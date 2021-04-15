ЦИК: Кампания по выборам в Госдуму будет сложнее предыдущих из-за попыток вмешательства

Предстоящая кампания по выборам в Госдуму будет намного сложнее предыдущих из-за попыток вмешаться в нее извне, заявил декан факультета политологии МГУ, член ЦИК Андрей Шутов.

«К предстоящим выборам в Госдуму и к другим нашим электоральным кампаниям сейчас интерес будет возрастать из-за рубежа по понятным причинам, иначе бы уже сейчас не внедрялась в массовое сознание вот эта вот идеология вмешательства в выборы», – сказал Шутов на открытии очного этапа Всероссийского конкурса «Время выбирать».

Он добавил, что сам термин «вмешательство» требует уточнения. «Что такое вмешательство, никто не знает. Студент написал реферат об итогах избирательной кампании в США или где-нибудь еще, это что, вмешательство? Или нет? Надо вот с этим термином еще разобраться», – подчеркнул Шутов, передает РИА «Новости».

По его мнению, «уже сейчас готовится почва для того, чтобы грядущие выборы признавать нелегитимными», «это уже политическая кампания, она уже заряжена и пошла». «Об этом многие говорят сейчас политики и отечественные, и зарубежные. Почему идет нагнетание про вмешательство в выборы, что Россия будет наказана на эту тему. Потому что они сами захотят вмешиваться в выборы, и уже вмешиваются, и мы это все видим», – отметил он.

По его словам, над этим уже работают различные некоммерческие организации и социальные платформы. «И мы должны понимать, что та кампания, которая предстоит по выборам в Госдуму, она будет с этих позиций гораздо сложнее, чем раньше, и мы должны быть к этому готовы», – резюмировал член ЦИК, добавив, что на фоне этого особенно важно доверие к выборам российских граждан.

В марте руководитель ЦИК Элла Памфилова заявила, что вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму обязательно произойдут – на это указывают отношения между Россией и странами Запада, однако Центризбирком готов отреагировать на любые провокации.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания всегда связана с дискуссиями и дебатами, но любые провокации на фоне выборов в Госдуму будут пресекаться.

Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы: состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.