В китайском зоопарке умершего волка заменили собакой

В зоопарке китайской провинции Хубэй в клетке с надписью «Волк здесь» сидела собака неизвестной породы. Один из посетителей снял животное на видео и выложил в Сеть, где оно за короткий срок стало вирусным, сообщили СМИ.

На видео коричнево-черный пес, похожий ротвейлера спокойно лежит на боку. На кадрах можно увидеть красный знак с надписью «Волк здесь». «Гав! Ты волк?» – написал мужчина в подписи к видео, пишет газета Mirror.

Отмечается, что посетитель поинтересовался у сотрудников зоопарка – в чем дело. Они рассказали, что волк умер от старости, а псу понадобился вольер.

Управление лесного хозяйства проводит расследование данного инцидента.

В январе в Ульяновске волк напал на мужчину во время семейной прогулки по парку «Победа». Пострадавший пытался задержать хищника, чтобы тот не смог наброситься на его малолетнюю дочь.