Против саратовского следователя возбудили дело о вымогательстве у сотрудников ФСИН

В Саратове следователя одного из территориальных отделов местного следственного управления заподозрили в вымогательстве и получении взятки от сотрудников ФСИН, сообщило региональное следственное управление СК.

«В период с 8 по 12 апреля 2021 года следователь территориального отдела следственного управления по Саратовской области, потребовал от четырех сотрудников системы исполнения наказания передать ему взятку в виде денег в размере 1 млн рублей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, подозреваемый планировал получить деньги за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по проверке, которая находилась у него в производстве.

Подозреваемый угрожал в случае отказа от выдвинутых им условий возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ФСИН о халатности и привлечь их к уголовной ответственности.

«О выдвинутых следователем противоправных требованиях сотрудники ФСИН сообщили в УФСБ России по Саратовской области. 16 апреля 2021 года следователь СК получил от одного из данных лиц, действующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, денежные средства в сумме 500 тыс. рублей в качестве первой части от общей суммы взятки и потребовал передать ему оставшуюся сумму до конкретной даты. После этого противоправные действия следователя СК были пресечены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области», – отметили в СК.

На данный момент подозреваемого задержали, с ним проводятся следственные действия, следователи намерены ходатайствовать о его аресте.

В июле 2020 года задержали следователя центрального аппарата Следственного комитета России по подозрению в получении взятки.