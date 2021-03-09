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В Марокко одобрили использование «Спутника V»
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Научно-консультативный комитет Марокко по коронавирусу одобрил использование в стране вакцин «Спутник V» и Johnson & Johnson, сообщил член комитета Саид Афиф.
По его словам, комитет дал согласие на использование этих вакцин исходя из двух основных условий – эффективности и условий хранения, передает РИА «Новости».
Представитель комитета пояснил, что обе вакцины доступны и просты в хранении, что является большим преимуществом. Комитет согласился одобрить оба препарата после соответствующего запроса министерства здравоохранения Марокко, минздрав «получил рекомендацию комитета и изучает ее», сказал Афиф.
Эпидемиологическую ситуацию в Марокко Афиф охарактеризовал как стабильную. По его данным, в королевстве зарегистрированы не более 30 случаев заражения так называемым британским штаммом коронавируса, не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения бразильским или южноафриканским штаммами. Снижение темпов распространения COVID-19 представитель комитета связал с эффективностью жестких ограничительных мер, своевременно принятых правительством. По данным министерства здравоохранения королевства, число случаев коронавируса с начала пандемии превысило 486 тыс. Скончались 8 тыс. 683 пациента, выздоровели более 472 тыс. человек.
Напомним, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии.
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Шведские ученые объяснили, почему «Спутник V» эффективнее других вакцин
Шведские ученые провели исследование, которое помогает понять причину более высокой эффективности векторных вакцин от коронавируса, таких как американская Johnson & Johnson и российская «Спутник V», сообщает телеканал SVT.
Подобные вакцины проникают в клетки организма с помощью так называемого аденовируса и, оказавшись внутри, запускают процесс по производству антител. Однако ученые из Университета Умео в Швеции, проводившие исследование совместно с немецкими и нидерландскими коллегами, выяснили, что у отдельных вакцин механизм проникновения в клетки не совсем такой, как считалось ранее, что и объясняет их более высокую эффективность, передает ТАСС.
«Это работает так: вакцина «зайцем» добирается до клетки и, оказавшись там, использует белок в качестве ключа для открывания клетки и доставки в нее гена, запускающего процесс производства антител», – рассказал профессор вирусологии Университета Умео Никлас Арнберг.
По его словам, ранее считалось, что все вакцины, использовавшие для транспортировки аденовирус, в качестве ключа для проникновения в клетку задействовали шиповый белок. «Но когда мы попробовали воспроизвести это в лабораторных условиях, у нас ничего не получилось. Тогда мы стали проверять другой белок, так называемый гексоновый, и обнаружили, что именно он выступает в роли ключа от клетки», – добавил он.
При этом Арнберг отметил более высокую степень защиты у российской вакцины. «Johnson & Johnson – это вакцинация только одной дозой, а российская вакцина – двумя. Это, вероятно, приведет к тому, что «Спутник» после двух доз обеспечит лучшую защиту, чем Johnson & Johnson», – прокомментировал он.
Исследование Университета Умео опубликовано в научном журнале PNAS.
Ранее главный инфекционист США, советник американского президента Джо Байдена Энтони Фаучи, что данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» достаточно хорошие.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что последние успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении мягкой силы нашей страны.
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Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕМА за слова о вакцине
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Создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хох за сравнение возможности экстренного одобрения препарата с «русской рулеткой».
«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хох из EMA за ее негативные комментарии в адрес государств ЕС, непосредственно одобряющих «Спутник V». Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы. EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к EMA и самому процессу экспертизы», – говорится в официальном аккаунте российской вакцины «Спутник V» в соцсети Twitter.
«Отложив экспертизу «Спутник V» на несколько месяцев, EMA не имеет права подрывать доверие к 46 другим [национальным] регуляторам, которые проверили все необходимые данные», – подчеркнули создатели российской вакцины, комментируя заявления Виртумер-Хохе, которая в эфире австрийского телеканала ORF сравнила возможность экстренного одобрения «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой».
Ранее «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Накануне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии. Напомним, 5 марта официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер подтвердил право стран-членов покупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». При этом он подчеркнул, что страны ЕС, разрешая российский препарат, «сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин». Днем ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. Президент Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире.
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Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса
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Власти Израиля отказываются признавать применяемую на Украине индийскую вакцину от коронавируса Сovishield, заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.
По его словам, Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий. «У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять», – заявил Корнийчук.
Дипломат добавил, что обе страны «будут решать» данный вопрос в ближайшее время, передает РИА «Новости».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. По данным минздрава страны, всего с начала вакцинации сделали почти 12,5 тысячи прививок.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
На Украине не исключили «реверсные» поставки «Спутник V»
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«Политический хайп вокруг вакцины привел к нежеланию украинцев прививаться вообще», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал заявление главы местного Минздрава о том, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
«Беда Украины в том, что наши политики устраивают хайп на вопросах, которые должны обсуждаться профильными специалистами. Но пока у нас выясняют, какая вакцина патриотичнее, Украина получает третью волну эпидемии коронавируса в некоторых регионах на западе страны», – отметил украинский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Когда горит дом, некогда разбираться, какого цвета ведро и от кого оно – это логика адекватных здравомыслящих людей, но со здравомыслием на Украине сейчас большие проблемы», – продолжил эксперт.
«Также никто не отменял коррупционную составляющую, – добавил Золотарев. – Все это приводит к тому, что в стране сорваны все сроки начала вакцинации, а 57% украинцев не хотят прививаться вообще. Сильные антивакцинные настроения стали результатом политического хайпа».
«Понятно, что эффективность вакцины Covishield на порядок ниже, чем Pfizer, Moderna и «Спутник V». Не исключено, что Украина сможет привиться «Спутником V» в так называемом реверсном режиме. Более того, уже сейчас есть такое явление, как ковид-туры в Москву. Ряд бизнесменов предпочитают прививаться российской вакциной», – рассказал собеседник.
«Для Украины самое разумное сейчас – дать возможность частному бизнесу завести в страну все возможные вакцины, чтобы у людей была возможность выбора, а не устраивать на этом политический хайп», – резюмировал политолог.
Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
«В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинальная кампания, целью которой является давление на национальную безопасность Украины. Одними из возможных заказчиков антивакцинальной истерии в том числе есть люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира – тот же Covishield, Pfizer, AstraZeneca и остальные вакцины. А использовала только вакцину, которая производится в стране-агрессоре», – передает слова украинского министра РИА «Новости».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. В то же время Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
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Медик развеял мифы об антителах после коронавируса
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, в каких случаях нужно измерять количество антител и имеет ли этот показатель значение для защиты от коронавирусной инфекции.
По его словам, совершенно точно нет смысла выяснять титр антител к SARS-CoV-2 в организме сразу же после вакцинации или перенесенного заболевания. «После вакцинации измерять титр антител вообще не имеет смысла, все равно это никак не повлияет, иммунный ответ есть, защита все равно есть, и ее никак не усилить», – отметил врач-иммунолог в интервью радио Sputnik.
В данном случае количественные показатели, связанные с антителами, не дают представления о степени защиты организма, пояснил он. Раз антитела появились, значит, иммунный ответ сформировался. Ведь иммунная система состоит из множества компонентов, их тысячи, и соотношение между ними у каждого человека очень индивидуально, добавил Жемчугов.
Количество антител, выработавшихся в организме после вакцинации или после болезни, со временем неизбежно сокращается. Несмотря на это, человек все равно остается под защитой, уверен врач-иммунолог.
«Остаются клетки памяти, которые при повторном контакте с вирусом резко активизируются, причем в течение двух суток, а не в течение трех недель, как при первом контакте. И уже активирована иммунная система, и она губит вирусы при повторном контакте за два-три дня, максимум», – сказал он.
По словам Жемчугова, измерить количество антител не помешает в том случае, если человек планирует вакцинироваться после перенесенного заболевания. Если человек перенес COVID-19 не более полугода назад, можно посмотреть, каков титр антител. «Если есть антитела и человек знает, что переболел в пределах полугода, то вакцинация не обязательна», – считает врач.
При оценке количества антител необходимо учитывать особенности тест-систем, уточнил он. Сейчас применяется довольно много их типов, начиная от хроматографических, как тесты на беременность, и заканчивая строгими количественными тестами на отдельные антигены.
Если человек переболел примерно год назад и титр антител у него невысок, то можно провести однократную вакцинацию, посоветовал Жемчугов. «Если антитела есть, то есть человек переболел, то вакцинацию целесообразно делать однократно – если человек считает, что антител мало, и волнуется по этому поводу. Однократной вакцинации любой вакциной будет достаточно, чтобы активизировать клеточную память. Это если человек болел примерно год назад», – добавил он.
Вирусолог объяснил, почему Израиль не признает используемую на Украине индийскую вакцину
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Индийская вакцина от коронавируса Сovishield, которую использует Украина, пока никак себя не заявила, поэтому у Израиля и есть сомнения насчет нее, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов.
Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что Киев и Иерусалим пока не могут договориться о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий, поскольку Украина использует индийскую вакцину от коронавируса Сovishield, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которую Израиль пока не собирается одобрять.
«Не видел какого-то недовольства вокруг индийской вакцины, но и не попадались мне какие-то публикации касательно нее. То есть эта вакцина пока никак себя не заявила, чтобы уверенно ее взять, поэтому у Израиля и есть сомнения насчет нее», – говорит Чепурнов.
Он отмечает, что Израилю на данный момент выгодно тестировать в первую очередь те препараты, которые уже показывают высокую эффективность и проявили себя на рынке. Так, например, они уже одобрили американские вакцины Pfizer, вакцинация которой началась еще в декабре, и Moderna.
«Израилю гораздо выгоднее сейчас брать какие-то более популярные препараты. Например, нашу вакцину, которую они уже попросили на тест. Причем, думаю, что нам как раз Израиль все согласует и все будет нормально, потому что из России к ним идет достаточно мощный туристический поток, им это выгодно. Не зря же они договорились о безвизовом туристическом потоке, то есть они хотели заполучить нашего туриста», – рассуждает собеседник.
Ранее украинская сторона запретила регистрировать российские вакцины от коронавируса в стране, опубликовав соответствующее постановление. Второго марта президент Владимир Зеленский сообщил, что прошел вакцинацию от коронавируса препаратом Сovishield.
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В EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет проверена на соответствие обычным стандартам Евросоюза, Европейский лекарственный регулятор EMA примет решение, которое будет основано только на научных данных об эффективности и безопасности, заявил представитель ЕМА.
«ЕМА в настоящее время оценивает вакцину против COVID-19 «Спутник V» по процедуре постепенной экспертизы rolling review. ЕМА оценит соответствие «Спутник V» обычным стандартам ЕС, любая рекомендация будет базироваться на научных данных, подтверждающих безопасность, качество и эффективность вакцины, и ни на чем ином», – рассказал представитель EMA, сообщает РИА «Новости».
По его словам, регулятор будет делать экспертизу постепенно, по мере поступления данных, чтобы решить, превышают ли преимущества вакцины связанные с ней риски. Проверка будет осуществляться пока не будет достаточно доказательств для подачи формальной заявки на авторизацию.
Он также прокомментировал слова одного из руководителей EMA и представителя австрийского национального лекарственного регулятора Кристы Виртумер-Хохе, ранее она сравнила возможное экстренное одобрение «Спутника V» в Австрии с «игрой в русскую рулетку».
«Позиция европейской регулирующей сети в отношении национальных разрешений для вакцин изложена в заявлении от 20 ноября 2020 года. Это позиция национальных компетентных органов и ЕМА была обозначена еще в самом начале, до того, как какая-либо вакцина была одобрена, и эта позиция не нова», – рассказал представитель ЕМА. Это значит, что вакцины против коронавируса, при производстве которых задействованы сложные биохимические процессы, попадают под положение ЕС 726 от 2004 года. Это положение, в частности, предусматривает централизованную процедуру одобрения таких лекарственных препаратов европейским регулятором ЕМА.
Ранее председатель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе сравнила с «русской рулеткой» перспективу экстренного одобрения «Спутник V» в Австрии по примеру Венгрии. Она отметила, что пока недостаточно данных о привитых. Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕМА за слова о вакцине.
Тем временем «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии.
4 марта EMA приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.
США обвинили российские онлайн-платформы в дезинформации о вакцинах
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Представитель госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что четыре российские онлайн-платформы, которые якобы работали под руководством российских разведывательных служб, распространяли дезинформацию о вакцинах от коронавируса.
«Мы можем подтвердить, что Глобальный центр по взаимодействию (при Госдепартаменте США) идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию. Эти сайты включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в нашей стране (медицинским регулятором) FDA», – приводит слова представителя госдепартамента РИА «Новости».
«Ясно, что Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, о которых мы знаем, что они спасают жизни людей… Как мы знаем, русские участвовали в этом уже какое-то время», – выступил с утверждением Прайс, не приводя доказательств и не называя онлайн-платформы, которые США якобы подозревают в распространении дезинформации.
Напомним, в прошлый вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обвинил Россию в «активной дезинформации» против ЕС. Он выступил с утверждением, что, Россия якобы пытается дискредитировать западные вакцины. Между тем в конце января в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами от коронавируса, чтобы не допустить их использования и производства в странах ЕС.
Напомним также, в конце февраля соцсеть Facebook начала блокировать рекламу о пользе вакцинации. Facebook также решила модерировать информацию о вакцинации. В начале декабря 2020 года Facebook и Instagram объявили о намерении удалять посты с «дезинформацией» о вакцинах против коронавирусной инфекции. Под предлогом «борьбы с фейками» западные соцсети фактически вводят цензуру на своих площадках. В частности, они ограничивают для российских интернет-пользователей доступ к ряду средств массовой информации. Для противодействия этой цензуре Роскомнадзор предлагал изменить законодательство. 19 ноября в Госдуму поступил законопроект о санкциях за цензуру против российских СМИ, которым предлагается блокировать, тормозить трафик и штрафовать иностранные порталы, которые «нарушают основные права и свободы россиян».
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«Спутник V» решено производить в Италии без одобрения ЕМА
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии даже без одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), заявил президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.
Он утвердительно ответил на вопрос о том, возможно ли производство препарата в Италии даже без одобрения со стороны EMA.
«Здесь важно понимать, что сам процесс производства не имеет отношения к розничным продажам вакцин, это два разных процесса. Я думаю, что если не будет разрешения [в ЕС], то существует много других стран, где эта вакцина очень нужна», – передает слова Трани ТАСС.
В понедельник сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии, соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что производство «Спутника V» может начаться в Италии в июне, кроме того, РФПИ ведет соответствующие переговоры с компаниями в Германии и Франции.
Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
Глава РФПИ рассказал подробности производства «Спутника V» в Италии
Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может начаться в Италии в июне, кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет соответствующие переговоры с компаниями в Германии и Франции, сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Есть много регионов Италии, которые с энтузиазмом относятся к «Спутнику V», они хотели бы принять участие в его производстве», – сказал Дмитриев в интервью итальянскому телеканалу Rai3.
Как говорится в сообщении итало-российской торговой палаты, «производство должно запуститься в июне 2021 года. Данное решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать процесс производства препарата. Предусматривается производство 10 млн доз до конца года», пишут «Ведомости».
В свою очередь Дмитриев заявил, что сроки начала производства российского препарата в Италии зависят от одобрения итальянских регулирующих органов.
Он также отметил, что РФПИ ведет переговоры с несколькими французскими компаниями, а также рассматривает в качестве партнера Германию. В частности, сообщает Bloomberg, разработчики «Спутника V» связались с немецким производителем вакцин IDT Biologika GmbH. В компании в свою очередь заявили, что не могут комментировать детали текущих переговоров с потенциальными заказчиками.
В понедельник сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии, соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech.
Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
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Эстония ввела жесткий карантин из-за британского штамма коронавируса
Правительство Эстонии приняло решение с 11 марта на месяц ужесточить ограничения из-за распространения в республике британского штамма коронавируса, сообщила премьер-министр Кая Каллас в эфире телеканала ETV+.
«Мы решили закрыть страну настолько, насколько это возможно», – приводит слова премьер-министра Эстонии ТАСС.
Согласно решению правительства, с 11 марта в учебных заведениях республики вводится дистанционное обучение для всех учеников, кроме детей с особыми потребностями. Родителям дошкольников рекомендуют не водить детей в детский сад без крайней необходимости. Будут закрыты все предприятия розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, магазинов оптики и других магазинов товаров первой необходимости. Выдача товаров может быть организована только на улице. Предприятия общепита смогут работать только навынос. Занятия спортом в закрытых помещениях будут запрещены. Жителям рекомендуют соблюдать правила социального дистанцирования на улице.
Накануне Каллас допустила ужесточение карантина в Эстонии в случае получения подтверждения о распространении в республике британского штамма коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как коронавирус превратил Эстонию из «прибалтийского тигра» в котенка.
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Служебных собак в Польше научат выявлять больных коронавирусом
Польские кинологи обучат служебных собак выявлять носителей коронавирусной инфекции, ля этой цели уже отобраны лабрадоры и кокер-спаниель, сообщает польское телевидение.
«Первые в Польше розыскные собаки вместе с проводниками начинают восьминедельный курс с целью научиться выявлять больных COVID-19 в аэропортах», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Обучение собак ведется под наблюдением ученых из Вроцлавского университета. Животных будут обучать при помощи биоматериалов взятых от больных и здоровых людей, а также привитых и выздоровевших от коронавируса.
В первую группу отобраны собаки породы лабрадор и один английский кокер-спаниель.
Ранее вирусолог объяснил, почему в России не используют собак для определения коронавируса.
Украинский мэр заявил о критической ситуации с COVID
Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в городе критической, отметив, что местные возможности борьбы с COVID-19 уже исчерпаны.
По его словам, за последние несколько дней в городе были зафиксированы максимальные с начала пандемии показатели заболеваемости и смертности от коронавируса. «Заполненность медицинских учреждений – сверхурочная. На прошлой неделе мы нашли возможность организовать дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали», – написал Марцинкив во вторник на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что Закарпатская область стала «красной зоной», движение поездов туда приостановлено, также в неблагоприятную зону попали Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области, где больные коронавирусом выстраиваются в очередь, чтобы получить помощь.
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В минздраве Украины заявили об «антивакцинальной» кампании в стране
На Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса, считает глава местного минздрава Максим Степанов.
«В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинальная кампания, целью которой является давление на национальную безопасность Украины. Одними из возможных заказчиков антивакцинальной истерии, в том числе, есть люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира – тот же Covishield, Pfizer, AstraZeneca остальные вакцины. А использовала только вакцину, которая производится в стране-агрессоре», – передает слова украинского министра РИА «Новости».
Степанов заявил, что проводниками «антивакцинальной вакханалии» являются политические деятели и эксперты, которые «считают нужным комментировать, какая вакцина хорошая, а какая – не хорошая».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
Доктор Мясников объяснил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19
Необходимости в обязательной вакцинации от коронавируса для уже переболевших людей пока нет, при этом прививка не принесет никакого вреда. Однако есть шанс, что переболевший человек позднее может заразиться мутировавшим вирусом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Многие спрашивают: стоит ли прививаться, если уже переболел COVID? Пока мы даем осторожный ответ: по ситуации на сегодня – нет. При этом понимаем, что многие люди перенесли инфекцию бессимптомно и просто не знают: есть у них антитела или нет? Но в любом случае вакцинация им никакого вреда не принесет», – написал медик в своем Telegram-канале.
При этом, по словам Мясникова, с коронавирусом все «нестабильно и непредсказуемо». Он привел в качестве примера данные исследований, проведенных в Южной Африке.
«В этом исследовании показано, что люди уже переболевшие и с антителами, заражаются мутировавшим вирусом ровно с той же частотой, что и не переболевшие! При этом вакцина, разработанная против предыдущих вариантов вируса, защищает от новой мутации достаточно надежно. Насколько представленные данные соответствуют реальному положению дел пока не ясно. Но отмахиваться от них нельзя», – отметил Мясников.
Доктор заключил, что если в какой-то области или стране новые мутации становятся доминирующими, «то меры защиты вероятно могут стать нужны и уже переболевшим». «То есть – обязательная вакцинация! И конечно дополнительные меры», – добавил врач.
Ранее ВОЗ заявила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше.