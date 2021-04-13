|
|
В России предупредили о росте угрозы терактов с использованием беспилотников
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В России повышается угроза террористических актов, которые могут быть совершены с применением беспилотных летательных аппаратов, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
«Бурное развитие технических решений позволяет постоянно расширять сферу применения беспилотной авиации. При этом она обеспечивает не только интересы государственного и коммерческого развития. Нарастание угрозы совершения противоправных действий, в том числе террористических, с применением беспилотников требует построения в России надежной системы защиты граждан и территорий», – цитирует Бондарева РИА «Новости».
В ходе заседания Совфеда сенаторы обсудили меры по защите от незаконного использования беспилотников в местах массового скопления людей, на территориях оборонно-промышленного, ядерного, химического, топливно-энергетического комплексов страны, объектах жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры и других критически важных и опасных объектах.
Сенаторы решили рассмотреть возможность использования инициативных разработок стационарных и передвижных комплексов противодействия беспилотникам и принятия на вооружение и оснащение подразделений по охране и обороне важных государственных объектов.
По мнению Совфеда, важно внести в воздушное законодательство изменения, вводящее обязательное наступление ответственности за нарушения правил полета беспилотников.
Ранее сообщалось, что ученые Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) придумали устройство для борьбы с беспилотниками, представляющее собой ракету, из которой выпускается захватывающая дроны сеть.
СМИ: Зеленский предложил Эрдогану половину акций «Мотор Сич»
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе последнего визита в Анкару предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану около 50% акций стратегического предприятия «Мотор Сич», сообщили СМИ.
Как сообщает «Украина.ру» со ссылкой на источник портала Mind.ua, предприятие может быть интересно турецким инвесторам, поскольку производит двигатели, которые используют для производства беспилотников в Турции.
«Вы думаете, Зеленский просто так Анкару визитировал? 50% акций «Мотор Сич» туркам уже предложено. Вопрос только в том, 50% «плюс» 1 акция или 50% «минус» одна акция?», – сказал источник.
Как пояснил источник издания, построить ударный беспилотник намного проще, чем крупные транспортные самолеты «Мрия» или «Руслан». Кроме того, рынок не примет большое количество машин большого класса, да и конкуренция в этом сегменте большая. в то же время на турецкие беспилотники сейчас болшьшой спрос. Их готовы покупать многие страны, где идут военные конфликты разной интенсивности. Поэтому производство на Украине может быть загружено заказами, например, на двигатели АИ-450С , которые уже поставляется в Турцию для беспилотника Akinci.
Заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президентов обеих стран Эрдогана и Зеленского состоялось в Стамбуле 10 апреля.
«Мотор Сич» производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки.
В октябре 2020 года вышел материал издания Times Of Middle East, в котором говорится, что еще в августе 2020 года Уруский предлагал представителям турецких компаний купить 50% акций «Мотор Сич» для реализации украино-турецкого сотрудничества в сфере авиационного двигателестроения.
В ноябре того же года сообщалось, что Украина уже на протяжении четырех лет не дает китайским инвесторам приобрести акции украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». Однако в Киеве допустили, что акции предприятия могут быть проданы Турции. В этом усмотрели личный бизнес-интерес турецкого президента Тайипа Эрдогана.
В марте 2021 президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите авиадвигателестроения. В частности, указ предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства. Контрольный пакет в нем (56%) принадлежал акционерам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.
При этом МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленски подставил Украину под удар Китая.
Лавров рассказал о планах отказаться от контролируемых Западом платежных систем
|
|
Россия активно работает над отказом от контролируемых Западом платежных систем, так как видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.
«Считаем также важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем. В России мы этим уже активно занимаемся. Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами», – приводит слова Лаврова агентство ИРНА.
Напомним, в марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
Нидерланды отреагировали на денонсацию Россией налогового соглашения
|
|
Пресс-секретарь министерства финансов Нидерландов Ремко Раус прокомментировал решение кабмина России о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения.
Раус заявил, что его страна считает «нежелательными последние шаги» Москвы по расторжению соглашения. Нидерланды «попытаются продолжить диалог». Он сообщил, что предложение России об изменении соглашения «имеет серьезные неблагоприятные последствия» для бизнеса и экономических отношений двух стран. В связи с этим Нидерланды «направили встречное предложение». Нидерланды считают, что оно «учитывало интересы реального бизнеса, равно как и интересы» России. Указывается, что «в нем содержался ряд эффективных мер по борьбе с уклонением от налогообложения», но «согласие так и не было достигнуто».
Чтобы расторгнуть действующее соглашение, Москва «должна направить официальное уведомление Нидерландам». Пока Нидерланды его не получали. Если уведомление получат не позднее 30 июня, то уже с 1 января 2022 года «соглашение прекратит свое действие», передает ТАСС.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. В декабре Минфин России сообщил о запуске процесса денонсации соглашения. Как уточняло ведомство, российская сторона настаивает, что любая холдинговая компания, большая часть конечных бенефициаров которой не являются физлицами – налоговыми резидентами Нидерландов или организациями, ведущими реальный бизнес в этой стране, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения.
Москва отвергла заявления США о «плате за Донбасс»
|
|
Москва не приемлет заявлений США о том, что Россия якобы должна «заплатить цену» из-за ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, Россия продолжит защищать жителей самопровозглашенной республики.
«Они говорят о высокой цене, но никогда ее не называют. То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, к этому приспособились, в-третьих, не считаем, что вообще применима такая терминология «цена, расплата» и так далее за те или иные действия. Мы просто отстаиваем наши интересы, интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
Рябков отметил, любая угроза только укрепляет Россию в убежденности, что она проводит верный курс. По его словам, США делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене.
Ранее и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что если Россия будет действовать «агрессивно», ее ждут «последствия».
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Москва призвала США держаться подальше от Крыма
|
|
США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«(США) должны понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы уже в этом году наблюдали нечто подобное в совершенно другой акватории. Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего Черноморского побережья. Это для их же блага будет», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.
По его мнению, американским военным кораблям нечего делать у берегов России – «это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют».
По словам Рябкова, освоение акваторий за тысячи миль от пунктов базирования ВМС США – это всегда элемент определенной геополитики. «Провокационные (мероприятия) в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», – добавил он.
Напомним, 9 апреля Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария).
До этого американские СМИ сообщали, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США регулярно проводят операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования [ВС США].
Россия направила из Каспийского в Черное море 15 военных кораблей
|
|
Корабли Каспийской флотилии (КФл) России направляются из Каспийского в Черное море на учения, сообщает Южный военный округ (ЮВО).
В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море», передает «Интерфакс».
«На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов», – сообщили в ЮВО.
Там добавили, что отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону.
В рамках проводимой в ВС России контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в морских учениях.
По приказу командующего войсками округа Александра Дворникова «для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии».
Ранее российские ракетные корабли уничтожили условного противника в Черном море.
Напомним, в начале апреля Черноморский флот России приступил к контрольной проверке расположенных в Крыму и Краснодарском крае сил. В ходе маневров планируется отработать действия по наступлению и обороне.
9 апреля Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении.
Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в Монтре (Швейцария).
До этого американские СМИ сообщали, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США регулярно проводят операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования (ВС США).
Лавров предложил Берлину «обменять» информацию о передвижении войск на данные по Навальному
|
|
Россия хотела бы получить от Германии информацию по блогеру Алексею Навальному, если Берлин просит данные о передвижении российских войск вблизи границы с Украиной, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров на пресс-конференции в Тегеране заявил, что Россия имеет право «проводить те или иные мероприятия на своей территории», передает РИА «Новости».
«А что касается германской стороны, у нее оказался при известных обстоятельствах господин Навальный, о состоянии здоровья которого нам германская сторона до сих пор ничего не рассказывает», – отметил министр, указав, что в адрес российского руководства продолжают звучать бездоказательные обвинения в том, что блогер якобы был отравлен.
«Ни единого факта нам не предоставили. Поэтому я бы хотел, если уж госпожа (министр обороны Германии Аннегрет) Крамп-Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления той информации, которую от нас тщательно скрывают немецкие коллеги», – подчеркнул Лавров.
Ранее Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва должна объяснить передвижения своих войск.
До этого президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Путин также указал Меркель на провокации Киева в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев потребовал от США разместить ЗРК Patriot на Украине
Американские ЗРК Patriot должны быть на Украине, которая «держит оборону против России», заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Time.
Еще в 2018 году минобороны Украины предложило использовать бюджетные средства в целях покупки американских систем ПРО Patriot.
Песков не исключил отключения России от Visa и MasterCard
|
|
Возможность того, что в России могут ограничить использование платежных систем Visa и MasterСard, не исключается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы можем с уверенностью констатировать одно – что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целыми рядами государств... Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
Напомним, Песков также заявлял, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия активно работает над отказом от контролируемых Западом платежных систем, так как видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами.
В Москве пропал первый пресс-секретарь Лукашенко
|
|
В ночь на понедельник в отдел московской полиции поступило сообщение о пропаже без вести первого пресс-секретаря Александра Лукашенко Александра Федуты, сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным источника ТАСС, заявление о его пропаже было подано в Пресненский отдел МВД.
56-летний Александр Федута еще в 1994 году стал членом предвыборного штаба Александра Лукашенко, а спустя 11 лет написал его первую политическую биографию.
Перед президентскими выборами 2010 года Федута работал в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Некляева, он был задержан 20 декабря в Минске силовиками и заключен в следственный изолятор КГБ. 11 января 2011 года Международная амнистия признала Федуту узником совести. 8 апреля 2011 года он был освобожден под подписку о невыезде. 20 мая 2011 года Александр Федута был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
Кроме того, Федута является одним из авторов «Большой Российской энциклопедии».
Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня
|
|
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она уточнила, что полеты в эти страны будут приостановлены с 15 апреля по 1 июня, передает РИА «Новости».
«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в Турцию и в обратном направлении с 15 апреля до 1 июня. За исключением направлений, необходимых для участия в строительстве атомной электростанции «Аккую» и вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турции, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю Москва – Стамбул», – передает слова Голиковой РИА «Новости».
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции.
Между тем читатели газеты ВЗГЛЯД в Telegram высказали свое отношение к приостановке авиасообщения с Турцией. Поддержали это решение 64% проголосовавших, 9% высказались против приостановки рейсов, еще 27% заявили, что им безразлично.
Госдеп пригрозил России «последствиями»
|
|
Если Россия будет действовать «агрессивно», ее ждут «последствия», заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
Комментируя ситуацию на Украине, он заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит 13–15 апреля Брюссель, где сможет обсудить сложившуюся обстановку «целенаправленным образом». Рикер сообщил, что Блинкен в ходе визита в Брюссель может встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает ТАСС.
Рикер отметил, что и Блинкен, и глава американского государства Джо Байден «ясно давали понять» – если «Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, то будут последствия, будет цена». США сейчас сосредоточены на «обсуждении и встрече с союзниками и другими, которые в такой же степени обеспокоены». Вашингтон «использует инструменты вроде ОБСЕ в Вене в связи с обеспокоенностью на этот счет». США хотят «добиться деэскалации Россией – в плане не только военной угрозы, но и этой дезинформации, используемой риторики». В Госдепе утверждают, что действия России на границе с Украиной якобы ведут к эскалации напряженности.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
В Госдуму внесен проект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами
Правительство внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, следует из базы данных нижней палаты парламента.
«В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 г., его действие прекратится с 1 января 2022 г.», – указывается в пояснительной записке к документу, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.
Напомним, в декабре прошлого года Минфин России сообщил о запуске процесса денонсации соглашения. Как уточняло ведомство, российская сторона настаивает, что любая холдинговая компания, большая часть конечных бенефициаров которой не являются физлицами – налоговыми резидентами Нидерландов или организациями, ведущими реальный бизнес в этой стране, не может претендовать на налоговые преференции в рамках соглашения.
Глава минобороны ФРГ предложила увязать заполняемость «Северного потока – 2» с действиями России
|
|
Необходимо увязать вопрос заполняемости «Северного потока – 2» газом с действиями России, заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином.
Крамп-Карренбауэр заявила, что «вопросом о том, есть ли смысл незадолго до завершения вводить мораторий, конечно, можно задаться». Она убеждена, «что если продолжить реализацию «Северного потока – 2», то вопрос, сколько по нему будет проходить газа, нужно ставить в зависимость в том числе и от поведения России», передает ТАСС.
В свою очередь Остин заявил, что Вашингтон не позволит, чтобы вопрос трубопровода «Северный поток – 2» встал на пути развития отношений США и Германии.
«Поэтому мы продолжим работать с Германией и остальными партнерами в регионе, чтобы укреплять наш альянс и двигаться вперед», – добавил он.
Ранее Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва якобы должна объяснить передвижения своих войск.
До этого президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Между тем немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока – 2».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты оценили просьбы Киева разместить американские ЗРК «Пэтриот» на Украине
|
|
«С практической точки зрения запрос Киева на получение ЗРК Patriot не будет реализован, потому что украинские хотелки никого не интересуют», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя требование властей Украины к США разместить на территории страны ЗРК Patriot.
«Это не более, чем политическое заявление и банальное сотрясение воздуха», – убежден военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко. По его словам, некоторые украинские политики «слишком много чего хотят», но при этом «выступают в роли халявщиков».
«С практической точки зрения этот запрос не будет реализован, потому что украинские хотелки никого не интересуют даже в условиях стратегического противостояния США с Россией», – сказал Коротченко.
«Кроме того, для США размещать ЗРК Patriot на Украине – это огромный риск», – добавляет доктор военных наук Константин Сивков. «Ситуация в стране нестабильная, власть может смениться в любой момент. А если это произойдет, тогда будет не очень понятно, в чьих руках окажутся эти комплексы», – пояснил собеседник.
«Также американцы учитывают, что в ДНР и ЛНР находятся пророссийские силы, в связи с чем они осознают риски утечки информации, касающейся нюансов работы комплексов. Также они понимают, что Россия будет принимать ответные меры. А поскольку в такой ситуации есть вероятность гибели американских военных – они туда не сунутся», – заключил Сивков.
Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России». По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь», – цитирует его Time.
При этом эффективность Patriot многими ставится под сомнение. Например, в сентябре 2019 года американские системы ПВО не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки беспилотников. После этого Пентагон объявил о переброске дополнительных комплексов ПВО и ПРО на Ближний Восток по запросу Эр-Рияда. В связи с серьезными последствиями атаки покупка комплексов Patriot была названа «деньгами на ветер». Кроме того, американские военные базы и посольство в Ираке также регулярно обстреливаются, несмотря на размещение там ЗРК Patriot.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американские Patriot не смогли защитить главное богатство Саудовской Аравии от полуграмотных боевиков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД