принципа разделения властей, наделение неконституционных институтов сверхполномочиями, усиление «экспертократии». Кроме того, отмечаются: нарушение системы права, ограничение свободы передвижения, свободы слова и собраний; вероисповедания, тайны частной жизни и других фундаментальных прав.
Член научного совета при Совете безопасности РФ, профессор МГУ Андрей Манойло заметил, что «новая нормальность» ультимативно навязывается европейцам с целью закрепить выгодные для правящей элиты новые нормы. «Наблюдается преобладание иррациональной составляющей в этом поведении над рациональностью. Более того, во многих случаях рациональность специально подавляется в этом поведении», – посетовал он.
Состояние неуверенности в завтрашнем дне у европейских граждан можно назвать «выученной беспомощностью», заявил соавтор доклада, руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он указал на разрушение общественной солидарности и четкое разделение на класс управляющих и управляемых. «Руководители государств и политический класс не живет в ситуации ограничительных мер. Они свободно путешествуют, выполняют свои обязанности». Из этого эксперт делает вывод, что меры ограничения не снимаются, в том числе, и потому, что «руководству просто нравится управлять в той правовой среде, которая выстроилась за последний год».
В качестве примера он привел новую норму, принятую в Дании, по которой уголовные преступления, совершенные во время пандемии – в том числе протесты и даже просто призывы к протестной активности – караются в два раза более сурово, чем в обычное время.
По мнению Кузнецова, наша страна на этом фоне смотрится гораздо более выигрышно. Если в России, даже в самые тяжелые моменты, в прессе было место для дискуссии и об адекватности и характере принимаемых мер, то в европейских СМИ споров о том, нужны ли маски, локдауны, ограничения не было в принципе, отметил Кузнецов. «Это является ярким проявлением цензуры», – сделал вывод докладчик.
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов напомнил, что в России полномочия региональных властей в борьбе с пандемией были год назад расширены, тогда как в Евросоюзе возникла «сверхцентрализованность», которая привела лишь к тому, что эксперт назвал приближением к «стремной антиутопии». «Общество у нас видит в целом, что совместные усилия с государством приводят к успешным результатам. А в Европе этого нет. В современной России, получается по факту, гораздо больше свобод, демократии и здравого смысла, чем в любой из отдельно взятых европейских стран», – заключил Мартынов.
Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил нарастание центробежных тенденций среди стан Евросоюза. Он предположил, что европейская интеграция, в том виде как она существовала во второй половине ХХ и начале XXI века, подошла к исчерпанию своей модели. «То, что было весной, мы все помним, как мишура на елке осыпалась вся европейская солидарность», – напомнил он. «Ситуация особенно нехороша тем, что все происходящее не является продуктом каких-то действий европейской закулисы. Если бы это было так, то было бы лучше, потому что, управляющий европейский класс прибывает в растерянности», – подчеркнул он. По мнению Лукьянова, главная беда европейских управленцев – это «хаотичность и спонтанность действий».
Сам термин «новая нормальность» впервые прозвучал на одном из саммитов G20 после глобального финансового обвала 2008 года. Коронакризис привел западный мир в состояние еще более выраженной «новой нормальности», полагают авторы доклада ЭИСИ.
Ранее сообщалось, что во многих странах ЕС в последние дни был введен строгий комендантский час. Нарушителям антикоронавирусных запретов власти пообещали гигантские штрафы и даже многолетние тюремные сроки. В минувшие выходные акции против ограничений из-за COVID-19 прошли по всей Европе.
Осиротевшего из-за коронавируса новорожденного отдадут под опеку дальней родственнице
Ребенка, чья мама, бабушка и дедушка умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге, решили передать под опеку дальней родственницы из Мордовии, сообщили в аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.
Первое заседание по делу об отцовстве пройдет 18 апреля. Чтобы ускорить поиск биологического родителя, аппарат детского омбудсмена Петербургаорганизовал досудебную генетическую экспертизу, передает РИА «Новости».
«Результаты генетической экспертизы показали, что потенциальный отец ребенка не является биологическим отцом. Таким образом, ребенок в ближайшее время будет передан тете, проживающей в республике Мордовия», – рассказали в аппарате.
Там добавили, что младенец, которому сейчас 4,5 месяца, проживает в Доме ребенка и чувствует себя хорошо.
Мама ребенка умерла от коронавируса на 32-неделе беременности, будучи подключенной к аппарату ИВЛ. Через несколько дней от COVID-19 скончались бабушка и дедушка мальчика. Позже поступило два заявления об опеке над новорожденным – от молодого человека, который считает себя биологическим отцом, и двоюродной тети матери ребенка, проживающей в Мордовии.
Полиция задержала около 100 участников беспорядков в Брюсселе
В ходе разгона массовых беспорядков в брюссельском парке Буа де ля Камбр сотрудники правоохранительных органов Бельгии задержали порядка 100 человек, несколько десятков человек получили ранения, зачистка парка продолжается, сообщил телеканал VRT.
Полиция в течение нескольких часов через громкоговорители призывала собравшихся в брюссельском парке Буа де ля Камбр покинуть территорию, однако ответом ей было скандирование оскорбительных речевок и лозунгов с призывами к свободе. Собравшиеся также забрасывали правоохранителей бутылками и банками. К 18.00 (19.00 мск) к парку прибыли несколько грузовиков с полицейским спецназом, водомет и отряд конной полиции, после чего полиция начала вытеснять собравшихся из парка. Молодежь оказала правоохранителям активное сопротивление, в разных частях парка начали вспыхивать потасовки, передает ТАСС.
Как сообщается, в ходе разгона массовых беспорядков в брюссельском парке Буа де ля Камбр ранения получили несколько десятков человек, включая сотрудников полиции. В результате правоохранители Бельгии задержали около 100 человек.
Напомним, после первоапрельской шутки о музыкальном фестивале в парке Буа де ля Камбр в период действия жесткого карантина в Брюсселе начались массовые беспорядки. Днем ранее суд первой инстанции в Брюсселе обязал бельгийские власти в течение 30 дней отметить экстренные ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса, из-за «отсутствия законодательной базы».
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Панама одобрила экстренное применение «Спутника V»
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Власти Панамы выдали разрешение на экстренное использование в республике российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявила представитель Минздрава центральноамериканской страны Эльвиа Лау в эфире телеканала Telemetro.
«Мы тщательно изучили сведения о препарате и пришли к выводу, что он соответствует всем требованиям, действующим у нас. Мы выдали разрешение на экстренное использование этой вакцины», – приводит слова представителя министерства здравоохранения Панамы ТАСС.
Как отметила Лау, внешнеполитическое ведомство и Минздрав латиноамериканской страны уже работают над вопросом приобретения препарата.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) подтвердили, что Панама стала очередной страной, зарегистрировавшей российскую вакцину «Спутник V».
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Панама», – сообщили в фонде, уточнив, что регистрация прошла по ускоренной процедуре.
«Решение регулирующих органов Панамы одобрить вакцину «Спутник V» обеспечит доступ населения страны к безопасной и эффективной российской вакцине. «Спутник V» признан по всему миру и является одной из ведущих вакцин для борьбы с коронавирусом и преодоления пандемии», – отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Напомним, 13 февраля стало известно, что Панама захотела купить «Спутник V». 23 января в стране выявили первый случай инфицирования «южноафриканским» штаммом коронавируса.
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Ужесточение ограничительных мер поддержали две трети жителей Германии
Ввиду ухудшения эпидемиологической ситуации более двух третей граждан Германии считают необходимым ужесточение ограничительных мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
По имеющимся у телеканала сведениям, 67% респондентов поддерживают призыв врачей Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной и неотложной медицины (DIVI), которые выступают за ужесточение действующих в Германии карантинных мер в течение двух-трех недель с целью недопущения перегрузки больниц. При этом около половины опрошенных (48%) полагают, что нынешние ограничения недостаточно эффективны для борьбы с пандемией. Это на 16 процентных пунктов больше, чем было в середине марта. Вместе с тем, как выяснили социологи, 24% жителей ФРГ назвали введенные карантинные меры «достаточными», передает ТАСС.
Кроме того, подавляющее большинство граждан Германии недовольны тем, какие шаги предпринимает правительство ФРГ и власти федеральных земель в борьбе с пандемией. Особенно это проявляется в вопросах, связанных с медленными темпами вакцинации населения. Так, 83% респондентов не удовлетворены ходом прививочной кампании. Согласно официальным данным, первичную инъекцию от коронавируса получили лишь около 10% жителей ФРГ. В проводившемся с 29 по 30 марта опросе приняли участие 1348 человек.
Накануне власти Берлина со 2 апреля ввели в городе комендантский час.
Напомним, 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля и продлении пасхальных праздников. Так, вместо 2, 4 и 5 апреля граждане ФРГ должны были отдыхать в условиях ограничительных мер с 1 по 5 апреля. Это вызвало резкую критику оппозиции и непонимание бизнеса. В итоге Меркель отменила это решение, признав его личной ошибкой и извинившись перед гражданами. Месяцем ранее Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии.
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В России выявили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 8792 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8792 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1764, Санкт-Петербурге – 708, Московской области – 601.
Всего в стране выявлено 4 563 056 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 186 251 человека, из них 9832 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 400 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 99 633 человека.
Накануне, 1 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9169. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 377.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В ЕС рассказали об «убитых» пандемией рабочих местах
Около 6 млн человек в Евросоюзе лишились работы на фоне пандемии коронавируса, больше всего кризис ударил по молодежи, сказал еврокомиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит.
«Безработица в ЕС выросла до 7,3% в январе 2021 года с 6,6% годом ранее. Пандемия стала причиной того, что 6 млн человек потеряли работу. Особенно сильно пострадала молодежь: почти 3 млн молодых людей в настоящее время в ЕС не имеют работы. У нас есть общий долг – гарантировать, чтобы они не стали потерянным поколением», – сказал он в интервью РИА «Новости».
Отмечается, что Еврокомиссия запустила программу «Поддержка занятости молодежи», чтобы вместе с инициативой «Гарантия для молодежи» расширять возможности трудоустройства для молодых людей. По словам Шмита, в рамках проекта страны ЕС обязались предоставить возможность молодым людям в возрасте до 30 лет получать качественные предложения о трудоустройстве, продолжении обучения или о стажировке в течение четырех месяцев после того, как они стали безработными.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что третья волна пандемии коронавируса нового типа развивается разными темпами в Евросоюзе, необходимо ускорить вакцинацию.
Напомним, экономика Евросоюза весной прошлого года погрузилась в сильнейший за многие десятилетия кризис. Лидер либерал-демократической партии Эд Дэйви в Великобритании заявлял, что жилищный кризис в поможет решить переоборудование офисных зданий, опустевших из-за пандемии коронавируса, в доступное жилье.
В Роспотребнадзоре спрогнозировали срок завершения пандемии
Пандемия при оптимистичном прогнозе закончится через полгода, но при пессимистичном сценарии может затянуться на год, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Еще в апреле прошлого года учеными на основе математических расчетов были сделаны прогнозы, которые предупреждали мир, что пандемия продлится минимум полтора-два года. Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются. При оптимистичном прогнозе пандемия может продлиться еще полгода. Более пессимистичный вариант развития ситуации предполагает, что пандемия закончится где-то через год», – приводит слова Пшеничной ТАСС.
По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, то, какой из двух прогнозов действительно оправдается, зависит от сознательности граждан, выполняющих все требования по сдерживанию распространения вируса.
Накануне советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев назвал возможный срок окончания эпидемии коронавируса в России.
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В Британии решили запретить людям обниматься
Агитационная кампания британских властей призвала англичан не прибегать к объятиям даже если они уже получили вакцину от COVID-19, сообщают местные СМИ.
Издание The Daily Telegraph со ссылкой на анонимный источник в британском правительстве сообщает, что кампания началась в ответ на массовое несоблюдение норм социальной дистанции среди людей, сделавших прививку от коронавируса, передает ФАН.
По мнению местных врачей, даже если гражданин сделал вакцину, он все еще может быть переносчиком смертельно опасного патогена, а значит его близкие, не получившие прививку, рискуют заразиться.
«Основная идея такова: вы большой молодец, что сделали прививку, но вы все еще можете заразить своих близких, если захотите их обнять», – сказал анонимный правительственный чиновник.
Поводом для начала агитационной кампании стало исследование Управления национальной статистики Великобритании. Британские ученые подсчитали, что 41% получивших вакцину от коронавируса англичан стал игнорировать правила социальной дистанции и самоизоляции.
«Я бы не советовала обнимать кого-либо в ближайшее время, потому что на пиковый уровень эффективности вакцина выходит только через несколько недель после укола. Людям нужно продолжать держать себя в руках, даже если они уже получили первую дозу препарата», – заявила директор Института воспаления и старения Бирмингемского университета Джанет Лорд.
Новости о намерении правительства запретить объятия появились в СМИ после высказывания министра спорта и туризма Великобритании Найджела Хаддлстоуна: в эфире телепередачи BBC Breakfast он заявил, что если прохожий увидит обнимающуюся пару, он должен вмешаться и прекратить это эпидемиологическое безобразие.
«Несмотря на искушение, не подвергайте опасности своих любимых и близких, обнимая их. Вы все знаете правила. Если вы видите, что кто-то ведет себя немного странно, пожалуйста, окликните их и остановите, только уважительно, потому что многие забывают эти элементарные правила», – призвал британцев к бдительности политик.
Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон высказал предположение, что третья волна пандемии коронавируса вновь накроет страну.
Российские ученые научились модернизировать вакцину за два дня
Ученые разработали технологию, которая в случае мутации коронавируса позволяет за два дня обновить вакцину, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова», – рассказал Гинцбург РИА «Новости».
Директор научного центра подчеркнул, что разработка также поможет исключить все фазы испытаний новой вакцины. Таким образом, препарат можно будет проверить на ограниченной выборке до 100 человек. Такая практика, подчеркнул Гинцбург, в мире уже есть.
«Если вакцина дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать ее сразу же можно в массовое производство. Надеюсь, в ближайшее время аналогичные акты будут приняты и у нас», – сказал ученый.
В России на данный момент три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
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