В Германии облили темным веществом могилу Бандеры

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7 марта, воскресенье | Последнее обновление — 21:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Подмосковье из-под завалов разрушенного взрывом дома достали девочку
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В Европе вокруг вакцинации развернулась настоящая истерика. При этом процент желающих вакцинироваться что в Европе, что в России одинаковый. Примерно 50 на 50. Так в чем дело? Полагаю, в советском опыте, пережитом российской элитой и совершенно непонятном Западу.
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ВСУ остаются соломенным домиком Ниф-Нифа и будут сметены «Северным ветром». Недоверчивые могут вспомнить 2008-й. Тогда Россия не только наказала агрессора, но и лишила его шансов вернуть мятежные территории.
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Мир уничтожен, а на его развалинах чавкает административный предприниматель. Это раньше богатым было быть стыдновато. А сейчас он сидит дома – спасает жизни. Он купил акции «Модерны», и ему комфортно, когда муравьишки тащат ему жратву из супермаркета.
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Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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В Германии облили темным веществом могилу Бандеры
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В Мюнхене неизвестные осквернили могилу лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
«Отвратительные подонки облили ее (могилу – прим. ВЗГЛЯД) неизвестным веществом. Призываем немецкую полицию найти и наказать виновных! Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки», – написал Мельник в своем Twitter.
Посол не уточнил, кого он подразумевает под немецкими историками.
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Посол приложил к посту снимок могилы, на котором запечатлена могила Бандеры. Возле нее лежат несколько красных канистр, измазанных черным веществом.
В начале февраля во Львове неизвестные облили краской памятник лидеру украинских националистов Степану Бандере. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».
В Госдуме назвали угрозы Кравчука дипломатической подготовкой военной провокации
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Заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука о решительных шагах Киева в отношении Москвы по ситуации в Донбассе являются дипломатической подготовкой военной провокации, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками «нормандского формата» (по урегулированию в Донбассе – прим. ВЗГЛЯД) – Францией и Германией, особенно Германией», – цитирует РИА «Новости» Затулина.
Речь, по словам депутата, идет о ревизии минских соглашений, попытки ревизий начались сразу после их подписания
Он также отметил, что все происходящее надо рассматривать комплексно с наступлением на Украине на русский язык, ударами по оппозиции, преследованием инакомыслящих, закрытием телеканалов.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе.
Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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Зеленскому предрекли судьбу Чаушеску
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Президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба расстрелянного в 1989 году лидера социалистической Румынии Николае Чаушеску, заявил сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
Он заявил, что Зеленский строит фашистский режим и санкционировал создание специальной боевой группы из 20 человек, которая должна будет нападать и даже физически устранять неугодных политиков и сотрудников СМИ. По словам Рабиновича, Зеленский «разрешил» на Украине «избивать журналистов», «закрывать каналы», «убивать».
«Так вот я хочу передать Зеленскому: много таких было, я их могу перечислять от Чаушеску и до кого хотите, и кончили все одинаково. И ты, предавший народ Украины, кончишь так же!» – приводит слова Рабиновича РИА «Новости».
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube.
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Памятнику Тарасу Шевченко «отрезали» голову на Украине
Вандалы повредили памятник поэту Тарасу Шевченко в селе Подпечеры Ивано-Франковской области Украины, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
«Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы «приурочили» свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря», – написал он в Facebook.
Мэр обратился в правоохранительные органы с требованием найти преступников.
Памятники Шевченко не раз подвергались на Украине актам вандализма. Мотивы злоумышленников неизвестны, передает ТАСС.
Поэзия Тараса Шевченко (1814-1861), в частности сборник «Кобзарь», считается основой современной украинской литературы и украинского языка. Большая часть прозы Шевченко (повести, дневник, письма), а также некоторые стихотворения написаны на русском языке.
Киев потребовал от Москвы признать Россию стороной конфликта в Донбассе
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Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе.
По словам Кравчука, Россия якобы ищет «любые причины, чтобы блокировать переговоры». Он выразил недовольство позицией России, которая «стоит на том, что она не является стороной конфликта». Кравчук сказал, что «ситуация находится в тупике», изменить ее можно «лишь радикальными шагами». «Вот мы сейчас, делегация наша, думает над тем, какие возможно внести предложения», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Кравчук заявил, что Москва «не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она есть сегодня». «Мы будем просить действовать не на базе тех договоренностей, которые уже есть, а искать другие договоренности. То есть делать шаги», – заявил он.
В частности, речь идет о «признании» того, что «ситуация находится в тупике и что эта ситуация должна быть изменена на основе новых подходов и документов», которые необходимо «зафиксировать». «Идти вперед» предлагается уже на основе этих «новых подходов и документов». Кравчук отметил, что «это очень радикальный шаг». Он заявил, что Киев не позволит России «действовать так, как она хочет». «Мы сделаем все, чтобы поставить Россию в рамки международного права и сделать так, чтобы она выполняла эти нормы», – добавил Кравчук.
Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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Украинцев призвали готовиться к голоду
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду из-за коронавируса.
По его словам, провальная работа команды действующего президента Украины Владимира Зеленского по вакцинации населения привела к третьей волне пандемии коронавируса.
«Новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» – написал Кива в Facebook.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране решили проводить вакцинацию в аптеках.
На Украине решили сформировать взвод из представителей ЛГБТ
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Представителей ЛГБТ пригласили в украинскую армию и предложили им подписать контракт с одной из мотопехотных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Формируем взвод. Приглашаем желающих ЛГБТ+ людей, военных, специалистов, а также дружелюбных к ЛГБТ+ сообществу, желающих подписать контракт с одним из моторизованных подразделений ВСУ. Ваша индивидуальность, как и подразделение, останется тайной», – написали «Военные ЛГБТ и наши союзники» на своей странице в Fаcebook.
«Главным критерием будут ваши способности, желание развиваться, уважение братьев и сестер и к присяге. Будем рады видеть как ЛГБТ+, так и гетеросексуалов. Также есть возможность перевода в подразделение из других частей», – говорится в сообщении.
В декабре пражский центр выделил более 180 млн рублей на ЛГБТ-пропаганду в России. Отмечалось, что проекты центра рассчитаны не только на жителей России, но и на граждан Украины, Казахстана, Белоруссии и других стран бывшего СССР.
Напомним, власти Украины намерены принять во втором чтении законопроект, который позволяет в течение суток призвать резервистов «в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства». Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Завитневич. Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении в сентябре прошлого года.
В начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего добьется Украина новой войной в Донбассе.
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Офис Зеленского попросил США ввести всеобъемлющие санкции против России
Киев просит США ввести «новый всеобъемлющий санкционный режим» в отношении России, заявила замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко на видеоконференции, организованной Атлантическим советом.
По ее словам, украинская сторона «была бы глубоко признательна» США за рассмотрение данного вопроса. Киев считает, что санкции должны будут действовать, «пока война на Украине не закончится», пока «Восточная Украина и Крым» не перейдут под контроль Киева, передает РИА «Новости».
Кроме того, украинская сторона «была бы признательна, если новые санкции будут введены в отношении «Северного потока – 2». Как заявила Свириденко, «этот проект может подорвать не только экономику Украины, но и поставить под угрозу энергобезопасность Европы». Киев надеется на поддержку со стороны Вашингтона в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Также Украина рассчитывает на усиление военного сотрудничества между двумя странами.
В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
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Западную Украину назвали эпицентром COVID-19 из-за «чумных бараков»
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Закарпатская область стала «красной зоной», движение поездов туда приостановлено, также в неблагоприятную зону попали Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области, где больные коронавирусом выстраиваются в очередь, чтобы получить помощь, пишет «Страна.ua». По данным издания, Западная Украина вновь стала эпицентром распространения коронавируса.
«Хочу обратиться к власти: у нас ситуация критическая. В нашем ковид-центре еще утром находилось 145 больных, уже поступило еще 10 человек. Эти все больные кислородозависимые. Кислорода и концентраторов уже не хватает. Пустые кровати есть только в коридорах, но они не имеют ничего, в том числе и медперсонала. В таком режиме медперсонал не может работать, люди просто «падают». Система не выдерживает: исчезает электричество, потому что сеть не рассчитана на напряжение, когда в палатах есть по четыре концентратора. Из 145 больных утром на кислороде находилось 120. Это все плохо кончится, потому что больные задыхаются на глазах. И мы не можем им помочь», – рассказала изданию «Страна.ua» заведующая ковид-отделением Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака Оксана Цимбота.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах. В центральной больнице Яремче, 40 км от горнолыжного курорта «Буковель», пациенты, больные коронавирусом, занимают все места в инфекционном и терапевтическом отделении.
«Весь год эпидемии всегда были свободные места, чтобы положить несколько больных. А теперь нет. Пациенты устраивают скандалы, что мы не хотим их класть, но ведь просто некуда», – рассказывает заведующий терапевтическим отделением Ярослав Гундяк.
Многие медики, отмечает издание, считают, что главным очагом распространения коронавируса в регионе является горнолыжный курорт «Буковель».
«Буковель» продолжает работать на фоне того, что Ивано-Франковская область оказалась в состоянии чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Надо говорить как есть – за прибыль олигарха и его подручных украинцы платят жизнью и здоровьем. Вопрос не в туристах, которые приехали и уехали, а в местных жителях из числа персонала. Которые подхватив заразу, несут ее домой», – написал в Facebook блогер Евгений Булавка.
«Власть и Зеленский делают вид, будто ничего не происходит. Да, признали вспышку ковида и назвали его эпицентр. Но поднять руку на Коломойского, наказать виновных, закрыть этот чумной барак духа не хватает», – добавил блогер.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения.
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В ДНР сообщили о гибели трех военных в результате обстрелов со стороны Украины
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В результате обстрелов со стороны ВС Украины погибли трое военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР), один получил ранение, сообщили в управлении народной милиции ДНР.
«В результате вражеских обстрелов погибли трое защитников нашей республики и один получил ранение. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих», – передает сообщение ведомства «Донецкое агентство новостей».
Отмечается, что в связи с обстрелами силы народной милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь.
Представитель аппарата омбудсмена ДНР в свою очередь заявил, что за неделю погиб один человек, один был ранен.
«В период с 26 февраля по 05 марта 2021 года, по официальным источникам, в результате обстрела ВФУ получил ранение один военнослужащий республики... погиб один военнослужащий республики», – сообщил представитель ведомства.
Он добавил, что с начала года из-за боевых действий на территории ДНР ранения получили семь человек, погибли десять. С начала конфликта погибли 4972 человека, в том числе 90 детей.
Между тем официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий сообщил, что украинские силовики 12 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе.
«Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня», – передает его слова РИА «Новости».
Осадчий уточнил, что украинские силовики в течение недели открывали огонь из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по пяти подконтрольным ЛНР населенным пунктам.
Ранее министерство иностранных дел ДНР призвало миссию ОБСЕ зарегистрировать использование украинскими военными реактивной установки «Град» по Донецку.
Также сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб 3 марта в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.
Facebook ввел цензуру в отношении газеты ВЗГЛЯД
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Компания Facebook заблокировала новость газеты ВЗГЛЯД, в которой сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами Федеральной службы безопасности России.
В феврале ФСБ России сообщила, что сторонники украинской неонацистской группы «МКУ» задержаны в Воронеже, у них изъято холодное оружие и экстремистская литература. Сообщение об этом также было размещено на странице газеты ВЗГЛЯД в Facebook.
Однако в субботу соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной».
Источниками финансирования StopFake являются международный фонд «Возрождение» (финансируется на средства бизнесмена Джорджа Сороса), Национальный фонд в поддержку демократии США (финансируемый Конгрессом США), министерство иностранных дел Чехии, посольство Великобритании на Украине и американский исследовательский центр Atlantic Council. Данную организацию Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2019 году.
Стоит отметить, что Facebook заблокировал аналогичную новость ТАСС, сообщило агентство в своем Telegram-канале. Соцсеть отметила заметку как «ложную».
Агентство отмечает, что новость была написана на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета. Редакция планирует обратиться за разъяснениями к руководству соцсети и привлечь внимание к ситуации Роскомнадзора.
Напомним, в декабре президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах.
Закон распространится в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИДом отменяет решение о мерах. Также законом предусмотрена возможность блокировки, замедление трафика и административные штрафы.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему США пошли по пути Украины во вопросах цензуры.
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Украина собралась отделиться от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году
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В 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии, заявил и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко.
Он провел переговоры с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом. По словам Витренко, «процесс синхронизации выходит на финишную прямую». В 2022 году ОЭС «перейдет в изолированный режим работы», а 2023 году ожидается «полная синхронизация» с европейской сетью ENTSO-E, что обеспечит, по мнению украинских властей, демонополизацию рынка.
Витренко признал, что «Украина имеет проблему с поставками электроэнергии из Европы при пиковых нагрузках». Киев «рассматривает возможность расширения, строительства новых генерирующих мощностей, которые удовлетворили бы потребности» страны, передает РИА «Новости».
В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России.
В ДНР призвали ОБСЕ зафиксировать обстрел Украиной жилого дома «Градами»
Министерство иностранных дел ДНР призвало миссию ОБСЕ зарегистрировать использование украинскими военными реактивной установки «Град» по Донецку.
Обстрел произошел в четверг утром, ВСУ обстреляли окраину Донецка, повреждения получил жилой дом, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, при обстреле украинские была применена реактивная система «Град-патриот», передает РИА «Новости».
«Если такими подлыми провокациями украинская сторона проверяет способность наших защитников нанести ответный удар для подавления огневых точек, то мы констатируем, что таким образом официальный Киев переходит все возможные «красные линии» и фактически расписывается в развязывании нового витка вооруженной эскалации», – заявили в министерстве республики.
Там добавили, что украинская сторона должна взять на себя ответственность за совершаемые ей «седьмой год военные преступления против мирных жителей Донбасса и начать реальное соблюдение перемирия».
«В этой связи мы продолжаем настаивать на необходимости срочного вмешательства стран-гарантов минских соглашений в стремительно ухудшающуюся ситуацию с урегулированием вооруженного конфликта в Донбассе мирным путем. Также сообщаем, что направили соответствующее официальное обращение в адрес руководства СММ ОБСЕ с просьбой во исполнение своего мандата обеспечить выезд наблюдателей миссии для фиксации факта применения вооруженными формированиями Украины реактивных систем залпового огня по жилым кварталам», – указали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб 3 марта в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.
Киев заставил YouTube заблокировать оппозиционный канал «112 Украина»
Телеканал «112 Украина» был заблокирован под давлением украинских властей, заявили представители телеканала.
«Сервис YouTube под колоссальным давлением украинских властей в лице президента Владимира Зеленского заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала «112 Украина», который имеет 925 тыс. подписчиков. Только вчера мы достигли отметки в 1 млрд просмотров на YouTube-канале «112 Украина», – передает РИА «Новости» заявление телеканала.
Как отметили представители «112 Украина», действующие власти Украины «теряют свой рейтинг из-за падения экономики и социальной сферы и пытаются уничтожить независимые СМИ».
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
Климкин испугался, что Закарпатье станет «вторым Крымом»
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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на шутку премьера Словакии Игора Матовича о том, что Братислава передаст России в обмен на «Спутник V» Закарпатскую Украину. По мнению Климкина, Закарпатье может превратиться для Украины во «второй Крым».
Экс-дипломат убежден, что шутка Матовича – это «шутка по Фрейду», а в некоторых головах есть убеждение, что Закарпатье Украине не принадлежит. Соответствующий пост Климкин сделал в Facebook.
«Будет очень грустно и неправильно, если наша реакция ограничится публичными заявлениями и требованием извинений – не хочется, чтобы Закарпатье стало «вторым Крымом». Вы можете сказать, что до этого далеко и будете правы, но риски тоже безумны – от клановости и контрабанды до иностранного влияния, прежде всего российского», – написал Климкин.
Он призвал создать специальную стратегию, которая позволит превратить Закарпатье в типично украинский регион.
Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. Однако МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений за слова словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как шутка европейского соседа задела Украину за больное место.
США ввели санкции против Коломойского и его семьи за коррупцию
Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, его жене и двум детям будет запрещен въезд в США. Бизнесмен внесен в список за «значительную коррупцию», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский участвовал в коррупционных действиях… в том числе использовал свое политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды. Хотя нынешнее внесение в список основано на действиях того времени, когда он занимал эту должность, я также хочу выразить обеспокоенность нынешними постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов на Украине, эти действия несут серьезную угрозу ее (Украины – ред.ВЗГЛЯД) будущему», – приводит РИА «Новости» заявление Блинкена.
Въезд в США запрещен также членам семьи олигарха: «жене Ирине, дочери Анжелике и сыну Израилю Цви Коломойскому», – уточняется в сообщении.
Блинкен также заявил, что США и дальше будут поддерживать реформы на Украине, в тоv числе «использовать свои полномочия подобные этим, чтобы продвигать принцип ответственности для коррумпированных лиц в регионе и по всему миру».
Минюст США также захотел конфисковать три объекта недвижимости Коломойского. Прежде ведомство требовало от суда конфисковать офисные здания в Далласе и Луисвилле. Теперь министерство захотело конфисковать и здание в Кливленде. Если раньше минюст оценивал два здания в 70 млн долларов, то сейчас уже три оцениваются только в 60 млн.. Напомним, американские власти считают, что с 2008 по 2016 год, когда «Приватбанк» был национализирован решением украинского правительства, Коломойский и Боголюбов вывели из него миллиарды долларов. Средства поступали в США, где бизнесмены Мордехай Корф и Уриэль Лабер отмывали их. После этого средства тратились на приобретение компаний и недвижимости по всей стране.
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