В Госдуме оценили вероятность отключения России от Visa и MasterCard

Отключение России от Visa и MasterCard маловероятно, поскольку эти платежные системы занимают 75% российского рынка, однако технически страна готова к этому, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, Visa и MasterCard занимают 75% российского рынка. Это, как отметил Аксаков, оборот даже не в десятки, а около сотни триллионов рублей, передает ТАСС.

Это огромный заработок, который они потеряют, если их потребуют отключиться от российского рынка. Естественно, это репутационные потери. Думаю, для них самое главное – это экономические очень большие потери. Поэтому я не очень верю, что Госдеп такое решение примет. Но теоретически мы готовы», – добавил он.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что возможность того, что в России могут ограничить использование платежных систем Visa и MasterСard, не исключается.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил накануне, что Россия активно работает над отказом от контролируемых Западом платежных систем, так как видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами.

Напомним, в мае 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о переходе сотрудников бюджетной сферы на карты российской национальной платежной системы «Мир», оператором которой стала Национальная система платежных карт (НСПК), созданная летом 2014 года после введения санкций США и отказа американских платежных систем Visa и MasterCard работать с рядом российских банков.