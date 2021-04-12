RT отреставрировал поздравление Гагарина с Днем космонавтики Рогозин рассказал о потере Роскосмосом ряда контрактов из-за «подлых санкций США» Эксперт рассказал о подготовке первого отряда космонавтов СССР 12 апреля 2021, 10:30 Текст: Алина Назарова

Психолог, физиолог Леонид Китаев-Смык, работавший над программой подготовки первого отряда космонавтов СССР в подмосковном Жуковском в начале 1960-х годов, рассказал о подготовке первого полета человека в космос и разработке тренировок Юрия Гагарина. «В Летно-исследовательском институте (ЛИИ) был в 1959-1960 годах создан отдел авиационной и космической медицины, в котором работали шесть человек. В конце 1960 года шестым оказался я. Еще, конечно, были две лаборантки и уборщица», – рассказал Китаев-Смык «Ридусу». Хотя в первый отряд космонавтов людей набирали из авиации, от услуг военных врачей, которые занимались летчиками, в отделе решили отказаться. «Было решено профессионалов, которые тренировали летчиков, не привлекать. Решили, что они будут тренировать космонавтов, используя приемы летчиков, это было опасно. Таким образом, методику подготовки космических полетов приходилось создавать во время самой подготовки», – вспоминает Китаев-Смык. Команда врачей и физиологов, которой предстояло подготовить будущих покорителей космоса к полетам, формировалась из сотрудников различных московских и ленинградских институтов «по знакомству». Так, Китаев-Смык пришел в отдел авиационной и космической медицины из Института нормальной и патологической физиологии Академии медицинских наук СССР. Отдел, в котором работал Китаев-Смык, сотрудничал с лабораторией №47 ЛИИ, где под руководством Сергея Даревского разрабатывался тренажер – модель космического корабля «Восток». По словам Китаева-Смыка, коллектив Даревского был очень молодым по возрасту и состоял из его вчерашних студентов в МВТУ имени Баумана. Поэтому начальство порой не принимало его всерьез. «Когда стали делать тренажер пульта управления «Востоком» для космонавтов, то обращались во все авиационные КБ, и все отказались. Никто не захотел связываться с рискованным космическим проектом и отвечать в случае провала за гибель космонавта. Тогда к Королеву пробился Даревский и заключил от имени лаборатории №47 договор с его конструкторском бюро. Когда об этом узнали в ЛИИ, то созвали партсобрание и вынесли Даревскому строгий выговор с занесением в личное дело за «авантюризм в науке»: в летном институте он, видите ли, каким-то космосом занимается», – добавил эксперт. Тем не менее команда Даревского изготовила тренажер – копию «Востока» с пультом пилота-космонавта, конструкция которого позже использовалась в настоящих космических аппаратах, в кратчайшие сроки– с отображением информации о положении корабля на орбите, с индикацией работы всех бортовых систем и телеметрии, с системой управления космическим кораблем в полете и при спуске. Тренажер был размещен в лаборатории №47. Сотрудникам ЛИИ пришлось ломать стену здания, чтобы втащить конструкцию внутрь. Шестерка первых космонавтов прибыла в ЛИИ в конце 1960 года. По воспоминаниям Китаева-Смыка, команда для штурма межпланетного пространства подобралась дружная, и тренировки в отделе проходили без эксцессов. Во время тренировки будущий космонавт садился в скафандре в кабину тренажера, по переговорному устройству воспроизводился звук старта ракеты, и после команды «Поехали!» начиналась имитация различных штатных и нештатных ситуаций в полете. Пока один из космонавтов тренировался, остальные наблюдали за его действиями. Кроме физической выносливости и технических знаний от советских космонавтов требовалось еще одно немаловажное качество – готовность, по словам врача, к «суперподчинению», которая позволила бы преодолеть любые провокации враждебного «империалистического» лагеря. За этим тщательно наблюдали сотрудники КГБ. «В столовой вместе с членами первого отряда сидела еще одна группа офицеров в летной форме, восемь человек. На них никто особого внимания не обращал. Им поручено было охранять космонавтов, наблюдать за ними, контролировать их поведение и доносить о нем «наверх». На основе их донесений во многом и отбирали кандидатов на полет», – добавил Китаев-Смык. Космонавтов готовили и к будущим представительским функциям после успешного полета: им давали уроки риторики, актерского мастерства, навыки ведения интервью. В своей книге «Проникновение в космонавтику» со слов коллеги-психолога Федора Горбова Китаев-Смык писал, что знаменитая гагаринская улыбка – как раз результат подобных тренингов: «До зачисления в отряд космонавтов Юрий Гагарин улыбался, не размыкая губ или закусывая нижнюю губу. Горбов тренировал Гагарина: «Улыбаться, не жалея нижней губы, слегка оттягивая ее вниз». Тогда же Гагарин перенял и знаменитое «Поехали!» от руководителя тренировочной программы летчика-испытателя Марка Галлая, который позаимствовал его, в свою очередь, от своего наставника. «Галлай рассказывал, что еще до войны, когда он обучался, их инструктор перед тем, как повернуть винт пропеллера, приговаривал: «Поехали!» А когда он спросил инструктора, откуда эта присказка взялась, тот объяснил, что она пошла от извозчиков», – рассказал Китаев-Смык. До 1966 года Леонид Китаев-Смык участвовал в подготовке космических полетов, был занят в разработке планов полета на Марс. Но после смерти Сергея Королева марсианский проект свернули, и, несмотря на сопротивление руководства ЛИИ, Китаев-Смык перешел в Институт психологии АН СССР. В 1983 году он выпустил монографию «Психология стресса».

Космонавты с МКС поздравили россиян с 60-летием полета Гагарина 12 апреля 2021, 00:28 Текст: Антон Антонов

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Командир станции Рыжиков поблагодарил «всех, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной», а также людей, которые «продвигают человечество дальше и дальше в изучении космоса», передает ТАСС. Кудь-Сверчков напомнил, что с полета «нашего соотечественника» Гагарина в космос 12 апреля 1961 года «началась новая история – история пилотируемых космических полетов». Новицкий подчеркнул, что ученые и конструкторы СССР продемонстрировали неоспоримое превосходство отечественных технологий, а «легендарные 108 минут полета Гагарина стали примером героизма для его последователей». 9 апреля российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») стартовала с космодрома Байконур. На МКС прибыли россияне Олег Новицкий и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Планируется, что 17 апреля Рыжиков и Кудь-Сверчков возвратятся на Землю на корабле «Союз МС-17». Вместе с ними вернется американка Кэтлин Рубинс. Советской ракете и американскому спутнику удалось избежать столкновения 10 апреля 2021, 04:32 Текст: Антон Никитин

Отработавшая ступень советской ракеты-носителя и нефункционирующий американский военный метеоспутник, столкновение которых прогнозировалось системой космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST), пролетели мимо друга друга, сообщили в EUSST. «Оба объекта наблюдались (после пролета друг друга)», – говорится в Twitter системы EUSST. Согласно результатам моделирования EUSST, потенциальное столкновение между космическими объектами привело бы к образованию более 4 млн обломков, около 400 из которых были бы больше 20 см. Накануне система космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST) предупредила о вероятности столкновения ступени советской ракеты-носителя «Космос-3М» с неработающим американским военным метеоспутником на орбите высотой около 800 километров. Корабль «Ю.А. Гагарин» пристыковался к МКС 9 апреля 2021, 14:10

Фото: Пресс-служба ЦПК/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Российский пилотируемый космический корабль «Ю.А. Гагарин», выведенный в пятницу на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а», пристыковался к модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС). На корабле к МКС на две минуты раньше запланированного времени причалили российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай, передает ТАСС. Теперь экипажу МКС предстоит проверить герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и МКС. Затем Новицкий, Дубров и Ванде Хай смогут перейти на станцию. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что полет проходил штатно, состояние экипажа хорошее, конструкции корабля раскрылись. Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» стартовала с космодрома Байконур утром в пятницу. Корабль получил имя «Ю.А. Гагарин», которое нанесли на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. На ракету также нанесена наклейка с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос, на ней изображен профиль Гагарина, его автограф, звезда и надпись «60 лет первого полета человека в космос». Ранее стало известно, что модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой «Гагаринским стартом», начнется в 2021 году. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минобороны рассекретило архивные документы первых космонавтов 10 апреля 2021, 03:56 Текст: Антон Никитин

На сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР. «Исторические документы и фотографии ярко и эмоционально передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы к этому великому свершению… В разделе впервые опубликованы уникальные фотографии и документы, среди которых личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос – космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других космонавтов», – говорится в сообщении на сайте военного ведомства. Отмечается, что документы взяты из фондов Центрального архива Минобороны. Помимо информации о космонавтах там представлены данные о наставниках первого отряда – руководителе подготовки первых космонавтов и боевом командире Николае Каманине, пилоте дальнебомбардировочной авиации, летчике-испытателе реактивной техники и инструкторе первых летчиков-космонавтов Марке Галае. «Посетители сайта смогут окунуться в героическую эпоху космических первопроходцев, прочитав собственноручно написанные ими автобиографии и воспоминания. Среди впервые представленных документов – удостоверение космонавта №1, полетное задание на первый космический полет и боевой расчет обеспечения пуска космического корабля, личные дела, зачетные книжки, служебные характеристики, наградные листы, фотографии подготовки к полетам и тренировок, провожаний и теплых встреч», – подчеркивают в Минобороны. В военном ведомстве утверждают, что посетители нового раздела смогут проследить историю первого отряда космонавтов по записям в их послужных списках и указам о присвоении званий, в том числе и внеочередных. Согласно характеристике, которую получил Юрий Гагарин по выпуску из Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени Ворошилова, он любил летать, и делал это уверенно, а в полетах был «смел, инициативен, настойчив». Также в разделе представлено авторское свидетельство Алексея Леонова на изобретение «тренажера ручной ориентации, стыковки космических кораблей и целенаправленной тренировки вестибулярного аппарата космонавта». Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 12 апреля, в День космонавтики, президент России Владимир Путин полетит в Энгельс, посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина и проведет совещание о развитии космической отрасли. Роскосмос раскрыл планы по полному покрытию спутниковой связью России 9 апреля 2021, 15:58 Текст: Алексей Дегтярев

К 2024 году в Роскосмосе планируют покрыть всю территорию России доступом к спутниковой связи, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Если следовать нашим планам, то в 2024 году мы обеспечим всю территорию Российской Федерации 100% покрытием космической связью и широкополосным доступом (в интернет)», – цитирует Рогозина РИА «Новости». Накануне президент Владимир Путин призвал правительство ускорить принятие закона, позволяющего гражданам бесплатно получать доступ к социально значимым интернет-сервисам. Также глава государства заявил, что необходимо разобраться со стоимостью подключения школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 года, он потребовал от правительства навести порядок по этому вопросу. Ракета «Союз» с кораблем «Ю.А. Гагарин» стартовала с Байконура 9 апреля 2021, 10:51

Фото: Роскосмос ТВ/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») стартовала с космодрома Байконур утром в пятницу. Запуск прошел с 31-й площадки космодрома (стартовый комплекс «Восток») в 10.42 мск. К МКС отправились космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай, передает ТАСС. Через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Его пристыковка к модулю «Рассвет» МКС запланирована на 14.07 мск того же дня. За пуском на космодроме наблюдали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, помощник президента России Владимир Мединский, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и другие. Пилотируемый корабль «Союз МС-18» получил имя «Ю.А. Гагарин», которое нанесли на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. На ракету также нанесена наклейка с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос, на ней изображен профиль Гагарина, его автограф, звезда и надпись «60 лет первого полета человека в космос». Российские космонавты будут провожать модуль «Пирс» и встречать на станции многофункциональный модуль «Наука». Для подготовки его стыковки и интеграции им придется совершить несколько выходов в открытый космос. Всего в рамках экспедиции МКС-65, которая отправилась на станцию, будет проведено более 50 научных исследований и экспериментов. Выполнение двух из них планируется провести в автоматическом режиме. В частности, ожидается проведение 19 исследований по космической медицине и биологии, пять – по космическому материаловедению, два – по физике космических лучей, 20 связаны с технологиями освоения космического пространства. Ранее стало известно, что модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой «Гагаринским стартом», начнется в 2021 году. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия призвала к переговорам о запрете вооружений в космосе 12 апреля 2021, 00:56

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Москва предлагает ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Россия считает, что космос можно будет использовать «в созидательных целях, на благо всего человечества» только при условии «предотвращения гонки вооружений». Поэтому Москва считает необходимым начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой», передает РИА «Новости». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году». Пока инструмент не разработан, стабилизировать ситуацию должна «выдвинутая Россией и ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе». Уже три десятка стран стали полноформатными участниками инициативы. Министр подчеркнул, что «конструктивное взаимодействие в космической сфере должно оставаться в числе ключевых направлений объединительной международной повестки дня». Он отметил, что «прорыв в околоземное пространство невозможно переоценить». «Запуск корабля «Восток» возвестил новую эру в многовековой летописи цивилизации. Подвиг великого соотечественника внес колоссальный вклад в поступательное развитие человечества, подтвердил способность нашего народа эффективно решать самые сложные и ответственные задачи», – сказал он. Напомним, США заявляли, что российские лазерные системы можно использовать «для уничтожения или повреждения спутников с Земли или нарушения способности использовать спутники». Россия и Китай неоднократно обвиняли США в милитаризации космоса. Летчик-космонавт Волынов назвал возможную версию гибели Гагарина 12 апреля 2021, 08:36

Фото: Александр Моклецов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин, до сих пор неизвестна, не исключено, что его самолет столкнулся с метеозондом, рассказал дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов. «Трудно сказать. Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная – не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости – мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя», – рассказал РИА «Новости» Волынов, который входит в комиссию по расследованию причин трагедии. При этом он поставил под сомнение версию космонавта Алексея Леонова, согласно которой Гагарин погиб из-за того, что его самолет попал в след пролетавшего мимо реактивного истребителя. «Леонов говорил, что не называл имя якобы виновного летчика-испытателя, которому 90 лет, чтобы не портить тому жизнь. (Летчик-испытатель Степан) Микоян же знал всех летчиков-испытателей. Девяносто лет только одному, который на гиперзвуке никак рядом с Гагариным пройти не мог, потому что занимался испытаниями транспортных самолетов», – рассказал Волынов. По его словам, Микоян даже провел эксперимент, в ходе которого самолет МиГ-15УТИ, аналогичный тому, на котором погиб Гагарин, набрал ту же скорость и высоту, а вокруг него под разными углами пролетали сверхзвуковые истребители. «МиГ-15УТИ подкидывало вверх, он проваливался вниз, но никакой аварийной ситуации не возникало. Вот точка зрения профессионального летчика-испытателя», – добавил Волынов. Первый космонавт Земли Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Однозначную причину авиакатастрофы до сих пор установить не удалось. По данным расследования, до срыва машины в штопор состояние Гагарина было совершенно нормальным. Затем произошло какое-то неожиданное событие, из-за чего самолет оказался на закритическом режиме в положении крутого пикирования. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Официально сообщалось, что экипаж из-за изменившейся воздушной обстановки (подробности не уточняются) совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Пытаясь вывести машину в горизонтальный полет, пилоты столкнулись с землей. Отказов или неисправностей техники не обнаружилось. Химический анализ останков и крови летчиков посторонних веществ не выявил. Ранее на сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР. Командир корабля «Ю.А. Гагарин» рассказал о полете до МКС 9 апреля 2021, 15:15 Текст: Алексей Дегтярев

Названный в честь первого космонавта Юрия Гагарина космический корабль «Союз МС-18» в полете к МКС вел себя устойчиво, сообщил командир экипажа российский космонавт Олег Новицкий. «Корабль вел себя очень устойчиво, очень надежно», – заявил Новицкий в ходе сеанса связи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, передает РИА «Новости». Руководитель госкорпорации поздравил экипаж с успешным полетом, он отметил, что считает результат полета «хорошим». Пуск проводили в преддверии 60-летия полета в космос первого человека, на обшивку «Союза МС-18» нанесли надпись «Ю.А. Гагарин». Также на МКС на корабле прибыли бортинженеры Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Для Новицкого это третий полет, для Ванде Хая – второй, а для Дуброва – первый. Напомним, корабль запустили с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Рогозин рассказал о времени полета к МКС для съемок фильма на орбите 9 апреля 2021, 15:37 Текст: Алина Назарова

Все ближайшие пилотируемые запуски к Международной космической станции будут проходить по трехчасовой схеме, включая полет актрисы и режиссера в октябре для съемок фильма, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Мы, в принципе, все ближайшие миссии планируем по короткой двухвитковой схеме. Это (в октябре) будет трехчасовая схема», – сказал он, передает РИА «Новости». В ноябре 2020 года Первый канал и Роскосмос объявили конкурс на главную роль в фильме со съемками на МКС под рабочим названием «Вызов». В марте были отобраны 20 финалисток, одна из них отправится в космос в октябре этого года. Также на Международную космическую станцию полетит режиссер картины Клим Шипенко. Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. По двухвитковой (трехчасовой) схеме пока слетали несколько грузовых кораблей «Прогресс МС» и два пилотируемый «Союза». Рекорд скорости полета был установлен «Союзом МС-17» 14 октября 2020 года – 3 часа 3 минуты. Экипаж корабля «Ю.А. Гагарин» перешел на МКС 9 апреля 2021, 16:55 Текст: Наталья Ануфриева

Экипаж пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18»), запущенного в пятницу с космодрома Байконур, перешел на борт МКС, теперь на станции находятся 10 человек. После проверки герметичности космонавты открыли переходные люки между модулем «Рассвет» и ракетой-носителем «Союз МС-18», в станцию вплыли в масках россияне Олег Новицкий и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай, передает РИА «Новости». Прибывший экипаж присоединился к летающим на МКС россиянам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову, американцам Кэтлин Рубинс, Майклу Хопкинсу, Виктору Гловеру и Шеннон Уолкер, а также японцу Соити Ногути. Планируется, что 17 апреля Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс возвратятся на Землю на корабле «Союз МС-17». Предполагается, что Новицкий пробудет на станции 191 день – до 17 октября, а Дуброву и Ванде Хаю предстоит находиться на МКС почти год – предварительно, до 28 марта 2022 года. Увеличенная продолжительность полета связана с необходимостью проведения в октябре 2021 года съемок на станции анонсированного Первым каналом и «Роскосмосом» первого художественного фильма в космосе под рабочим названием «Вызов». За время своей экспедиции Новицкому, как рассказали сами космонавты на предполетной пресс-конференции, предстоит дважды выйти в открытый космос, а Дуброву – пять раз для подготовки к стыковке с МКС и ввода в эксплуатацию Многофункционального лабораторного модуля «Наука». Запуск модуля планируется на 15 июля. Ранее командир экипажа российский космонавт Олег Новицкий рассказал о полете корабля к МКС. Рогозин оценил сроки ввода новой схемы стыковки кораблей с МКС 9 апреля 2021, 15:30 Текст: Алексей Дегтярев

Космический корабль «Прогресс» в 2022 году может опробовать схему стыковки с Международной космической станцией за один виток, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Когда мы на нее выйдем? Наверное, в следующем году», – заявил Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС. Он пояснил, что такая схема полета сначала будет опробована на грузовом корабле «Прогресс-МС», после чего уже на пилотируемом. При этом пилотируемый «Союз МС-19» в октябре полетит к МКС по двухвитковой схеме, а все ближайшие полеты пройдут по трехчасовой схеме, добавил Рогозин. «Все пилотируемые миссии ближайшие планируем по короткой схеме», – сказал он. В пятницу ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» стартовала с космодрома Байконур утром в пятницу, корабль благополучно пристыковался к МКС. Космический корабль «Ю.А. Гагарин» вывели на орбиту 9 апреля 2021, 11:00 Текст: Наталья Ануфриева

Российский корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с тремя космонавтами на борту, запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», был выведен на околоземную орбиту, он взял курс на МКС. «Есть отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя», – объявил диктор на смотровой площадке Байконура, передает РИА «Новости». Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» стартовала с космодрома Байконур утром в пятницу. Пуск проведен в преддверии 60-летия полета в космос Юрия Гагарина с 31-й площадки Байконура. Сам Гагарин в 1961 году взлетал с первой площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией. В данный момент на станции работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Экс-глава НАСА назвал сроки полета человека на Марс 12 апреля 2021, 09:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Полет людей на Марс к 2030-м годам технически уже будет возможен, однако судьба программы будет зависеть от политической воли и желания финансировать такой проект, заявил бывший глава НАСА (с 2009 по 2017 год) Чарльз Болден. В 2019 году американская администрация объявила о планах новой высадки астронавтов на Луну к 2024 году и дальнейшей отправки людей на Марс. По словам Болдена, в случае с новой лунной программой ключевой вопрос – это именно желание, поскольку все технологические возможности повторить высадку человека на естественный спутник нашей планеты уже есть. «Это не вопрос технологий, потому что у нас есть все технологические ноу-хау. Я все же думаю, что это вопрос желания, политической воли», – передает ТАСС ответ Болдена на вопрос о том, почему новый полет людей на Луну вызывает такие трудности, учитывая что ранее американцы уже высаживались там. При этом, по его словам, с лунной программой в настоящий момент есть определенные трудности. «Американское общество без особого энтузиазма относится к отправке людей на Луну, даже сейчас, а Конгресс в определенной степени воодушевлен такой идеей, но полностью отвлечен от этого [другими делами] и бездействует», – отметил Болден. По его мнению, чтобы американцы смогли вернуться на Луну, эту программу должны поддерживать обе партии в Конгрессе США, и такая поддержка, как он считает, пока что есть. «Финансирование поступает, но даже сейчас сложно получить полную сумму, которая необходима для того, чтобы иметь определенную уверенность в том, что мы сможем вернуть людей на поверхность Луны. Так что политическая воля – это главное сегодня препятствие, а вовсе не технологические вызовы», – уверен он. При этом с Красной планетой, по его словам, дела обстоят несколько иначе. «Марс – это другое дело, тут одновременно и технологический вызов, и политическая воля. Но я думаю, что мы точно к 2030-м годам уже преодолеем технологические вызовы, и это станет лишь вопросом того, захочет ли наш Конгресс и правительственные органы, а также другие страны в мире выделить такие средства на то, чтобы отправить людей на Марс», – отметил он. По его словам, освоение Красной планеты уже сейчас вызывает большой энтузиазм. «Сейчас все воодушевлены Марсом. И речь даже не о [высадке] людей, а об исследовании Марса с помощью роботов», – отметил он. Так, Болден напомнил про запланированные летные испытания вертолета Ingenuity, доставленного на Красную планету на борту марсохода Perseverance. «Именно по этому поводу сейчас испытывают воодушевление и взрослые, и дети», – добавил бывший глава НАСА. Болден надеется, что США и их международные партнеры смогут отправить людей к Марсу и даже, возможно, высадить их на поверхность Красной планеты до конца 2030-х годов. Ранее президент «Марсианского общества», инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин заявил, что обитаемая база на Марсе может появиться уже к 2030 году, а к 2100 на красной планете будет уже город-миллионник. Глава РАН назвал причину лидерства России в космосе 9 апреля 2021, 11:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Задел, созданный в советское время, позволяет России оставаться на лидирующих мировых позициях в космосе, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. «В новое время Россия уже не имеет того экономического ресурса, чтобы по всем направлениям быть лидерами в космосе. Но задел, который был создан в советские годы, позволяет нам чувствовать себя достаточно сильно и оставаться на лидирующих мировых позициях», – передает ТАСС слова Сергеева в ходе круглого стола, посвященного исторической роли России в освоении космоса, который провел председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. В качестве последнего космического успеха глава РАН назвал запуск космического аппарата «Спектр-РГ», задача которого – построить карту Вселенной в рентгеновском диапазоне. По словам Сергеева, этот успех в ближайшие годы будут отмечен самыми высокими мировым премиями.

Глава РАН добавил, что научный космос был и остается мостом, через который осуществляется сотрудничество между странами, даже в сложной геополитической обстановке. «Космос сыграл выдающуюся роль в разрядке международной напряженности между СССР и США, когда страны поняли необходимость программы совместного использования космоса», – считает глава РАН. Напомним, в июле 2019 года Россия с третьей попытки запустила новый космический телескоп с Байконура. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил благодарность боевому расчету и специалистам предприятий за запуск «Протона-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ».