Песков заявил о совпадении позиций Путина и Байдена по деэскалации отношений России и США

Точки зрения президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена о деэскалации отношений двух стран совпадают, но расходятся в понимании, что нужно учитывать интересы друг друга, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что, собственно, о целесообразности выстраивания отношений, нормализации отношений и деэскалации отношений говорил президент Путин. Он говорит об этом последовательно. Это его убежденная позиция. Он неоднократно говорил, что мы готовы настолько развивать наш диалог, насколько к этому готовы наши визави. В этом плане действительно, наверное, это позитивно, что здесь точки зрения двух глав государств совпадают», – сказал Песков, комментируя речь Байдена о России.

Однозначно они не совпадают в понимании того, чтобы выстраивать отношения на взаимовыгодной основе, с учетом интересов друг друга, отметил Песков. «Здесь, наверное, вряд ли можно говорить о совпадении взглядов», – добавил он, передает РИА «Новости».

Ранее Байден в речи, посвященной России, выразил озабоченность действиями вокруг Украины и заявил, что пришло время деэскалации.

В то же время он заявил, что возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не оговаривается какими-либо условиями. «Я хочу вам напомнить изначальное предложение президента Путина. Президент Путин говорил про предстоящие несколько дней, а потом он говорил «или в другое время позже». И он не говорил о каких-либо условиях», – сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля условия, чтобы встреча президентов России и США все же состоялась.

Песков также напомнил, что изначально инициатива к тому, чтобы попытаться выстроить отношения и наладить диалог, была озвучена президентом России.

Напомним, во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу.

Однако уже в четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. При этом американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.

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