Врач назвал опасные для мужчин продукты

На мужском здоровье отрицательно сказывается частое употребление некоторых продуктов, предупредил врач-сексолог, психотерапевт, президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук.

Прежде всего, мужчинам следует избегать продуктов и напитков, которые снижают уровень тестостерона, ведь именно этот гормон «отвечает» за половое влечение. По словам врача, подобное воздействие на организм оказывает большое количество кофе, алкоголя, мяты.

«Переизбыток кофе, а это считается более трех чашек в день, может наносить вред коре надпочечников, а она как раз принимает непосредственное участие в выработке тестостерона. Регулярное потребление алкоголя в большом количестве также снижает синтез тестостерона. Мята успокаивает не только нервную систему, но и сексуальную составляющую тоже», – сказал Кульгавчук в интервью радио Sputnik.

Особенно пагубно для мужского здоровья пиво, потому что оно содержит аналоги женских гормонов – фитоэстрогены, отметил сексолог. Тем же свойством, по его словам, отличаются продукты, в состав которых входит соя.

На уровень тестостерона в организме негативно влияет чрезмерный объем жировой ткани, продолжил он. Поэтому мужчинам следует исключать из своего рациона те блюда и напитки, которые ведут к ожирению.

Кульгавчук предостерег от слишком плотных ужинов. По его словам, они «обездвиживают» и практически «кастрируют» мужчину. Лучшее средство для устранения этого фактора – полноценный обед, пояснил сексолог.

«Одна из главных ошибок, особенно это касается жителей мегаполиса, заключается в том, что мужчины в течение дня не выделяют время на полноценный обед, возвращаются домой и потребляют большое количество еды. В этом случае еда является своего рода кастрирующим фактором, поскольку инстинкт самосохранения всегда победит инстинкт размножения. Плотный ужин, по сути дела, способствует обездвиживанию мужчины, ему лень начинать сексуальные игры, его клонит в сон», – сказал он.

Кроме того, необходимый настрой может со временем пропадать под воздействием таких пищевых добавок, как аспартам и глутамат натрия, отметил врач.

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