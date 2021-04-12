После стрельбы из пневматики в школе в Петербурге возбудили дело

Уголовное дело возбуждено в отношении ученика 9-го класса, который подозревается в стрельбе из пневматического пистолета в школе в Санкт-Петербурге, сообщает городской СК.

По данным ведомства, 10 апреля в раздевалке одной из школ Московского района Петербурга 15-летний ученик 9-го класса произвел из пневматического пистолета несколько выстрелов в направлении двух своих одноклассников.

«Следственными органами СК по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего ученика 9-го класса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении школьника меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

«Расследование уголовного дела, в ходе которого будут выяснены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, продолжается», – сообщает ведомство.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщала, что в результате инцидента в школе никто не пострадал. Пневматический пистолет был изъят одним из преподавателей.