|
|
В Госдуме оценили вероятность отключения России от Visa и MasterCard
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Отключение России от Visa и MasterCard маловероятно, поскольку эти платежные системы занимают 75% российского рынка, однако технически страна готова к этому, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, Visa и MasterCard занимают 75% российского рынка. Это, как отметил Аксаков, оборот даже не в десятки, а около сотни триллионов рублей, передает ТАСС.
Это огромный заработок, который они потеряют, если их потребуют отключиться от российского рынка. Естественно, это репутационные потери. Думаю, для них самое главное – это экономические очень большие потери. Поэтому я не очень верю, что Госдеп такое решение примет. Но теоретически мы готовы», – добавил он.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что возможность того, что в России могут ограничить использование платежных систем Visa и MasterСard, не исключается.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил накануне, что Россия активно работает над отказом от контролируемых Западом платежных систем, так как видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами.
Напомним, в мае 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о переходе сотрудников бюджетной сферы на карты российской национальной платежной системы «Мир», оператором которой стала Национальная система платежных карт (НСПК), созданная летом 2014 года после введения санкций США и отказа американских платежных систем Visa и MasterCard работать с рядом российских банков.
Москва призвала США держаться подальше от Крыма
|
|
США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«(США) должны понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы уже в этом году наблюдали нечто подобное в совершенно другой акватории. Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего Черноморского побережья. Это для их же блага будет», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.
По его мнению, американским военным кораблям нечего делать у берегов России – «это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют».
По словам Рябкова, освоение акваторий за тысячи миль от пунктов базирования ВМС США – это всегда элемент определенной геополитики. «Провокационные (мероприятия) в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», – добавил он.
Напомним, 9 апреля Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария).
До этого американские СМИ сообщали, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США регулярно проводят операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования [ВС США].
Москва отвергла заявления США о «плате за Донбасс»
|
|
Москва не приемлет заявлений США о том, что Россия якобы должна «заплатить цену» из-за ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, Россия продолжит защищать жителей самопровозглашенной республики.
«Они говорят о высокой цене, но никогда ее не называют. То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, к этому приспособились, в-третьих, не считаем, что вообще применима такая терминология «цена, расплата» и так далее за те или иные действия. Мы просто отстаиваем наши интересы, интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
Рябков отметил, любая угроза только укрепляет Россию в убежденности, что она проводит верный курс. По его словам, США делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене.
Ранее и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что если Россия будет действовать «агрессивно», ее ждут «последствия».
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Госдеп пригрозил России «последствиями»
|
|
Если Россия будет действовать «агрессивно», ее ждут «последствия», заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
Комментируя ситуацию на Украине, он заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит 13–15 апреля Брюссель, где сможет обсудить сложившуюся обстановку «целенаправленным образом». Рикер сообщил, что Блинкен в ходе визита в Брюссель может встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает ТАСС.
Рикер отметил, что и Блинкен, и глава американского государства Джо Байден «ясно давали понять» – если «Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, то будут последствия, будет цена». США сейчас сосредоточены на «обсуждении и встрече с союзниками и другими, которые в такой же степени обеспокоены». Вашингтон «использует инструменты вроде ОБСЕ в Вене в связи с обеспокоенностью на этот счет». США хотят «добиться деэскалации Россией – в плане не только военной угрозы, но и этой дезинформации, используемой риторики». В Госдепе утверждают, что действия России на границе с Украиной якобы ведут к эскалации напряженности.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
В Госдуму внесен проект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами
Правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, следует из базы данных нижней палаты парламента.
«В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 г., его действие прекратится с 1 января 2022 г.», – указывается в пояснительной записке к документу, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.
Напомним, в декабре прошлого года Минфин России сообщил о запуске процесса денонсации соглашения. Как уточняло ведомство, российская сторона настаивает, что любая холдинговая компания, большая часть конечных бенефициаров которой не являются физлицами – налоговыми резидентами Нидерландов или организациями, ведущими реальный бизнес в этой стране, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения.
Белый дом: Байден предложил Путину провести встречу
Американский президент Джозеф Байден в ходе телефонного разговора предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу, сообщила пресс-служба Белого дома.
«Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
Захарова раскритиковала CNN за фейк о «российских танках» на Украине
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что американский телеканал CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне», и призвала сотрудников этого СМИ отвлечься от участия в общественной жизни России и больше времени уделять профессии.
Захарова написала в Facebook, обращаясь к «дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу», что в Москве понимают, что американским журналистам «некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма».
«Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне», – отметила она.
Дипломат выразила мнение, что корреспондентам телеканала в Москве «нужно отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны (у них на это есть свое государство, а мы сами справимся) и чуть больше времени уделять профессии».
«Потому что это уже просто неприлично», – заключила Захарова.
Дипломат прикрепила к посту фрагмент из видеоматериала CNN с якобы российской бронетехникой, подтягивающейся к украинской границе.
Дорогой телеканал CNN и его дружный коллектив. Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы...Опубликовано Марией Захаровой Понедельник, 12 апреля 2021 г.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России
Соединенные Штаты и страны НАТО начали переброску войск к российским границам в Европе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», – передает сообщение Шойгу РИА «Новости».
Глава Минобороны рассказал, что союзники сосредоточат рядом с Россией 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц техники, в том числе стратегической авиации.
Ранее Шойгу сообщил, что США с 2021 года в два раза увеличили воздушную разведку у сухопутных российских границ.
В начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об увеличении активности НАТО на Украине и в Черном море.
CNN удалил фейковое фото российских танков у границ Украины
Телеканал CNN удалил из своей статьи про поездку в Донбасс с лидером Украины Владимиром Зеленским фотографию украинской бронетехники, выданную журналистами за российские танки, на которую указала представитель МИД России Мария Захарова.
По состоянию на 15.00 мск снимка в материале, отмеченном Захаровой на сайте CNN уже нет, передает РИА «Новости».
Напомним, дипломат сообщила, что CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне», и призвала сотрудников этого СМИ отвлечься от участия в общественной жизни России и больше времени уделять профессии.
Захарова отметила, обращаясь к «дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу», что в Москве понимают, что американским журналистам «некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма».
Российские дипломаты призвали Госдеп не стеснятся произносить имя Гагарина
|
|
Посольство России прокомментировало сообщения Госдепа о Дне космонавтики, в которых ведомство США не упомянуло Юрия Гагарина.
«С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса. Хотели бы напомнить, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте Ю.А.Гагарине. В этот день 60 лет назад, в 1961 году он совершил первый в истории человечества орбитальный виток вокруг Земли», – говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.
«С бюстом космического первопроходца забывчивые коллеги могут ознакомиться в расположенном в Вашингтоне Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики. Скульптуры Ю.А.Гагарина также установлены в Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго. Тысячи американцев, включая астронавтов и сотрудников НАСА, ежегодно посещают эти мемориалы, чтобы почтить память советского космонавта», – сказано в сообщении.
В посольстве также процитировали хранящееся в архивах госдепартамента послание президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву: «Народ Соединенных Штатов разделяет удовлетворение народа Советского Союза в связи с благополучным полетом астронавта, представляющим собой первое проникновение человека в космос. Мы поздравляем Вас, а также советских ученых и инженеров, сделавших это достижение возможным».
«Не далее как 9 апреля астронавт НАСА М.Ванде Хай отправился на Международную космическую станцию на носящем имя Ю.А.Гагарина российском корабле «Союз». Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли», – указали в посольстве России.
Ранее в соцсетях Госдеп заявил, что 12 апреля «отмечают 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество». Сообщение сопровождается снимком американского астронавта. Госдеп не стал упоминать Гагарина в сообщениях о Дне космонавтики.
Кремль раскрыл детали беседы Путина и Байдена
Президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке», сообщила пресс-служба Кремля.
«Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня. Джозеф Байден подтвердил переданное ранее приглашение президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22–23 апреля», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Оба политика выразили готовность продолжать диалог по самым важным направлениям обеспечения глобальной безопасности, отвечающим интересам России, США и всего мирового сообщества.
«Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата», – отмечается в сообщении.
Американский лидер в этом контексте предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи глав государств.
Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Украине. Путин изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию.
Политики условились дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе беседы вопросы.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу.
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
В Крыму призвали Запад объяснить наличие войск у границы с Россией
Странам Запада следует самим объяснить наличие своих войск у российских границ, а передвижение Вооруженных сил России является внутренним делом государства, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Россия на своей территории вольна перемещать свои войска как посчитает целесообразным, ни перед кем отчитываться мы не собираемся и спрашивать дозволения тоже. Это не должно волновать западные страны», – сказал РИА «Новости» Шеремет.
Он подчеркнул, что Россия действует исходя из целей защиты своих жителей и границ, поэтому маневры в приграничных областях не являются чем-то из ряда вон выходящим. При этом он отметил, что страны НАТО и Украина используют это для обвинения России якобы в готовящейся агрессии.
По его словам, в Европе складывается тревожная ситуация, страны НАТО стараются максимально нарастить скопление своих войск и кораблей в приграничных с Россией государствах и регионах.
«Западным государствам пора обратить внимание на ситуацию, складывающуюся на Украине и объяснить свое военное присутствие у наших границ», – подчеркнул Шеремет.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC, говоря о ситуации на Украине, заявил о возможных «последствиях» для России со стороны Вашингтона, если она продолжит «действовать агрессивно».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что чем чаще звучат такие заявления, тем больше они девальвируются.
США задумались о влиянии будущих антироссийских санкций на ситуацию на Украине
Администрация президента США Джо Байдена изучает, как запланированные санкции в отношении России могут сказаться на ситуации вокруг Украины, сообщают СМИ.
По данным CNN, дискуссии по вопросу введения новых антироссийских ограничительных мер, которые включали бы некий «непубличный компонент», состоялись в Белом доме на прошлой неделе. Однако на процесс принятия решения повлияло обострение обстановки на востоке Украины. «Представители администрации оценивают, не спровоцируют ли возможные новые санкции и другие шаги с целью наказания России новую эскалацию напряженности», – передает ТАСС сообщение телеканала.
Напомним, и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что если Россия будет действовать «агрессивно», ее ждут «последствия». СМИ сообщали, что в команде Белого дома борются две группировки с разным видением по поводу отношений к Москве. Жесткой линии придерживается Виктория Нуланд – в прошлом куратор цветных революций времен Барака Обамы. Ей противостоят прагматики из Госдепа и минфина США, которые призывают просчитывать возможный негативный эффект от санкций.
Шойгу привел данные по увеличению американской разведки у границ России
Соединенные Штаты с 2021 года в два раза увеличили воздушную разведку у сухопутных российских границ и в полтора раза нарастили морскую, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«В Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, принята и реализуется американская концепция «4 по 30», по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза – морской», – цитирует Шойгу РИА «Новости».
Глава ведомства указал, что каждый год в Европе НАТО проводит до 40 «крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность».
«Весной этого года объединенные вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние тридцать лет учение Defender Europe – 2021», – указал министр обороны.
В начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что НАТО наращивает активность на Украине и в Черном море, непосредственно у российских границ.
Байден решил не менять назначенного Трампом посла в России
|
|
Глава американского государства Джо Байден пока не собирается заменять кем-то Джона Салливана на должности посла в России, сообщили источники в Белом доме.
По мнению Байдена, это окажет успокаивающее влияние на ситуацию, учитывая, что США собираются усиливать санкционное давление на Москву, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Тем временем Госдеп заявил, что не планирует отзывать Салливана в ответ на решение России о приглашении на консультации в Москву российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. «Работа, которую он и другие преданные своему делу дипломаты США в России выполняют каждый день, жизненно важна для продвижения американских интересов и наших двусторонних отношений», – заявили в понедельник в госдепартаменте.
Напомним, Салливан был назначен на должность посла в Москве предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Сенат США утвердил Салливана на должности посла в России в декабре 2019 года. Он сменил на этом посту Джона Хантсмана.
В марте 2021 года МИД России принял решение об отзыве посла в Вашингтоне в Москву для оценки перспектив российско-американских отношений. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
В Госдуме предупредили посла ФРГ о последствиях вмешательства в дела России
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев проинформировал посла ФРГ в России Гезу Андреаса фон Гайра о законодательных инициативах по противодействию зарубежному вмешательству, сообщили в пресс-службе комиссии.
Пискарев обратил внимание фон Гайра на многолетнюю деструктивную, по мнению комиссии, деятельность по вмешательству во внутренние дела России ряда германских неправительственных организаций «Форум русскоязычных европейцев», «Немецко-русский обмен», «Центр либеральной современности» и «Фонд имени Генриха Белля». Данные НПО находятся в поле зрения комиссии в связи с попытками оправдания террористической деятельности, противодействием проектам России по линии топливно-энергетического комплекса, культивированием националистических и сепаратистских настроений, популяризацией «нетрадиционных ценностей» среди молодежи, дискредитации действий России в борьбе с коронавирусом и попытками искажения российской истории, в том числе событий времен Великой Отечественной войны.
В ходе встречи обсуждались вопросы российско-германских отношений. Пискарев рассказал о состоявшихся встречах с представителями парламентских партий Бундестага, направленных на развитие конструктивного диалога и укрепление партнерских отношений.
«Такие встречи свидетельствуют о готовности трезвых и мудрых политиков поддерживать добрые и дружественные российско-германские отношения во благо наших народов», – отметил глава думской комиссии.
В числе обсуждаемых вопросов фон Гайру по его просьбе были разъяснены изменения, внесенные недавно в закон «Об образовании». По общему убеждению членов комиссии, подчеркнул Василий Пискарев, реализация в российских вузах каких-либо просветительских программ, не должна сопровождаться нарушениями российского законодательства.
Послу также были представлены факты, подтверждающие использование противоправного контента авторами ряда «просветительских программ». Реализация подобных мероприятий осуществлялась, в том числе, при поддержке германских некоммерческих организаций и МИД Германии.
Пискарев предложил направить усилия двух стран на сотрудничество в борьбе с реальными угрозами и вызовами современности, такими как терроризм и экстремизм, а также на обеспечение информационной безопасности. «Считаем недопустимым вовлечение несовершеннолетних через Интернет в преступную деятельность, склонение их к потреблению наркотиков и суицидам», – сказал глава комиссии.
Он подчеркнул необходимость наладить сотрудничество в сфере защиты детей в информационном пространстве, включая обращение к крупным интернет-компаниям с требованием о своевременном модерировании и удалении криминального контента (экстремистских материалов, пропаганды наркопотребления, детской порнографии и т.п.).
«Мы готовы обменяться нашим законодательным опытом и выступить с информацией перед депутатами Бундестага по вопросам обеспечения международной безопасности и выстраиванию добрососедских отношений с германскими партнерами», – резюмировал Пискарев.