Врач назвала вызывающий серьезные заболевания «безобидный симптом»

Врач-терапевт Ирина Ескова посоветовала россиянам обратиться к медикам, если случается онемение верхних и нижних конечностей. Она сообщила, что при рассеянном склерозе, ревматоидном артрите и сахарном диабете может развиться нейропатия, что и приводит к онемению.

По словам медика, чаще всего онемение бывает вызвано долгим стоянием или сидением в неудобной позе. В результате этого происходит сдавливание нервных волокон. Если изменить положение тела, все прекратится, однако, если онемение случается часто, следует обратить на это внимание – возможно, это повод для визита к врачу. Это может быть симптомом одного из серьезных заболеваний, считает эксперт.

«Так, при сахарном диабете, рассеянном склерозе, при ревматоидном артрите развивается нейропатия – когда страдают нервные корешки. Она может быть обусловлена чрезмерным употреблением алкоголя. При нейропатии поражаются и верхние, и нижние конечности, и страдают обе конечности»,– рассказала Ескова Пятому каналу.

Кроме того, подобное ощущение может быть симптомом заболевания артериальных сосудов нижних и верхних конечностей – например, болезни Рейно и облитерирующего эндартериита. Медик предупредила, что если не заняться лечением, то у человека может развиться гангрена.

Нередко онемение развивается у людей, чей род деятельности связан с нагрузкой на кисти рук: компьютерщиков, швей, столяров, штукатуров, уточнила врач. Кроме того, оно может быть вызвано заболеваниями позвоночника, например, опухолями, остеохондрозом, межпозвонковыми грыжами или сужением спинномозгового канала – они сопровождаются еще и болями в спине. Еще одно причиной может оказаться давление или гипертонические кризы, отравление солями тяжелых металлов, последствие перенесенных инфекций: простого герпеса, опоясывающего, а также вируса иммунодефицита. Кроме того, онемение может стать одним из последствий коронавируса, заявила Ескова.

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