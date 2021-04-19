Убийца пятилетней девочки в Крыму приговорен к пожизненному сроку

Верховный суд Крыма признал виновным в убийстве пятилетней девочки ее отчима, задержанного в 2019 году, и приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, приговор в законную силу не вступил, сообщила пресс-служба СУСК Республики Крым и Севастополя.

«Приговором Верховного суда Республики Крым на основании ранее вынесенного вердикта присяжных заседателей мужчина был признан виновным в убийстве ребенка и приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима», – приводит РИА «Новости» сообщение СУСК по региону.

В ноябре 2019 года следователи задержали отчима пропавшей в Крыму в Раздольненском районе пятилетней девочки по подозрению в ее убийстве, было возбуждено уголовное дело. Тело ребенка было найдено после нескольких дней поиска. На допросе мужчина признался в убийстве ребенка и показал место, где скрыл тело. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

В районной администрации сообщили, что семья пятилетней девочки не состояла на учете в органах опеки.

Мужчина рассказал на допросе, что девочка отказывалась его слушаться, так и не признав в нем отца. По его словам, он постоянно конфликтовал с падчерицей, поскольку она не признала его отцом. Мужчина отметил, что «нервы не выдержали».