Большинство россиян регулярно работают в выходные

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Европарламенте захотели отключить Россию от SWIFT

11 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:22  |  vz.ru
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Спецпосланник США найдет повод похоронить «Северный поток – 2»

США нашли новый способ остановить газовую трубу России Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Санкции не помогли США остановить строительство «Северного потока – 2». Стройка продолжается, и в этом году газопровод будет достроен. Поэтому США разворачивают новый план борьбы. Главная роль в нем отведена специально созданной должности – спецпосланнику США. Судя по всему, его задача – убедить европейцев самим остановить стройку. Как он это сделает? Подробности...
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Сколько мест в парламенте получат новые единороссы

Избиратели больше не хотят видеть своими кандидатами спортсменов или представителей шоу-бизнеса Александр Рюмин/ТАСС
На осенних выборах наиболее упорная борьба развернется в округах, уверены эксперты. Если по партийным спискам предсказуемо выиграет «Единая Россия», то на местном уровне, где соревнуются личности, у оппозиции есть все шансы отжать у единороссов десятки мандатов. Впрочем, 180-190 мест из 225 возможных правящая партия, скорее всего, себе завоюет. И поможет ей в этом поколение «новых единороссов». Подробности...
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США сделали невольный подарок российской разведке

Ту-204ОН – крайне нужный ВВС России самолет-разведчик wikimedia.org
В Минобороны России могут потирать руки: США приняли решение списать самолеты-разведчики, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе. Эти машины больше не будут исследовать российскую территорию. Зато российские самолеты – аналоги Ту-204ОН продолжат службу на новом поприще, и это можно назвать своеобразным подарком со стороны американских властей. Подробности...
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Запад начал грязную игру против российской вакцины

Авторитет российской вакцины пытаются подорвать Александр Река/ТАСС
Поставленная в Словакию российская вакцина «Спутник V» не соответствует тем свойствам, которые были для нее заявлены ранее. Столь громкое заявление сделано не где-нибудь, а в Словакии, где не так давно из-за «Спутника V» случился целый правительственный кризис. Судя по всему, перед нами начало кампании дезинформации против прорывного российского препарата. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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С Навальным носятся, как с писаной торбой

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Либеральная общественность, может, конечно, на «Эхе дождя» озаряться великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола – у нас свобода. Но какой политический профит она собирается получить от такой поэмы экстаза, не вполне понятно. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Эрдоган показал себя настоящим султаном

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Визит топовых европейских чиновников в Турцию закончился грандиозным скандалом. Негативные последствия для Европы понимают все – кроме этих самых чиновников. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Принц, который запомнится эксцентричными шутками

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Принц Филип – воистину последний принц старой эпохи, времен, когда королева Виктория воспринималась современницей, а XIX столетие – совсем недавней историей. Но Филип вовсе не был живым памятником минувшим дням. Напротив – он оказался одним из тех, кто многое сделал для трансформации британской монархии в ХХ веке. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Турки унизили европейцев

Китай «отжимает» у России союзника

Обсуждение: 6 комментариев

Зачем Украине новая война

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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до -5), виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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Старейший кинотеатр Москвы открылся после семи лет реконструкции

После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
Становились ли вы объектом домогательств на рабочем месте?
  • Да, я женщина

  • Да, я мужчина

  • Нет, я женщина

  • Нет, я мужчина

  • Сам домогался

  • Сама домогалась
Потребление говядины в России снизилось. А какой продукт преобладает в вашем рационе?
  • Говядина

  • Свинина

  • Мясо птицы

  • Рыба

  • Овощи

  • Иное (указать в комментариях)
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Европарламенте захотели отключить Россию от SWIFT
    В МИД России назвали число пострадавших россиян в ДТП в Турции Песков ответил на вопрос о второй прививке Путина от COVID В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс украинских праворадикалов В РПЦ осудили интервью Собчак со «скопинским маньяком»
    Гинцбург допустил пожизненный иммунитет после «Спутника V» В России вырос спрос на растительное молоко Младшая дочь летчика Чкалова стала жертвой телефонных мошенников На Кубани анонсировали раннее начало туристического сезона
    Россия объявила о разработке еще одной вакцины от коронавируса Судмедэксперт назвал наркотики одной из причин смерти Флойда СМИ: Киев впервые поднял в воздух в Донбассе турецкие беспилотники Актер Серебряков назвал «нелепым» сравнение жизни в Канаде и России

    Главная тема


    Коронавирус сделал автомобили дефицитом

    мирный договор


    СМИ сообщили о планах Брежнева по передаче Курил Японии

    опасная работа


    Разблокировавшему Суэцкий канал экскаваторщику не заплатили сверхурочные

    «звездные войны»


    Disney представил «настоящий» световой меч

    Видео

    настоящий султан


    Эрдоган унизил Евросоюз по личным причинам

    война в донбассе


    Главные мировые русофобы послали Зеленскому опасные сигналы

    новый план


    Спецпосланник США найдет повод похоронить «Северный поток – 2»

    претензии за оккупацию


    Лукашенко открыл исторический фронт против Польши

    российский «Спутник»


    Игорь Мальцев: Вакцинация в Европе перетекла в скандал

    ситуация на украине


    Глеб Простаков: Слабость Зеленского ведет к новому конфликту

    официальный визит


    Геворг Мирзаян: Эрдоган показал себя настоящим султаном

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?

    Большинство россиян регулярно работают в выходные

    11 апреля 2021, 10:11

    Текст: Ксения Панькова

    Большинство россиян (60%) регулярно работают в выходные, при этом почти половина против такой практики, говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру».

    По данным опроса, 42% сотрудников выступают против работы сверхурочно. Однако 58% респондентов приходится делать это регулярно: каждый второй россиянин трудится вечерами и ночами, по крайней мере, несколько раз в месяц, а каждый третий как минимум раз в месяц вынужден работать в выходные, передает РИА «Новости».

    Чаще всего перерабатывают сотрудники сферы услуг (таксисты, курьеры) – 24% и медиа (журналисты, продюсеры) – 19% в Москве и Московской области, транспорта (водители, 18%) в Санкт-Петербурге, 15% учителей в Екатеринбурге и Казани. В 2020 году абсолютными лидерами по переработкам, конечно, стали врачи.

    Только 4% российских работников совсем не трудятся в вечернее и ночное время, а 21% – в выходные дни.

    В опросе приняли участие более 2,3 тыс. респондентов старше 18 лет из разных регионов России.

    Ранее исследования сервиса «Работа.ру» определили процент довольных зарплатой россиян. Нынешним уровнем зарплаты довольны только 9% россиян.

    Напомним, специалисты сервиса HeadHunter выяснили, что одной из самых высокооплачиваемых вакансий в России с зарплатой до 500 тыс. рублей стала должность начальника оздоровительного лагеря в Набережных Челнах. 


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    В Европарламенте захотели отключить Россию от SWIFT
       11 апреля 2021, 05:59
    Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер заявил, что «ответ» Запада Москве «должен быть недвусмысленным и сильным».

    Вебер считает, что Москва «продолжает курс опасных провокаций». По его мнению, «усиление военного присутствия» у границы с Украиной «является испытанием Запада». По мнению Вебера, ответ должны дать и ЕС, и США, причем «время дозированных санкций минует», если наступит эскалация ситуации на востоке Украины.

    В качестве мер, которые «должны стать реальными вариантами в случае эскалации», Вебер предложил «масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT». Он заявил, что «Северный поток — 2» в таком случае тоже «ни в коем случае не имел бы под собой оснований», передает ТАСС со ссылкой на Funke.

    Напомним, в марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

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    Коментарии (130)
    Актер Серебряков назвал «нелепым» сравнение жизни в Канаде и России
       10 апреля 2021, 18:08
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Ксения Панькова

    Народный артист России Алексей Серебряков, ранее обвиненный некоторыми россиянами в предательстве, отказался ответить на вопрос: навсегда ли он вернулся в Россию, назвав его «дурацким».

    Накануне в Москве демонстрировали фильм «Отец» с участием Энтони Хопкинса. Премьеру посетил Серебряков, недавно приехавший в Россию. Журналисты поинтересовались у артиста, навсегда ли он вернулся. Однако на вопрос о возвращении в Канаду Серебряков отвечать не стал.

    «Я не буду отвечать на этот вопрос, вы уж извините, он действительно дурацкий. Удачи!» – ответил он, сообщает News.ru., сообщает News.ru.

    В марте этого года актер вернулся в Россию из Канады. «Я живу сейчас в России. Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить», – сообщил артист по возвращению, передает РИА «Новости».

    Он не уточнил, почему вернулся на родину. При этом он посчитал «нелепым» сравнивать, в какой стране лучше жить.

    Однако, по мнению также проживающего в Канаде русского писателя Владимира Лорченкова, истинные причины возвращения Серебрякова несколько иного характера, сообщает газета «Культура».

    По его словам, актер не смог получить гражданство Канады, потому что не сдал экзамен на знание языка, иначе он мог бы находиться в стране с видом на жительство хоть 25 лет. Он также отметил, что без знания французского и английского языка в Канаде «приличную работу где-нибудь в театре, библиотеке, институте не получить».

    Серебряков в интервью Юрию Дудю в 2018 году сделал скандальное заявление о том, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве». После этого на актера обрушилась волна критики на Серебрякова, когда он дал интервью, в котором назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство. Россияне упрекнули его в том, что он плохо отзывается о родной стране, в которую приезжает на заработки. Сам актер уехал жить в Канаду.

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    СМИ сообщили о планах Брежнева по передаче Курил Японии
       10 апреля 2021, 14:38
    Фото: Кошевой Виктор, Мусаэльян Владимир/
    Фотохроника ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    При генсеке ЦК КПСС Леониде Брежневе СССР и Япония обсуждали вариант передачи острова Шикотан и ряда прилегающих островов Малой Курильской гряды, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на документы, которые якобы попали в его распоряжение из госархива России.

    По утверждению телеканала, в 1973 году СССР в рамках заключения мирного договора с Японией, якобы рассматривал три варианта решения проблемы мирного договора между двумя странами. Документ, на который ссылается NHK, называется «Проблемы советско-японских отношений». В нем на 26 страницах расписан план предполагаемых заявлений Брежнева на переговорах в зависимости от их хода и реакции японской стороны, передает ТАСС.

    Первым пунктом в качестве основной позиции в нем обозначена возможность передачи Шикотана и прилегающих мелких островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи. При этом подчеркивается, что СССР исходит из необходимости заключить мирный договор, что способствует решению вопросов безопасности и окажет содействие укреплению экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Однако таким образом Москва, как отмечается, делает большую уступку Токио, в связи с чем факт передачи следует закрепить в договоре и «на этом считать территориальный вопрос решенным».

    В случае несогласия японской стороны с первым вариантом и высказывания ей дальнейших претензий на Итуруп и Кунашир советское руководство рассматривало возможность предоставления японским рыбакам права ведения промысла в нескольких районах возле указанных двух островов за определенную плату. Кроме того, японским рыболовецким судам предлагалось разрешить заходить в некоторые порты и гавани Итурупа и Кунашира, а советские суда должны были в ответ получить право заходить в порты северного японского острова Хоккайдо. Также, согласно второму пункту переговорного плана, японцы должны были получить возможность посещать могилы предков на южной части Курил в трех местах.

    В марте премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о намерении продвигать диалог с Россией о мирном догов.

    В 2019 году глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в декларации 1956 года четко сказано, что сначала Япония должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над всеми своими землями, включая и эти территории.

    Напомним, Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о позиции России по вопросу мирного договора с Японией.

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    Коментарии (121)
    Разблокировавшему Суэцкий канал экскаваторщику не заплатили сверхурочные
       10 апреля 2021, 14:11
    Фото: Suez Canal Authority/
    Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Машинист Абдулла Абдул-Гавад, трудившийся 21 час в сутки на экскаваторе, который был слишком маленьким для откапывания застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given, заявил, что не получил оплату сверхурочных, сообщают СМИ.

    Абдул-Гавад рассказал, что ему приходилось работать 21 час в день, чтобы в максимально короткие сроки справиться с таким огромным объемом работы. Фото того, как мужчина на своем экскаваторе, кажущимся крошечным в сравнении с контейнеровозом, пытается откопать огромное судно, стало мемом в Сети, передает портал businessinsider.com.

    Однако сам Абдул-Гавад не счел фото забавным – он подумал, что его труд высмеивают, а потому решил работать еще усерднее.

    Он рассказал также, что другие экскаваторщики отказались от работы, так как испугались объемов контейнеровоза. Абдул-Гавад признается – ему казалось, что он не поможет судну продвинуться, а лишь поспособствует его падению в сторону экскаватора. На помощь ему прибыли позднее, и лишь для того, чтобы убрать уже расчищенные горы песка.

    При этом 28-летний экскаваторщик не получил зарплату за сверхурочные. Кроме того, на церемонию, где чествовали причастных к разблокировке канала, его пригласили за полтора часа до начала.

    Ранее сообщалось, что администрации Суэцкого канала предлагали отпилить нос севшего на мель Ever Given.

    Напомним, Суэцкий канал оказался заблокирован контейнеровозом Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн, который направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала.

    Канал был заблокирован на пять дней. При этом руководство канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given.

    29 марта навигация по каналу возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

    Глава управления канала Усама Рабиа заявил, что инцидент с контейнеровозом Ever Given произошел из-за человеческой ошибки.

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    СМИ: Киев впервые поднял в воздух в Донбассе турецкие беспилотники

    10 апреля 2021, 18:34

    Текст: Ксения Панькова

    Украина накануне впервые использовала закупленные у Турции беспилотники Bayraktar в Донбассе, сообщили украинские СМИ.

    Уточняется, что ударный БПЛА 9 апреля пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего по обратному маршруту вернулся к точке взлета. Задача полета дрона неизвестна, сообщает «Украинский милитарный портал».

    Ранее военный эксперт Александр Михайловский предположил, что военные силы Украины при конфликте с Донбассом планируют использовать вместо солдат ударные беспилотники Bayraktar TB2.

    Накануне в Турции подтвердили покупку беспилотников Украиной. Администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.

    Напомним, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе» не соответствуют действительности.

    Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.

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    Гинцбург допустил пожизненный иммунитет после «Спутника V»
       10 апреля 2021, 13:08
    Фото: Александр Гинцбург/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V» может гарантировать пожизненный иммунитет.

    Гинцбург выразил надежду, что «вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно», передает «Интерфакс».

    «Укололся два раза, ну и живи там – пять-десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», – добавил он.

    Гинцбург также рассказал о планах в рамках исследования проводить повторную вакцинацию пациентов, у которых упал уровень антител, однако «не для того, чтобы их защитить от коронавируса, а в первую очередь, чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ».

    «Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые, третьи, четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился», – объяснил он.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российский препарат против коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрировали в 60 странах.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Судмедэксперт назвал наркотики одной из причин смерти Флойда

    10 апреля 2021, 12:44

    Текст: Вера Басилая

    Главный судмедэксперт округа Хеннепин в США Эндрю Бейкер заявил, что Джордж Флойд умер в результате применения полицией силы при задержании, однако болезнь сердца и наркотики также способствовали смерти, сообщило издание The New York Times.

    По его данным, судмедэксперт, который проводил вскрытие тела Флойда, отметил, что суженные артерии, гипертония и употребление наркотических веществ сделали Флойда более уязвимым перед приемами полиции. Вместе с тем Бейкер подчеркнул, что эти факторы не стали непосредственной причиной смерти афроамериканца.

    «По моему мнению, действия правоохранителей по усмирению и ограничению подвижности, а также сдавливание шеи оказались просто больше, чем Флойд мог вынести в силу этих проблем с сердцем», – приводит РИА «Новости» слова Бейкера.

    Отмечается, что ранее пульмонолог Мартин Тобин заявил, давая показания, что даже здоровый человек умер бы, если бы к нему применили те же приемы, которые полиция применила к Флойду. В то же время адвокат экс-полицейского Дерека Шовина заявляет, что причиной смерти Флойда могли стать болезнь сердца или использование фентанила и метамфетамина.

    Ранее в Миннеаполисе начался суд над экс-полицейским Дереком Шовином по делу об убийстве Флойда. 

    Шовину были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Трем другим бывшим стражам порядка, в частности, инкриминируется преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве.

    Между тем протестное движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира. Напомним, оно принимало активное участие в протестах и беспорядках, которые начались в США после смерти Флойда.

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    Россия объявила о разработке еще одной вакцины от коронавируса

    10 апреля 2021, 13:23

    Текст: Вера Басилая

    Специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России разрабатывают еще одну вакцину против новой коронавирусной инфекции, предварительные результаты ждут уже в ближайшее время, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов в ближайшее время», – цитирует ТАСС министра.

    В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.

    Ранее министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований еще одной вакцины от коронавируса – «ЭпиВакКорона-Н», разработанной новосибирским научным центром «Вектор».

    Тем временем в России завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт».

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    Коментарии (24)
    Министр обороны Германии захотела узнать, куда перемещаются войска России
       11 апреля 2021, 03:00
    Фото: Darmer/Davids/Ropi/
    Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует раскрыть информацию о перемещении войск у границы с Украиной.

    По словам министра, если Москве «нечего скрывать», российская сторона «легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», передает ТАСС.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Путин указал Меркель на провокации Киева в Донбассе.

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    Французское вино будущего урожая спасают с помощью костров
       10 апреля 2021, 11:55
    Фото: Paquot Baptiste/ABACA/Reuters
    Текст: Михаил Мошкин

    Во Франции из-за аномальных для начала апреля заморозков оказались под угрозой виноградники Шабли, Бордо и Бургундии. Вино будущего урожая спасают при помощи жаровен, костров и банок с горящим парафином.

    С начала апреля в центральных и восточных регионах Франции отмечаются аномальные для этих широт заморозки (до -5 градусов). Из-за непривычных морозов вымерзли виноградники в департаменте Юра на востоке региона Бургундия, сообщило в конце недели парижское издание Le Parisien.

    Некоторые виноделы полагают, что могут потерять от 70% до 90% урожая, сообщила газета. Под угрозой находится весь урожай бургундских вин, а также лозы на виноградниках Шабли и Бордо. В особенно уязвимом положении оказался рано цветущий сорт Шардоне.

    В регионе Шабли, который славится своим белым вином, между рядами лоз устанавливают десятки тысяч факелов для обогрева растений. Виноградари в других регионах спасают урожай при помощи банок  с горящим парафином и бочек с сеном, устанавливают жаровни и особые печки, отчасти напоминающие буржуйки.

    На одной из плантаций Бургундии фермеры запустили над полями вертолет, чтобы направить и распределить теплый воздух, который поднимается от земли, сообщило НТВ. К оригинальному методу защиты винограда прибегли в долине Луары – здесь лозы опрыскивают водой, которая при замерзании создает защитный кокон для почек.

    С помощью расставленных в садах бочек с горящими парафиновыми блоками спасают урожаи плодов в департаменте Рона. Как отмечает Regnum, этот метод обогрева деревьев, впрочем, уже вызвал нарекания экологов, которые зафиксировали заметное загрязнение воздуха.

    Правительство Франции введет режим сельскохозяйственной катастрофы после заморозков, которые ударили по многим регионам и сельскохозяйственным культурам, заявил министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди, которого в пятницу цитировала парижская Le Figaro. «Мобилизация носит тотальный характер», – подчеркнул министр.

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    Disney представил «настоящий» световой меч
       10 апреля 2021, 16:38
    Фото: Hacksmith Industries/YouTube
    Текст: Ксения Панькова

    Американская компания Disney представила меч, который может полностью выдвигать и убирать лезвие, как и «настоящие» световые мечи в фильмах.

    Как сообщает Syfy Wire, демонстрация меча прошла во время пресс-конференции в парке Disney. Председатель парка Джош Дамаро вынул излучатель светового меча из небольшой коробки, активировал его так же, как в фильмах, в результате чего из него поднялся «клинок», который почти не отличался от того, что показывали в «Звездных войн». Затем он также заявил: «Это реально». По данным издания, неясно, действительно ли это рабочий прототип того же устройства, которое, согласно его описанию, должно было также обеспечивать «эффект энергетического меча».

    При этом издание The Verge отмечает, что Disney пока не показал фотографии и видео нового изобретения. Как предполагает издание, световой меч все еще находится на стадии проектирования, поскольку необходимо провести доработку, чтобы продемонстрировать его на видео.

      

    В 2017 году поклонники саги «Звездный Войн» похвалили разработчиков приложения InstaSaber. С помощью обычного листа белой бумаги, скрученного в трубочку, и приложения на iPhone можно сделать световой меч в реальном времени.

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    В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс украинских праворадикалов

    10 апреля 2021, 18:15

    Текст: Ксения Панькова

    В Донбасс прибыли представители украинских праворадикальных организаций с задачей проведения провокационных обстрелов территории ДНР, заявил замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

    «Нашей разведкой отмечается прибытие в зону ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады экипированных и вооруженных представителей праворадикальных организаций Украины», – цитирует РИА «Новости» Басурина.

    По его словам, представители украинских праворадикальных организаций прибыли «по согласованию с СБУ с задачей проведения провокационных обстрелов территории республики».

    В пятницу Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы.

    В свою очередь в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

    Между тем главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.

    Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.

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    В России вырос спрос на растительное молоко
       10 апреля 2021, 11:46
    Фото: YAY/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Сервисы доставки зафиксировали в России рост спроса на растительное молоко на фоне начавшегося у православных 15 марта Великого поста. Самые популярные виды: кокосовое, овсяное и миндальное, сообщили онлайн-площадка Ozon и сервис доставки Igooods.

    «В марте россияне купили на 25% больше упаковок растительного молока, чем в феврале. В топ-3 наиболее популярных видов входят кокосовое (37% от общего количества), овсяное (36%) и миндальное (11%) молоко. Растительное молоко в марте встречалось в каждом 22-м заказе, в феврале – в каждом 27-м заказе. Также в заказах россиян встречаются напитки для вегетарианцев – вефиры – с малиной и манго. Пользуются спросом напитки из фундука, кешью, гречки, на основе грецкого ореха и риса», – отметили в Igooods, передает ТАСС.

    Как отметили в Ozon, основной причиной роста спроса на растительное молоко в марте стал Великий пост – в этот период коровье молоко многие заменяют растительным. С начала поста, на неделе с 15 по 21 марта, спрос на растительное молоко вырос на 28% относительно аналогичного периода в феврале, самой большой популярностью пользуется соевое молоко, его продажи в марте увеличились в 2,6 раз год к году, заявили в Ozon.

    По данным сервиса Igooods, более половины всех заказов растительного молока в марте 2021 года пришлось на Санкт-Петербург, Москва – на втором месте с долей в 33%. Топ-5 городов по потреблению растительного молока замыкают Сургут, Тверь и Новосибирск.

    Ранее Роскачество сравнило обычное и растительное молоко, и посоветовало не переходить на растительные напитки, в том числе молоко из сои, овса, миндаля и кокоса, если в целом нет противопоказаний для употребления обычного молока.

    Как пояснили эксперты, переходить исключительно на растительные напитки стоит только после обсуждения этого шага с врачом, особенно это касается детей и подростков.

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    Песков ответил на вопрос о второй прививке Путина от COVID

    10 апреля 2021, 15:16

    Текст: Ксения Панькова

    Президент России Владимир Путин пока не сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Пока не сделал», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о второй прививке Путина. При этом он не стал уточнять, когда президенту предстоит вторая инъекция вакцины, передает ТАСС.

    Напомним, 23 марта Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо.

    Позже Путин объяснил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать».

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    Шашлык и сало в России шокировали китайского блогера
       11 апреля 2021, 02:31
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Многие из предпочтений в мясе, характерных для россиян, у иностранцев «вызывают шок», заявил пользователь китайского портала Sina.

    Он отметил, что в Китае мясо не так популярно, как в России, при этом приготовление и употребление мяса в России может шокировать. В частности, по словам блогера, сильно отличаются русский и китайский шашлык. В России «он измеряется килограммами, это отнюдь не маленькие шпажки с кусочками мяса», как в Китае. В России мясо стремятся сделать «жирным и сочным», запекая на «стальных шампурах».

    Кроме того, блогер отметил, что от сала «ком в горле встает», но в России оно считается «прекрасным лакомством». Также он рассказал, что на Крайнем севере предпочитают употреблять оленину. «После того, как вы посмотрели на русские кулинарные рецепты, думаю, для вас теперь нет ничего удивительного в том, почему русских зовут «воинственным народом». Ведь это действительно так!» – передает РИА «Новости».

    Напомним, пользователь китайского портала Sohu заявил, что традиционная соленая рыба на российских столах является «самой невыносимой» закуской к алкоголю.

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