«Аэрофлот» рассказал о вывозных рейсах из Турции В Аргентине заявили о достаточности одной дозы «Спутника V» для переболевших коронавирусом 13 апреля 2021, 21:52

Первый компонент российской вакцины от коронавируса «Спутник V» дает выработку антител к вирусу у большинства переболевших COVID-19, и второй компонент может быть излишним, говорится в исследовании, проведенном аргентинскими учеными. Глава лаборатории молекулярной вирусологии Института Лелуара Андреа Гамарник, руководившая исследованием, сообщила, что «Спутник V» вызывал сильный иммунный ответ у большинства привившихся. «Если мы проанализируем группу лиц, которые до этого были заражены вирусом, то мы не увидим значительного увеличения в титре антител после введения второй дозы», – сказала она, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Аргентины. Как говорится в исследовании, после введения второго компонента вакцины количество антител у участников исследования, которые не переболели COVID-19, увеличилось с 244 до 2 150, в то время как в группе переболевших «не было обнаружено значительных изменений в количестве антител» при сравнении двух доз. Аргентинские ученые также выяснили, что у 94% привившихся первым компонентом выработались специфические антитела, в случае вакцинации двумя компонентами антитела были выявлены у 100% участников исследования. В ходе анализа было также установлено, что у привившихся, которые до вакцинации переболели коронавирусом, «выработалось в пять раз больше антител, чем у тех, кто получил две дозы, но не болел COVID-19». Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины 23 декабря. В том же месяце Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку «Спутника V». Всего Аргентина приобрела 30 млн доз российской вакцины. Партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года, 16 января было доставлено 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» на территории республики к весне-осени 2022 года.

Жители одобривших «Спутник V» стран составили 40% населения Земли 12 апреля 2021, 22:27

В странах, которые одобрили российскую вакцину «Спутник V» против коронавируса, проживает 3 млрд человек, сообщил Российский фонд прямых инвестиций. РФПИ подтвердил, что Индия стала 60-й страной, одобрившей вакцину. Указывается, что «Спутник V» – «одна из всего трех вакцин против коронавируса, одобренных для применения в Индии». Общее число жителей государств, которые одобрили российскую вакцину, составляет «40% населения планеты», передает РИА «Новости». При этом Индия является ведущим производственным хабом для вакцины. Соглашения о выпуске вакцины заключены с Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech. Отмечается, что по числу одобрений госрегуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Напомним, комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V». В Турции назвали ожидаемое до ограничения полетов число российских туристов 13 апреля 2021, 16:43 Текст: Елизавета Булкина

В мае Турция была готова принять до 700-800 тыс. туристов из России, пока не стало известно о приостановке авиасообщения между странами, сообщил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкая. «Мы ждали примерно 700-800 тыс. российских туристов на майские праздники и последующие отпуска, активно готовились к их приему. Россия предлагает туристам изменить или направления, или дату тура. Несмотря на ограничения авиасообщения, Турция всегда была приоритетом для россиян. Мы ожидаем, что после Рамадана (12 мая) число случаев коронавируса в Турции резко упадет, а к концу мая ситуация в нашей стране нормализуется», – передает его слова РИА «Новости». Баглыкая озвучил надежду турецкого турбизнеса на то, что российские туристы не отменят свой отдых в Турции, а перенесут его на более поздний срок. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Во вторник Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию. Названы сроки начала производства «Спутника V» в Италии 13 апреля 2021, 17:20 Текст: Ксения Панькова

Производство российской вакцины «Спутник V» в Италии начнется на заводе итало-швейцарской компании Adienne в ближайшие пару месяцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отметив, готовность фонда поделиться технологиями производства вакцины с другими странами. Как отметил Дмитриев, РФПИ создает в других странах рабочие места, а также возможности для компаний. «Одна из таких компаний, например, – это Adienne, итало-швейцарская компания. Мы ожидаем, что производство на итальянском заводе начнется в ближайшие пару месяцев», – приводит его слова РИА «Новости». Дмитриев также подчеркнул, что РФПИ готов поделиться технологиями производства вакцины с другими странами и сотрудничать в духе партнерства. Ранее председатель совета директоров банка «Интеза», президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико сообщил, что два итальянских предприятия готовы начать производство российской вакцины «Спутник V», оно может начаться с июня после получения разрешения со стороны Европейского фармакологического агентств. В марте премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется. Израиль решил открыть въезд для групп вакцинированных туристов с 23 мая 13 апреля 2021, 14:22 Текст: Елизавета Булкина

Власти Израиля работают над программой по началу приема групп вакцинированных от коронавируса иностранных туристов, разрешить въезд в страну планируется с 23 мая, сообщили израильские министерства здравоохранения и туризма. «Министр туризма Орит Фаркаш-Хакоэн и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн достигли договоренности о программе приема и въезда вакцинированных туристов из зарубежных стран в группах. С 23 мая 2021 года въезд в Израиль будет открыт на первом этапе для въезда групп вакцинированных иностранных туристов», – цитирует документ ТАСС. Напомним, 8 апреля в Израиле вступили в силу новые правила на въезд в страну для иностранных граждан. Границы открыты для граждан или постоянных жителей, которые находятся за рубежом и имеют родственников первой степени в Израиле. Они имеют право приехать со своими супругами и детьми, вне зависимости от их гражданства. Кроме того, попасть в страну могут и иностранцы, также с супругами и детьми, у которых есть израильские родственники первой степени (граждане или постоянные жители), проживающие в Израиле. В США рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID препаратом Johnson & Johnson 13 апреля 2021, 15:12 Текст: Елизавета Булкина

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson. «Сегодня FDA и CDC опубликовали заявление относительно вакцины Johnson & Johnson против COVID-19. Мы рекомендуем сделать паузу в использовании этой вакцины из соображений предосторожности», – передает РИА «Новости» заявление FDA.



По данным New York Times на основе информации от официальных лиц, случаи образования тромбов после вакцинации препаратом J&J были выявлены у шести женщин в возрасте от 18 до 48 лет. Одна женщина умерла, еще одна была госпитализирована в критическом состоянии. Согласно данным CDC, препарат компании Johnson & Johnson получили около 7 млн американцев. Между тем управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) не нашло прямой связи между использованием вакцины от коронавируса американской компании Johnson&Johnson (J&J) и образованием тромбов. Ранее в Соединенных Штатах закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за побочной реакции у нескольких десятков привитых граждан. Патриарх Кирилл назвал не подверженными инфекции святые дары для причастия 13 апреля 2021, 17:08 Текст: Елена Мирошниченко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что святые дары, которые используются во время причастия, не подвержены инфекции, при этом он отметил, что соблюдать противовирусные меры в храмах необходимо. «Мы ни в коем случае не подвергаем сомнению целительную силу Святых Христовых Таин! И доказательством служит то обстоятельство, что после причащения наши диаконы потребляют святые дары из общей чаши, и ни один из них не заболел и никогда не заболеет», – цитирует патриарха РИА «Новости». Он также рассказал, что из общей чаши святые дары потребляют и священнослужители. «После Божественной литургии, поскольку я служу без диакона, я потребляю святые дары без всякого сомнения, с полной уверенностью в том, что, причащаясь Тела и Крови Христовой, мы причащаемся великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции, никакому злу, потому что это есть святая, которая преподается святым», – отметил патриарх Кирилл. При этом он считает, что меры, касающиеся посещения храмов, были приняты священноначалием Русской церкви своевременно. Он уточнил, что решение «предотвратило наметившуюся тенденцию обвинять, как нередко бывает, Церковь в том, что она является источником распространения инфекции». Патриарх заключил, что необходимо «продолжать наши молитвы и наши труды, строго исполняя все необходимые санитарные предписания и поддерживая в исполнении этих предписаний наш народ». Святые дары – ритуально приготовленные священником хлеб и вино, которые, согласно преданию, во время литургии превращаются в Тело и Кровь Христову. В марте 2020 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с угрозой распространения коронавируса утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств, сообщили в Московском патриархате. Документом предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования. Мясников обратился к пожилым по поводу вакцинации от COVID 13 апреля 2021, 09:49 Текст: Наталья Ануфриева

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал пожилых россиян вакцинироваться от коронавируса, указав, что боязнь препарата иррациональна. Мясников напомнил в Telegram, что в начале пандемии он сказал: «Мы все так или иначе переболеем. Кому суждено – тяжело, кому суждено умереть – умрут». «Я помню, какую бурю негодования вызвали мои слова! Но такова была ситуация на тот момент. Не было ни лекарств от коронавируса, ни вакцин. Сегодня ситуация изменилась. У нас есть средства предотвращения тяжелых вариантов течения», – добавил врач. Однако, указывает Мясников, «это кого-то не устраивает»: «Теперь иррациональный страх вакцинации. Ну вот, вам же дали альтернативу, где массовый наплыв в медцентры на вакцинацию? Особенно удивляют пожилые. Ну вы-то чего еще боитесь?! Все видели, все испытали, вам ли бояться? Чего? Вы можете мне и другим не верить, что прививка безопасна (а это факт). Но боитесь чего конкретно? Обострения хронических болезней, кабы чего не вышло?! Но эти болезни с вами уже десятилетия, и именно они объединятся с коронавирусом, если заразитесь, чтобы вас убить!». Он подчеркнул, что «у пожилых и хронически больных ставки совсем другие», вакцина может защитить этих пациентов «не так надежно, как молодых и здоровых, но в первую очередь защита нужна именно вам». «И не пренебрегайте остальными элементарными средствами защиты. Я часто говорю: интерфероны капли в нос. Помогает? Надеемся. Вреда нет, а польза весьма возможна. Мы продолжаем клинические испытания «Интерферона-гамма «капли в нос» на базе моей Московской клинической больницы. Первые данные обнадеживающие и опубликованы. Сегодня – не 20-й год! Есть защита. Дело за вами!» – заключил он. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, у кого чаще бывают осложнения после COVID. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Турция ужесточила ограничения из-за коронавирурса 13 апреля 2021, 19:58 Текст: Елизавета Булкина

В Турции с 14 апреля вводятся дополнительные ограничения для борьбы с COVID-19, в частности ужесточается комендантский час, заявил президент республики Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров. «Мы приняли решение оставить практику комендантских часов в выходные дни, но в будние дни период комендантского часа изменился. Теперь на улицу будет запрещено выходить с 19.00 до 05.00. Также принято решение приостановить для наших жителей возможность междугородних поездок. Новые меры вступят в силу с завтрашнего дня», – передает его слова ТАСС. Ранее комендантский час начинал действовать с 21.00. Также вновь вводится ограничение на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет. Людям старше 65 лет запрещается пользоваться общественным транспортом. Эрдоган уточнил, что данные меры будут действовать в первые две недели рамадана (до 27 апреля).



В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Во вторник Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию. Названы главные признаки постковидного синдрома 13 апреля 2021, 18:08

Основные признаки постковидного синдрома – нарушение сна, головные и мышечные боли, аритмия, расстройство сердечно-сосудистой системы, а также проблемы с желудком и кишечником, заявил врач-кардиолог, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили. По его словам, выявление постковидного синдрома и его своевременное лечение также важно, как и лечение самого коронавируса. Как отметил Мацкеплишвили, синдром проявляется по-разному. «Среди симптомов – и длительное повышение температуры до 37,1 – 37,2, иногда по несколько месяцев. С одной стороны, все эти симптомы связывают с хроническим воспалением, но сейчас мы приблизились к разгадке самой сути постковидного синдрома, и более того, мы близки к разгадке того, как его лечить», – сказал врач в беседе с «Комсомольской правдой». Кардиолог также сообщил, что у переболевших коронавирусом наблюдается много серьезных изменений со стороны дыхательной системы. По его данным, у некоторых людей развивается фиброз легких, неврологические проявления, кожные проявления, нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы. По словам специалиста, таким людям не мерещатся различные симптомы – они действительно нездоровы. Он добавил, что входит в состав международной группы, сформированной из ученых со всего мира. Мацкеплишвили подчеркнул, что в ближайшее время планируется выход научной статьи, где будет разгадка феномена постковидного синдрома. Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что признаки постковидного синдрома отмечаются у 30-60% переболевших коронавирусной инфекцией. Напомним, в Минздраве рассказали, что неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, а свыше 70% пациентов, переболевших вирусом, будут нуждаться в реабилитации. Индия разрешила импорт российской вакцины «Спутник V» 13 апреля 2021, 10:35 Текст: Наталья Ануфриева

Генеральный контролер лекарственных средств Индии дал фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт российской вакцины «Спутник V» в Индию, сообщили в компании. В компании заявили, что Dr. Reddy's Laboratories Ltd. «получила разрешение от Генерального контролера лекарственных средств Индии на импорт вакцины «Спутник V» в Индию для ограниченного использования в чрезвычайных ситуациях», передает РИА «Новости». «Мы очень рады получить разрешение на экстренное использование «Спутника V» в Индии. С ростом числа случаев заболевания в Индии вакцинация является самым эффективным инструментом в нашей борьбе с COVID-19. Это позволит нам внести свой вклад в усилия нашей страны по вакцинации значительной части нашего населения», – сказал сопредседатель и управляющий директор Dr. Reddy's Г.В. Прасад. Выдача разрешения на экстренное использование российского препарата делает его третьим разрешенным для использования в Индии, вместе с индийским вариантом «оксфордской» вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Напомним, жители одобривших «Спутник V» стран составили 40% населения Земли. Ученые не нашли связи между британским штаммом COVID-19 и высокой смертностью 13 апреля 2021, 08:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Ученые не нашли доказательств того, что британский штамм коронавируса приводит к более тяжелому течению заболевания или более опасен с точки зрения смертности, следует из результатов исследования, опубликованного в научном журнале Lancet. Исследователи из Великобритании провели анализ образцов госпитализированных пациентов с коронавирусом и сравнили течение заболевания среди заразившихся британским штаммом и другими вариантами коронавируса. «Мы не обнаружили никаких подтверждений связи между тяжелым течением заболевания и смертностью и этим штаммом», – передает РИА «Новости» текст публикации. Обнаруженный в Великобритании штамм также не приводит к изменению симптомов COVID-19 или длительности заболевания, следует из еще одного опубликованного в Lancet исследования британских ученых. Авторы работы не обнаружили и связи британского варианта с вероятным ростом повторных случаев заражения. Эксперты сделали вывод, что, следуя из полученных результатов исследования, существующие вакцины против COVID-19 останутся эффективными и от британского штамма. Однако ученые все же подтвердили, что британский штамм коронавируса является более заразным. Ранее глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски заявил, что обнаруженная в Великобритании разновидность коронавируса стала в США преобладающей среди новых случаев заражения. В России выявили 8,1 тыс. новых случаев коронавируса 13 апреля 2021, 11:28

За минувшие сутки в России выявили 8173 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8173 новых случая коронавируса в 83 регионах», из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1782, Санкт-Петербурге – 701, Московской области – 533. Всего в стране выявлено 4 657 883 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 281 776 человек, из них 9611 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 338 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 103 601 человек. Накануне, 12 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8320. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 147. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мишустин заявил о прохождении самого сложного этапа адаптации экономики 13 апреля 2021, 12:34 Текст: Елизавета Булкина

Экономика России прошла самый сложный этап адаптации к новым вызовам времени, а эффективная кампания по вакцинации от коронавируса поможет убрать барьеры, сдерживающие экономику и торговлю, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. «Уверен, что наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам наша экономика уже прошла», – заявил глава правительства в своем видеообращении к участникам Апрельской международной научной конференции Высшей школы экономики (ВШЭ).



Мишустин отметил, что Россия стала первой страной, разработавшей вакцину от коронавируса, сейчас идет масштабная кампания по вакцинации населения, передает РИА «Новости». «Постепенно будет сформирован коллективный иммунитет. И он позволит остановить распространение коронавируса, ускорит период восстановления, даст возможность убрать барьеры, которые сдерживали экономику и торговлю», – подчеркнул премьер.



Он добавил, что правительство уделяет большое внимание работе с экспертным и научным сообществом. «Предложения, которые сегодня прозвучат, будут рассматриваться в рамках нашей совместной деятельности по созданию новой стратегии социально-экономического развития России», – сказал Мишустин.



Глава правительства уточнил, что в рамках этого научного форума обсуждаются результаты важнейших исследований, демонстрируются разработки и технические решения, востребованные экономикой и обществом. Внимание участников конференции будет сосредоточено на вопросах, касающихся макроэкономики, цифровизации, здравоохранения, развития городской среды, демографии, рынка труда, кибербезопасности, развития Арктической зоны.



«Все они так или иначе касаются жизни наших граждан. И такие форумы позволяют рассмотреть различные варианты возможных решений, найти оптимальный путь для дальнейшего развития страны», – сказал Мишустин.



Премьер-министр пожелал участникам Апрельской конференции плодотворной работы. Он добавил, что все они вносят свой вклад в развитие и модернизацию страны, помогают в решении самых актуальных экономических и социальных задач. Ранее эксперт по экономике Скотт Джонсон заявил, что восстановление российской экономики набирает ход после удивительно небольшого падения в 2020 году, ВВП России может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу 2021 года. В России оценили перспективы производства «Спутника V» в Индии 13 апреля 2021, 19:27 Текст: Абдулла Шакиров

К лету следующего года в Индии ежемесячный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может достичь более 50 млн доз, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Мы ожидаем, что объем производства «Спутник V» в Индии к лету может достичь более 50 млн доз в месяц», – передает РИА «Новости» слова главы РФПИ. По слова Дмитриева, некоторые индийские компании, планирующие производить российские препарат, уже прошли обязательные проверки и стадии контроля качества. Также гендиректор фонда сообщил, что РФПИ намерены заключить с рядом крупных индийских производителей контракты на выпуск «Спутника V» и получение готовой формы препарата. Ранее во вторник генеральный контролер лекарственных средств Индии дал фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт «Спутника V» в страну. Выдача разрешения на экстренное использование российского препарата делает его третьим разрешенным для использования в Индии вместе с индийским вариантом «оксфордской» вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Напомним, жители одобривших «Спутник V» стран составили около 40% населения Земли. На Украине стартовала вакцинация от COVID-19 китайским препаратом CoronaVac 13 апреля 2021, 13:19 Текст: Евгения Шестак

На Украине со вторника стартует вакцинация от коронавируса китайской вакциной CoronaVac, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов. «Министерство здравоохранения закончило все процессы проверки лабораторного контроля вакцины против коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. С сегодняшнего дня начинаем процесс прививки именно этой вакциной», – цитирует РИА «Новости» Степанова. По его словам, остальные 1,7 млн доз вакцины CoronaVac должны поставить на Украину в ближайшее время. «Когда я говорю «в ближайшее время», мы рассчитываем на эту поставку в течение апреля-мая этого года», – сказал министр. Также Степанов сообщил, что на Украине наблюдается пик третьей волны заболеваемости коронавирусом. «Как мы и прогнозировали, мы вышли на пик заболеваемости, на пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам», – сказал он. По словам министра, в стране снижается число госпитализированных за сутки – на две тысячи меньше, чем на позапрошлой неделе. Ранее на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса. На прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну». Между тем, украинцы стали лечиться от коронавируса препаратом для скота. Сообщалось, что некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно». Оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации. Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать российские вакцины от коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отказ от российской вакцины привел Украину к коронавирусной катастрофе.