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Полиция Еревана усилила охрану резиденции президента Армении
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В Ереване митингующие обещали прийти к резиденции президента Армена Саркисяна с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, в связи с чем полиция взяла здание под усиленную охрану.
В Ереване в 500 метрах от резиденции президента Армении несколько тысяч человек собрались на митинг оппозиции. Митингующие собирались прийти к резиденции, чтобы потребовать от президента не подписывать указ премьера об увольнении главы Генштаба, передает РИА «Новости».
Ранее ветераны армянской армии вышли на митинг в поддержку Генштаба. Запасники также требуют отставки Пашиняна. Бывший замначальника генштаба Армении Тигран Хачатрян, высмеявший слова премьера об «Искандерах», а также подал в суд на президента страны Армена Саркисяна, требуя отменить увольнение.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Премьер Словакии ответил на российское предложение вернуть «Спутник V»
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Глава правительства Словакии Игорь Матович прокомментировал российское предложение вернуть вакцину «Спутник V» в Россию, раз уж она вызвала в Словакии политический скандал.
Матович рассказал, что производители вакцины официально предложили отменить договор о поставках без всяких санкций в отношении Словакии. Премьер отметил, что после поставки «Спутника V», в Словакии начались «крики» про «гибридную войну» и «геополитической оружие России». «А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций (вакцину) вернуть… сразу тишина. Гробовая», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом Матович заверил, что вакцина «назад в Россию не полетит и будет сохранять жизни в Словакии». Он подчеркнул, что Словакия является крепкой составной частью Евросоюза, но «не может отвергнуть охрану людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России». «Я не убийца», – заявил глава правительства.
Напомним, в Словакии ряд политиков раскритиковал закупку «Спутника V». В ответ Матович заявил, что такие люди, отметил премьер, «руководствуются девизом – чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать».
Еще один скандал произошел между Братиславой и Киевом. Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими.
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В футболе разрешили игру рукой
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изменил трактовку правила игры рукой – теперь случайная игра рукой, в результате которой атакующая команда забила гол или имела возможность для взятия ворот, не считается нарушением.
Тем не менее любой гол, забитый рукой, не будет засчитан, даже если касание было неумышленным. Также игра рукой считается нарушением, если игрок умышленно касается мяча кистью или рукой, а также когда его тело неестественно увеличилось в размерах (если положение кисти или руки игрока не является следствием движения тела), сообщается на сайте IFAB.
Как уточняется в новых правилах, что при определении неестественного увеличения площади тела за счет рук арбитр должен учитывать, где находилась рука по отношению к движению игрока в конкретный ситуации. Правила вступят в силу 1 июля 2021 года.
На этой неделе IFAB утвердил изменения в правилах футбола, в частности запретив игрокам атакующей команды при выполнении штрафного удара вставать в стенку.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире
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Российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств, заявили разработчики.
«Спутник V» – вторая по популярности вакцина против коронавируса по количеству одобрений от регуляторов. Спасибо за Ваше доверие!», – говорится в сообщении в официальном аккаунте вакцины в Twitter.
Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах, за ней следует «Спутник V» с 45 странами. Третью строчку занимает Pfizer (43 страны). Далее следуют вакцина Moderna (19 стран), а также три китайские вакцины - Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4). Восьмое место занимает вакцина Johnson&Johnson, ее одобрили четыре страны, передает РИА «Новости».
В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.
Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек.
США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19
Вашингтон обеспокоен тем, что Россия и Китай используют вакцины от коронавируса как средство дипломатии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии», – приводит ее слова «Интерфакс».
Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами.
Появились сообщения о высылке Россией и Францией дипломатов
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СМИ утверждают, что Россия и Франция в конце 2020 года якобы выслали из своих столиц по одному дипломату другой стороны.
По версии издания Les Echos, российский дипломат был заподозрен в шпионаже. Газета утверждает, что «одного из руководителей экономического отдела посольства РФ в Париже застали в момент совершения акта шпионажа». В итоге «Франция его выслала», а «Россия пошла на симметричный шаг», но «публично об этом обмене высланными дипломатами не сообщалось». В посольстве Франции в Москве и в российском внешнеполитическом ведомстве отказались комментировать информацию Les Echos, пишет «Коммерсант».
Отметим, что высылки российских дипломатов в последнее время стали нередким событием. 18 декабря МИД Болгарии объявил о высылке российского дипломата по обвинениям в шпионаже. В ответ Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата. Кроме того, в декабре Россия выслала двух сотрудников посольства Колумбии в Москве в ответ на высылку двух российских дипломатов из Колумбии. Летом Россия объявила персоной нон грата австрийского дипломата в качестве ответной меры на аналогичный шаг Вены.
В Госдуме назвали угрозы Кравчука дипломатической подготовкой военной провокации
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Заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука о решительных шагах Киева в отношении Москвы по ситуации в Донбассе являются дипломатической подготовкой военной провокации, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками «нормандского формата» (по урегулированию в Донбассе – прим. ВЗГЛЯД) – Францией и Германией, особенно Германией», – цитирует РИА «Новости» Затулина.
Речь, по словам депутата, идет о ревизии минских соглашений, попытки ревизий начались сразу после их подписания
Он также отметил, что все происходящее надо рассматривать комплексно с наступлением на Украине на русский язык, ударами по оппозиции, преследованием инакомыслящих, закрытием телеканалов.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе.
Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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Киев потребовал от Москвы признать Россию стороной конфликта в Донбассе
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Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе.
По словам Кравчука, Россия якобы ищет «любые причины, чтобы блокировать переговоры». Он выразил недовольство позицией России, которая «стоит на том, что она не является стороной конфликта». Кравчук сказал, что «ситуация находится в тупике», изменить ее можно «лишь радикальными шагами». «Вот мы сейчас, делегация наша, думает над тем, какие возможно внести предложения», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Кравчук заявил, что Москва «не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она есть сегодня». «Мы будем просить действовать не на базе тех договоренностей, которые уже есть, а искать другие договоренности. То есть делать шаги», – заявил он.
В частности, речь идет о «признании» того, что «ситуация находится в тупике и что эта ситуация должна быть изменена на основе новых подходов и документов», которые необходимо «зафиксировать». «Идти вперед» предлагается уже на основе этих «новых подходов и документов». Кравчук отметил, что «это очень радикальный шаг». Он заявил, что Киев не позволит России «действовать так, как она хочет». «Мы сделаем все, чтобы поставить Россию в рамки международного права и сделать так, чтобы она выполняла эти нормы», – добавил Кравчук.
Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
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Самолет «открытого неба» проверил маскировку военных объектов в Крыму
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Один из самолетов Ту-214ОН, которые Россия использовала в рамках Договора по Открытому небу, выполнил наблюдательно-разведывательный полет в новом качестве, сообщил военно-дипломатический источник.
Построенный в 2011 году Ту-214ОН взлетел с аэродрома под Таганрогом и совершил полет, который продолжался более трех часов, «вдоль побережий Краснодарского края и Крыма». Он проверял «маскировку и защищенность расположенных там военных объектов, частей и соединений». В частности, проверка коснулась объектов Севастопольской и Новороссийской военно-морских баз.
Кроме того, Ту-214ОН проверил «способность региональной системы ПВО засекать воздушные цели в режиме пассивной локации» и «выполнил ряд других задач». В ходе полета была проведена «оценка эффективности работы» бортового наблюдательного оборудования. «Анализ результатов работы комплекса позволит принять решение о необходимости модернизации аппаратуры», – заявил источник РИА «Новости», добавив, что самолет вернулся в Москву.
Напомним Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел. Самолеты Ту-214ОН решили модернизировать для использования в разведывательных целях.
Зеленскому предрекли судьбу Чаушеску
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Президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба расстрелянного в 1989 году лидера социалистической Румынии Николае Чаушеску, заявил сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
Он заявил, что Зеленский строит фашистский режим и санкционировал создание специальной боевой группы из 20 человек, которая должна будет нападать и даже физически устранять неугодных политиков и сотрудников СМИ. По словам Рабиновича, Зеленский «разрешил» на Украине «избивать журналистов», «закрывать каналы», «убивать».
«Так вот я хочу передать Зеленскому: много таких было, я их могу перечислять от Чаушеску и до кого хотите, и кончили все одинаково. И ты, предавший народ Украины, кончишь так же!» – приводит слова Рабиновича РИА «Новости».
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube.
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Член ОП: В инциденте с избиением танцующих на дороге кавказцев были виноваты обе стороны
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Танцевавшие лезгинку на дороге в Краснодаре нарушили права автомобилистов и пешеходов, но и наказывать их за это избиением, как это сделали местные жители, нельзя было, сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Лагкуев.
В Сеть попала запись с видеорегистратора, на которой видно, как двух мужчин кавказской национальности, которые остановились на дороге и начали танцевать лезгинку, избили и облили перцовкой. Уточняется, что драка произошла в городе Краснодар. Главред RT Маргарита Симоньян, которая родом из данного города, написала в своем Telegram, что «в Краснодаре любят, когда лезгинку танцуют на сцене. И не любят, когда ее танцуют на Красноармейской».
«То, что кавказцев за танец избили – это неправильно, но и танцевать на дороге тоже нельзя. Правильно говорит Симоньян про танцы, это нужно делать на свадьбах, в помещении, во дворах закрытых, где веселье. А на улицах, где нарушаются права водителей и пешеходов, этого делать нельзя. Помню, раньше и в Москве такое частенько бывало на площадях, но мы осуждаем такие действия», – говорит Лагкуев.
Он подчеркивает, что такой же точки зрения придерживается глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, врио Главы Дагестана Сергей Меликов и другие руководители и старейшины кавказских республик.
«Я лично видел, что танцуют и казаки, и славяне, что тоже неправильно. Иногда даже в таких танцах огнестрельное оружие используют, стреляют в воздух, что вообще недопустимо. У нас есть Совет старейшин, там мы занимаемся всеми этими вопросами, и я заметил, что за последнее время таких случаев стало гораздо меньше», – рассказывает собеседник.
Он подчеркивает, что несмотря на то, что в данной ситуации молодые люди кавказской национальности были неправы, жители Краснодара все равно не должны были применять к ним физическое насилие – это запрещено законом. Любые конфликты можно решить мирным путем.
«Без конфликта, вероятно, здесь бы не обошлось. Вряд ли кавказцы просто перестали бы танцевать после того, как им сделали бы замечание, что так делать не стоит. Танцующие, вероятно, начнут грубить и конфликт разразится уже на этой почве. Есть органы, например, полиция, сейчас очень много мобильных бригад, которым можно было бы пожаловаться на инцидент, и дождаться, пока они все предотвратят. К ним и следует обращаться. Но бить нельзя, ни в коем случае», – заключил Лагкуев.
Белорусские нефтепродукты начали поставлять через Россию
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Первые партии белорусских нефтепродуктов начали поставлять в порты России с 5 марта, несколькими составами отправлено более 5 тыс. тонн бензина, сообщил Минтранс России.
«5 марта для перевалки в терминале ООО «Портэнерго», морской порт Усть-Луга, несколькими составами отправлено более 5000 тонн белорусского бензина. Первый из этих составов пришел на территорию Российской Федерации в 9 утра сегодня. Как ожидается, 9 марта он прибудет в терминал «Портнерго». Отправителем выступил ОАО «Мозырский НПЗ», – сообщается на сайте ведомства.
Также сообщается, что 6 с ОАО «Мозырский НПЗ» отгружена партия мазута общим объемом 3600 тонн с перевалкой в АО «Петербургский нефтяной терминал», морской порт Санкт-Петербург.
В феврале Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты России. Согласно документу, предполагается перевалка более 9,8 млн тонн грузов в 2021-2023 годах. Это мазут, бензин, газойль и масло.
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США поддержали решение ВОЗ не публиковать доклад о происхождении COVID
Глава американского государства Джо Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса, сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки.
США считают, что «публикация пошлет неверный сигнал о происхождении пандемии». О том, что ВОЗ не станет публиковать промежуточный доклад по итогам поездки специалистов организации в Китай, сообщила Wall Sreet Journal, передает РИА «Новости».
Офис Зеленского попросил США ввести всеобъемлющие санкции против России
Киев просит США ввести «новый всеобъемлющий санкционный режим» в отношении России, заявила замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко на видеоконференции, организованной Атлантическим советом.
По ее словам, украинская сторона «была бы глубоко признательна» США за рассмотрение данного вопроса. Киев считает, что санкции должны будут действовать, «пока война на Украине не закончится», пока «Восточная Украина и Крым» не перейдут под контроль Киева, передает РИА «Новости».
Кроме того, украинская сторона «была бы признательна, если новые санкции будут введены в отношении «Северного потока – 2». Как заявила Свириденко, «этот проект может подорвать не только экономику Украины, но и поставить под угрозу энергобезопасность Европы». Киев надеется на поддержку со стороны Вашингтона в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Также Украина рассчитывает на усиление военного сотрудничества между двумя странами.
В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
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В ДНР сообщили о гибели трех военных в результате обстрелов со стороны Украины
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В результате обстрелов со стороны ВС Украины погибли трое военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР), один получил ранение, сообщили в управлении народной милиции ДНР.
«В результате вражеских обстрелов погибли трое защитников нашей республики и один получил ранение. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих», – передает сообщение ведомства «Донецкое агентство новостей».
Отмечается, что в связи с обстрелами силы народной милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь.
Представитель аппарата омбудсмена ДНР в свою очередь заявил, что за неделю погиб один человек, один был ранен.
«В период с 26 февраля по 05 марта 2021 года, по официальным источникам, в результате обстрела ВФУ получил ранение один военнослужащий республики... погиб один военнослужащий республики», – сообщил представитель ведомства.
Он добавил, что с начала года из-за боевых действий на территории ДНР ранения получили семь человек, погибли десять. С начала конфликта погибли 4972 человека, в том числе 90 детей.
Между тем официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий сообщил, что украинские силовики 12 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе.
«Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня», – передает его слова РИА «Новости».
Осадчий уточнил, что украинские силовики в течение недели открывали огонь из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по пяти подконтрольным ЛНР населенным пунктам.
Ранее министерство иностранных дел ДНР призвало миссию ОБСЕ зарегистрировать использование украинскими военными реактивной установки «Град» по Донецку.
Также сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб 3 марта в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.
Киев заставил YouTube заблокировать оппозиционный канал «112 Украина»
Телеканал «112 Украина» был заблокирован под давлением украинских властей, заявили представители телеканала.
«Сервис YouTube под колоссальным давлением украинских властей в лице президента Владимира Зеленского заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала «112 Украина», который имеет 925 тыс. подписчиков. Только вчера мы достигли отметки в 1 млрд просмотров на YouTube-канале «112 Украина», – передает РИА «Новости» заявление телеканала.
Как отметили представители «112 Украина», действующие власти Украины «теряют свой рейтинг из-за падения экономики и социальной сферы и пытаются уничтожить независимые СМИ».
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.