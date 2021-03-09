Кремлю задали вопрос о помощи заразившемуся COVID Асаду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, просил ли глава Сирии Башар Асад помощи в связи с заболеванием COVID-19 у него и супруги, но уверен, что если просьба будет, то президент Владимир Путин ее оперативно рассмотрит.

«Я, честно говоря, не располагаю информацией, как идет лечение президента и его супруги, также мне не известно о том, что были какие-то обращения с просьбой оказать какую-то помощь, ту или иную помощь», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«Но я уверен, что вы знаете, что российские специалисты имеют огромный опыт, наработали огромный опыт в деле лечения ковида – и я не сомневаюсь, что если будут такие обращения, то президент Путин, конечно же, весьма оперативно их рассмотрит. Но пока, еще раз повторяю, мне не известно, чтобы кто-то обращался», – добавил он.

Песков выразил надежду на то, что Асад и его супруга перенесут эту болезнь в легкой форме и приобретут необходимый иммунитет.

Накануне стало известно о том, что Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом. Отмечалось, что они находятся в хорошем, стабильном состоянии.