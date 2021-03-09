Перенос начала учебного года из-за выборов опровергли

Учебный год в школах традиционно начнется 1 сентября, независимо от того, когда будут проводиться выборы в Госдуму, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Кравцов заявил, что «начало учебного года – 1 сентября, если на субботу или воскресенье не приходится... Никакого переноса не планируется», передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о том, нет ли у министерства планов по переносу начала учебного года из-за предстоящих выборов.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре 2021 года в единый день голосования по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а еще 225 – по одномандатным округам (мажоритарная система). 1 сентября в 2021 году приходится на среду.

В марте было анонсировано открытие еще 17 штабов по наблюдению за выборами в регионах России. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как наблюдателей научат противостоять информационным атакам на выборы в Госдуму.