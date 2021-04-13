В России предупредили о росте угрозы терактов с использованием беспилотников

Эксперты оценили просьбы Киева разместить американские ЗРК «Пэтриот» на Украине

«С практической точки зрения запрос Киева на получение ЗРК Patriot не будет реализован, потому что украинские хотелки никого не интересуют», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя требование властей Украины к США разместить на территории страны ЗРК Patriot.

«Это не более, чем политическое заявление и банальное сотрясение воздуха», – убежден военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко. По его словам, некоторые украинские политики «слишком много чего хотят», но при этом «выступают в роли халявщиков».

«С практической точки зрения этот запрос не будет реализован, потому что украинские хотелки никого не интересуют даже в условиях стратегического противостояния США с Россией», – сказал Коротченко.

«Кроме того, для США размещать ЗРК Patriot на Украине – это огромный риск», – добавляет доктор военных наук Константин Сивков. «Ситуация в стране нестабильная, власть может смениться в любой момент. А если это произойдет, тогда будет не очень понятно, в чьих руках окажутся эти комплексы», – пояснил собеседник.

«Также американцы учитывают, что в ДНР и ЛНР находятся пророссийские силы, в связи с чем они осознают риски утечки информации, касающейся нюансов работы комплексов. Также они понимают, что Россия будет принимать ответные меры. А поскольку в такой ситуации есть вероятность гибели американских военных – они туда не сунутся», – заключил Сивков.

Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России». По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь», – цитирует его Time.

При этом эффективность Patriot многими ставится под сомнение. Например, в сентябре 2019 года американские системы ПВО не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки беспилотников. После этого Пентагон объявил о переброске дополнительных комплексов ПВО и ПРО на Ближний Восток по запросу Эр-Рияда. В связи с серьезными последствиями атаки покупка комплексов Patriot была названа «деньгами на ветер». Кроме того, американские военные базы и посольство в Ираке также регулярно обстреливаются, несмотря на размещение там ЗРК Patriot.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американские Patriot не смогли защитить главное богатство Саудовской Аравии от полуграмотных боевиков.

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