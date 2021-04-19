Эксперты объяснили непропорциональную ответную высылку Россией чешских дипломатов

«Россия хочет показать, что она очень раздражена и что обвинения в ее адрес необоснованны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он оценил объявление персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги.

«Если бы наша страна хотела минимизировать последствия конфликта, то она ответила бы зеркально. А в данном случае Россия демонстративно наказывает Чехию и поднимает ставки в конфликте», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

По словам эксперта, такими шагами Россия хочет показать, что она очень раздражена и что обвинения в ее адрес необоснованны. «Когда в 2018 году Франция выслала четырех наших дипломатов, Россия ответила высылкой трех французских дипломатов и одного человека, приравненного к дипломатическому статусу. В Париже это поняли, как желание улучить отношения и оценили это», – напомнил собеседник.

«В данном же случае, – отметил политолог, – логично, что Чехия вышлет еще двух людей, и эта история продолжится дальше. Значит, мы готовы к следующему раунду обострения».

Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в свою очередь отметил, что «началась вторая версия полноценной холодной войны. Уже не имеет значения, сколько именно – больше или меньше дипломатов высылают страны».

Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

После этого в МИДе России сообщили о том, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля. Также чешской стороне было предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Праге.

Глава международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак заявил, что после того, как Россию покинут 20 чешских дипломатов, в штате посольства Чехии в Москве останутся только пять специалистов.

Он заверил, что дипломаты, которые должны покинуть Россию, не являются агентами чешских спецслужб. Персонами нон грата объявлены почти все сотрудники политического отдела посольства Чехии. Также Йиндрак указал, что Россия потребовала от чешских дипломатов выехать из страны за 24 часа, а Чехия дала сотрудникам посольства России 48 часов. Йиндрак заявил, что не понимает, почему Россия высылает 20 дипломатов, хотя Чехия решила выслать 18.

Власти Чехии удивились реакции России на высылку дипломатов из Праги и пообещали ответить на этот шаг.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Праге не следует удивляться ответным мерам Москвы на высылку российских дипломатов. По ее словам, чешская сторона понимала, какими будут ответные действия Москвы. «Высылка чешских дипломатов, как ответная мера, была не просто предсказуема, она была неминуема», – сказала дипломат.

Она также назвала действия Чехии в отношении России предательством своих же граждан.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.