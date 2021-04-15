В России создали новую тест-систему для определения антител к COVID-19

Стала известна разница между антителами М и G к коронавирусу

Антитела к коронавирусу М появляются через неделю после заражения, обычно они указывают на острое течение COVID-19, антитела G вырабатываются через две-три недели после встречи с возбудителем и являются более эффективными в противодействии вирусу, объяснила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Пшеничная рассказала, что «в первую очередь на воздействие патогена иммунная система реагирует выработкой IgM», это «ранние антитела, самые крупные из всего семейства иммуноглобулинов, внешне они напоминают пять рогаток с вилками наружу, благодаря которым имеют максимальное количество точек для прикрепления и фиксации антигена», передает РИА «Новости».

«Как правило, они начинают появляться спустя первую неделю после заражения. А самый пик концентрации, как правило, приходится на вторую неделю заболевания, к 14 дню», – добавила эксперт.

Она уточнила, что антитела М считаются маркером острого течения инфекционного заболевания. Обычно при классическом иммунном ответе срок жизни IgM недолог, их концентрация в крови быстро снижается, но у некоторых людей, перенесших коронавирус, они могут обнаруживаться в крови в течение нескольких месяцев, а по некоторым данным, до полугода, пояснила Пшеничная.

Антитела G появляются примерно со второй-третьей недели заболевания, они циркулируют в организме в течение более длительного времени, обеспечивают долговременный иммунный ответ и являются гораздо более эффективными в противодействии возбудителю.

При этом поставить диагноз только по тестированию на антитела нельзя, метод проверки иммунитета является дополнительным. Если у человека при регулярных скрининговых обследованиях по месту работы впервые выявляются IgM, то это повод пройти более углубленное обследование в отношении бессимптомной формы COVID-19.

«Если у пациента имеются клинические симптомы и рентгенологические признаки, сходные с COVID-19, то даже при отрицательном результате ПЦР наличие IgM является дополнительным лабораторным критерием в пользу диагноза COVID-19», – добавила Пшеничная.

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