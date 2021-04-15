Британские принцы решили нарушить традицию на похоронах супруга Елизаветы II

Члены британской королевской семьи вразрез с традицией облачатся не в военную форму, а в гражданскую одежду на похороны принца Филиппа, сообщают СМИ.

Телеканал Sky News сообщает, что изначально планировалось присутствие одного лишь принца Гарри в гражданском, так как он лишился почетных воинских званий после того, как вместе с супругой отказался от статуса высокопоставленного члена королевской семьи. Теперь же стало известно, что в костюмах на церемонии будут и родственники Гарри – принц Чарльз, принц Эндрю и старший брат принц Уильям, передает РИА «Новости».

Присутствовать на отпевании принца Филиппа в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в субботу будут лишь члены королевской семьи и его личный секретарь.

Газета The Times сообщает, что 17 апреля в городах Великобритании будут выпущены спортивные голуби как дань уважения покойному принцу – он был любителем голубиных гонок.

Королевская ассоциация голубиных гонок (RPA) намерена в полдень в субботу выпустить в 65 городах Британии по десять голубей – по одному на каждые десять лет жизни принца. Голубей, как отмечает издание, в том числе выпустят с территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк и Виндзорского замка.

Первых спортивных голубей британской королевской семье подарил в конце XIX века бельгийский монарх Леопольд II. С тех пор семья хранит традицию и разводит голубей. В голубятнях поместья в графстве Норфолк содержится 170 особей.

«Королева всегда интересовалась (голубятнями), а герцог Эдинбургский питал такой особый интерес, что, когда королевской делегации в ходе визита нужно было идти дальше, он, бывало, задерживался на какое-то время, чтобы задать вопросы», – приводит издание слова сотрудника Королевской ассоциации голубиных гонок Ричарда Чемберса.

Он добавил, что нынешние ограничения, связанные с птичьим гриппом, не позволяют устраивать гонки, однако птиц можно выпускать для тренировочных полетов.

Герцог будет похоронен в королевской усыпальнице часовни, но это будет лишь его временное пристанище: после кончины Елизаветы II останки принца Филиппа будут перенесены в тот придел, где уже покоятся родители королевы – король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет, и где будет похоронена сама королева. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.

На территорию замка в день похорон посторонние допускаться не будут, королевский двор и правительство призывают жителей страны воздержаться от поездок в Виндзор. Церемония будет транслироваться в прямом эфире, иностранных журналистов Букингемский дворец аккредитовывать не будет. Кроме того, даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение смотреть по телевизору похороны принца Филиппа.

Напомним, принц умер утром 9 апреля в Виндзорском замке. Президент России Владимир Путин направил королеве Елизавете II телеграмму с соболезнованиями.

Похороны пройдут 17 апреля.