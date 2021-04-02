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2 апреля, пятница | Последнее обновление — 16:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В московском «Бургер Кинге» начался пожар, эвакуированы десятки людей
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Сопоставляя с киргизскими проектами Запада или арабских стран, можно сказать, что именно Россия очень хорошо понимает нужды и потребности своего друга в Центральной Азии и точечно работает по ключевым направлениям сотрудничества на настоящих, не выдуманных принципах взаимовыгодного сотрудничества.
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Эти подонки, называя себя грузинами, разрушают свой же собственный, грузинский, культурный код, свою же собственную идентичность! Я надеюсь, грузинское общество в конце концов повзрослеет и поймет, что стоит за этими распростертыми объятиями «стратегических друзей», которые на самом деле наши общие стратегические враги.
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После установления на Украине майданного режима, Байдена стали называть «проконсулом» Украины, потому что он курировал «украинский вопрос» в Вашингтоне и по факту управлял страной с 2014 по 2017 год. Байден и сам не скрывал, какое влияние имеет на Украину.
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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В московском «Бургер Кинге» начался пожар, эвакуированы десятки людей
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На Зубовском бульваре в Москве в офисном здании произошел пожар, из строения эвакуировали около 100 человек, сообщил источник в экстренных службах.
«До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались порядка 100 человек», – сказал собеседник ТАСС.
Он добавил, что пожар произошел в помещении ресторана «Бургер Кинг».
В соцсетях опубликовали видеозапись с места происшествия, в ролике запечатлено открытое горение в окнах ресторана «Бургер Кинг».
Позже в пресс-службе московского ГУ МЧС сообщили о ликвидации пожара. «В 16.11 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Устроивший ДТП на Садовом кольце блогер выдавал себя за приехавшего в Донбасс ополченца
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Блогер и пранкер Эдвард Бил, который, по информации правоохранительных органов, участвовал в смертельном ДТП на Садовом кольце, был в прошлом замешан в нескольких скандалах, обсуждавшихся в Сети.
В видео, опубликованном на youtube-канале «Компот», блогер рассказывал о целях своего пребывания в Донбассе. Эдвард Бил, стоя в военной форме и с автоматом в руках, сообщил, что приехал в Донбасс воевать против фашизма. В подписи под видео указано, что оно снято в июне 2015 года.
Позже в интервью телеведущей Ксении Собчак пранкер рассказал, что его участие в боевых действиях в Донбассе было постановкой. На самом деле съемки проходили в Подмосковье, и за них Бил получил гонорар. В действительности же блогер служил в Калуге, писал «Московский комсомолец».
Также сообщалось о конфликте пранкера с консультантом одного из магазинов, ставшим жертвой розыгрыша блогера. Тогда продавец, разозлившись, пытался вытолкнуть Эдварда Била из магазина, однако тот нокаутировал сотрудника торговой точки. Есть в Сети и видеозаписи с участием блогера в известной телепередаче «Час суда», где он играл роль подсудимого, вернувшегося из колонии и избившего девушку за то, что та ему изменила, передает Swyper.
Ранее на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало в машине, его пытаются извлечь. По данным ГИБДД, аварию спровоцировала выехавшая на встречную полосу движения машина, серьезно пострадала женщина-водитель.
Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, на ней запечатлено, как один из автомобилей выехал на встречную полосу. Среди разбитых машин – спорткар Audi RS6 одного из последних поколений стоимостью 9–10 млн рублей. Предположительно, его водитель и был виновником ДТП. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщается, но, по данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил. Он заявил, что не виновен в аварии с пятью машинами, за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте.
Однако по словам свидетелей, видеоблогер все же был за рулем Audi в момент ДТП, а затем пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и считает Била причастным к ДТП, сообщает Lenta.
В ГИБДД по столице подтвердили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд авто на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, машина, из-за которой произошло столкновение, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году.
Бурджанадзе: Познеру не следовало приезжать в Тбилиси
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Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси российского тележурналиста Владимира Познера, который был фактически выдворен радикалами из страны в четверг, в день своего 87-го рождения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Приезд с такой большой делегацией точно был ошибкой и незнанием грузинских реалий», – заявила она Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу». По ее словам, люди, которые контактировали с Познером до его приезда, проявили некомпетентность, не отговорив от визита.
«А ответственность за случившееся несут власти Грузии, – сказала Нино Бурджанадзе. – Познер не обычный журналист. Он приехал бы только в том случае, если бы имел от властей Грузии ясные гарантии безопасности».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера в четверг. При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.
Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.
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Обкуренный украинский солдат выстрелил себе в голову из автомата на камеру
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Украинский военнослужащий, который находился под воздействием наркотиков, погиб в Донбассе в результате выстрела из автомата себе в голову.
Инцидент произошел в районе села Золотой Колодец Донецкой области, недалеко от линии разграничения. Уточняется, что 20-летний солдат ВСУ выстрелил себе в голову из автомата, сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
«Находившиеся рядом сослуживцы подначивали его нажать на спусковой крючок. В войсковой части в-3085 проводится проверка», – говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, военные находились под воздействием легких наркотиков, они снимали на камеру все происходящее, позже видео попало в Сеть.
Как сообщают источники издания «Страна», по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований Украины по ч. 1 ст. 115 УК с дополнительной отметкой «самоубийство». Ведется расследование.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что в зоне боев в Донбассе еженедельно совершают самоубийства двое-трое бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). Газета ВЗГЛЯД писала, что у всплеска суицидов в ВСУ нашлось неожиданное объяснение.
Генри Резник: Москалькова добилась системных подвижек с защитой прав граждан
«Татьяна Москалькова – не только правовед высокого класса, но и неравнодушный человек. Ей удалось очень много сделать на своем посту и прекрасно, что именно она продолжит защищать права человека в нашей стране», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник, комментируя предложение президента переназначить ее уполномоченным по правам человека в России.
«Внесение Владимиром Владимировичем [Путиным] кандидатуры Татьяны Москальковой на пост уполномоченного по правам человека – очень правильное решение, – сказал вице-президент Федеральной палаты адвокатов, член СПЧ Генри Резник. – Как эксперт я взаимодействовал со всеми предыдущими омбудсменами и могу подтвердить, что все они достойно исполняли свои обязанности, все пытались добиться подвижек в этой сфере. Но Татьяну Николаевну я бы все-таки выделил, потому, что с ее участием произошли серьезные, системные подвижки с защитой прав граждан. Принят целый ряд специальных законов, – например, о дополнительных мерах поддержки детей-сирот. То есть внимание института уполномоченных расширилось от поддержки отдельных людей на целые группы наших соотечественников».
«В целом, при ней, мне кажется, значительно повысилось доверие людей к этому институту. Это выражается, в частности, в статистике обращений граждан, которую она озвучила в докладе президенту. Люди поверили, что через уполномоченного и его аппарат можно всерьез защитить свои права», – подчеркнул собеседник.
По мнению Резника, успех Москальковой опирается и на личные качества омбудсмена. «Во-первых, Москалькова – глубокий правовед. У нее значительные работы в области теории права, уголовно-процессуального права, нравственных основ правосудия. Плюс к этому – богатый практический опыт. Это сочетание как нельзя лучше способствует ее деятельности», – считает адвокат.
При Москальковой в полную меру заработал экспертный совет, на котором рассматриваются вопросы совершенствования законодательства, судебной практики, отметил Резник, а кроме того – значительно укрепился институт уполномоченных в регионах страны, активнее защищаются права наших граждан за рубежом.
«Татьяна Николаевна – неравнодушная, отзывчивая женщина. Она способна проникнуться болью другого человека, его проблемами, – продолжает юрист. – Я лично знаю много случаев, когда она буквально срывалась с места и летела в какую-то тьмутаракань на помощь людям, чтобы разобраться в жалобе на месте. Было несколько десятков случаев, когда она лично направляла или поддерживала ходатайства защиты по конкретным делам, и это вмешательство уполномоченного приводило к изменению меры пресечения, а то и к пересмотру приговора. Вот почему я могу только приветствовать решение президента».
Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину доклад об итогах работы ее аппарата за прошлый год.В ходе встречи президент отметил рост доверия граждан к институту уполномоченного, о чем свидетельствует, в том числе, количество обращений – более 205 тыс. за пять лет. Глава государства выделил активную правозащитную работу Москальковой в период пандемии, а также вклад омбудсмена в защиту прав граждан России за рубежом, говорится на сайте Кремля.
По итогам доклада Путин вновь внес кандидатуру Москальковой для переназначения на пост уполномоченного по правам человека.
На Украине заявили о гарантиях США на случай конфликта с Россией
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Министерство обороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США от главы Пентагона Ллойда Остина на случай конфликта с Россией.
«Министр обороны США [Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Тараном] подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», – говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.
«Звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины», – приводит слова Тарана пресс-служба украинского военного ведомства.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что руководители оборонных ведомств «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны». Состоявшийся в четверг разговор Тарана и Остина стал вторым за последние полтора месяца, отметили в пресс-службе.
Накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Познер назвал произошедшее в Тбилиси «шабашем»
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Телеведущий Владимир Познер назвал произошедшее с ним в Тбилиси «шабашем».
«Уважаемые коллеги! Я хотел бы объяснить, почему никому из вас я не дал комментария по поводу того, что случилось в Тбилиси, не принял ничье приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», – приводятся слова телеведущего на сайте «Познер Online».
Ранее экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси Познера, который в четверг, в день своего 87-го рождения, был фактически выдворен из республики радикалами. Телеведущего также оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вспыхнувшие в Тбилиси протесты из-за приезда телеведущего в Грузию, обратил внимание, что российским гражданам опасно посещать республику. Он также посоветовал Познеру встречать день рождения дома, отметив, что «здесь спокойнее». Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала инцидент строчкой из песни из мультфильма «Волшебник Изумрудного города», сравнив путь Грузии к демократии с «дорогой трудной в город изумрудный».
В свою очередь бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал республике экономические потери из-за выдворения Познера сторонниками Михаила Саакашвили. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало причиной хулиганского поведения радикалов в Грузии и какие выводы из этого должна сделать Москва?
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Беспорядки начались в Брюсселе после первоапрельской шутки
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Массовые беспорядки и столкновения с полицией начались в парке Буа де ля Камбр на юге Брюсселя после сообщения о якобы проведении музыкального фестиваля в парке в период действия жесткого карантина. Сообщение о мероприятии оказалось шуткой к 1 апреля.
В парке собрались около пяти тысяч человек, сотрудники правоохранительных органов пытаются разогнать толпу и предупреждают об ответственности за злостное нарушение ограничений на фоне коронавируса, передает ТАСС.
В соцсетях в начале марта распространялись сообщения о проведении 1 апреля бесплатного музыкального фестиваля «Бум». Заявлялось, что участие в мероприятии примут 200 диджеев со всей Европы, в парке будут установлены пять сцен, а для удобства участников будут организованы автобусы из Парижа, Лондона и Амстердама.
При этом было очевидно, что сообщения являются шуткой, поскольку фестиваль назначен на 1 апреля, а в числе диджеев было указано множество имен известных бельгийских политиков и министров. Так, в списке музыкантов присутствовал некий Alexander 2-Kraux, что является видоизмененным, но фонетически легко узнаваемым написанием имени премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо. Также мероприятие было анонсировано, когда в стране введены жесткие ограничения. В середине марта на страницах «организаторов фестиваля» подтверждалось, что это шутка.
Однако 1 апреля люди начали собираться в парке. Не обнаружив заявленного мероприятия, собравшиеся решили устроить свой праздник. Люди включали музыку через подключенные к смартфонам динамики.
Толпу прервало появление полиции, стражи порядка через мегафон призывали разойтись. Однако собравшиеся начали скандировать лозунги о свободе и забросали правоохранителей бутылками, начались стычки с полицией. По данным телеканала ВРТ (VRT), задержаны порядка ста человек, несколько десятков пострадали. Несколько сотрудников полиции госпитализированы. По состоянию на 21.00 мск парк блокирован полицией, продолжается зачистка.
«Люди должны дышать воздухом, но мы не можем терпеть подобных акций. Поэтому полиция была вынуждена очистить парк. Лицам, которые не следуют указаниям полиции, грозит задержание и судебное преследование», – написал бургомистр Брюсселя Филипп Клоз в Twitter.
Накануне суд первой инстанции в Брюсселе обязал бельгийские власти в течение 30 дней из-за «отсутствия законодательной базы» отметить экстренные ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса. У правительства есть возможность опротестовать это решение.
В Бельгии с начала пандемии зарегистрировано 882 тыс. случаев коронавируса, 23 016 человек скончались.
Блогер Эдвард Бил задержан после ДТП на Садовом кольце
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Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) задержан в качестве подозреваемого по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Он задержан до избрания меры пресечения», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее в ГУ МВД по столице сообщили, что по факту аварии на Смоленской площади возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами.
Источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает.
В результате аварии на Садовом кольце в Москве пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, она была за рулем Volkswagen.
У водителя Audi, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения, за 2021 год он успел допустить 245 превышений скорости, сообщал столичный дептранс.
Также полиция отмечала, что автомобиль водителя, из-за которого произошло столкновение, на момент ДТП не стоял на учете в ГИБДД.
В Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины
Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам, заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций», – передает слова Волынца РИА «Новости».
При этом парламентарий утверждает, что Украина не нуждается в поставках электроэнергии из России и Белоруссии, так как у нее есть собственные серьезные мощности.
Кроме того, по мнению Волынца, белорусская электроэнергия является, по сути, российской. «Поэтому президент Литвы призывает украинский парламент, нашу исполнительную власть прекратить закупать электроэнергию из Белоруссии», – заключил украинский депутат.
Напомним, в начале марта и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии.
Уткин о голодовке Навального: Никого это вообще не волнует
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Журналист Василий Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил мнение, что тема голодовки Алексея Навального в колонии никому не интересна.
«По-моему, никого это вообще не волнует. Я не встретил за два дня людей, которые хотели бы со мной обсудить голодовку Навального. Арест Навального, задержание его в аэропорту и судебный приговор обсуждали все по сравнению с тем, что происходит сейчас», – заявил Уткин, слова которого приводит Telegram «Сказано на «Эхе».
Навальный в среду объявил голодовку «с требованием пустить приглашенного врача». Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА «Новости», что у ее подзащитного болят нога и спина. Между тем во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
Семья мытищинского стрелка может подать иск к Росгвардии
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Родственники устроившего перестрелку с силовиками Владимира Барданова после консультации с адвокатом примут решение о подаче иска к Росгвардии, сообщил адвокат Арслан Акавов, представляющий интересы родственников убитого.
«Росгвардейцы, когда штурмовали здание, разнесли все, что было можно и нельзя, начиная от платяных шкафов и заканчивая какими-то предметами гардероба, кухонной утварью и прочим. Сейчас я постараюсь изучить материалы дела, которые мне предоставят, после чего мы проконсультируемся с моими доверителями и решим, подавать ли иск к Росгвардии», – сказал адвокат, передает ТАСС.
30 марта около 11.00 полиция пришла с обыском к Владимиру Барданову в связи с делом о незаконном обороте оружия, однако мужчина бросил в полицию гранаты, а затем забаррикадировался в доме и открыл стрельбу. При штурме, который состоялся уже ближе к вечеру, ранение получил сотрудник спецподразделения Росгвардии.
Барданов применил против силовиков не менее 20 гранат. Позднее в доме начался пожар, в результате которого и погиб стрелявший. Его тело нашли в сгоревшем коттедже. При обыске дома нашли целый арсенал оружия и боеприпасов, также в коттедже была оборудована подпольная мастерская по изготовлению оружия.
Экс-премьер Грузии предсказал экономические потери из-за выдворения радикалами Познера
Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал экономические потери для страны из-за выдворения радикалами – сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили российского тележурналиста Владимира Познера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Заявив о «неприемлемости» сделанных ранее заявлений Познера, которые не подразумевают территориальную целостность Грузии с учетом Абхазии и Южной Осетии, Георгий Квирикашвили предложил посмотреть на случившееся с прагматической точки зрения.
По его словам, Грузия рассчитывает восстановить туризм в первую очередь за счет соседей, с которыми имеет сухопутную границу. «Из этих четырех стран (Турция, Азербайджан, Армения, Россия) пропорционально больше всего туристов мы имеем из России. Это сухие факты», – заявил он.
«Таким образом, вчерашний вечер и перешедшие все границы реакции (на приезд Познера – прим. ВЗГЛЯД) непременно повредят поступлению валюты, которую мы могли получить за счет туристов из России», – считает бывший премьер.
«К сожалению, последствия будут разрушительными для находящегося в затруднительном положении населения Грузии», – сказал он.
Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси российского тележурналиста Владимира Познера, который был фактически выдворен из страны радикалами.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов. При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.
Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.
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Москва потребовала соблюдать нормы мореплавания в зоне строительства «Северного потока – 2»
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Москва исходит из того, что все нормы мореплавания в районе проведения работ по укладке трубопровода «Северный поток – 2» будут строго соблюдаться, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
«Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться. И продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы, и отношение к нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон», – заявил дипломат, передает ТАСС.
Ранее директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин сообщил, что в районе проведения работ по укладке трубопровода «Северный поток – 2» замечена повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств. Дело дошло уже до реальных столкновений с российскими кораблями – отгонять непрошенных гостей от трубоукладчиков приходится мирным судам-спасателям.
Так, в минувшее воскресенье в охранной зоне трубоукладочного судна «Фортуна» на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении. На следующий день вокруг «Фортуны» выполнял маневры боевой корабль пoльских ВМС с тактическим номером 823. В этой ситуации российское судно обеспечения «Спасатель Карев» было вынуждено идти параллельным курсом, сопровождая польский военный корабль.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стоит ли России привлечь Балтийский флот для охраны этой акватории или как раз этого и ждут на Западе для очередной провокации.
Дептранс опубликовал полную статистику штрафов устроившего ДТП на Cадовом водителя Audi
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У водителя Audi, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов написал письмо городскому прокурору с просьбой взять расследование аварии под личный контроль.
«В письме были изложены все материалы, касающиеся нарушений правил дорожного движения, совершенные автомобилем Audi, в том числе превышения скорости более чем на 100 км/ч», – говорится в сообщении Telegram-канала департамента.
Отмечается, что всего у водителя этого автомобиля более 566 штрафов, только за 2021 год он допустил 245 превышений скорости на 20-40 км/ч, 104 – на 40-60 км/ч, 48 – на 60-80 км/ч, 23 – на 80 км/ч.
В четверг на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине.
Позднее источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает.
Департамент транспорта позже сообщил, что машина, из-за которой произошло столкновение, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году.
В МВД позже уточнили, что в результате аварии серьезно пострадала женщина, ее госпитализировали, полиция начала проверку по факту ДТП.
Пушков призвал Украину не полагаться на США при нападении на Донбасс
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление минобороны Украины о якобы полученных гарантиях поддержки от Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией и призвал Киев не полагаться на США при планировании военной операции против Донбасса.
«Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса. Если даже Киев получил такие заверения от министра обороны США, они могут означать что угодно – от новых санкций против России до поставок оружия, но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее министерство обороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией.
Напомним, в середине марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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