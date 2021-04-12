В РАН указали на первенство России в науке и технологиях

«Россия, как и 60 лет назад во время полета Гагарина в космос, сохраняет лидирующие позиции в науке и технологическом развитии», – сказала газете ВЗГЛЯД член-корреспондент РАН Оксана Драпкина, комментируя решение ряда стран одобрить заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V».

«60 лет назад Советский Союз был первым, кто отправил человека в космос. А слова космонавта Юрия Гагарина «Поехали!» облетели весь мир. Сейчас история подтверждает, что в плане науки и технологического прогресса Россия продолжает лидировать», – отметила директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины», член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.

«В этот тяжелый период пандемии, несмотря на то, что тревожная эпидемиологическая ситуация сохраняется, наша наука не останавливается в своем развитии», – добавила эксперт. Она отметила, за последний год российские ученые разработали и предложили стране и всему мировому сообществу сразу три вакцины.

«Все вакцины созданы на различных платформах, различными научными коллективами и, как показали исследования, эффективны и безопасны. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Россия сохраняет пальму первенства в научном и технологическом процессах», – заключила Драпкина.

Напомним, что специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России разрабатывают еще одну вакцину против новой коронавирусной инфекции, предварительные результаты ждут уже в ближайшее время, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований еще одной вакцины от коронавируса – «ЭпиВакКорона-Н», разработанной новосибирским научным центром «Вектор».

Тем временем в России завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт».

Между тем, комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V», сообщает издание Times of India со ссылкой на источники.

В свою очередь, министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила, что вакциной «Спутник V» в Армении будут привиты медработники, хронические больные, сотрудники и жители социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Ее эффективность составляет 91,6%.