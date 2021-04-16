Киргизия выделила средства на покупку «Спутника V» В Совбезе призвали прописать правовые основания самоизоляции 16 апреля 2021, 11:03 Текст: Евгения Шестак

Эксперты Совета безопасности (СБ) России считают важным прописать правовое определение режима самоизоляции и оснований для введения ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза. «Подчеркнута важность определения понятий режимов «самоизоляции» и «повышенной готовности» в условиях эпидемий (пандемий), а также правовых оснований для их установления и введения ограничительных мер», – приводит ТАСС сообщение. Также эксперты обратили внимание на необходимость нормативного закрепления мер, направленных на соблюдение прав граждан в условиях пандемии, «в первую очередь на своевременное получение заработной платы и стимулирующих выплат за выполнение особо важных задач, связанных с риском для жизни и здоровья». Ранее Роспотребнадзор предложил отменить требование, в соответствии с которым дети должны отдыхать в пределах своего региона.

Академик РАН объяснил, почему привитый «Спутником V» президент Аргентины заразился коронавирусом 15 апреля 2021, 12:40

Фото: Presidencia Argentina/Reuters

Текст: Татьяна Косолапова

Вакцина от коронавируса работает по аналогии с препаратом от гриппа: есть вероятность заболеть, несмотря на пройденную вакцинацию, но болезнь пациент перенесет без тяжелых осложнений, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя перенесенный в легкой форме COVID-19 главой Аргентины, который ранее проходил вакцинацию «Спутник V». Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о том, что переболел коронавирусной инфекцией именно в легкой форме благодаря тому, что ранее прошел вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Врачи признали его выздоровевшим после 12 дней изоляции. «Никто не застрахован от того, что может заболеть COVID-19 даже после того, как прошел вакцинацию. Президент Аргентины – человек в возрасте, и мы до конца пока не знаем, как на эту категорию людей действует прививка. Прививать начали только совсем недавно, поэтому должно пройти время, чтобы понять, насколько эффективно препарат действует на ту или иную категорию людей. Особенно, как она работает на людей с хроническими заболеваниями и так далее», – говорит Зверев. Случаев заболевания среди привитых выявлено немного, но они есть, продолжает врач. И в этом ничего удивительного нет, поскольку в мире не существует вакцины со стопроцентной эффективностью. У людей всегда есть какие-то индивидуальные особенности, которые по-разному сочетаются с препаратом и по-разному позволяют организму выработать иммунитет. «Когда прививают от гриппа, тоже нет стопроцентной гарантии. Мы говорим о том, что человек может заболеть, и такое случается, но по статистике, которая ведется последние годы, ни один человек, который был привит от гриппа, от этого заболевания не умер. А это очень важный показатель. Да, человек может заболеть, но при этом болезнь его не будет протекать тяжело и не будет серьезных осложнений, которые могут привести к смерти. Поэтому мы всегда и рекомендуем прививаться от гриппа, хотя вакцина эффективна на 80–85%», – рассказывает вирусолог. С вакциной от коронавирусной инфекции, предположительно, должна сложиться аналогичная ситуация. «Пока мы все еще находимся в процессе изучения, ведь прививаем этой вакциной всего полгода. А пожилых людей совсем недавно начали прививать, поэтому пока никто не знает, какой процент привитых может переболеть. Но такие люди есть, и к этому нужно быть готовым», – заключил Зверев. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что вакцина от коронавируса не для всех граждан одинакова по эффективности. Дело в том, что лишь у половины пациентов с хроническими или онкологическими заболеваниями после прививки вырабатывается иммунитет, но для данной категории людей, по его словам, это хороший результат. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии 15 апреля 2021, 20:53 Текст: Абдулла Шакиров

Российская вакцина от коронавируса успешно прошла все лабораторные испытания в Биомедицинском центре академии наук Словакии, сообщил вице-премьер правительства республики Игор Матович. «Спутник V» успешно прошел все 14 из 14 испытаний в Биомедицинском центре Академии наук Словакии», – передает слова Матовича ТАСС. Вице-премьер заявил, что Словакия могла уже сейчас прививаться «Спутником V», однако этому помешала «политизированная позиция Государственного института по контролю лекарств [выполняющего в стране роль фармацевтического регулятора, поставившего под сомнение надежность] очень востребованного в мире препарата». «Одна десятая часть населения [пятимиллионной] Словакии хотят привиться только «Спутником V», – отметил Матович. В четверг премье-министр республики Эдуард Хегер сообщил, что Словакия уже в мае может начать вакцинацию российским препаратом, если он успешно пройдет экспертизу в сертифицированной лаборатории (в Венгрии). По словам Хегера, «значительная категория граждан Словакии хотели бы сделать прививки от коронавируса именно вакциной «Спутник V». В понедельник президент Словакии Зузана Чапутова заявила о надежности «Спутника V» по результатам исследований. Ранее в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения экс-премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». В апреле Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах. Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации. В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС. Финляндия начала переговоры с Россией о поставках «Спутника V» 15 апреля 2021, 22:15

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Финляндия инициировала переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник V», сообщило финское агентство STT со ссылкой на заявление министра по делам семьи и базовых услуг Кристы Киуру. «Финляндия начинает переговоры с Россией о получении вакцины Sputnik. МИД начал подготовку к переговорам с Россией о получении вакцины», – передает сообщение РИА «Новости». Глава министерства заявила об этом в ходе дебатов в парламенте, отвечая на вопрос депутата Харри Харкимо. В Финляндии зарегистрировано более 83 тыс. случаев коронавируса. При этом страна, как многие страны Европы, испытывает дефицит вакцины из-за проблем с поставками. Между тем в феврале сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» может использоваться в Финляндии в случае одобрения ЕС. Премьер Словакии назвал сроки начала вакцинации «Спутником V» 15 апреля 2021, 18:11 Текст: Абдулла Шакиров

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может начать использоваться в Словакии уже с мая, если успешно пройдет экспертизу в сертифицированной лаборатории, сообщил премье-министр республики Эдуард Хегер на совместной конференции с чешским коллегой Андреем Бабишем. «В ближайшие дни начнется тестирование вакцины «Спутник V» в сертифицированной лаборатории (в Венгрии). Если оно пройдет успешно, то уже в мае могло бы начаться ее практическое применение в республике», – передает слова Хегера РИА «Новости». По словам словацкого премьера, в настоящее юристы изучают соглашение о поставках российского препарата. При это Хегер отметил, что «значительная категория граждан Словакии хотели бы сделать прививки от коронавируса именно вакциной «Спутник V». Премьер-министр Чехии в свою очередь напомнил, что Прага уже имеет предложение о поставках вакцины, и в понедельник первый вице-премьер страны Ян Гамачек отправится в Россию, чтобы предварительно договориться о контракте на получение препарата. В понедельник президент Словакии Зузана Чапутова заявила о надежности «Спутника V» по результатам исследований. Ранее в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения экс-премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». В апреле Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах. Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации. В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС. Ученые сравнили риски тромбоза после вакцин Pfizer и Moderna с AstraZeneca 15 апреля 2021, 21:52 Текст: Абдулла Шакиров

Вероятность возникновения церебрального венозного тромбоза после вакцинации препаратами от COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech и Moderna сопоставима с аналогичными рисками, вызванными применением вакцины от AstraZeneca, выяснили ученые Оксфордского университета. У более 480 тыс. человек, привившихся вакцинами Pfizer или Moderna, тромбоз в венах головного мозга может возникнуть в четырех случаях на миллион, у привившихся препаратом AstraZeneca – пять случаев на миллион, передает РИА «Новости». Как показало исследование, что риски образования тромбов в мозге гораздо выше у тех, кто уже переболел коронавирусом. Так, у более 500 тыс. перенесших COVID-19 церебральный тромбоз встречается с вероятностью в 39 случаев на миллион. То есть, риск образования тромбов вследствие коронавируса в десять раз выше, чем от вакцин Pfizer или Moderna, и в восемь раз по сравнению с применением вакцины AstraZeneca. Ученые отметили, что церебральный венозный тромбоз чаще встречается у переболевших коронавирусом в возрасте младше 30 лет, а вероятность возникновения тромбов из-за COVIВ-19 в 100 раз выше по сравнению с исходным состоянием. Ранее швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что к 6 апреля после вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались 55 человек. Кроме того, в конце марта после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer в Австрии умер пенсионер. Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты. Тем временем Pfizer не нашла доказательств риска образования тромбов из-за вакцины. Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. В Италии после вакцинации AstraZeneca умерли четыре человека 15 апреля 2021, 14:37 Текст: Абдулла Шакиров

В Италии были зафиксированы четыре смертельных случая от тромбоза после введения вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, сообщило итальянское агентство по лекарствам (AIFA). Два из смертельных случаев связаны с тромбозом внутричерепного венозного синуса, еще два человека скончались от тромбоза кровеносных сосудов, говорится на сайте агентства. Согласно отчету AIFA, смерть вакцинированных наступила в течение двух недель после инъекции препарата. Всего же было выявлено 62 случая тромбоза после вакцинации продуктом AstraZeneca. Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 июня 15 апреля 2021, 23:30 Текст: Антон Никитин

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. «Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 июня 2021 года», – приводит текст сообщения ТАСС. Ранее стало известно о планах властей Британии продлить запрет международных поездок до июля. В конце марта британский премьер Борис Джонсон предупредил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве. При этом месяцем ранее он заявлял, что к 21 июня власти рассчитывают снять связанные с пандемией ограничения. С 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия. С 15 февраля Британия ужесточила карантин для въезжающих. Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса. МИД Франции раскритиковал главу Прованса за заказ вакцины «Спутник V» 15 апреля 2021, 11:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал недовольство решением главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег, который сделал предзаказ на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Во вторник глава региона Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на «Спутник V», ожидая, пока европейский регулятор одобрит препарат. «Я думаю, это не хорошо и безответственно. Если следовать этой логике, что произойдет? Если каждый регион или каждый департамент, каждый город будет говорить: «У меня есть возможность, я закажу». Что мы будем делать? Будет больше доз вакцин в Нюи-сюр-Сен, чем в Сен-Дени, больше доз в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, чем в Иль-де-Франс. Я считаю, что политика по вакцинации должна быть равной для всех французов», – передает ТАСС слова Бона в эфире радиостанции Radio J. Он отметил, что нужно дождаться мнения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по российской вакцине. «Мы не исключаем (российские вакцину), надо дождаться оценки европейского регулятора. В нужный момент, возможно, мы ее закажем», – добавил он. «Но думаю, что это несерьезно и безответственно создавать различия на нашей национальной территории и уверяться, что заказы не делают из-за геополитического бойкота. Это неправда», – заключил он. Напомним, 30 марта мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российского препарата от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения города. В феврале он заявил о катастрофической ситуации с коронавирусом в регионе. ФМБА получило разрешение на вторую фазу исследований препарата «Мир-19» от коронавируса 15 апреля 2021, 14:36 Текст: Алина Назарова

Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на вторую фазу клинических исследований препарата для профилактики и лечения коронавируса «Мир-19», заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. «Вчера было получено разрешение на вторую фазу клинических исследований, мы полностью готовы», – сказала Скворцова, передает РИА «Новости». По ее словам, ФМБА ожидает регистрации препарата для профилактики и лечения коронавируса «Мир-19» к концу текущего года. «Сейчас начинается вторая фаза... я уверена, она займет как минимум несколько месяцев, поэтому если эффективность будет подтверждена, я так думаю, что мы на регистрации выйдем к концу года текущего», – сказала Скворцова. Ранее Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило о получении патента на «Мир-19» – препарат для профилактики и лечения COVID-19. В России выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса 15 апреля 2021, 11:14

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 8944 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8944 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2455, Санкт-Петербурге – 719, Московской области – 565. Всего в стране выявлено 4 675 153 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 301 448 человек, из них 10 225 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 398 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 104 398 человек. Накануне, 14 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8326. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 618. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Ученые раскрыли способность антител альпаки бороться с новыми штаммами COVID 15 апреля 2021, 19:45 Текст: Абдулла Шакиров

Антитела альпаки могут нейтрализовывать «южноамериканский», «бразильский» и «британский» штаммы новой коронавирусной инфекции, выяснили ученые из чилийского университета Austral. Исследования антител животных проходят в биотехнологической лаборатории университета совместно с австралийскими и европейскими коллегами. На основе антител альпак исследователи намерены разработать вакцину от COVID-19 для ее применения в Латинской Америке. Поскольку ученые ограничены в финансах, разработка антител находится пока на доклинической стадии, передает РИА «Новости» со ссылкой на эквадорское издание El Ciudadano. «Недавние результаты, которые мы получили совместно с Квинслендским университетом Австралии, показали, что антитело способно нейтрализовать южноафриканский и британский варианты, а также прочно связываться с шиповидным белком бразильского варианта, поэтому мы можем предсказать нейтрализующий эффект на последний вариант, которому будет дана оценка в ближайшие недели. Поэтому мы взялись за проект с еще большей силой», – рассказал ученый университета Austral Алехандро Рохас. В январе международная группа ученых идентифицировала и доработала новые фрагменты антител к SARS-CoV-2. По словам доктора Флориана Шмидта, иммунная система вырабатывает почти бесконечное количество различных антител, однако немногие из них могут победить коронавирус. Как объяснил ученый, сначала поверхностный белок SARS-CoV-2 вводили альпаке и ламе: иммунная система воспроизводила антитела к нему. Помимо сложных антител, альпаки и ламы также воспроизводят более простой вариант этих соединений, которые могут служить основной для нанотел. Спустя несколько недель исследователи взяли у животных образцы крови, из которого извлекли генетическую информацию о произведенных антителах, и выявили те элементы, которые распознают белок-шип коронавируса. Альпака – домашнее мозоленогое (подотряд млекопитающих отряда парнокопытных) животное, разводимое в Андах (Южная Америка). На сегодняшний день там обитает около 3 млн особей, большая часть из которых населяет Перу. Альпак выращивают для стрижки шерсти, из которой изготавливают одеяла, пледы и одежду, из меха животных делают предметы для дома. Ростуризм назвал число находящихся в Турции и Танзании российских туристов 15 апреля 2021, 18:29

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В Турции сейчас находятся около 50 тыс. туристов их России по линии туроператоров, в Танзании – около 4 тыс., сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. «Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров сейчас находится около 50 тыс. человек, в Танзании – около 4 тыс. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха», – передает слова главы ведомства РИА «Новости».



«Также в Турции и Танзании находятся наши самостоятельные туристы, которые улетели в эти страны на регулярных рейсах российских и международных авиакомпаний. Причем, ряд туристов отправились через Турцию и в третьи страны. По нашим оценкам, таких туристов также около 50 тыс.», – добавила Догузова. Напомним, Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении полетов в Турцию и Танзанию. До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто лишил россиян отпусков в Турции, и о том, что решение о приостановке авиасообщения связано с резким ростом случаев COVID-19 в этой стране. Названы сроки начала поставок и производства «Спутника V» в Индии 15 апреля 2021, 19:50 Текст: Вера Басилая

Первые поставки российской вакцины «Спутник V» в Индию состоятся до конца апреля, производство препарата запустят в мае с постепенным повышением объема до 50 млн доз в месяц, заявил посол Индии в России Датла Бала Венкатеш Варма. «Согласно данным от компаний, первая поставка состоится в этом месяце. А производство будет запущено в мае, постепенно его объемы будут повышаться», – цитирует РИА «Новости» посла. По его данным, объем производства вакцины в Индии может вырасти до 50 млн доз в месяц. Он напомнил, что объем производства российской вакцины в Индии может достичь более 50 миллионов доз в месяц. «Это очень много. От 60-70 % мирового производства «Спутника V» будет в Индии. И мы очень счастливы такому сотрудничеству между сторонами», – добавил дипломат, отметив при этом большую общественную поддержку российской вакцине в его стране. За последние сутки в Индии зарегистрированы рекордные 200 739 случаев заражения коронавирусом, скончались за 24 часа 1038 человек, общее число погибших достигло 173 123 человек. В начале недели комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V». Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился совместно с Panacea Biotec производить в Индии 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ежегодно. Перед этим РФПИ договорился совместно с Virchow Biotech о производстве в Индии 200 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно. Норвегия продлила приостановку использования вакцины AstraZeneca 15 апреля 2021, 20:21 Текст: Вера Басилая

Власти Норвегии приняли решение пока не возобновлять, но и не отказываться окончательно от использования вакцины AstraZeneca, несмотря на рекомендации экспертов исключить препарат из программы вакцинации из-за риска редких, но серьезных побочных эффектов. «Правительство полагает, что у нас нет достаточных оснований для того, чтобы принять окончательное решение. Мы должны изучить последствия влияния на здоровье всего населения, если нам придется жить с (ограничительными) мерами дольше, чем в Европе», – приводит РИА «Новости» слова министра здравоохранения страны Бента Хейе. По мнению экспертов из национального института здравоохранения, необходимо исключить вакцину AstraZeneca из программы вакцинации из-за риска редких, но серьезных побочных эффектов, заявил министр. Он пояснил, что правительство в настоящее время создает группу экспертов для всесторонней оценки риска использования вакцины. Отчет они представят 10 мая. Вакцинация препаратом AstraZeneca в Норвегии была прекращена 11 марта после того, как стало известно о случаях тромбоза среди привитых. Ранее в Италии были зафиксированы четыре смертельных случая от тромбоза после введения вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca. Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Между тем, AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. В Кремле оценили влияние личного примера Путина на вакцинацию в России 15 апреля 2021, 13:19 Текст: Евгения Шестак

Сделанная президентом Владимиром Путиным прививка от коронавируса позитивно сказалась на динамике вакцинации в России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, вакцинация президента будет иметь «мобилизующий эффект», а главнее «то, что уже есть». «Во многих городах после того, как Путин сделал первый укол, его личный пример дал очень позитивный эффект», – цитирует ТАСС Пескова. Также он отметил, что Путин переносит прививку вторым компонентом вакцины без побочных эффектов. «Учитывая, что сегодня у него достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке, равно как и во время [введения] первого компонента», – сказал представитель Кремля. Напомним, накануне Путин сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.