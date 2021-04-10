Disney представил «настоящий» световой меч

Эксперт рассказал о механизме попадания радиации с АЭС «Фукусима» в пищу россиян

Радиоактивная вода из аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», хоть и частично очищенная, при попадании в организм человека посредством океанической рыбы нанесет внутреннее облучение, что в разы вреднее внешнего, заявил газете ВЗГЛЯД инженер-физик, член программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский.

Японские СМИ сообщают, что власти страны приняли решение слить очищенную от радиоактивных частиц воду из аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Тем не менее, Всеяпонская ассоциация рыболовных кооперативов неоднократно заявляла о несогласии с планами Токио.

«Там довольно много разных жидких радиоактивных отходов, часть из них очищена, и осталась радиоактивная вода, которую, к сожалению, практически невозможно очистить от трития (изотоп водорода, входящий в состав молекулы воды, замещая водород, из-за чего вода становится радиоактивная). И логика японцев примерно общая для любых предприятий атомной промышленности: там считают, что Тихий океан столь огромен, что концентрация тех радионуклидов, которые остаются в резервуарах, когда будет разбавлена, станет небольшая, что ошибочно», – говорит Ожаровский.

По такой же логике работают и другие регуляторы, разрешающие сливать радиоактивные отходы в океан, продолжает эксперт. Для японской атомной промышленности это абсолютно типичное поведение, но для людей такие радионуклиды в окружающей среде представляют большую опасность.

«Эти радионуклиды попадают в пищевые цепочки, и, в конечном итоге, в организм человека, вызывая внутреннее облучение. А именно оно ответственно за большинство заболеваний. Внешнее облучение не столь опасно, мы все ему подвергаемся, проходя флюорографию и летая в самолете. Так вот когда радионуклиды попадают в окружающую среду, то они имеют возможность попасть внутрь человека, например, через тихоокеанскую рыбу, которая питалась зараженными водорослями. Соответственно, после того, как Япония все-таки выльет радиоактивную воду в океан, то жизнь на планете станет еще опаснее, что плохо», – рассказывает физик-ядерщик.

Кроме того, там есть и другие радионуклиды, продолжает специалист. Тритием все не ограничивается. Но, поскольку в нашей мировой системе есть ловушка, под названием «предельно допустимая концентрация», на сегодняшний день мы попадаем в такие ситуации, где наносится большой вред окружающей среде, а также человеку.

«Особенно большие вопросы вызывает сайра. Рыбка, которую любит не только народ в Японии, но и, например, в России. Она как раз водится у берегов Фукусимы, где концентрации сливаемых отходов могут быть существенно заметны», – опасается Ожаровский.

Тем не менее, есть способ сделать выброс радиоактивных отходов более экологичным. «Отделить тритиевую воду от обычной можно, ну или по крайней мере понизить концентрацию трития , но это очень дорого. Частично, японцы такую технологию испытывали. Но запасы воды у них достаточно значительные, исходя из фотографий, там вся площадка с «Фукусимы-1» уставлена этими баками огромными. То есть там значительное ее количество. И из всего этого хорошо отделить тритий – задача невероятно сложная и я сомневаюсь в ее выполнении», – заключил эксперт.

Ранее первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил опасения, что если японцы будут сливать радиоактивную воду в районе АЭС, то это может отразиться на рыболовных зонах, в том числе где рыбу ловят и российские рыбаки.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Ее признали крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле.