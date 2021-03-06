В Тбилиси повредили мемориал «жертвам оккупации»

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Госдуме назвали угрозы Кравчука дипломатической подготовкой военной провокации

6 марта, суббота  |  Последнее обновление — 13:58  |  vz.ru
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«Северному потоку – 2» определили конечную дату

Названа дата достройки «Северного потока – 2» Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Официально стали известны подробности последнего этапа строительства «Северного потока – 2». К трубоукладчику «Фортуна», который уже кладет трубы на недостроенном датском участке, присоединится «Академик Черский». Более того, назван срок завершения строительства газопровода, в который надо уложиться. Ибо потом давление на проект может усилиться. Подробности...
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
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Кто зарабатывает на «группах смерти» в Рунете

Склонные к депрессии подростки нередко оказываются в плену у сетевых «групп смерти» Zuma/ТАСС
Намеченный на 3 марта в России массовый подростковый суицид удалось предотвратить. Тинейджеров в соцсетях уговаривали покончить с собой именно в этот день. Владимир Путин назвал организаторов «групп смерти» «ублюдками» и «букашками», которых «раздавить не жалко». Какие системные меры надо принять, чтобы заранее свести к минимуму угрозу новых подобных флешмобов? Подробности...
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США меняют методы вмешательства в дела других стран

Американские войска присутствуют по всему миру army.mil
Внешняя политика США должна стать более миролюбивой – по крайней мере, глава Госдепа пообещал, что Вашингтон больше не будет предпринимать попыток «силой сместить авторитарные режимы». «Мы будем поступать по-другому», – говорит Энтони Блинкен. С чем связано появление подобных заверений и как теперь будет выглядеть вмешательство Америки во внутренние дела других стран? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Чего добьется Украина новой войной в Донбассе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
ВСУ остаются соломенным домиком Ниф-Нифа и будут сметены «Северным ветром». Недоверчивые могут вспомнить 2008-й. Тогда Россия не только наказала агрессора, но и лишила его шансов вернуть мятежные территории. Подробности...

Самое жуткое в пандемии – триумф дикого капитализма

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Мир уничтожен, а на его развалинах чавкает административный предприниматель. Это раньше богатым было быть стыдновато. А сейчас он сидит дома – спасает жизни. Он купил акции «Модерны», и ему комфортно, когда муравьишки тащат ему жратву из супермаркета. Подробности...

Санкции Запада стали бледной тенью Черчилля

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британский правящий класс – это люди, которые по праву рождения считают себя вправе говорить и делать любые глупости. Но невозможность для Запада действовать в ущерб себе отличает современную ситуацию от эпохи начала холодной войны. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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«Спутник V» подорвал власть в Словакии

«Скопинский маньяк» на свободе

Российскому газу не страшна зеленая энергетика

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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Будете ли вы смотреть телешоу с отсидевшим свой срок маньяком?
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Ограничиваете ли вы вашего ребенка в пользовании интернетом?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Госдуме назвали угрозы Кравчука дипломатической подготовкой военной провокации
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    Главная тема


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    непубличный размен


    СМИ рассказали о взаимной высылке Россией и Францией дипломатов

    разведывательный полет


    Самолет «открытого неба» проверил маскировку военных объектов в Крыму

    украинская политика


    Зеленскому предрекли судьбу Чаушеску

    Видео

    реформа избирательной системы


    США устанавливают однопартийное правление

    «раздавить не жалко»


    Кто зарабатывает на «группах смерти» в Рунете

    строительство газопровода


    «Северному потоку – 2» определили конечную дату

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    Запад бросился вдогонку за новейшим российским БПЛА

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    Владимир Можегов: Печальные итоги построения однополярного мира

    глубинный народ


    Евгений Фатеев: Внутреннего иностранца неверно считать либералом

    меры давления


    Тимофей Бордачёв: Санкции Запада стали бледной тенью Черчилля

    90-летний юбилей


    Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

    на ваш взгляд


    Будете ли вы смотреть телешоу с отсидевшим свой срок маньяком?

    В Тбилиси повредили мемориал «жертвам оккупации»

    6 марта 2021, 12:29

    Текст: Дмитрий Александров

    Мемориал памяти «жертвам оккупации», открытый в январе этого года в центре Тбилиси, «поврежден варварами», заявила столичная мэрия. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Очень тяжелый случай», – отметила мэрия Тбилиси.

    Композиция скульптора Ираклия Цуладзе изображает двух бронзовых людей, которые не могут приблизиться из-за стеклянной стены, символизирующей колючую проволоку между Грузией и Южной Осетией.

    «Эту стеклянную стену разбили варвары», – сообщают грузинские СМИ.

    Ведется следствие.


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    Премьер Словакии ответил на российское предложение вернуть «Спутник V»
       6 марта 2021, 03:31
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава правительства Словакии Игорь Матович прокомментировал российское предложение вернуть вакцину «Спутник V» в Россию, раз уж она вызвала в Словакии политический скандал.

    Матович рассказал, что производители вакцины официально предложили отменить договор о поставках без всяких санкций в отношении Словакии. Премьер отметил, что после поставки «Спутника V», в Словакии начались «крики» про «гибридную войну» и «геополитической оружие России». «А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций (вакцину) вернуть… сразу тишина. Гробовая», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом Матович заверил, что вакцина «назад в Россию не полетит и будет сохранять жизни в Словакии». Он подчеркнул, что Словакия является крепкой составной частью Евросоюза, но «не может отвергнуть охрану людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России». «Я не убийца», – заявил глава правительства.

    Напомним, в Словакии ряд политиков раскритиковал закупку «Спутника V». В ответ Матович заявил, что такие люди, отметил премьер, «руководствуются девизом – чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать».

    Еще один скандал произошел между Братиславой и Киевом. Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими. 

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    В футболе разрешили игру рукой
       5 марта 2021, 18:05
    Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»
    Текст: Абдулла Шакиров

    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изменил трактовку правила игры рукой – теперь случайная игра рукой, в результате которой атакующая команда забила гол или имела возможность для взятия ворот, не считается нарушением.

    Тем не менее любой гол, забитый рукой, не будет засчитан, даже если касание было неумышленным. Также игра рукой считается нарушением, если игрок умышленно касается мяча кистью или рукой, а также когда его тело неестественно увеличилось в размерах (если положение кисти или руки игрока не является следствием движения тела), сообщается на сайте IFAB.

    Как уточняется в новых правилах, что при определении неестественного увеличения площади тела за счет рук арбитр должен учитывать, где находилась рука по отношению к движению игрока в конкретный ситуации. Правила вступят в силу 1 июля 2021 года.

    На этой неделе IFAB утвердил изменения в правилах футбола, в частности запретив игрокам атакующей команды при выполнении штрафного удара вставать в стенку.

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    Кавказцев в Краснодаре избили за исполнение лезгинки на улице
       5 марта 2021, 14:30
    Фото: НТВ/Telegram
    Текст: Алина Назарова

    Жители Краснодара избили и облили перцовкой кавказцев, которые остановились на дороге и начали танцевать лезгинку.

    На записи с видеорегистратора, опубликованной в Telegram НТВ, видно, как двух мужчин облили перцовкой и избили прямо на дороге.

    Комментируя происшествие, главред RT, уроженка Краснодара Маргарита Симоньян написала в Telegram, что «в Краснодаре любят, когда лезгинку танцуют на сцене. И не любят, когда ее танцуют на Красноармейской».

    «Красноармейская вообще такая улица затейливая. Я знаю – моя школа на этой улице стоит. В мое время там не то что за лезгинку можно было отхватить, а за то, что у тебя волосы чуть длиннее, чем положено носить парням с Красноармейской», – добавила она.

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    «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире
       5 марта 2021, 18:27
    Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств, заявили разработчики.

    «Спутник V» – вторая по популярности вакцина против коронавируса по количеству одобрений от регуляторов. Спасибо за Ваше доверие!», – говорится в сообщении в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

    Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах, за ней следует «Спутник V» с 45 странами. Третью строчку занимает Pfizer (43 страны). Далее следуют вакцина Moderna (19 стран), а также три китайские вакцины - Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4). Восьмое место занимает вакцина Johnson&Johnson, ее одобрили четыре страны, передает РИА «Новости».

    В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.

    Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек.

     

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    Появились сообщения о высылке Россией и Францией дипломатов
       6 марта 2021, 07:29
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    СМИ утверждают, что Россия и Франция в конце 2020 года якобы выслали из своих столиц по одному дипломату другой стороны.

    По версии издания Les Echos, российский дипломат был заподозрен в шпионаже. Газета утверждает, что «одного из руководителей экономического отдела посольства РФ в Париже застали в момент совершения акта шпионажа». В итоге «Франция его выслала», а «Россия пошла на симметричный шаг», но «публично об этом обмене высланными дипломатами не сообщалось». В посольстве Франции в Москве и в российском внешнеполитическом ведомстве отказались комментировать информацию Les Echos, пишет «Коммерсант».

    Отметим, что высылки российских дипломатов в последнее время стали нередким событием. 18 декабря МИД Болгарии объявил о высылке российского дипломата по обвинениям в шпионаже. В ответ Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата. Кроме того, в декабре Россия выслала двух сотрудников посольства Колумбии в Москве в ответ на высылку двух российских дипломатов из Колумбии. Летом Россия объявила персоной нон грата австрийского дипломата в качестве ответной меры на аналогичный шаг Вены.

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    США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19

    6 марта 2021, 07:49

    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон обеспокоен тем, что Россия и Китай используют вакцины от коронавируса как средство дипломатии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    «Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии», – приводит ее слова «Интерфакс».

    Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами.

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    Памятнику Тарасу Шевченко «отрезали» голову на Украине

    5 марта 2021, 15:40

    Текст: Алина Назарова

    Вандалы повредили памятник поэту Тарасу Шевченко в селе Подпечеры Ивано-Франковской области Украины, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

    «Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы «приурочили» свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря», – написал он в Facebook.

    Мэр обратился в правоохранительные органы с требованием найти преступников.

    Памятники Шевченко не раз подвергались на Украине актам вандализма. Мотивы злоумышленников неизвестны, передает ТАСС.

    Поэзия Тараса Шевченко (1814-1861), в частности сборник «Кобзарь», считается основой современной украинской литературы и украинского языка. Большая часть прозы Шевченко (повести, дневник, письма), а также некоторые стихотворения написаны на русском языке.

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    Киев потребовал от Москвы признать Россию стороной конфликта в Донбассе
       5 марта 2021, 23:27
    Фото: Serg Glovny/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе.

    По словам Кравчука, Россия якобы ищет «любые причины, чтобы блокировать переговоры». Он выразил недовольство позицией России, которая «стоит на том, что она не является стороной конфликта». Кравчук сказал, что «ситуация находится в тупике», изменить ее можно «лишь радикальными шагами». «Вот мы сейчас, делегация наша, думает над тем, какие возможно внести предложения», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

    Кравчук заявил, что Москва «не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она есть сегодня». «Мы будем просить действовать не на базе тех договоренностей, которые уже есть, а искать другие договоренности. То есть делать шаги», – заявил он.

    В частности, речь идет о «признании» того, что «ситуация находится в тупике и что эта ситуация должна быть изменена на основе новых подходов и документов», которые необходимо «зафиксировать». «Идти вперед» предлагается уже на основе этих «новых подходов и документов». Кравчук отметил, что «это очень радикальный шаг». Он заявил, что Киев не позволит России «действовать так, как она хочет». «Мы сделаем все, чтобы поставить Россию в рамки международного права и сделать так, чтобы она выполняла эти нормы», – добавил Кравчук.

    Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России  Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.

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    Самолет «открытого неба» проверил маскировку военных объектов в Крыму
       6 марта 2021, 01:54
    Фото: Oleg Belyakov/Wikipedia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Один из самолетов Ту-214ОН, которые Россия использовала в рамках Договора по Открытому небу, выполнил наблюдательно-разведывательный полет в новом качестве, сообщил военно-дипломатический источник.

    Построенный в 2011 году Ту-214ОН взлетел с аэродрома под Таганрогом и совершил полет, который продолжался более трех часов, «вдоль побережий Краснодарского края и Крыма». Он проверял «маскировку и защищенность расположенных там военных объектов, частей и соединений». В частности, проверка коснулась объектов Севастопольской и Новороссийской военно-морских баз. 

    Кроме того, Ту-214ОН проверил «способность региональной системы ПВО засекать воздушные цели в режиме пассивной локации» и «выполнил ряд других задач». В ходе полета была проведена «оценка эффективности работы» бортового наблюдательного оборудования. «Анализ результатов работы комплекса позволит принять решение о необходимости модернизации аппаратуры», – заявил источник РИА «Новости», добавив, что самолет вернулся в Москву.

    Напомним Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел. Самолеты Ту-214ОН решили модернизировать для использования в разведывательных целях.

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    Член ОП: В инциденте с избиением танцующих на дороге кавказцев были виноваты обе стороны
       5 марта 2021, 19:30
    Фото: кадр из видео
    Текст: Татьяна Косолапова

    Танцевавшие лезгинку на дороге в Краснодаре нарушили права автомобилистов и пешеходов, но и наказывать их за это избиением, как это сделали местные жители, нельзя было, сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Лагкуев.

    В Сеть попала запись с видеорегистратора, на которой видно, как двух мужчин кавказской национальности, которые остановились на дороге и начали танцевать лезгинку, избили и облили перцовкой. Уточняется, что драка произошла в городе Краснодар. Главред RT Маргарита Симоньян, которая родом из данного города, написала в своем Telegram, что «в Краснодаре любят, когда лезгинку танцуют на сцене. И не любят, когда ее танцуют на Красноармейской».

    «То, что кавказцев за танец избили – это неправильно, но и танцевать на дороге тоже нельзя. Правильно говорит Симоньян про танцы, это нужно делать на свадьбах, в помещении, во дворах закрытых, где веселье. А на улицах, где нарушаются права водителей и пешеходов, этого делать нельзя. Помню, раньше и в Москве такое частенько бывало на площадях, но мы осуждаем такие действия», – говорит Лагкуев.

    Он подчеркивает, что такой же точки зрения придерживается глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, врио Главы Дагестана Сергей Меликов и другие руководители и старейшины кавказских республик.

    «Я лично видел, что танцуют и казаки, и славяне, что тоже неправильно. Иногда даже в таких танцах огнестрельное оружие используют, стреляют в воздух, что вообще недопустимо. У нас есть Совет старейшин, там мы занимаемся всеми этими вопросами, и я заметил, что за последнее время таких случаев стало гораздо меньше», – рассказывает собеседник.

    Он подчеркивает, что несмотря на то, что в данной ситуации молодые люди кавказской национальности были неправы, жители Краснодара все равно не должны были применять к ним физическое насилие – это запрещено законом. Любые конфликты можно решить мирным путем.

    «Без конфликта, вероятно, здесь бы не обошлось. Вряд ли кавказцы просто перестали бы танцевать после того, как им сделали бы замечание, что так делать не стоит. Танцующие, вероятно, начнут грубить и конфликт разразится уже на этой почве. Есть органы, например, полиция, сейчас очень много мобильных бригад, которым можно было бы пожаловаться на инцидент, и дождаться, пока они все предотвратят. К ним и следует обращаться. Но бить нельзя, ни в коем случае», – заключил Лагкуев.

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    Офис Зеленского попросил США ввести всеобъемлющие санкции против России

    5 марта 2021, 22:55

    Текст: Антон Антонов

    Киев просит США ввести «новый всеобъемлющий санкционный режим» в отношении России, заявила замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко на видеоконференции, организованной Атлантическим советом.

    По ее словам, украинская сторона «была бы глубоко признательна» США за рассмотрение данного вопроса. Киев считает, что санкции должны будут действовать, «пока война на Украине не закончится», пока «Восточная Украина и Крым» не перейдут под контроль Киева, передает РИА «Новости».

    Кроме того, украинская сторона «была бы признательна, если новые санкции будут введены в отношении «Северного потока – 2». Как заявила Свириденко, «этот проект может подорвать не только экономику Украины, но и поставить под угрозу энергобезопасность Европы». Киев надеется на поддержку со стороны Вашингтона в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Также Украина рассчитывает на усиление военного сотрудничества между двумя странами.

    В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

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    Коментарии (74)
    Россия и Белоруссия создадут три совместных учебно-боевых центра
       5 марта 2021, 16:35
    Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
    Текст: Абдулла Шакиров

    Министерства обороны России и Белоруссии договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, сообщило военное ведомства России.

    «Министры обороны договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки: в Нижегородской области, Калининградском районе и Гродненской области», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России размещать в республике самолеты для совместного дежурства. Кроме того, он заявил о готовности Белорусиии производить комплектующие для российских среднемагистральных самолетов.

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    В ДНР сообщили о гибели трех военных в результате обстрелов со стороны Украины
       5 марта 2021, 19:55
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В результате обстрелов со стороны ВС Украины погибли трое военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР), один получил ранение, сообщили в управлении народной милиции ДНР.

    «В результате вражеских обстрелов погибли трое защитников нашей республики и один получил ранение. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих», – передает сообщение ведомства «Донецкое агентство новостей».

    Отмечается, что в связи с обстрелами силы народной милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь.

    Представитель аппарата омбудсмена ДНР в свою очередь заявил, что за неделю погиб один человек, один был ранен.

    «В период с 26 февраля по 05 марта 2021 года, по официальным источникам, в результате обстрела ВФУ получил ранение один военнослужащий республики... погиб один военнослужащий республики», – сообщил представитель ведомства.

    Он добавил, что с начала года из-за боевых действий на территории ДНР ранения получили семь человек, погибли десять. С начала конфликта погибли 4972 человека, в том числе 90 детей.

    Между тем официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий сообщил, что украинские силовики 12 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе.

    «Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня», – передает его слова РИА «Новости».

    Осадчий уточнил, что украинские силовики в течение недели открывали огонь из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по пяти подконтрольным ЛНР населенным пунктам.

    Ранее министерство иностранных дел ДНР призвало миссию ОБСЕ зарегистрировать использование украинскими военными реактивной установки «Град» по Донецку.

    Также сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб 3 марта в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени. 

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    Познер выступил в защиту прав ТВ приглашать отсидевшего срок маньяка
       5 марта 2021, 14:44
    Фото: Донат Сорокин/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    «Этот человек уже отсидел свой срок, и он больше не преступник. Поэтому он имеет такие же права, как и все остальные», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Познер, комментируя сообщения о якобы приглашении на съемки ток-шоу освободившегося «скопинского маньяка» Виктора Мохова.

    «Мохов отсидел 17 лет в тюрьме. Теперь, будучи на свободе, он имеет такие же права, как и все остальные. Если его пригласили на телевизионное шоу, то он может идти», – считает телеведущий Владимир Познер.

    «Хотя мне представляется это несколько странным. Я, например, не пригласил бы Виктора Мохова, – продолжил собеседник. – Но запрещать это никак нельзя. Телевидение имеет право приглашать кого хочет, если это не противоречит закону».

    «Люди всегда интересуются тем, что происходит за замочной скважиной, разными скандальными вещами. Сколько таких программ на телевидении – «Пусть говорят» и другие. Ничего нового в этом нет. А почему с этим надо бороться? – удивился Познер. – Очевидно, мы так устроены, что нас интересуют такие вещи».

    Телеведущий также напомнил о том, что «в США, если человек сидит в тюрьме, тогда он не имеет права, к примеру, писать книгу о своем преступлении и получать за это деньги». «Но когда он отсидел свой срок, он больше не преступник. Это разные вещи», – заключил Познер.

    Ранее сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин назвал омерзительным российское общество из-за съемок ток-шоу, на которое пригласили освободившегося «скопинского маньяка» Виктора Мохова, и предложил «телевидение забить досками наглухо».

    Комментируя слова Прилепина, телеведущий Владимир Соловьев заявил газете ВЗГЛЯД, что «такие вопросы надо решать на законодательном уровне». «В Соединенных Штатах есть законодательство, которое запрещает преступникам монетизировать свои преступления в любом виде, будь то книги, телевизионные сценарии или что-то еще», – сказал журналист, рассуждая о необходимости принятия подобных мер в России.

    Позже представители ведущих федеральных телеканалов в разговоре с РИА Новости опровергли участие в их ток-шоу «скопинского маньяка».

    Напомним, 70-летнего Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22.00).

    При этом сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и поехал в Москву для участия в ток-шоу.

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    Федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих ток-шоу

    5 марта 2021, 15:10

    Текст: Елизавета Булкина

    Основные федеральные каналы не приглашали недавно освободившегося из колонии «скопинского маньяка» Виктора Мохова в свои ток-шоу.

    «У нас нет планов съемки программы с таким героем», – рассказал РИА «Новости» ведущий «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов.

    «Я не могу комментировать подобные вещи. Но, скажем так, у меня с ним никаких материалов не было», – заявила Ксения Собчак, ведущая на Первом канале шоу «Док-ток».

    Агентство не получило информацию от телеканала относительно других ток-шоу.

    В пресс-службе ВГТРК («Россия 1», «Россия 24», Россия К») также сообщили, что Мохов не принимал участия в записи ток-шоу телеканалов вещателя, делать передачи с его участием не планируется.

    «На наших телеканалах ни в каких форматах такого гостя не было», – уточнили в Газпром-медиа (ТНТ, «Пятница», «Суббота», ТВ-3 и «Матч ТВ»). В пресс-службе НТВ также опровергли участие Мохова в съемках программ.

    Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22.00).

     При этом, как сообщалось, сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу.

    Ранее сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин назвал омерзительным российское общество из-за съемок ток-шоу, на которое пригласили освободившегося «скопинского маньяка» Виктора Мохова, и предложил «телевидение забить досками наглухо».

    Комментируя слова Прилепина, телеведущий Владимир Соловьев заявил газете ВЗГЛЯД, что «такие вопросы надо решать на законодательном уровне». «В Соединенных Штатах есть законодательство, которое запрещает преступникам монетизировать свои преступления в любом виде, будь то книги, телевизионные сценарии или что-то еще», – сказал журналист, рассуждая о необходимости принятия подобных мер в России.

    Съемки ток-шоу с участием преступников недопустимы, заявил сенатор Алексей Пушков.

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