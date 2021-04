Минздрав одобрил первый в мире препарат от COVID на основе плазмы крови Верховный суд отказался отменять масочный режим в России 1 апреля 2021, 16:56

Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Верховный суд России отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые требовали отменить обязательное ношение масок. «В удовлетворении исковых требований отказать», – передает РИА «Новости», ссылаясь на решение суда. Таким образом, суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые требовали отменить общероссийскую норму об обязательном ношении масок. По словам представителя истцов Александра Саверского, маски вредят здоровью людей, страдающих, например, астмой, негативно влияет на людей с когнитивными нарушениями и на переживших хирургическое вмешательство на лице. Кроме того, юрист отметил, что глухие люди «лишены таким образом возможности читать по губам». Также Саверский считает, что маски создают ложное чувство безопасности, «из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики», и заявил о «медицинской диктатуре, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права». Ответчиком выступал Роспотребнадзор, представитель которого выступила против удовлетворения иска, указав, что нормы изданы в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушают прав граждан. Доказательства истцов она назвала субъективными, отметив, что услышала лишь эмоции. Ее мнение поддержала представитель Генпрокуратуры. Напомним, иск был подан группой в составе из 27 человек, в числе которых три доктора медицинских наук и активисты. По их мнению, масочный режим повлек за собой массовое нарушение прав и вред здоровью для населения. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что россияне никогда не смогут отказаться от ношения масок, это должно стать частью культуры, поскольку сезонность гриппа и ОРВИ никто не отменял. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что переболевшие коронавирусом и привитые должны носить маску, поскольку человек с антителами к COVID-19 может быть носителем вируса.

Власти Москвы назвали число заболевших коронавирусом после прививки 31 марта 2021, 22:12

Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Текст: Антон Антонов

После вакцинации лишь около тысячи жителей Москвы заболели COVID-19 – это около 0,1% от общего числа привившихся, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития города. Учитываются вакцинированные, у которых «после прививки вторым компонентом прошло более двух недель». Как пояснили в пресс-службе, «единая цифровая платформа здравоохранения позволяет отслеживать состояние вакцинированных». Примерно 76% заболевших переносят COVID-19 в легкой и бессимптомной форме, передает РИА «Новости». Отмечается, что иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Вторая доза вакцины усиливает иммунный ответ организма, а также обеспечивает более продолжительный эффект. Однако формирование иммунитета происходит индивидуально, так что по-прежнему требуется соблюдать меры предосторожности, передает ТАСС. Напомним, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург указывал, что случаи заражения COVID-19 у вакцинированных одним компонентом «Спутника V» редки, двумя – единичны. Меры защиты от коронавируса нужно соблюдать три недели после вакцинации вторым компонентом, чтобы сформировался иммунитет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Киеве объявили о введении жесткого карантина 31 марта 2021, 20:48 Текст: Елизавета Булкина

Мэр Киева Виталий Кличко ввел в украинской столице жесткий карантин, который будет действовать как минимум с 5 по 16 апреля, заявив, что у властей «нет другого выбора». «Киев вводит более строгие ограничения. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день!» – написал он в своем Telegram-канале. С понедельника, 5 апреля, в Киеве закрываются все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам исключительно для перевозок работников жизненно важных предприятий. Руководители должны перевести сотрудников на дистанционный формат работы или предоставить им отпуска. Предприятия общественного питания смогут работать навынос или доставку, а продуктовые ярмарки закрываются с 1 апреля. «Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями и гражданами. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля. Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий», – написал Кличко. Минздрав Украины ранее сообщал, что Киев и 12 областей Украины находятся в «красной» зоне карантина по COVID-19, стране грозит локдаун. Глава ведомства Максим Степанов заявил, что карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца 2021 года. Вирусолог рассказал, каких домашних животных рекомендуется привить от коронавируса 31 марта 2021, 18:23

Фото: Jean-Michel Labat/Auscape/UIG/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Коронавирусной инфекции наиболее подвержены семейства кошачьих и норки. Но прививать всех подряд животных вышедшей российской вакциной против COVID-19 для зверей не стоит, рассказал газете ВЗГЛЯД профессор вирусологии Александр Чепурнов. Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что российская вакцина против коронавирусной инфекции для животных готова и уже доступна для заказа. Тем не менее в ведомстве пояснили, что не видят необходимости в поголовной вакцинации домашних питомцев. «Кошачьи и норки наиболее подвержены заболеванию коронавирусом – это уже очень хорошо известно. Но для того, чтобы понять, какие животные еще точно могут болеть и быть переносчиком заболевания, нужно проводить дополнительные исследования», – говорит ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов. Он рассказывает, что с самого начала проблема с коронавирусом, причем еще с самым первым, с SARS 2002 года, заключалась в том, что не удавалось найти существо, на котором можно было бы проводить исследования по разработке вакцины. В начале пандемии COVID-19 обнаружили, что вирус заражает кошек, но в итоге и они не подошли для экспериментов, поскольку для испытаний необходимо, чтобы животное очень сильно болело вирусом, а не просто являлось переносчиком. «Мы тоже проводили эксперименты с кошками – они хорошо заражаются, но никакой особой клинической картины не заметно, поэтому какие-либо выводы делать очень сложно, можно только на косвенные признаки, биохимию и так далее обращать внимание, а это у них очень индивидуально, как и у человека. То есть у кого-то в мозгу было много вирусов, у каких-то животных в легких и так далее», – рассказывает профессор. Но наблюдения показали, что животные из семейства кошачьих очень хорошо переносят вирус и, соответственно, способны обмениваться вирусом между собой и своими хозяевами, а это опасно. Касательно заболевания норок, вирусолог напоминает случай в Дании, где COVID-19 был обнаружен у питомцев, из-за чего местные власти приняли решение истребить их. В ноябре прошлого года коронавирус зафиксировали также у норок в США, Испании, Нидерландах, Италии и Швеции. «Эти два установленных вида (кошачьи и норки – прим. ВЗГЛЯД) необходимо провакцинировать, чтобы постепенно все-таки прижать вирус, хотя не уверен, что это удастся сделать, и нам придется регулярно ревакцинироваться. Тем не менее владельцам этих животных не стоит сразу же бежать делать прививку питомцам, особенно если они не выходят у них на улицу и не контактируют ни с кем, кроме проживающих с ними людей. Здесь скорее вакцинация показана животным цирков, зоопарков, тех, кто постоянно со всеми контактируют», – считает Чепурнов. Также специалист рекомендует владельцам домашних животных дождаться массового производства вакцины. Кроме того, профессор рассказывает, что когда он со своей командой работал над инактивированной (убитой) вакциной, они проверяли многие клетки на способность давать «большие урожаи», потому что чем больше будет вируса, тем больше доз можно будет выпускать. Впоследствии обнаружили, что самым продуктивным была как раз культура клеток почки свиньи. «Это означает, что носительство и у свиней возможно. Данных таких я не встречал, но и не уверен, что этим активно кто-то занимался. И если все-таки выяснится, что свиньи тоже заражаются, то это будет также огромный пласт, который необходимо будет провакцинировать», – полагает собеседник. Утром в среду замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков объявил о том, что Россия – первая страна в мире, кто зарегистрировал вакцину от COVID-19 для животных. Ее массовое производство может быть запущено уже в апреле. Ранее директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург высказал опасения, что когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных. Больше половины жителей Германии выразили готовность привиться «Cпутником V» 1 апреля 2021, 06:32

Фото: Adel Ezzine/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Привиться российской вакциной «Cпутник V» от коронавируса готовы 57% жителей Германии, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом Forsa для RTL. В начале февраля использовать «Cпутник V» пожелали 45%. Сообщается, что сейчас 69% жителей страны хотели бы получить вакцину, как как только представится возможность. 44% не хотят использовать AstraZeneca, 51% готовы привиться британско-шведской вакциной. Подождать предпочитают 10%, отказываются прививаться 8%. В опросе принял участие 1001 человек. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта, передает РИА «Новости». Напомним, СМИ сообщали, что Берлин продвигает идею сотрудничества с Москвой в вопросе поставок в ЕС российской вакцины «Спутник V». Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что в случае регистрации российской вакцины в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать, причем Германия может закупать «Спутник V» самостоятельно. В России отменяются коронавирусные льготы и изменяются правила сдачи экзамена на права 31 марта 2021, 20:00

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

В России с 1 апреля отменят часть льгот, принятых в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, также вступят в силу изменения по сдаче экзамена на водительские права и выдаче таких прав и ряд других нововведений. До 1 апреля у россиян оставалась возможность подать заявление на получение новогодних выплат в 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до восьми лет, большинство семей получило эти средства автоматически, пишет «Российская газета». Заявление на выплату потребовалось только от тех, кто не обращался за детскими коронавирусными выплатами летом 2020 года, поскольку информация о них могла отсутствовать в базе Пенсионного фонда. Также с 1 апреля перевод сотрудников от 65 лет на удаленку перестает быть обязательным, соответствующий режим работы становится рекомендательным. Перестанут действовать постановления правительства, регулирующие правила оформления больничных листов гражданам старше 65 лет. Кроме того, в марте заканчивается срок упрощенной регистрации людей без работы, введенный в 2020 году в начале пандемии. Упрощенная регистрация позволяла регистрироваться в центрах занятости дистанционно и без сбора дополнительных документов. Кроме того, с 1 апреля перестают действовать рекомендации ЦБ, которые облегчали положение заемщиков. Банки, согласно этим рекомендациям, должны были идти навстречу заемщикам и их заявлениям о реструктуризации долга, в том числе о переносе сроков платежей, снижении их размеров. Отменяется и рекомендация о приостановке принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые было обращено взыскание. Прекращает действие возможность пополнять наличными анонимные электронные кошельки, передает РИА «Новости». До 1 апреля пользователи могли пополнять наличными WebMoney, PayPal и VK Pay и некоторые виды проездных и карт школьников. С нового месяца это можно будет делать только с привязанного банковского счета. Меняются правила сдачи экзамена на права и выдачи водительских удостоверений. Согласно новым правилам, в экзамене больше не будет «площадки», первоначальные навыки вождения будут проверяться сразу на дороге в условиях обычного движения. Автолюбители также должны будут показать на дороге те элементы, которые ранее проверялись в ходе «площадки»: умение парковаться, разворачиваться в ограниченном пространстве, начинать движение на подъеме. Вместе с тем кандидаты в водители мотоцикла будут сдавать экзамены на прежних условиях. Другое изменение – во время экзамена в машине смогут присутствовать наблюдатели общественных организаций и автошкол, в МВД считают, что это поможет повысить прозрачность экзамена и разрешить спорные ситуации. Новый регламент описывает навыки, которые должны быть у кандидата в водители. Будущий водитель должен быть способен развернуться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом; проехать регулируемые и нерегулируемые перекрестки, железнодорожные переезды, обогнать и опередить другие машины в трафике, а также перестроиться на дороге с двумя полосами и более. Вносятся изменения в перечень нарушений, за которые предусмотрены штрафные баллы. Их поделили на группы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от влияния на безопасность движения. Грубые ошибки приводят к немедленному окончанию экзамена, в их числе – непристегнутый ремень безопасности и использование при движении телефона. Для положительной оценки водителю нужно в условиях реальной дороги получить не больше пяти штрафных баллов. Несогласные с решением экзаменующих водители смогут подать жалобу, которую рассмотрит специальная комиссия. Она изучит аудио- и видеофиксацию. Эти файлы нужно хранить год со дня их регистрации и как минимум до окончания рассмотрения жалобы. При удовлетворении жалобы результаты экзамена отменяются, кандидат в водители может попробовать сдать экзамен вновь. Другим новшеством регламента стала выдача прав с 16 лет. Для сдачи экзамена подросткам необходимо согласие одного из его законных представителей – родителей, усыновителей или попечителей. Также сдавать экзамен могут признанные полностью дееспособными несовершеннолетние граждане: вступившие в брак, работающие по трудовому договору или занимающиеся предпринимательством. Кроме того, в следующем месяце на гаджеты, произведенные после 1 апреля, должны быть предустановлены российские приложения. В перечень программ входят: «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», MirPay (только Android), «Госуслуги», передает ТАСС. Производители смогут предустанавливать приложения на носитель устройства, предложить предустановку в режиме «одного окна», когда пользователь сам выбирает нужное ему ПО. Онищенко: Маски останутся навсегда 1 апреля 2021, 15:16

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Россияне не смогут отказаться от ношения масок, это должно стать частью культуры, заявил депутат Госдумы, академик РАН и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. «Никогда. Потому что в связи с коронавирусом я уже рассказал, у нас каждую весну и осень приходят грипп – тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры, что тут такого?», – сказал Онищенко, отвечая на вопрос о том, когда россияне смогут отказаться от ношения масок, передает РИА «Новости». Он добавил, что интенсивность эпидпроцесса по COVID-19 в столице, вероятно, была бы меньше, если бы не метро. Ношение масок в метро, считает депутат, полностью нивелирует этот фактор. «Не будь у нас в Москве такой цивилизации, как метро, то, наверно, интенсивность эпидпроцесса была бы меньше. Но если мы в метро будем ездить в маске, мы этот фактор негативный нивелируем», – сказал Онищенко. В среду пассажир авиарейса Москва – Томск пригрозил устроить взрыв из-за просьбы надеть маску. Его задержали, по предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мурашко оценил необходимость ревакцинации от COVID-19 в будущем 31 марта 2021, 22:04 Текст: Елизавета Булкина

Россиянам, вероятнее всего, будет нужна ревакцинация от коронавируса в дальнейшем, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1». «Мы рассчитываем, что, скорее всего, потребуется ревакцинация [от коронавируса]. Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается», – передает его слова РИА «Новости». Мурашко отметил, что сейчас сформирована система наблюдения за состоянием здоровья населения. «Именно те, которые переболели уже, и те, которые получили вакцину. У нас существует электронный ресурс, куда все эти данные собираются. Поэтому мы оцениваем, как человек реагирует, насколько он защищен. Если необходимо, то мы можем спокойно сегодня вводить корректировки», – сказал глава Минздрава. Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что привившимся «Спутником V», возможно, следует выбирать для ревакцинации другие препараты. Позже она пояснила, что сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом «Спутник V» были поняты некорректно. Однако главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что предположение о невозможности ревакцинации препаратом «Спутник V» не имеет научного обоснования. Вакцина «ЭпиВакКорона» начала поступать в медучреждения России 1 апреля 2021, 15:26 Текст: Наталья Ануфриева

Вакцина «ЭпиВакКорона» уже доступна, она начала поступать в медучреждения на этой неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мурашко заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24», что на данный момент «в основном доступна вакцина «Спутник V», также начала поступать на этой неделе «ЭпиВакКорона», ожидается выход в гражданский оборот препарата «КовиВак», передает РИА «Новости». Отвечая на вопрос о том, какая вакцина подойдет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, министр отметил, что решение принимает лечащий врач, который консультирует перед вакцинацией. «В принципе, все три могут использоваться, ну могут быть какие-то особенности, которые в конечном итоге должен решить врач», – отметил он. При этом Мурашко подчеркнул, что пациентам с такими проблемами вакцинироваться необходимо, так как «среди этой категории наиболее тяжелое течение», прививка для них «служит фактически жизнесберегающим фактором и спасает от грозных осложнений». Министр также рассказал, что порядка 100 тыс. пациентов с коронавирусом в данный момент находятся на лечении в стационарах, еще 250 тыс. человек получают помощь амбулаторно. «В последние недели ситуация улучшается, но хочу констатировать, что тем не менее достаточно большое количество населения получает лечение именно от коронавирусной инфекции. На стационарном лечении находится около 100 тыс. пациентов и 250 тыс. получают помощь амбулаторно», – добавил он. Министр подчеркнул, что соблюдение противоэпидемических мер населением и вакцинация являются теми двумя ключевыми моментами, которые позволят избежать третьей волны коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что в гражданский оборот ввели более 10 млн комплектов «Спутника V». Страны ЕС за год пандемии нарушили все положения декларации прав человека 1 апреля 2021, 10:02 Текст: Алина Назарова

Западные страны за год борьбы с пандемией нарушили все 28 положений Всеобщей декларации прав человека, следует из доклада «Новая нормальность. Как Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции», подготовленного Экспертным институтом социальных исследований. С начала эпидемии коронавируса в феврале-марте 2020 года состояние демократии и прав человека ухудшилось в 80 странах, отмечала в октябрьском исследовании международная неправительственная организация Freedom House. Среди стран, где демократия пошла на спад, аналитический центр указал в том числе шесть членов ЕС: это Франция, Нидерланды, Дания, Австрия, Венгрия и Греция, пишут «Известия». В мартовском докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) оценки куда пессимистичнее: ухудшение демократии, в том числе ограничения прав и принципов организации власти, имели место практически во всех государствах европейского континента – «как в странах лишь относительно недавно вставших на путь демократических преобразований, так и в государствах, имеющих многолетние и устойчивые традиции следования таким основополагающим демократическим принципам, как принцип верховенства права и принцип правового государства». Действующие международные договоры в этой области предполагают, что борьба с пандемией не должна приводить к нарушениям прав людей на частную жизнь, свободу от дискриминации, свободу информации и выражения мнения. Авторы доклада ЭИСИ проанализировали ситуацию в странах Европы и пришли к выводу, что эти государства нарушили все ориентиры. «Ограничения прав и свобод вводились без участия парламента и принятия соответствующих законов, нередко ведомственными актами, без какого-либо обсуждения, зачастую внезапно», – говорится в докладе. Среди негативных последствий пандемии для политических институтов ЭИСИ отмечает рост тенденций к диктатуре, когда исполнительная власть вводит чрезвычайное положение и наделяет себя неограниченными полномочиями. Так, год назад парламент Бельгии разрешил королю принимать меры по борьбе с распространением COVID-19 без соблюдения законодательной процедуры. А органы исполнительной власти Венгрии и Польши получили в свое распоряжение чрезвычайные полномочия, не сопровождаемые должными мерами парламентского контроля. Исполнительная власть получила возможность своими актами изменять положения законов, что не отвечает принципу разделения властей. Авторы также указывают, что коронавирус оказал существенное влияние на свободу слова в Европе: «Во время пандемии коронавируса были возбуждены ряд уголовных дел или начато полицейское расследование в отношении журналистов и других лиц, которые высказывались с критикой действий или бездействия правительства». Особое внимание авторы уделили проблеме паспортов вакцинации и слежки за перемещениями граждан при помощи трекеров. Один из авторов доклада, член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что весной прошлого года фактически все страны мира оказались на равных в непонимании того, с угрозой какого масштаба столкнулось человечество, и боролись с пандемией путем введения карантинов и локдаунов. Однако уже к лету-осени 2020 года большая часть ограничений в России была снята, в отличие от европейских государств. Во многом благодаря тому, что Россия пошла по пути усиления системы здравоохранения, а не путем торжества «немедицинских мер» – локдаунов, ограничений прав и свобод, закрытий целых отраслей экономики, считает эксперт. «Ряд стран – и Россия одна из них – после замешательства от первой волны начали выстраивать стратегию борьбы с пандемией путем разумного сочетания медицинских мер реагирования и ограничений. В то время как в Европе говорят о том, что единственный путь борьбы с вирусом – это «немедицинские меры», чтобы не перегрузить систему здравоохранения, а для этого нужно ограничить всех в правах», – пояснил политолог. Выводы доклада ЭИСИ подтверждает и февральское исследование журнала The Economist. По его данным, глобальный индекс демократии в 2020 году опустился до 5,37 из 10 – это самый низкий показатель с 2006 года. Франция и Португалия, например, потеряли статус «полной демократии», который они восстановили в 2019 году, и снова пополнили ряды «несовершенных демократий». Между тем в России индекс вырос – с 3,11 до 3,34 пункта. Помимо России, лишь еще 37 из 167 стран мира показали улучшение своих показателей. Подавляющее же большинство – 116 из 167 (почти 70%) – показали снижение общего балла по сравнению с 2019 годом. Указан возможный срок окончания эпидемии коронавируса в России 1 апреля 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу – у многих уже будет иммунитет, а из-за сезонности вируса число случаев заражения COVID-19 может снизиться до сотен или даже единиц, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. «Если говорить о России, то я думаю, что летом будет значительное уменьшение заболеваемости. Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны. Таким образом, эпидемия в России может закончиться к августу, так как многие будут иметь иммунитет, а, учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, то летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится», – передает РИА «Новости» слова Малеева. Напомним, в январе доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев предположил, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа может полностью прекратиться в России к концу лета 2021 года. В России выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса 1 апреля 2021, 11:27

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 9169 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9169 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2151, Санкт-Петербурге – 710, Московской области – 560. Всего в стране выявлено 4 554 264 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 176 419 человек, из них 10 247 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 383 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 99 233 человека. Накануне, 31 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8275. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 894. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Мурашко назвал самые частые осложнения после COVID-19 1 апреля 2021, 14:54 Текст: Алексей Дегтярев

Самыми частыми осложнениями после коронавирусной инфекции у пациентов стали проблемы сердечно-сосудистой системы, а также осложнения, связанные с заболеваниями ЦНС, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. «Пост-ковидные осложнения и то, что мы видим сегодня, наблюдаем у пациентов, как имеющих хронические заболевания, так и не имеющие их, чаще всего наблюдается астения, проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой... Есть осложнения, связанные с заболеваниями центральной нервной системы», – заявил министр в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости». Глава ведомства пояснил, что риск развития осложнений у пациентов с предрасположенностью к тромбообразованию выше, чем у других, потому многим назначается профилактическая терапия. Тем, кто перенес острое заболевание коронавирусной инфекцией, нужно обратиться в поликлинику для рекомендаций по корректировке терапии, указал глава Минздрава. «Это особенно относится к пациентам, имеющих заболевания хронические и находящиеся на диспансерном учете. Корректировка практически всегда нужна», – заключил Мурашко. В среду Мурашко заявил, что россиянам, вероятнее всего, будет нужна ревакцинация от коронавируса в дальнейшем. «Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается», – отмечал он. ЕС провалил кампанию по вакцинации от коронавируса в первом квартале 1 апреля 2021, 09:12 Текст: Алина Назарова

Ни одна из поставленных Евросоюзом целей по вакцинации жителей сообщества от коронавируса не была выполнена по итогам первого квартала текущего года, пишет газета El Pais. По ее информации, к 31 марта Брюссель рассчитывал привить по 80% населения старше 80 лет и медицинского персонала. В обоих случаях, уточняет издание, ЕС не смог этого добиться: были вакцинированы лишь 27% пожилых людей и менее половины медработников. Кроме того, не удалось соблюсти запланированный график распределения доз препаратов, хотя в данном случае это произошло из-за перебоев с поставками вакцины, разработанной британско-шведской фирмой AstraZeneca, передает ТАСС. Как пишет газета, медленное начало кампаний по вакцинации вызвало беспокойство в большинстве государств-членов сообщества, особенно с учетом быстрых темпов в ряде других стран мира, в частности в Великобритании и США. Кампания по вакцинации началась во многих государствах ЕС в конце декабря прошлого года. На данный момент в Евросоюзе одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech - Pfizer, препарат от американской компании Moderna, вакцина AstraZeneca и препарат компании Janssen – подразделения американской Johnson & Johnson. В сообществе заявляли, что рассчитывают вакцинировать 70% взрослого населения к концу лета. Между тем российская вакцина «Спутник V» все еще находится на рассмотрении Европейского агентства лекарственных средств (EMA), несмотря на то, что многие страны призывают ускорить регистрацию препарата. Так, Берлин продвигает идею сотрудничества с Москвой в вопросе поставок в ЕС российской вакцины «Спутник V». Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что в случае регистрации российской вакцины в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать, причем Германия может закупать «Спутник V» самостоятельно. В то же время канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». ЕК уже предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V». РФПИ договорился о производстве в Китае более 100 млн доз «Спутника V» 1 апреля 2021, 12:20 Текст: Алина Назарова

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и TopRidge Pharma согласовали производство в Китае более 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ежегодно. «РФПИ и TopRidge Pharma (подразделение китайской компании Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding) объявляют о соглашении по производству в Китае более 100 млн доз в год вакцины против коронавируса «Спутник V», – сообщает фонд, передает ТАСС. TopRidge Pharma получит право на распространение вакцины в материковой части Китая, а также Гонконге, Макао и Тайване после одобрения со стороны регулирующих органов. Ранее на этой неделе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций согласовал производство более 60 млн доз вакцины «Спутник V» в Китае, его планируется начать в мае. «Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Президент Словакии утвердила правительство премьера Хегера 1 апреля 2021, 13:05 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Словакии Зузана Чапутова утвердила состав правительства республики во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером, церемония их назначения прошла в президентском дворце в Братиславе. «Клянусь быть верным конституции и законам Словакии», – сказал Хегер на церемонии, передает ТАСС. В состав правительства вошли представители четырех политических объединений: правоцентристская партия «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ), либерально-консервативная партия «За людей», либеральная партия «Свобода и солидарность» (СиС) и правоцентристское политическое движение «Мы – семья». Хегер является выдвиженцем ОЛНЛ. Ранее Чапутова приняла отставку премьера Игора Матовича и поручила главе минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство после скандала с российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Правительственный кризис разгорелся в Словакии из-за решения Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав страны разрешил применение препарата. Глава Минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал, а в коалиции потребовали отставки премьера. Матович согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса. Он заявил, что готов уйти со своего поста, но намерен остаться членом правительства. В отставку также подали вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик, министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и министр образования Бронислав Грюлинг. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД