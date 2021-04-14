После второй дозы вакцины Moderna в Литве умер пенсионер

Мужчина в возрасте 78 лет умер в поликлинике литовского города Клайпеда сразу после получения второй дозы вакцины Moderna, сообщило национальное радио Литвы LRT.

Пациента пытались реанимировать, но спасти не смогли. В поликлинике заверили, что у мужчины не было хронических заболеваний. Как утверждает радиокомпания со ссылкой на главврача поликлиники Лорету Венцкене, где произошел несчастный случай, в момент поступления в поликлинику пациент чувствовал себя хорошо, передает ТАСС.

«Мы просто не можем представить причину и подождем расследования, мы наблюдаем, но думаем, что это не связано с вакциной, потому что нет симптомов. Не похоже ни на тромбоэмболию, ни на анафилактическую реакцию», – заявила Венцкене.

Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов. Позже стало известно, что Johnson&Johnson заморозила поставки вакцины от коронавируса в Евросоюз.

По словам Питера Маркса, главы одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США, причиной образования тромбов после вакцинации препаратом Johnson&Johnson может являться редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов.

Напомним также, к 6 апреля после вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались 55 человек. Кроме того, в конце марта после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer в Австрии умер пенсионер. Помимо этого, при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек, у привившихся зафиксировали серьезные побочные эффекты. При этом Pfizer не нашла доказательств риска образования тромбов из-за вакцины.

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