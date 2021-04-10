Польские дипломаты посетили место крушения Ту-154М под Смоленском

Египтолог рассказал о значимости находки «Золотого города»

Найденный «Золотой город» в Египте поможет восстановить жизнь и древнюю архитектуру простых жителей Древнего Египта, рассказал газете ВЗГЛЯД российский историк-египтолог, создатель и руководитель Ассоциации по изучению Древнего Египта «МААТ» Виктор Солкин.

В министерстве туризма Египта рассказали, что на западном берегу Нила под Луксором египетские археологи обнаружили затерянный в песках «Золотой город», который является крупнейшим древним поселением, когда-либо найденным на территории страны. Рассказывается, что ранее иностранные археологические миссии искали этот город, но безуспешно.

«Это очень интересная находка. Это Луксор, западный берег Нила, там в 14 веке до новой эры когда-то находился грандиозный дворцовый комплекс Малката, который построил фараон солнца Аменхотеп III. Россияне его хорошо знают по сфинксам, которые стоят на набережной Невы в Санкт-Петербурге. Дворец был огромный, от него очень много осталось архитектурных фрагментов, рукописей, предметов роскоши. И, естественно, подобная огромная царская резиденция, в которой еще и проводились неоднократно государственные праздники, нуждалась в огромной экономической поддержке, обслуживающем персонале. Поэтому, исходя из текстов того времени было известно, что рядом где-то находился город, который называли «Восход Атона» (восход солнечного диска)», – рассказывает Солкин.

Согласно рукописям, в этом городе находились производственные мастерские, обслуга, продолжает египтолог. То есть это был огромный экономический комплекс, который связан со снабжение царской резиденции в Малкате.

«На самом деле сооружения этого города, учитывая, что все городские структуры были построены из кирпича-сырца (необожженные кирпичи, сделанные из глины или речного ила, – прим. ВЗГЛЯД), сохранились очень хорошо. Там удивительные ограды волнообразные, неожиданные для Древнего Египта. Найдено большое количество предметов разного класса: украшения, сосуды с надписями, какие-то хранилища», – говорит специалист.

Он объясняет, что данный город не является в прямом смысле золотым. Когда египтяне выпустили о нем релиз, они имели ввиду, что найден не «Золотой город», а город золотой эпохи, потому что, действительно, время правления Аменхотепа III является одним из самых высоких взлетов египетской цивилизации. То есть до этой находки у исследователей была лишь информация о жизни царя и его царицы Тии, празднествах и ритуалах, которые проводились в дворцовом комплексе Малката. Зато после обнаружения города Восход Атона (Золотой город) теперь человечество сможет узнать о том, как именно функционировал дворец, как жила прислуга, какими яствами пользовался царь и его окружение – теперь получена полная картина.

«Сохранность этого города восхищает и работы там будут продолжены. Плюс, на территории самого этого комплекса, который функционировал несколько веков, уже в первом тысячелетии новой эры били сделаны погребения, в том числе гробницы. Они сейчас изучаются, там очень красивые предметы погребального инвентаря из алебастра, фаянса и других благородных материалов. И, на самом деле, открытие совершено, но его исследование будет продолжаться, я думаю, еще многие годы», – полагает Солкин.

Он отмечает, что этот город неоднократно пытались найти археологические миссии. Египтяне в этом преуспели, начав работу около двух лет назад. Самое удивительное, что по месту, где нашли город, проходила туристическая дорога. Но его не могли найти так долго из-за того, что в Египте очень многие памятники достаточно быстро заносит песком. И если на поверхности песчаной дюны нет каких-то археологических фрагментов, то исследование начинается не сразу. Тем более, что буквально рядом с местом, где нашли город, находятся огромный храм фараона Рамсеса III (Мединет-Абу) и резиденция Рамзеса Великого (Пер Рамессу).

«Археологи и египтологи прошлой эпохи, соответственно, изучали эти прекрасно сохранившиеся храмы. И, наверное, никто и не подозревал, что между двумя огромными храмами, комплексами более позднего времени, прямо под песками, рядом с асфальтированной дорогой для туристических автобусов, находится тот самый город, который хорошо был известен по текстам. На самом деле, находка сделана случайно во время рутинных работ, когда было принято решение исследовать эту зону между двумя храмами в попытке найти какие-то древнеегипетские памятники, понимая, что это часть гигантского великого города Сивы. И, понятно, что в эпоху фараонов между этими двумя храмами все-таки что-то должно было быть», – рассуждает собеседник. Искали «что-то», а нашли конкретный исторический ансамбль, который значительно дополняет знания о Египте, эпохе золотого века его рассвета, добавил историк.

«Мы часто воспринимаем Древний Египет только по колоссальным храмам, остаткам гробниц, пирамидам, а вот эта светская живая архитектура, особенно учитывая то, что она строилась из сырца (хотя зачастую это отделывалось и драгоценными материалами), она как бы остается за пределами нашего поверхностного суждения. А здесь, сохранившиеся помещения, комнаты, частично интерьеры – все это дает, безусловно, уже сейчас большую пищу для ума в том случае, если нам интересно понять, как жили древние египтяне разных слоев, но не царского рода», – поясняет Солкин.

Такая информация, по словам египтолога, достаточно редка, потому что кирпич-сырец очень плохо сохраняется и, обычно, учитывая, что долина Нила очень узкая, а современные египтяне живут там же, где и их древние предки, то поверх старинных городов попросту уже стоят современные сооружения. Здесь – зона была пустынна, все хорошо сохранилось, поэтому это источник наглядной редкой информации о жизни простых древнеегипецких людей.

В феврале текущего года в министерстве древностей и туризма Египта сообщили, что команда египетских и американских археологов обнаружила в провинции Сохаг, предположительно, самую древнюю пивоварню в мире.