Раскрыты подробности аварии вертолета в ЦАР с раненым россиянином

Инцидент с вертолетом в ЦАР, в котором участвовал россиянин, произошел еще 3 марта, российский гражданин не пострадал, сообщил посол в этой республике Владимир Титоренко.

Авария произошла с вертолетом марки «Газель», в тот день экипаж перевозил в госпиталь в Банги раненого российского военного инструктора, сообщил Титоренко РИА «Новости».

«Возникли технические проблемы с двигателем. Вертолет совершил жесткую посадку. Никто не пострадал – ни пилот, ни легко раненый российский инструктор», – пояснил дипломат.

Он добавил, что Национальная армия страны пользуется этим вертолетом для наблюдательных полетов над автомобильной дорогой между границей с Камеруном и Банги, по ней возят в столицу ЦАР продовольствие и медикаменты.

«Периодически это дорога обстреливается из прилегающих лесных массивов остатками мятежников, которые не могут смириться с военным поражением», – указал Титоренко.

Ранее посольство сообщало, что проверяет информацию СМИ о падении вертолета с российскими военными. Как подчеркивали в посольстве, «точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет».