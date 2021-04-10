В МИД прокомментировали повышенную активность НАТО в Черном море Миг-31 перехватил самолет-разведчик США над Тихим океаном Для МиГ-35 решили создать интеллектуальную систему распознавания целей 10 апреля 2021, 08:28 Текст: Наталья Ануфриева

Интеллектуальная система целеопознавания на базе нейронных схем разрабатывается для самолетов серии «МиГ», в том числе для новейшего истребителя МиГ-35, рассказали в пресс-службе корпорации «МиГ» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха). В корпорации рассказали, что в данный момент «идет работа над системой автоматизированного руления после посадки самолета, а также над интеллектуальной системой целеопознавания на базе нейронных схем, которая позволяет идентифицировать цель по частичному фрагменту», передает ТАСС. Напомним, новейший многоцелевой истребитель поколения 4++ МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания. Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника. Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-35 получит систему с элементами искусственного интеллекта, которая будет помогать летчику принимать решения в различных ситуациях.

Сбившие F-117 сербские военные показали возможности российских «Панцирей» 7 апреля 2021, 17:57

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Военнослужащие 250-й бригады ПВО Сербии, сбившей в 1999 году американский ударный самолет F-117A Nighthawk во время бомбардировок Югославии силами НАТО, показали министру обороны страны Небойше Стефановичу работу с российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», сообщило военное ведомство республики. «В рамках показа эксплуатационных способностей третьего ракетного подразделения в Яково показано занятие огневого рубежа из движения части батареи ЗРПК «Панцирь-С1», их приведение в готовность номер один, работу расчетов в командной машине и в боевых машинах, а также работу технического отделения по устранению неисправностей на оптико-волоконной системе «Панцирь-С1», – говорится на сайте министерства обороны Сербии. Глава ведомства отметил, что убедился в способности военнослужащих применять новые средства обороны, в том числе «Панцирь-С1». Кроме того, Стефанович выразил удовлетворение повышением зарплаты в армии. В конце визита министру вручили фрагмент сбитого югославскими военными в 1999 году самолета F-117A, сказано в сообщении. С 2018 года по февраль 2020-го Россия передала Сербии в качестве военно-технической помощи четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, десять БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Ранее в НАТО сочли «Панцири» идеальным средством против беспилотников. Напомним, во время военной агрессии НАТО против Югославии силам ПВО СРЮ из зенитно-ракетного комплекса С-125 «Нева» удалось сбить американский ударный самолет F-117A «Найтхок». Это первая и единственная официально подтвержденная потеря самолета F-117 американскими войсками за время войны против Югославии. Турция уведомила Россию о проходе кораблей США в Черное море 9 апреля 2021, 17:29 Текст: Алина Назарова

Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении, сообщили в российском посольстве в Анкаре. «Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении», – сказал источник ТАСС. Ранее Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море. Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария). Турецкая компания Baykar подтвердила покупку беспилотников Украиной 9 апреля 2021, 16:41

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Киев уже приобрел турецкие ударные беспилотники Bayraktar, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано, сообщили в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar. «Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военные сотрудничество, то не с нами, а с министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами – это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», – сообщили в пресс-службе Baykar, передает РИА «Новости». Тем временем пресс-служба офиса главы украинского государства сообщила, что Анкара и Киев планируют подписать ряд двусторонних документов во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. «Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов», – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. Ранее администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci. Россия заявила о готовности поставить Пакистану военную технику 7 апреля 2021, 09:54

Фото: МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Москва подтвердила готовность укреплять антитеррористический потенциал Пакистана, в том числе путем поставок военной техники, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши. «Мы подтвердили готовность российской стороны продолжать содействовать укреплению антитеррористического потенциала Пакистана, включая поставки соответствующей техники. Мы считаем, что это отвечает интересам всех государств региона», – сказал Лавров. Он также подчеркнул, что Россия и Пакистан договорились продолжать совместные тактические учения в горных условиях и военно-морские учения, передает РИА «Новости». Министр также заявил, что Россия и Пакистан договорились содействовать Афганистану в формировании инклюзивного правительства. «Мы договорились и далее содействовать созданию условий для того, чтобы противоборствующие стороны вышли на конструктивные развязки, которые позволят прекратить гражданскую войну в Афганистане через договоренности о формировании инклюзивных структур власти», – сказал Лавров, передает ТАСС. Лавров находится в Исламабаде с рабочим визитом. Кроме переговоров с главой МИД Пакистана, он встретится с высшим политическим и военным руководством страны. Кроме того, министр посадил в саду МИД Пакистана гималайский кедр – деодар. «Калашников» досрочно сдал партию ПТУР «Вихрь-1» военным 7 апреля 2021, 17:49 Текст: Алексей Дегтярев

Минобороны досрочно получило от группы компаний (ГК) «Калашников» (входит в Ростех) партию противотанковых ракет (ПТУР) «Вихрь-1» по гособоронзаказу, сообщили в «Калашникове». «Ракеты отгружены заказчику с опережением сроков и в полном объеме в рамках государственного оборонного заказа на 2021 год. До передачи министерству обороны ракеты данной партии прошли контрольно-летные испытания, в ходе которых подтверждено полное соответствие передаваемых изделий требованиям заказчика», – цитирует сообщение ГК ТАСС. «Вихрь-1» предназначен для поражения бронетехники и укреплений противника, наземных и малоскоростных воздушных целей, максимальная дальность стрельбы ракеты – 8 км. Пуски могут проводиться с высоты до 4 км, носителями являются разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Ракеты «Вихрь-1» демонстрировались «Калашниковым» за день до форума «Армия-2020». Российские ракетные корабли уничтожили условного противника в Черном море 9 апреля 2021, 18:21 Текст: Алексей Дегтярев

Малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек» Черноморского флота провели стрельбы по условному кораблю противника, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ. «В ходе мероприятия экипажи кораблей получили команду на применение оружия по «вражескому» кораблю. По легенде учения корабль условного противника предпринял попытку установки минных заграждений на маршруте перехода кораблей Черноморского флота», – цитирует сообщение ЧФ РИА «Новости». Отряд кораблей получил разведывательные данные с беспилотного летательного аппарата, перешел в назначенный район, нашел и уничтожил корабль «противника», совершавшего незаконные действия. «Вражеский» корабль имитировал морской щит-мишень. В ходе учений расчеты провели зачетные стрельбы по макетам плавающих мин. Напомним, в начале апреля Черноморский флот России приступил к контрольной проверке расположенных в Крыму и Краснодарском сил. В ходе маневров планируется отработать действия по наступлению и обороне. Власти Ирака заявили об отсутствии американских боевых подразделений в стране 8 апреля 2021, 20:24 Текст: Вера Басилая

В Ираке 2,5 тыс. американских советников, но на территории страны сейчас не осталось иностранных боевых подразделений, сообщил советник премьер-министра Ирака Хусейн Аляуи. «Американская сторона уменьшила число своих военных. Ирак покинули 2700 американских военных советников, а вчера США подчеркнули, что на территории Ирака в будущем не будет боевых подразделений... Сейчас у нас 2500 американских советников», ­– приводит РИА «Новости» заявление Аляуи. По его словам, от американских советников необходимо продолжение тренировок иракских войск и «ограниченная воздушная поддержка» при нанесении иракскими войсками авиаударов по остаткам запрещенной в России организации «Исламское государство*». Он пояснил, что цель договоренностей – вернуть Ирак к состоянию до 9 июня 2014 года, когда Мосул был захвачен боевиками, вследствие чего значительно возросла степень вовлеченности американских войск. «На данный момент на территории Ирака нет иностранных боевых подразделений, все присутствующие иностранные силы – это советники, работающие над обменом данными с иракскими войсками. Они помогают выстроить структуру иракской армии и оказывают воздушную поддержку иракским ВВС при условии наличие желания у Объединенного командования ВС Ирака», – заявил советник. В случае, если Вашингтон не будет придерживаться взятых на себя обязательств по выводу войск, Аляуи отметил, что «никто не способен нарушить суверенитет Ирака». Он подчеркнул, что теперь в рамках диалога с США после решения вопросов с безопасностью стороны перешли к обсуждению торгово-экономического и культурного сотрудничества, например, возвращения в Ирак культурных реликвий и архивов. В среду состоялся диалог между Багдадом и Вашингтоном, который был призван прояснить статус войск международной антитеррористической коалиции во главе с США в стране. Советник премьера Ирака по национальной безопасности Касем аль-Аараджи заявил, что Ирак и США договорились в ходе раунда стратегического диалога о том, что на территории страны не будет иностранных военных баз. Также страны договорились о том, что боевые подразделения США и коалиции могут быть выведены из этой страны, время будет определено позднее в ходе технических консультаций. Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает возможность отложить вывод американских войск из Афганистана до ноября. 27 января стало известно, что администрация Джо Байдена собралась пересмотреть решение Дональда Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке. 15 января Пентагон объявил о снижении численности ВС США в Афганистане и Ираке до 2,5 тыс. человек в каждом государстве. В МИД прокомментировали повышенную активность НАТО в Черном море 9 апреля 2021, 18:59 Текст: Алина Назарова

Повышенная активность Североатлантического альянса в Черном море осложняет ситуацию в сфере безопасности в черноморском регионе, заявил замглавы МИД Александр Грушко, комментируя проход американских военных кораблей через Босфор. «Повышенная натовская активность в Черном море – это фактор, который осложняет ситуацию в сфере безопасности в черноморском регионе», – сказал Грушко, передает РИА «Новости». Отвечая на вопрос о контактах Москвы и Анкары в связи с проходом американских кораблей в Черное море, высокопоставленный дипломат отметил, что «есть соответствующие механизмы оповещения». Ранее источник в МИД Турции сообщил, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. После этого Турция направила участникам Конвенции Монтре, в том числе России, уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. МиГ-31 перехватил норвежского разведчика над Баренцевым морем 7 апреля 2021, 16:17 Текст: Алексей Дегтярев

Российский МиГ-31 провел перехват самолета радиотехнической разведки ВВС Норвегии Falcon 20, сообщили в Национальном центре управления обороной России. «7 апреля 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к государственной границе Российской Федерации воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Экипаж определил воздушную цель как самолет радиотехнической разведки Falcon-20 Норвегии, истребитель сопроводил его над водами Баренцева моря. После разворота норвежского борта от российской границы МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. В марте тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике перехватил пытавшийся прорваться на сверхзвуке в воздушное пространство России самолет-нарушитель условного противника. В конце января российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии. В Минобороны сообщали, что число иностранных самолетов-разведчиков, обнаруженных в 2020 году в ходе полетов у российских границ, возросло на 40% по сравнению с 2019 годом. Истребители МиГ-31БМ подготовили для решения задач в Арктике 8 апреля 2021, 05:33 Текст: Антон Никитин

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ получили новейшую навигационную систему для успешного решения задач в Арктическом регионе, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации «Ростех». «В процессе выполнения работ на МиГ-31БМ устанавливается новая спутниковая навигационная система. Она позволяет решать задачи навигации самолета в любой точке земного шара, включая Арктический регион», – приводит слова представителя пресс-службы ОАК ТАСС. Работа спутниковой навигации в Арктике имеет ряд особенностей. В этом регионе она остается неточной и сложной, во-первых, из-за орбитального положения космических аппаратов, которые в северных широтах никогда не проходят прямо над головой. Во-вторых, в Арктическом регионе ощущается большая активность ионосферы, которая вызывает множество проблем с электроникой. Это может привести к ошибкам синхронизации, а затем к ошибкам в расчетах позиционирования. Накануне российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолет радиотехнической разведки ВВС Норвегии Falcon 20. В марте тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31БМ в ходе учений в Арктике перехватил пытавшийся прорваться на сверхзвуке в воздушное пространство России самолет-нарушитель условного противника. США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор 9 апреля 2021, 14:43 Текст: Наталья Ануфриева

Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море, сообщает телеканал NTV. США обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы согласно конвенции Монтре, передает РИА «Новости». При этом в Пентагоне отказались комментировать данные сообщения СМИ о проходе кораблей. Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. До этого в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. Вице-адмирал Петр Святашов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «России следует поставить американцев на место с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минобороны показало робота для космоса и глубоководной работы 7 апреля 2021, 16:15

Фото: era-tehnopolis.ru

Текст: Алексей Дегтярев

На выставке «День инноваций Минобороны России» представлен робот-манипулятор с обратной тактильной связью, его можно применять в космосе и на больших глубинах, сообщили в ведомстве. «Разработка предназначена для выполнения сложных пространственных операций с высокой точностью и скоростью. Преимущество проекта в небольшой массе и высокой удельной мощности образца, а также в возможности оснащения манипуляторов датчиками обратной, в том числе тактильной, связи», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». В министерстве добавили, что у робота есть система технического зрения, позволяющая устанавливать манипуляторы на мобильных носителях в составе робототехнических комплексов, а также на технике военного и специального назначения. Робота можно применить в космосе в качестве манипулятора для спутника-инспектора, техобслуживания и ремонта космических аппаратов, для развертывания и обслуживания антенн космического базирования. В ВМФ робот могут применять как манипулятор в составе необитаемых подводных аппаратов и в составе комплексов для поисковых, аварийных и спасательных работ. Устройство способно погружаться на большую глубину. Также аппарат может найти применение у инженерных войск на разных подвижных платформах, он может проводить разминирование. В январе стало известно, что в России разрабатывают многофункциональный робототехнический комплекс радиационной, химической и биологической защиты МРК-РХБЗ, этот робот будет способен выполнять весь комплекс работ по ведению радиационной, химической и биологической разведки. «Адмирал Касатонов» продолжил проходить Ла-Манш после шторма 8 апреля 2021, 17:07 Текст: Алексей Дегтярев

Фрегат «Адмирал Касатонов» с отрядом других кораблей Северного флота продолжил проход Ла-Манша после остановки в заливе Сены из-за шторма, сообщили в пресс-службе СФ. «Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Касатонов» прошел Па-де-Кале – самую узкую часть пролива Ла-Манш. Отряд движется в направлении Северного моря, где наблюдается улучшение погоды», – цитирует сообщение флота ТАСС. Ранее в апреле сообщалось, что фрегат начал проходить через пролив Ла-Манш. Поход «Адмирала Касатонова» начался 30 декабря 2020 года, за это время корабль прошел порядка 19 тыс. морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции. В конце марта сообщалось, что «Адмирал Касатонов» в ходе учений искал в Средиземном море подводные лодки, а также отработал противолодочные задачи. Раскрыты планы на 2021 год по перевооружению РВСН на комплексы «Ярс» 9 апреля 2021, 04:33 Текст: Антон Никитин

Стратегические ракетные комплексы «Ярс» в ходе перевооружения в 2021 году получат два полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщил близкий к военному ведомству источник. «На 2021 год в РВСН запланировано перевооружить на ракетные комплексы «Ярс» два полка», – приводит слова осведомленного источника ТАСС. Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев назвал срок перевооружения на комплексы «Ярс» Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край). В декабре 2020 года Каракаев анонсировал перевооружение двух полков РВСН на комплексы «Ярс». «Ярс» (РС-24) – стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Ранее комплексами «Ярс» были полностью перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. Тем временем в России началась разработка стратегического ракетного комплекса нового поколения «Кедр», который должен заменить «Ярсы» на рубеже 2030 года. Песков: Россия ни для кого не представляет угрозу 7 апреля 2021, 14:12 Текст: Алина Назарова

Россия не представляет угрозу ни для одного государства, ее Вооруженные силы находятся там, где это признано необходимым и целесообразным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Повторяю то, что я говорил уже неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозу. Российские вооруженные силы находятся там, на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным. И будут там так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим», – сказал Песков. Так он ответил на вопрос, остаются ли в силе его слова о том, что нахождение российских военных на этой территории не угрожает Украине, и как долго они будут там оставаться, передает РИА «Новости». На уточняющий вопрос, передислоцированы ли российские военнослужащие туда на постоянной основе, Песков ответил, что не обладает такой информацией. Ранее Песков, комментируя сообщения о передвижении войск в Ростовской области, заявил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным». Он также подчеркнул, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, но «всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности».