Обвиненным в нападении на чеченского блогера в Швеции увеличили наказание

Апелляционный суд Нижнего Норрланда приговорил двух обвиненных в покушении на блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова в феврале 2020 года к 12 и полутора годам тюремного заключения, сообщила судебная инстанция.

«Апелляционный суд Нижнего Норрланда сегодня оставил в силе решение окружного суда Евле по вопросу о виновности мужчины, который был осужден окружным судом за покушение на убийство, но изменил приговор обвиняемой женщине, которая теперь осуждена за пособничество и подстрекательство к нападению при отягчающих обстоятельствах», – отмечено в сообщении суда, передает ТАСС.

Отмечается, что апелляционный суд увеличил наказание для мужчины до 12 лет лишения свободы, а женщина приговорена к тюремному заключению сроком на 1 год и 6 месяцев.

В январе этого года окружной суд города Евле приговорил обвиненных по делу мужчину и женщину к десяти и восьми годам лишения свободы соответственно. Оба будут депортированы без права на возвращение. Суд признал обвиняемых виновными «в покушении на убийство, а также в пособничестве при покушении на убийство». Размер штрафа составит 140 тыс. шведских крон (около 17 тыс. долларов) плюс проценты.

Покушение на Абдурахманова было совершено в его квартире в городе Евле в феврале 2020 года. Подозреваемым в нападении с молотком на блогера проходил 30-летний гражданин России Руслан Мамаев. Обвинения были предъявлены 29 октября, Мамаев свою вину отрицал. Также в рамках расследования дела была задержана и осуждена еще одна российская гражданка. Ее обвинили в оказании помощи при подготовке покушения.