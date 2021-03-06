Путин поручил подготовить меры по профилактике социального сиротства

Волонтер: Добровольцы помогают государству решать серьезные задачи

«Теперь волонтерство воспринимают не просто как разрозненные группы активных молодых людей, а как силу, способную помогать государству решать самые серьезные задачи», – сказала газете ВЗГЛЯД волонтер Анастасия Зацепурина. В четверг вместе с другими волонтерами она участвовала во встрече с президентом России.

«В добровольческом движении я уже более семи лет, пять из которых руковожу пермским отделением «Волонтеров-медиков». Когда год назад началась пандемия, встал вопрос о том, как организовать помощь тем, кто будет в ней нуждаться из-за введения разного рода запретов. Мы, не колеблясь, согласились, хотя у нас не было подобного опыта. Мы были уверены, что наша большая команда справится», – вспоминает руководитель регионального штаба акции #МыВместе в Пермском крае Анастасия Зацепурина.

Зацепурина выразила огромную благодарность каждому из земляков, кто решил помогать тогда штабу. «У нас в регионе работает благотворительный фонд «Траектория надежды», который участвовал в акции по раздаче бесплатных продуктовых наборов пожилым людям. Вместе с этим фондом мы создали запас продуктов», – рассказала она.

«В самом начале мы не понимали всех масштабов беды, которую принес коронавирус. Когда прошлой весной мы при участии Народного фронта и «Единой России» начали разрабатывать стратегию наших действий, и мне казалось, что эта проблема коснется нас легко. Тогда еще не было больших ресурсов для помощи пострадавшим, не было ни партнеров, ни помощников. Я не ожидала, что почти 3,5 тыс. человек сразу придут и выразят готовность стать волонтерами, примкнуть к нашему штабу. Для меня это стало шоком – я никогда не работала с таким большим количеством людей», – рассказала руководитель штаба.

«За прошедший год мы выросли как команда. Мы убедились: сплотившись, можем достигать больших целей. Все готовы к действию, нужно только определить общую цель. В крае за время пандемии акция #МыВместе переросла в одноименное движение, где действует несколько направлений, в том числе по работе с ветеранами», – отметила собеседница. «Акция #МыВместе привела также к тому, что волонтерские движения, власть и бизнес-сообщество научились общаться друг с другом, – подчеркнула Зацепурина. – Тот факт, что президент нашел время для встречи с нами, означает, что он считает добровольческое движение очень важным. Такой разговор – это признание. Теперь общие усилия и государства, и добровольчества направлены на то, что действительно важно для рядовых россиян».

В четверг президент Владимир Путин провел встречу с волонтерами по случаю годовщины акции #МыВместе. #МыВместе – Общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В числе прочего, волонтеры оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам. Акция была запущена в марте прошлого года одновременно с введением в России режима самоизоляции. С тех пор волонтерские штабы были открыты во всех 85 регионах России.