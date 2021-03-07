Волонтер из России рассказала о поздравлении египетских женщин с 8 Марта

В Хургаде, Александрии и Каире волонтеры дарят цветы девушкам и женщинам в честь 8 Марта прямо на улицах. Большинство из них в ответ широко улыбаются и говорят «Спасибо!». Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала координатор акции «Make her smile» Дарья Мацук.

В Египте волонтеры вручают цветы и открытки девушкам в торговых центрах в рамках акции «Make her smile», которая проводится на протяжении нескольких лет и объединяет людей из разных уголков мира.

«Только что наши волонтеры раздавали цветы женщинам. 99% девушек и женщин на реагируют позитивно, улыбаются и фотографируются, говорят «Спасибо!». Все счастливы. Одна-две из общего числа, может, отказываются от цветов, но это нормально. Дарим хризантемы в разных городах страны. В Хургаде уже раздали, сегодня в Александрии еще раздали, в Каире – частично, еще и завтра будем раздавать цветы», – говорит координатор акции в Каире Дарья Мацук.

Еще одна акция в рамках проекта «Make her smile» прошла в Китае. Как передает ТАСС, многие девушки стеснялись волонтеров, кто-то даже пытался отдать деньги за цветы, не поверив, что это подарок. Волонтеры вручали им букеты, подробно рассказывали об акции, и в итоге девушки уходили с улыбкой, крепко сжимая в руках розы.

Волонтерам акции удалось поздравить не только китаянок, но представительниц России, Великобритании, Казахстана и других государств. «Спасибо вам за такой прекрасный сюрприз, вы очень подняли мне настроение. Я очень рада, что в Китае в преддверии 8 Марта есть такая акция, – сказала россиянка Анна. – Несмотря на то, что в Пекине тепло, ваши улыбки и цветы согрели меня еще больше».

В то же время в Нагорном Карабахе к поздравлению женщин присоединились российские миротворцы. Как передает Sputnik Ближнее зарубежье, военные дарили цветы жительницам Карабаха на наблюдательных пунктах Лачинского коридора.