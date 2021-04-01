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Лавров назвал возмутительной и беспрецедентной риторику Байдена в адрес Путина
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Президент России Владимир Путин отреагировал дипломатично и вежливо на возмутительную и беспрецедентную риторику президента США Джо Байдена в интервью телекомпании ABC, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.
«То, что прозвучало в интервью президента США Байдена каналу ABC – возмутительная, беспрецедентная риторика. Но за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а они начались задолго до этого интервью, еще при администрации Барака Обамы. Они продолжились при администрации Дональда Трампа, несмотря на то, что 45-й президент США публично высказывался за хорошие отношения с Россией, с которой он готов «ладить», но «ему не давали». Имею в виду последовательное разрушение всей инфраструктуры сдерживания в военно-политической и стратегической сфере», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
В качестве примера он напомнил, что Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) «почил в бозе» достаточно давно.
Лавров указал, что ответ президента Владимира Путина на неприемлемые заявления Байдена был дипломатичным и вежливым, Москва сожалеет, что американская сторона не воспользовалась предложением российского лидера поговорить в прямом эфире. «К сожалению, ответа на предложение поговорить в прямом эфире и расставить все точки над разными буквами русского и английского алфавитов не последовало», – добавил министр.
Министр также отметил, что высказывания Байдена показали необходимость неотложного масштабного анализа российско-американских отношений. «Нам важно проанализировать нынешнюю стадию наших отношений, которая создалась не за один день, не в момент того самого интервью, а формировалась в течение лет. Обостренное вбрасывание неприемлемой лексики в ходе интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC показало неотложность такого крупного анализа. Это не значит, что все эти годы мы просто наблюдали и не делали выводы. Но сейчас пришло время обобщений», – сказал он, передает ТАСС.
Лавров отметил: в том, как ведут себя США по отношению к России, действия гораздо важнее риторики. «Все это давно уже сопровождается материальным наращиванием инфраструктуры конфронтации, куда надо записать и безоглядное продвижение военных объектов НАТО на восток, превращение ротационного присутствия в постоянное на наших границах, в Прибалтике, Норвегии, Польше. Так что все гораздо серьезнее, чем просто слова», – резюмировал глава МИД.
В середине марта Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Москва также вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами.
Эксперт предположил ответ Генштаба России на претензии США о войсках на границе с Украиной
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«Скорее всего, Герасимов напомнил Милли о том, что внутри страны мы имеем право размещать свои войска там, где считаем нужным», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя телефонный разговор глав генштабов США и России о якобы наращивании военной мощи России у границ с Украиной.
«Думаю, что в разговоре Герасимова и Милли речь могла идти о том, что на территории Российской Федерации мы имеем право размещать свои войска там, где считаем нужным. Ни перед кем мы отчитываться не обязаны», – предположил доктор военных наук Константин Сивков.
Отвечая на вопрос о якобы наращивании российских войск на границе, эксперт напомнил о военных учениях НАТО «Защитник Европы – 2021», которые будут проводиться в том числе вблизи российских западных границ. «Мы не можем спокойно наблюдать, как на наших границах наращивает свою военную мощь НАТО», – подчеркнул Сивков.
Эксперт также добавил, что недавние заявления Украины о наращивании своих войск в районах Донецка и Луганска свидетельствуют о высокой вероятности нового вооруженного конфликта. «В ДНР и ЛНР находятся граждане России, которых мы в соответствии с Конституцией РФ обязаны защищать. Поэтому мы вполне на законных основаниях можем наращивать свои вооруженные силы на западных границах страны», – заключил Сивков.
Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с начальником Генштаба ВС России – первым замминистра обороны страны генералом армии Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком. До этого в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что разговор глав генштабов США и России мог касаться вопроса наращивания военной мощи России у границ с Украиной. США «обратились к России», чтобы «получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит». Однако Кирби оказался «не готов представить больше подробностей».
Накануне ВЗГЛЯД писала о проведении трехсторонних переговоров лидеров России, Германии и Франции, которые обсудили широкую повестку: от коронавируса и кризиса в Белоруссии до ситуации в Сирии и Ливии. При этом тема Украины и войны в Донбассе – будучи одной из ключевых – обсуждалась без Зеленского. По мнению экспертов, переговоры свидетельствуют о большом потенциале формата «евротройки» с участием России и уже вызвали в Киеве нервозную атмосферу.
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В Госдуме объяснили, зачем президент Литвы подражает Байдену
С помощью личных оскорблений в адрес российского лидера глава литовского государства пытается привлечь к себе внимание, ведь даже его имени никто не знает. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Сергей Боярский, комментируя адресованное Владимиру Путину высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы.
«Литовский президент при помощи подобных оскорбительных высказываний хочет привлечь к себе внимание. Ведь в мире даже его имени толком никто не знает. Как, вы говорите, его зовут? – переспросил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. – Вот, теперь, может быть, кто-нибудь про него в нашей прессе и напишет. Вот лидер Литвы и заставил нас о себе говорить».
Напомним, в середине марта президент США Джо Байден позволил себе личный выпад в адрес президента Владимира Путина. Путин ответил на выпад, пожелав коллеге здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Позднее литовский президент Гитанас Науседа заявил, что разделяет мнение Байдена.
Отношения Москвы и Вильнюса в последние годы неуклонно ухудшались, контакты на высоком уровне давно прерваны. Недавно стало известно о том, что Клайпедский окружной суд приступит к рассмотрению уголовного дела против двух граждан Литвы, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Обвинения предъявлены руководителю организации русскоязычной молодежи «Ювенис» Алексею Грейчюсу, который в 2015 году баллотировался в горсовет Клайпеды по списку партии «Союз русских Литвы», а также Миндаугасу Туникайтису, который в том же году баллотировался в совет самоуправления города Пагегяй. Им грозит лишение свободы до 15 лет.
США заявили Чехии о нежелательности сотрудничества с Росатомом
Посольство США в Праге прокомментировало тендер на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы», на участие в котором претендует Росатом.
Помимо Росатома, на участие в тендере претендуют американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP; китайской China General Nuclear Power отказано в участии. Пресс-секретарь посольства США Гриффин Розелл заявил, что решение «лежит только на Чешской республике», но Вашингтон «настоятельно призывает вести прозрачную процедуру отбора», которая «имеет приоритетом национальную безопасность». Розелл напомнил о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, который утверждал, что Россия и Китай якобы «используют доступ к критически важным ресурсам, рынкам и технологиям, чтобы оказать давление» на союзников США и «вбить клин».
Seznam пишет, что в марте Блинкен призвал главу правительства Чехии Андрея Бабиша охранять критически важную инфраструктуру, включая ядерную энергетику. В среду члены Сената Чехии во второй раз за полгода приняли постановление, в котором указывают на участие российской фирмы в тендере как на угрозу национальной безопасности, передает РИА «Новости».
В мае сообщалось, что правительство Чехии одобрило секретный документ, по которому от участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» могут отстранить российские и китайские компании.
США ознакомились с заявлениями Киева о российских войсках у границ Украины
Вашингтон ознакомился с заявлениями представителей армии Украины о том, что Россия якобы наращивает военное присутствие у границ, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
По его словам, США обсуждают «озабоченности об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с союзниками по НАТО», передает РИА «Новости».
Кирби сказал, что разговор глав Генштабов США и России мог касаться «этого вопроса и этих опасений». США «обратились к России», чтобы «получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит». Однако Кирби оказался «не готов представить больше подробностей», передает ТАСС.
Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с начальником Генштаба ВС России – первым замминистра обороны страны генералом армии Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком. В Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.
Байден-младший потратил нажитые на Украине деньги на алкоголь и наркотики
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Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики, говорится в его книге «Прекрасные вещи» (Beautiful Things).
Выдержки из книги, которая поступит в продажу 6 апреля, были опубликованы в электронной версии газеты Washington Post. В своих мемуарах Хантер Байден подчеркивает, что, если бы ему представилась такая возможность, он не стал бы начинать работу в украинской компании. Он признается, что полученные от Burisma деньги только обострили его зависимость от алкоголя и наркотиков, которые разрушили его отношения с семьей и карьеру. Сын главы государства подробно рассказывает о том, как боролся с наркоманией после смерти своего брата от рака в 2015 году. В книге говорится о том, как он лечился в реабилитационных центрах, как его семья помогала ему бороться с алкогольной и наркотической зависимостью.
«Только за последние пять лет мой брак, продлившийся два десятилетия, распался, к моему лицу приставляли оружие, и в какой-то момент я пропал без вести, жил в мотелях, платил по 59 долларов за ночь, испугал свою семью еще больше, чем самого себя», – приводит ТАСС текст книги.
При этом сын американского лидера не считает неэтичным начало своей работы в Burisma, когда Байден-старший занимал пост вице-президента США. Он признает, что политическая карьера его отца помогла ему, но утверждает, что ни он, ни его отец не сделали ничего противозаконного, особенно в том, что касается Burisma.
Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Байден отметил, что сообщения, связанные с этим компьютером, не что иное, как дезинформация со стороны России. При этом представители ФБР и Минюста США согласились с разведкой в том, что ноутбук не является частью российской дезинформационной кампании против Байдена. Экс-глава американского государства Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.
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США оценили влияние контрсанкций России
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Введенные в 2014 году российские контрсанкции сократили для американских компаний перспективы проникновения на рынки России, говорится в докладе аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.
В докладе напомнили, что Москва ввела «контрсанкции на импорт из США в ответ на американские санкции, введенные в отношении России в результате ее действий на Украине». Российские меры привели к «неопределенности для американских фирм». При этом Вашингтон продолжает добиваться «открытия российского рынка», а также «справедливого отношения» к американцам.
В 2020 году внешнеторговый дефицит США с Россией составил 12 млрд долларов. В 2019 году он был на 27,4% (4,5 млрд долларов) больше. США экспортировали в Россию товары на 4,9 млрд долларов – на 15,6% (901 млн долларов) меньше, чем в 2019 году. Из России импортировали товары на 16,8 млрд долларов (минус 24,3%). Россия занимает «39-е место среди крупнейших рынков экспорта товаров в США», передает ТАСС.
В марте Вашингтон включил Россию в список государств, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.
США потратят на строительство дорог и развитие доступа в интернет 2 трлн долларов
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Президент США Джо Байден во время выступления в Питтсбурге представил план по обновлению инфраструктуры и промышленности. На реализацию плана, который предполагает ежегодные инвестиции в инфраструктуру до 1% ВВП, потратят 2 трлн долларов.
«Это инвестиция в Америку, которая бывает раз в поколение, непохожая на то, что мы видели или делали с тех пор, как несколько десятилетий назад мы построили автомагистральную систему между штатами и вели космическую гонку. Фактически, это крупнейшее вложение в рабочие места со времен Второй мировой войны», – сказал Байден, добавив, что благодаря плану будут созданы миллионы рабочих мест.
Предполагается, что деньги на инвестиции будут получены от повышения налогов для корпораций. План предусматривает инвестиции в строительство дорог, мостов, портов, аэропортов и городского транспорта. Также деньги пойдут на развитие электро- и водоснабжения, доступа в интернет. Власти хотят инвестировать в постройку и переустройство общественных зданий, пишет «Коммерсант».
Самые значительные инвестиции в размере 650 млрд долларов должны быть направлены на модернизацию транспортной инфраструктуры. В числе прочего должно быть отремонтировано и модернизировано более 30 тыс. км магистралей и дорог, 10 тыс. мостов, часть средств пойдет на программы безопасности дорожного движения для пешеходов и автомобилистов, а также развитие общественного транспорта.
Еще 174 млрд долларов будет выделено на стимулирование рынка электромобилей, в том числе налоговые льготы для их покупателей и развитие сети зарядных станций.
Ранее в марте Байден подписал пакет мер стимулирования экономики США в условиях коронавируса на 1,9 трлн долларов. По словам Байдена, «план поможет увеличить ВВП на триллион долларов, поможет превзойти остальной мир», который «не стоит на месте, особенно Китай».
Эксперт указал на недостатки триллионного «инфраструктурного плана» Байдена
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«Мы видим попытку Байдена перехватить популистскую повестку у Трампа, но его масштабный проект вряд ли будет реализован», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя представленный президентом США Джо Байденом план по обновлению инфраструктуры и промышленности объемом в 2 трлн долларов.
«Быстрого принятия этой реформы, на что надеется президент США Джо Байден, не будет. Он хотел бы принять ее в мае, но думаю, дебаты будут идти все лето. Отдельные аспекты его плана будут приняты, но сомневаюсь, что реформа в целом будет реализована», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Сам по себе проект довольно большой, – отмечает эксперт. – Администрации Байдена, очевидно, хотелось представить более масштабный проект, чем недавний план предоставления финансовой помощи американцам объемом 1,9 трлн долларов».
«Кроме того, – добавил Дудаков, – это попытка повторить масштабные реформы экс-президента США Дональда Трампа. Он в свое время использовал платформу экономического популизма: указывал на плохое состояние инфраструктуры и недофинансирование этой проблемы, а также обещал многомиллионные реформы и создание рабочих мест».
«Теперь мы видим попытку Байдена перехватить популистскую повестку у Трампа и его сторонников среди республиканцев. Но если предыдущий президент предлагал вкладывать деньги в традиционные отрасли и реальный сектор экономики, то Байден предлагает сделать упор на зеленой энергетике, которая вызывает много споров. Там занято не так много людей, и она убыточна. По мнению многих экспертов, эти вложения не окупятся», – отметил Дудаков.
«Также в рамках этого проекта Байден предложил повысить налоги.
Это тоже не самое популярное решение, особенно в условиях кризиса. В Конгрессе нет особого энтузиазма по поводу голосования за повышение налогов не только среди республиканцев, но и среди умеренных демократов. Поэтому проект Байдена оказывается в трудной ситуации», – констатирует собеседник.
«Теоретически демократы могут попробовать протащить реформу при помощи бюджетного правила в Сенате, которое позволяет принимать законопроекты, связанные с бюджетом, простым большинством. Но для этого план должен быть более удобоваримым», – полагает американист. «Потому единственный вариант для Байдена – принимать законопроект по частям», – резюмировал эксперт.
Ранее президент США Джо Байден во время выступления в Питтсбурге представил план по обновлению инфраструктуры и промышленности. На реализацию плана, который предполагает ежегодные инвестиции в инфраструктуру до 1% ВВП, потратят 2 трлн долларов.
«Это инвестиция в Америку, которая бывает раз в поколение, непохожая на то, что мы видели или делали с тех пор, как несколько десятилетий назад мы построили автомагистральную систему между штатами и вели космическую гонку. Фактически, это крупнейшее вложение в рабочие места со времен Второй мировой войны», – сказал Байден, добавив, что благодаря плану будут созданы миллионы рабочих мест.
Предполагается, что деньги на инвестиции будут получены от повышения налогов для корпораций. План предусматривает инвестиции в строительство дорог, мостов, портов, аэропортов и городского транспорта. Также деньги пойдут на развитие электро- и водоснабжения, доступа в интернет. Власти хотят инвестировать в постройку и переустройство общественных зданий, пишет «Коммерсант».
Самые значительные инвестиции в размере 650 млрд долларов должны быть направлены на модернизацию транспортной инфраструктуры. В числе прочего должно быть отремонтировано и модернизировано более 30 тыс. км магистралей и дорог, 10 тыс. мостов, часть средств пойдет на программы безопасности дорожного движения для пешеходов и автомобилистов, а также развитие общественного транспорта.
Еще 174 млрд долларов будет выделено на стимулирование рынка электромобилей, в том числе налоговые льготы для их покупателей и развитие сети зарядных станций.
Ранее в марте Байден подписал пакет мер стимулирования экономики США в условиях коронавируса на 1,9 трлн долларов. По словам Байдена, «план поможет увеличить ВВП на триллион долларов, поможет превзойти остальной мир», который «не стоит на месте, особенно Китай».
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Путин призвал регионы не направлять занятые под инфраструктуру деньги на текущие расходы
Регионы не должны направлять на текущие расходы заемные ресурсы для инфраструктуры, реализация соответствующей программы должна строго контролироваться, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Нельзя допустить ситуации, когда заемные ресурсы, привлекаемые под развитие инфраструктуры, направляются на покрытие текущих расходов», – передает слова главы государства РИА «Новости».
В настоящее время на этапе восстановления российской экономики и доходной базы регионов необходимо дать субъектам дополнительные возможности и инструменты для развития инфраструктуры, «помочь сформировать базу для будущего экономического роста», подчеркнул Путин.
«При этом отмечу, что реализация программы должна контролироваться строго и Минфином, и профильными министерствами», – добавил он.
Ранее политолог Марат Баширов рассказал газете ВЗГЛЯД, в каких регионах России ожидается экономический рост.
Сенатор: За кампанией против российских дипломатов в ЕС может стоять Вашингтон
Обвинения против российских дипломатов в некоторых странах Евросоюза могут быть сфабрикованы с подачи США, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
«Болгария, Румыния, теперь Италия. Такое впечатление, что наши американские партнеры постарались, подкинули сфабрикованные материалы, чтобы разжечь публичный скандал, сформировать общественное мнение», – передает его слова РИА «Новости».
Джабаров отметил, что Россия «изучит ситуацию и будет принимать решение, как поступить».
Напомним, в среду утром стало известно, что в Риме задержаны итальянский военнослужащий и российский офицер, работающий в итальянской столице. Итальянский гражданин взят под стражу, а подозреваемого в шпионаже сотрудника посольства России выдворят из Италии. После задержания российского военного дипломата МИД Италии вызвал посла России и объявил о выдворении двоих российских дипломатов.
Российское посольство сожалеет о решении Италии объявить персонами нон грата двоих сотрудников дипмиссии и надеется, что это не отразится на двусторонних отношениях, говорится в сообщении диппредставительства.
До этого прокуратура Болгарии сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. После этого Болгария объявила персонами нон грата двоих российских дипломатов. Посольство России при этом подчеркнуло, что «считает решение болгарской стороны необоснованным» и за ним последуют ответные действия.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что объявление Софией российских дипломатов персонами нон грата – пятый демарш за полтора года, болгарские власти так и не предъявили доказательств.
Байден вновь споткнулся на трапе самолета
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Американский лидер Джозеф Байден вновь оступился во время посадки в самолет, видеозапись с подъемом по трапу президента США опубликовали СМИ.
В ролике, опубликованном изданием The Hill в Twitter, Байден осторожно поднимается на борт самолета и неожиданно оступается. Президенту США на этот раз удалось сохранить равновесие и продолжить движение.
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Напомним, в середине марта Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
При этом Дональд Трамп – младший усомнился в том, что падение главы американского государства при подъеме на самолет вызвано сильным ветром. В свою очередь британцы высмеяли инцидент со множественными падениями Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера.
Путин предупредил о возможных паводках и пожарах в регионах
В нескольких регионах существует опасность паводков, в ряде других начался пожароопасный сезон, предупредил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Мы все стоим перед этими вызовами, знаю, что достаточно непростая обстановка по паводкам может сложиться в целом ряде регионов Российской Федерации, прежде всего, конечно, на Дальнем Востоке», – цитирует главу государства ТАСС.
«И пожароопасный сезон уже фактически начался в 11 субъектах Российской Федерации», – добавил президент.
Он потребовал от министра МЧС Евгения Зиничева представить доклад о работе по противодействию паводкам и пожарам.
Ранее в ходе совещания Зиничев сообщил, что непростая паводковая ситуация может развиться в Сибири, на Урале, в Поволжье.
Американские пацифисты призвали Байдена к диалогу с Россией
К президенту США Джо Байдену обратились 27 групп американских пацифистов, призвав его выстраивать конструктивные отношения с Россией вместо резких выпадов в адрес президента России Владимира Путина.
«Думаю, что для лидера одной из двух стран, в руках которых находится 90% ядерного оружия - достаточно, чтобы несколько раз уничтожить мир – невероятно опасно бездумно демонизировать и обвинять лидера другой страны. Это шаг назад, это шаг назад даже по сравнению с недавним поведением правительства США», – считает глава движения за прекращение войн World Beyond War Дэвид Свонсон, передает РИА «Новости».
Активист отметил, что заявления Байдена могут показаться банальными, но при этом они являются провокационными. «У нас больше нет буфера в Восточной Европе, НАТО со своими ракетами, войсками и оружием расширяется до границ с Россией. Делать такие заявления, которые большинство американских президентов не стали бы делать в эпоху холодной войны... Зачем? Зачем создавать риск войны с правительством, которое обладает ядерным оружием, ради похвалы от небольшой группы людей... Это кажется невероятно опасным», – сказал Свонсон.
World Beyond War и еще 26 групп, выступающих за мир, опубликовали заявление, в котором призвали администрацию Байдена перестать делать «опрометчивые» высказывания и вместо этого сконцентрироваться на переговорах о ядерных вооружениях с российским правительством.
Заявление также подписала организация «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе». Ее координатор Брюс Гэгнон сказал, что слышал комментарий Владимира Путина, который вспомнил детскую поговорку: «Кто как обзывается, тот так и называется». «Думаю, это очень точные слова. У Мартина Лютера Кинга есть известная фраза. Он сказал, что душа США глубоко расстроена из-за бесконечных войн... и мы по-прежнему тратим на эти войны больше средств, чем весь остальной мир», – сказал Гэгнон.
Гэгнон сказал, что Белый дом пока не отреагировал на призыв, и вряд ли когда-то это сделает. Он заявил, что группы будут действовать еще активнее и призвал американцев осознать, насколько агрессивно США ведут себя в отношении Китая, России и Ирана. «Тот факт, что 27 групп заявили о себе – это важный шаг в верном направлении. Хочется верить, что мы все хорошо осознаем угрозу, связанную с ничем не сдерживаемой агрессивностью США, которые утрачивают свою доминирующую роль в мире, одновременно с этим развивается многополярный мир, многие страны заявляют о том, что хотят участвовать в процессе принятия решений», – отметил активист.
Ранее в США 27 организаций призвали президента Джо Байдена прекратить «безрассудную риторику» в отношении России и начать конструктивные двусторонние переговоры с Владимиром Путиным.
В середине марта Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Москва также вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами.
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Путин внес кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена России
Президент Владимир Путин внес кандидатуру Татьяны Москальковой на пост уполномоченного по правам человека в России, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России Путин в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» внес кандидатуру Москальковой Татьяны Николаевны для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее в четверг уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину доклад об итогах работы ее аппарата за прошлый год.
Путин и Алиев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в рамках телефонного разговора положительно оценили деятельность трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.
«С учетом переговоров в Баку заместителя председателя правительства РФ (Алексея) Оверчука – рассмотрен ход работы по налаживанию экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, проводимой в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. В этом контексте дана положительная оценка деятельности Рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также Путин и Алиев отметили, что обстановка в Карабахе в целом стабильная. «Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается», – говорится в сообщении.
Кроме того, Путин и Алиев обсудили сотрудничество в борьбе с распространением COVID-19. «Затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Подтвержден взаимный настрой на продолжение укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства, продвижение взаимовыгодных проектов», – говорится в сообщении.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.