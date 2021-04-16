Палеонтологи из Калифорнии подсчитали число населявших Землю тираннозавров

Исследователи Калифорнийского университета в Беркли рассчитали, сколько тираннозавров населяло Землю в меловой период: по их подсчетам, за 2,5 млн лет на планете могли обитать 2,5 млрд Т–рексов, сообщается в пресс–релизе университета.

Команда исследователей обнаружила, что около 20 тыс. взрослых тираннозавров, вероятно, единовременно населяли Землю – «это означает, что около 2,5 млрд особей жили и умерли примерно за два с половиной млн лет, когда этот динозавр ходил по Земле», передает РИА «Новости».

«Проект отчасти просто начинался как шутка. Когда я держу окаменелость в руке, я не могу не удивляться невероятности того, что это самое чудовище жило миллионы лет назад, и вот я – держу часть его скелета – это кажется невероятным. Мне все время было интересно: насколько именно это невероятно? ... И тогда я начал понимать, что, возможно, мы действительно можем рассчитать, сколько (тираннозавров) жили», – приводятся в сообщении слова ведущего исследователя Чарльза Маршалла.

Исследователи взяли за основу в своих расчетах «закон Дамута», в соответствии с которым плотность популяции зависит от массы тела – чем больше размер тела особи, тем меньше плотность популяции. Палеонтологи исходили из того, что масса Т–рекса составляла около 5200 тонн, а продолжительность жизни – около 20 лет.

«На основе этих оценок, они также подсчитали, что каждое поколение жило около 19 лет, а средняя плотность населения составляла около одного динозавра на каждые 100 квадратных километров. Затем, исходя из того, что общий ареал обитания составлял около 2,3 млн квадратных километров и что этот вид жил примерно 2,5 млн лет, они подсчитали, что единовременная численность популяции составляла 20000 особей. В общей сложности этот вид прожил около 127000 поколений, что в целом дает около 2,5 млрд особей», – говорится в пресс–релизе.

Ученый отмечает, что погрешность в расчетах довольно велика: общее число особей, существовавших на протяжении жизни этого вида, могло составлять от 140 млн до 42 млрд.

Исследование было опубликовано в журнале Science.

Ранее канадские ученые обнаружили новый вид тираннозавра, населявшего планету почти 80 млн лет назад, «находка» получила имя Thanatotheristes degrootorum – «Жнец смерти».