Эксперты объяснили претензии ФАС к Google из-за доминирования YouTube на рынке видеохостингов

«Во всем мире именно антимонопольное законодательство является инструментом влияния на крупные технологические компании, такие как Google и Facebook. Россия здесь – в одном ряду с другими развитыми странами», – сказала газете ВЗГЛЯД юрист Анна Дупан, комментируя решение ФАС возбудить дело о нарушении Google антимонопольного законодательства.

«Компании, работающие в IT-сфере, должны подчиняться требованиям антимонопольного законодательства. В российском законе «О защите конкуренции» закреплено требование и о доминирующем положении, и о запрете злоупотребления доминирующим положением. Поэтому можно, исходя из общих требований законодательства, устанавливать, и привлекать к ответственности эти компании», – отметила директор Института проблем правового регулирования Высшей школы экономики Анна Дупан.

В понедельник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о возбуждении дела против компании Google LLC. Как сообщается на сайте ФАС, по мнению ведомства, компания злоупотребляет доминирующим положением видеохостинга YouTube на рынке сервисов.

«Надо отметить, что во всем мире именно антимонопольное законодательство является инструментом влияния на крупные технологические компании, такие как Google и Facebook. Россия здесь идет в одном ряду с другими развитыми странами, США, Китаем и странами Западной Европы», – отметила Дупан. Собственно, угроза заключается не в самом по себе доминирующем положении компании на рынке, а в злоупотреблении этим доминирующим положением, отметила эксперт. «Когда начинаются преференции собственным сервисам, это тот момент когда государство может вмешаться в интересах пользователей», – указала собеседница.

«Цифровые платформы и цифровые экосистемы в силу особенностей развития IT-экономики оказываются де-факто монополистами. Они обладают такой рыночной властью, которая для нормальной экономической системы неадекватна. С этой проблемой надо что-то делать, ее действительно решают антимонопольные органы по всему миру, от США до Китая», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Института права и развития Высшей школы экономики и Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов.

По его оценке, основной проблемой в рамках начатого ФАС дела будет то, как установить наличие монопольного положения компании Google в соответствии с действующим законом. «Дело в том, что действующий закон «О защите конкуренции» был принят в индустриальную эпоху, когда были понятны критерии доминирования на рынке – например, на рынке электроприборов. Тогда количественные параметры были важнее качественных, – заметил Иванов. – Но сейчас ситуация такова, что следует понять, на рынке каких взаимозаменяемых товаров доминирует Google – на рынке платных подписок на видеосервисы, на рынке коротких видеосообщений? Когда мы считаем долю Google на рынке видеоконтента, следует ли включать в этот рынок Netflix, ivi – или Facebook c его видео, или Snapchat, или TikTok? Или это разные по своей природе явления? Это проблема, которую приходится решать антимонопольным органам по всему миру».

Поводом к проведению расследования ФАС стало заявление Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ). Общественники пожаловалась на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей YouTube.

Антимонопольная служба установила – «правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми». В ФАС согласились с тем, что отсутствие внятных правил «приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий». «ФАС России полагает, что такое поведение может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках», – сделали вывод в антимонопольном ведомстве.

В рамках рассмотрения дела будет дана оценка действиям Google и их последствиям для пользователей и создателей контента, сообщили в ФАС.

Ранее представители Google пообещали ознакомиться с материалами комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России и удалить контент, противоречащий российскому законодательству.

До этого руководство компании TikTok выразило готовность модерировать и своевременно удалять противоправный контент.