Названы главные признаки постковидного синдрома Патриарх Кирилл привился от коронавируса 13 апреля 2021, 18:34 Текст: Елена Мирошниченко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса одной из российских вакцин еще в марте, сообщили глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Да, святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа», – цитирует его слова РИА «Новости». Уточняется, что патриарх чувствует себя хорошо. При этом Легойда не стал уточнять, какой именно вакциной патриарх сделал прививку, ответив, что это был отечественный препарат. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что святые дары, которые используются во время причастия, не подвержены инфекции, при этом он отметил, что соблюдать противовирусные меры в храмах необходимо.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня 12 апреля 2021, 19:28

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что полеты в эти страны будут приостановлены с 15 апреля по 1 июня, передает РИА «Новости». «Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в Турцию и в обратном направлении с 15 апреля до 1 июня. За исключением направлений, необходимых для участия в строительстве атомной электростанции «Аккую» и вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турции, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю Москва – Стамбул», – передает слова Голиковой РИА «Новости». Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. Между тем читатели газеты ВЗГЛЯД в Telegram высказали свое отношение к приостановке авиасообщения с Турцией. Поддержали это решение 64% проголосовавших, 9% высказались против приостановки рейсов, еще 27% заявили, что им безразлично. СМИ: Россия приостановила полеты в Турцию с 15 апреля по 1 июня 12 апреля 2021, 18:49

Фото: Markus Mainka/Imagebroker/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Россия на полтора месяца приостанавливает полеты в Турцию, в первую очередь речь идет о чартерных рейсах, сообщил источник в одной из российских авиакомпаний и топ-менеджер крупного туроператора, эту информацию подтвердил РБК также федеральный чиновник. По словам собеседников РБК, решение о приостановке сообщения с Турцией принял Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19. С 15 апреля по 1 июня будут приостановлены полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции. Отмечается, что пока речь идет о чартерных перевозках, не сообщается, распространяется ли запрет на регулярные рейсы. По словам одного из источников, эвакуации российских туристов из Турции не будет, будет их плановый вывоз. Между тем читатели газеты ВЗГЛЯД в Telegram высказали свое отношение к приостановке авиасообщения с Турцией. Поддержали это решение 64% проголосовавших, 9% высказались против приостановки рейсов, еще 27% заявили, что им безразлично. Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. Попова: Большинство российских туристов привезли COVID из Турции 12 апреля 2021, 20:20 Текст: Ксения Панькова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. «Мы очень плотно контролируем ситуацию на границе, и по данным санитарно-карантинного контроля, с момента открытия международного авиасообщения нами досмотрено в эпидемиологическом плане почти 3 миллиона лиц, вернувшихся из-за рубежа, и зарегистрировано 25040 выявлений методом ПЦР нового коронавируса, это составляет около 1% человек с положительными тестами, и это достаточно высокие цифры. И хочу сказать, что из этого общего количества инфицированных, почти 80% – это наши граждане, прибывшие из Турецкой Республики», – цитирует РИА «Новости» Попову. Глава Роспотребнадзора также отметила, что россияне привозят из Турции различные мутировавшие штаммы коронавируса. Она добавила, что эпидемиологическая обстановка в Турции продолжает осложняться с первой декады марта. «И, к сожалению, на сегодняшний день приостановления темпов прироста мы не отмечаем», – сказала Попова. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Она также заявила, что российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовано временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Жители одобривших «Спутник V» стран составили 40% населения Земли 12 апреля 2021, 22:27

Фото: Antonio Calanni/AP/NFCC

Текст: Антон Антонов

В странах, которые одобрили российскую вакцину «Спутник V» против коронавируса, проживает 3 млрд человек, сообщил Российский фонд прямых инвестиций. РФПИ подтвердил, что Индия стала 60-й страной, одобрившей вакцину. Указывается, что «Спутник V» – «одна из всего трех вакцин против коронавируса, одобренных для применения в Индии». Общее число жителей государств, которые одобрили российскую вакцину, составляет «40% населения планеты», передает РИА «Новости». При этом Индия является ведущим производственным хабом для вакцины. Соглашения о выпуске вакцины заключены с Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech. Отмечается, что по числу одобрений госрегуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Напомним, комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V». Эпидемиолог назвал необходимый для создания вакцины от новых мутаций COVID срок 12 апреля 2021, 21:32 Текст: Ксения Панькова

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что для создания вакцины от новых мутаций коронавируса нужно не более двух месяцев. «Главное было создать платформу, отработать технологии, масштабировать производство. А поменять внутри вакцины – это то же самое ученым, как представить, если мы играем в игру лего или трансформер. Меняя составляющие, мы будем иметь один ключевой результат. А именно способность препарата защищать от новой коронавирусной инфекции», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос, сколько времени потребуется для того, чтобы создать вакцину против принципиально нового штамма коронавируса, передает ТАСС. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что риск повторного занесения коронавируса и роста числа заболевших все еще сохраняется в каждой стране, так как выявляемые новые штаммы COVID-19 могут иметь повышенную скорость распространения. В Турции назвали ожидаемое до ограничения полетов число российских туристов 13 апреля 2021, 16:43 Текст: Елизавета Булкина

В мае Турция была готова принять до 700-800 тыс. туристов из России, пока не стало известно о приостановке авиасообщения между странами, сообщил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкая. «Мы ждали примерно 700-800 тыс. российских туристов на майские праздники и последующие отпуска, активно готовились к их приему. Россия предлагает туристам изменить или направления, или дату тура. Несмотря на ограничения авиасообщения, Турция всегда была приоритетом для россиян. Мы ожидаем, что после Рамадана (12 мая) число случаев коронавируса в Турции резко упадет, а к концу мая ситуация в нашей стране нормализуется», – передает его слова РИА «Новости». Баглыкая озвучил надежду турецкого турбизнеса на то, что российские туристы не отменят свой отдых в Турции, а перенесут его на более поздний срок. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Во вторник Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию. Инфекционист объяснил рост случаев заражения COVID в мире 12 апреля 2021, 20:35 Текст: Ксения Панькова

Рост случаев заражений COVID-19 в мире можно объяснить усталостью людей от противоэпидемических ограничений, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, отметив, что увеличение смертности связано с недостаточным охватом тестирования. «Увеличение числа новых случаев заражения объясняется простым фактом, что не 100% населения Земли имеют естественный или искусственный иммунитет к коронавирусу. Увеличение смертности я бы, скорее всего, связал с тем фактом, что меньше охват тестирования, выявляют больше людей в стационаре с признаками инфекционной болезни и меньше – носителей», – цитирует РИА «Новости» Вознесенского. Однозначно говорить о том, что какие-то штаммы коронавируса обладают более тяжелым течением и повышенной летальностью, как отметил инфекционист, пока нельзя. При этом подъем может объясняться и нарастающим халатным отношением людей к действующим противоэпидемическим ограничениям. По его словам, в северном полушарии приближается теплое время года, и всем хочется побыстрее отказаться от использования средств индивидуальной респираторной защиты. «Но пока что это делать рано», – отметил Вознесенский. Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире несколько недель подряд увеличивается количество инфицированных коронавирусом людей и растет смертность от этого заболевания. На прошлой неделе Гебрейесус сообщал, что существующие вакцины от коронавируса при значительных мутациях COVID-19 могут быть недостаточно эффективны. Стало известно о сроках инспекции ВОЗ производства «Спутника V» в России 12 апреля 2021, 19:18 Текст: Елена Мирошниченко

Эксперты Всемирной организации здравоохранения могут в мае и июне проинспектировать производство «Спутника V», дата оценки безопасности вакцины будет определена не ранее июля, говорится в плане ВОЗ по оценке безопасности препаратов от коронавируса. «Требуются дополнительные данные. Инспекции в мае и июне 2021 года», – цитирует документ РИА «Новости». Уточняется, что дата оценки безопасности «Спутник V» экспертами ВОЗ будет названа уже после получения всех дополнительных данных и проведения всех инспекций. Также в документе отмечается, что для тех вакцин, которые уже получили разрешение ВОЗ для применения в чрезвычайный ситуациях, инспекции на производство не проводились. Между тем, комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V», сообщает издание Times of India со ссылкой на источники. В свою очередь, министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила, что вакциной «Спутник V» в Армении будут привиты медработники, хронические больные, сотрудники и жители социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет. Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Ее эффективность составляет 91,6%. Названы сроки начала производства «Спутника V» в Италии 13 апреля 2021, 17:20 Текст: Ксения Панькова

Производство российской вакцины «Спутник V» в Италии начнется на заводе итало-швейцарской компании Adienne в ближайшие пару месяцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отметив, готовность фонда поделиться технологиями производства вакцины с другими странами. Как отметил Дмитриев, РФПИ создает в других странах рабочие места, а также возможности для компаний. «Одна из таких компаний, например, – это Adienne, итало-швейцарская компания. Мы ожидаем, что производство на итальянском заводе начнется в ближайшие пару месяцев», – приводит его слова РИА «Новости». Дмитриев также подчеркнул, что РФПИ готов поделиться технологиями производства вакцины с другими странами и сотрудничать в духе партнерства. Ранее председатель совета директоров банка «Интеза», президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико сообщил, что два итальянских предприятия готовы начать производство российской вакцины «Спутник V», оно может начаться с июня после получения разрешения со стороны Европейского фармакологического агентств. В марте премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется. Израиль решил открыть въезд для групп вакцинированных туристов с 23 мая 13 апреля 2021, 14:22 Текст: Елизавета Булкина

Власти Израиля работают над программой по началу приема групп вакцинированных от коронавируса иностранных туристов, разрешить въезд в страну планируется с 23 мая, сообщили израильские министерства здравоохранения и туризма. «Министр туризма Орит Фаркаш-Хакоэн и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн достигли договоренности о программе приема и въезда вакцинированных туристов из зарубежных стран в группах. С 23 мая 2021 года въезд в Израиль будет открыт на первом этапе для въезда групп вакцинированных иностранных туристов», – цитирует документ ТАСС. Напомним, 8 апреля в Израиле вступили в силу новые правила на въезд в страну для иностранных граждан. Границы открыты для граждан или постоянных жителей, которые находятся за рубежом и имеют родственников первой степени в Израиле. Они имеют право приехать со своими супругами и детьми, вне зависимости от их гражданства. Кроме того, попасть в страну могут и иностранцы, также с супругами и детьми, у которых есть израильские родственники первой степени (граждане или постоянные жители), проживающие в Израиле. В США рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID препаратом Johnson & Johnson 13 апреля 2021, 15:12 Текст: Елизавета Булкина

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson. «Сегодня FDA и CDC опубликовали заявление относительно вакцины Johnson & Johnson против COVID-19. Мы рекомендуем сделать паузу в использовании этой вакцины из соображений предосторожности», – передает РИА «Новости» заявление FDA.



По данным New York Times на основе информации от официальных лиц, случаи образования тромбов после вакцинации препаратом J&J были выявлены у шести женщин в возрасте от 18 до 48 лет. Одна женщина умерла, еще одна была госпитализирована в критическом состоянии. Согласно данным CDC, препарат компании Johnson & Johnson получили около 7 млн американцев. Между тем управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) не нашло прямой связи между использованием вакцины от коронавируса американской компании Johnson&Johnson (J&J) и образованием тромбов. Ранее в Соединенных Штатах закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за побочной реакции у нескольких десятков привитых граждан. Мясников обратился к пожилым по поводу вакцинации от COVID 13 апреля 2021, 09:49 Текст: Наталья Ануфриева

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал пожилых россиян вакцинироваться от коронавируса, указав, что боязнь препарата иррациональна. Мясников напомнил в Telegram, что в начале пандемии он сказал: «Мы все так или иначе переболеем. Кому суждено – тяжело, кому суждено умереть – умрут». «Я помню, какую бурю негодования вызвали мои слова! Но такова была ситуация на тот момент. Не было ни лекарств от коронавируса, ни вакцин. Сегодня ситуация изменилась. У нас есть средства предотвращения тяжелых вариантов течения», – добавил врач. Однако, указывает Мясников, «это кого-то не устраивает»: «Теперь иррациональный страх вакцинации. Ну вот, вам же дали альтернативу, где массовый наплыв в медцентры на вакцинацию? Особенно удивляют пожилые. Ну вы-то чего еще боитесь?! Все видели, все испытали, вам ли бояться? Чего? Вы можете мне и другим не верить, что прививка безопасна (а это факт). Но боитесь чего конкретно? Обострения хронических болезней, кабы чего не вышло?! Но эти болезни с вами уже десятилетия, и именно они объединятся с коронавирусом, если заразитесь, чтобы вас убить!». Он подчеркнул, что «у пожилых и хронически больных ставки совсем другие», вакцина может защитить этих пациентов «не так надежно, как молодых и здоровых, но в первую очередь защита нужна именно вам». «И не пренебрегайте остальными элементарными средствами защиты. Я часто говорю: интерфероны капли в нос. Помогает? Надеемся. Вреда нет, а польза весьма возможна. Мы продолжаем клинические испытания «Интерферона-гамма «капли в нос» на базе моей Московской клинической больницы. Первые данные обнадеживающие и опубликованы. Сегодня – не 20-й год! Есть защита. Дело за вами!» – заключил он. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, у кого чаще бывают осложнения после COVID. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Индия разрешила импорт российской вакцины «Спутник V» 13 апреля 2021, 10:35 Текст: Наталья Ануфриева

Генеральный контролер лекарственных средств Индии дал фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт российской вакцины «Спутник V» в Индию, сообщили в компании. В компании заявили, что Dr. Reddy's Laboratories Ltd. «получила разрешение от Генерального контролера лекарственных средств Индии на импорт вакцины «Спутник V» в Индию для ограниченного использования в чрезвычайных ситуациях», передает РИА «Новости». «Мы очень рады получить разрешение на экстренное использование «Спутника V» в Индии. С ростом числа случаев заболевания в Индии вакцинация является самым эффективным инструментом в нашей борьбе с COVID-19. Это позволит нам внести свой вклад в усилия нашей страны по вакцинации значительной части нашего населения», – сказал сопредседатель и управляющий директор Dr. Reddy's Г.В. Прасад. Выдача разрешения на экстренное использование российского препарата делает его третьим разрешенным для использования в Индии, вместе с индийским вариантом «оксфордской» вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Напомним, жители одобривших «Спутник V» стран составили 40% населения Земли. Ученые не нашли связи между британским штаммом COVID-19 и высокой смертностью 13 апреля 2021, 08:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Ученые не нашли доказательств того, что британский штамм коронавируса приводит к более тяжелому течению заболевания или более опасен с точки зрения смертности, следует из результатов исследования, опубликованного в научном журнале Lancet. Исследователи из Великобритании провели анализ образцов госпитализированных пациентов с коронавирусом и сравнили течение заболевания среди заразившихся британским штаммом и другими вариантами коронавируса. «Мы не обнаружили никаких подтверждений связи между тяжелым течением заболевания и смертностью и этим штаммом», – передает РИА «Новости» текст публикации. Обнаруженный в Великобритании штамм также не приводит к изменению симптомов COVID-19 или длительности заболевания, следует из еще одного опубликованного в Lancet исследования британских ученых. Авторы работы не обнаружили и связи британского варианта с вероятным ростом повторных случаев заражения. Эксперты сделали вывод, что, следуя из полученных результатов исследования, существующие вакцины против COVID-19 останутся эффективными и от британского штамма. Однако ученые все же подтвердили, что британский штамм коронавируса является более заразным. Ранее глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски заявил, что обнаруженная в Великобритании разновидность коронавируса стала в США преобладающей среди новых случаев заражения. Патриарх Кирилл назвал не подверженными инфекции святые дары для причастия 13 апреля 2021, 17:08 Текст: Елена Мирошниченко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что святые дары, которые используются во время причастия, не подвержены инфекции, при этом он отметил, что соблюдать противовирусные меры в храмах необходимо. «Мы ни в коем случае не подвергаем сомнению целительную силу Святых Христовых Таин! И доказательством служит то обстоятельство, что после причащения наши диаконы потребляют святые дары из общей чаши, и ни один из них не заболел и никогда не заболеет», – цитирует патриарха РИА «Новости». Он также рассказал, что из общей чаши святые дары потребляют и священнослужители. «После Божественной литургии, поскольку я служу без диакона, я потребляю святые дары без всякого сомнения, с полной уверенностью в том, что, причащаясь Тела и Крови Христовой, мы причащаемся великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции, никакому злу, потому что это есть святая, которая преподается святым», – отметил патриарх Кирилл. При этом он считает, что меры, касающиеся посещения храмов, были приняты священноначалием Русской церкви своевременно. Он уточнил, что решение «предотвратило наметившуюся тенденцию обвинять, как нередко бывает, Церковь в том, что она является источником распространения инфекции». Патриарх заключил, что необходимо «продолжать наши молитвы и наши труды, строго исполняя все необходимые санитарные предписания и поддерживая в исполнении этих предписаний наш народ». Святые дары – ритуально приготовленные священником хлеб и вино, которые, согласно преданию, во время литургии превращаются в Тело и Кровь Христову. В марте 2020 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с угрозой распространения коронавируса утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств, сообщили в Московском патриархате. Документом предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.