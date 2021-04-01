Бывший адвокат рассказал о мотивации мытищинского стрелка

Объявлен старт четвертого конкурса «Лидеры России»

Наставники конкурса «Лидеры России» в рамках медиапрезентации проекта дали старт заявочной кампании, рассказали об отличиях нового сезона от предыдущих и отметили возможность познакомиться с самыми лучшими и перспективными управленцами России.

«В этом проекте не бывает проигравших. Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации и, наверное, главный приз этого проекта – возможность получить в наставники лучших управленцев страны. Кто-то не дойдет до финала, но все равно получит уникальный опыт, новые знания, проверит себя и в обязательном порядке получит обратную связь, будет понимать, чего именно ему не хватило, где надо совершенствовать свой опыт, свои знания, свои навыки. И это иногда дороже, чем победа», – обратился к участникам первый замглавы администрации президента, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко.

Он также отметил, что участники конкурса получат возможность познакомиться с самыми лучшими и перспективными управленцами России. «Конкурс «Лидеры России» предоставляет такую возможность. И если вы чувствуете в себе силу управленца, если вы считаете себя лидером, способным брать на себя ответственность и за свою жизнь, и за жизнь окружающих. Если вы хотите менять не только свою жизнь, но и жизнь своей страны, своих родных и близких, своего города, то этот конкурс для вас. Мы ждем вас в проекте «Лидеры России», – добавил Кириенко.

В то же время генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров рассказал, что новый сезон проекта будет сильно отличаться от предыдущих не только тестами и методологией, но и самой структурой. С этого года упор делается на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, знающих все тонкости своей сферы деятельности и готовых преображать родную отрасль.

«За три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие в нем из всех регионов России и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, победителями – 313 человек. Показатель востребованности наших участников – это, в том числе, назначения на руководящие должности в государственных и бизнес-структурах. На сегодняшний день их более 270. Среди участников два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, три вице-президента крупных корпораций, шесть генеральных директоров заводов и крупных компаний, семь главных врачей больниц и медицинских центров и много других назначений. Каждый год конкурс открывает новые имена людей, которые помогают формировать образ будущего нашей страны», – отметил Комиссаров.

В новом году общий конкурс разделен на восемь отраслевых треков, из них шесть основных стартовали 31 марта: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также два отдельных направления, которые будут запущены в апреле: трек «Международный» и трек «Студенты». Для участия в «Лидерах России» можно будет выбрать только один трек.

В прошлом году организаторы конкурса провели эксперимент с введением профильных специализаций – «Наука», «Здравоохранение», «Финансы и технологии». Такой формат оказался крайне востребованным как у участников проекта, так и у партнеров. Конкурсанты нацелены на развитие в профильных направлениях, им интересно взаимодействовать с управленцами из своих сфер. С этого года конкурс расширяет количество профильных специализаций, отмечают организаторы.

Указом президента 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Как отметил Комиссаров, наша страна обладает большим интеллектуальным потенциалом. И главная задача – предоставить новые возможности талантам, направить внимание на научно-технологическое развитие страны. Трек «Наука» в конкурсе «Лидеры России» призван отобрать ключевых исследователей, ученых, популяризаторов науки, профессиональных лидеров-администраторов, готовых добиваться результатов, совершать научные прорывы, развивать научные центры, образовательные учреждения и, конечно, повышать престиж страны на международной арене.

Эту мысль поддержал и помощник президента, куратор трека «Наука» конкурса «Лидеры России» Андрей Фурсенко. «У нас в стране замечательные ученые, традиции, у нас сегодня в корне поменялось отношение к науке. Сегодня значительное количество молодых ребят видят свое будущее, связанное именно с наукой. Особое внимание должно быть уделено проблемам управления в этой сфере. Лидеры – это те люди, которые не просто могут сделать что-то очень хорошо, лучше всех, это те, кто могут создать коллектив, возглавить этот коллектив и, самое главное, добиться ожидаемого результата», – подчеркнул Фурсенко.

Он отметил, что в ходе конкурса, в ходе мероприятий, которые следуют за конкурсом, появляется достаточно много новых инструментов: образовательные инструменты, возможности консолидации усилий тех или иных участников конкурса. «Но самое главное – это стимулирует ребят к тому, чтобы уделить проблеме лидерства в науке особое внимание. Примерно 22 тыс. человек приняли участие в первом конкурсе. Победители получили дополнительные возможности для новых знаний, наставников. Они, самое главное, вросли в очень важный коллектив, установили горизонтальные связи между собой. И сегодня они уже представляют единое целое», – добавил Фурсенко.

В среду началась регистрация на четвертый конкурс «Лидеры России». Старт заявочной кампании был дан в рамках медиапрезентации проекта. Запуск нового сезона конкурса был поддержан президентом Владимиром Путиным.