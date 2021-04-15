Названа вероятная причина унесшего жизни пятерых детей пожара в Свердловской области

Причиной пожара в Свердловской области, где погибли пятеро детей, могли стать ветхость электропроводки или нарушение правил противопожарной безопасность, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сгоревший в результате пожара дом старой постройки, 1957 года, с печным отоплением, деревянный. Он был приобретен на материнский капитал. Печь в связи с ветхостью совсем недавно сменили на новую. Сотрудники полиции совместно с коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии пожара с гибелью людей, в том числе связанную с ветхостью электропроводки, нарушениями правил противопожарной безопасности, возгоранием надворных построек с переходом огня на дом и другие», – цитирует ТАСС Горелых.

По данным полиции, семья, в которой случилась беда, многодетная, всего в ней 7 детей, из них по меньшей мере пятеро в результате пожара погибли. «Тело [еще] одного из погибших детей пока не найдено», – уточнил он.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи проводят осмотр места пожара, допрашиваются свидетели, анализируется характеризующая документация в отношении семьи.

Горелых уточнил, что погибли – девочка Устьяна, 2013 года рождения, мальчики: Константин, 2014 года рождения, Иван, 2016 года рождения, Руслан, 2019 года рождения, и Ян, 2021 года рождения. Двух детей – мальчика Ярослава, 2017 года рождения, и девочку Варю, 2021 года рождения с ожогами доставили в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью.

По данным МВД, ранее семья состояла на учете в полиции, но недавно с учета была снята. Погибшие и оставшиеся в живых дети – от разных отцов, один из них в настоящее время отбывает наказание в одном из учреждений системы ГУФСИН.

Сообщение о пожаре поступило в 01.45 15 апреля (23.45 14 апреля мск). В региональной прокуратуре сообщили, что в пожаре погибли пять детей, еще пять человек госпитализированы – это трое взрослых и двое несовершеннолетних.