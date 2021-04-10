Разработчики вакцины от коронавируса CureVac заявили о планах допуска в ЕС

В Кремле связали темпы вакцинации от COVID в России с национальной особенностью

Интерес к вакцинации от коронавируса в России растет, однако это происходит постепенно, а не скачкообразно, такая динамика является национальной особенностью, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос о том, почему по темпам вакцинации от коронавируса Россия отстает от некоторых других крупных стран, что «интерес населения к вакцине, понимание целесообразности вакцинирования растет постепенно, но растет», передает ТАСС.

«Просто у нас другая динамика. Да, у нас не скачкообразно интерес проявляется, а он растет постепенно. Наверное, это какая-то наша особенность», – добавил он.

Представитель Кремля также заявил, что в России фиксируется достаточно высокий уровень естественной иммунизации от коронавируса, это делает ситуацию с пандемией гораздо более благоприятной, чем во многих других государствах.

«Те меры, которые принимало руководство страны в течение всего года – это и введение ограничений, и поэтапное снятие ограничений, дифференциация ограничений в зависимости от положения дел в конкретном регионе – то есть, та работа, которая руководством была проделана за этот год, то, как была выстроена наша система здравоохранения, это все позволило именно вот нам достаточно успешно пройти через этот год», – добавил Песков, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о том, на каком уровне находится естественная иммунизация россиян, пресс-секретарь президента напомнил о заявлениях московской мэрии и представителей Минздрава: «Говорили как минимум о половине населения в крупных городах, таких как Москва, миллионниках».

Он добавил, что оснований высказывать недоверие эпидемиологам нет, так как они «доказали свою компетентность и эффективность».

«И плюс, конечно, сейчас набирает и будет дальше набирать темпы вакцинация», – отметил он.

Ранее Песков заявил, что в России быстро увеличивается число желающих привиться от коронавирусной инфекции граждан.

Напомним, в России на данный момент три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.

Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».

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