Путин поручил подготовить меры по профилактике социального сиротства

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Белорусские нефтепродукты начали поставлять через Россию

6 марта, суббота  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
Разделы

«Северному потоку – 2» определили конечную дату

Названа дата достройки «Северного потока – 2» Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Официально стали известны подробности последнего этапа строительства «Северного потока – 2». К трубоукладчику «Фортуна», который уже кладет трубы на недостроенном датском участке, присоединится «Академик Черский». Более того, назван срок завершения строительства газопровода, в который надо уложиться. Ибо потом давление на проект может усилиться. Подробности...
Перейти в раздел…

Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
Перейти в раздел…

Кто зарабатывает на «группах смерти» в Рунете

Склонные к депрессии подростки нередко оказываются в плену у сетевых «групп смерти» Zuma/ТАСС
Намеченный на 3 марта в России массовый подростковый суицид удалось предотвратить. Тинейджеров в соцсетях уговаривали покончить с собой именно в этот день. Владимир Путин назвал организаторов «групп смерти» «ублюдками» и «букашками», которых «раздавить не жалко». Какие системные меры надо принять, чтобы заранее свести к минимуму угрозу новых подобных флешмобов? Подробности...
Перейти в раздел…

США меняют методы вмешательства в дела других стран

Американские войска присутствуют по всему миру army.mil
Внешняя политика США должна стать более миролюбивой – по крайней мере, глава Госдепа пообещал, что Вашингтон больше не будет предпринимать попыток «силой сместить авторитарные режимы». «Мы будем поступать по-другому», – говорит Энтони Блинкен. С чем связано появление подобных заверений и как теперь будет выглядеть вмешательство Америки во внутренние дела других стран? Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Самое жуткое в пандемии – триумф дикого капитализма

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Мир уничтожен, а на его развалинах чавкает административный предприниматель. Это раньше богатым было быть стыдновато. А сейчас он сидит дома – спасает жизни. Он купил акции «Модерны», и ему комфортно, когда муравьишки тащат ему жратву из супермаркета. Подробности...

Санкции Запада стали бледной тенью Черчилля

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британский правящий класс – это люди, которые по праву рождения считают себя вправе говорить и делать любые глупости. Но невозможность для Запада действовать в ущерб себе отличает современную ситуацию от эпохи начала холодной войны. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Внутреннего иностранца неверно считать либералом

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Самое главное – это знать то, как внутренний иностранец будет реагировать на те или иные раздражители, вести себя в тех или иных нормальных и ненормальных ситуациях. И наши недоброжелатели очень хорошо об этом знают. Как это обычно бывает в XX веке, наши враги знают о нас, о частях нас, лучше, чем мы сами. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
Перейти в раздел…

«Спутник V» подорвал власть в Словакии

«Скопинский маньяк» на свободе

Российскому газу не страшна зеленая энергетика

Перейти в раздел…

Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
Подробности...

Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Будете ли вы смотреть телешоу с отсидевшим свой срок маньяком?
  • Да

  • Нет

  • Ещё не решили
Ограничиваете ли вы вашего ребенка в пользовании интернетом?
  • Да, ограничиваю время использования

  • Да, контролирую контент, который просматривает ребенок

  • Нет, не ограничиваю
Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Осталось стабильно хорошим

  • Осталось стабильно плохим
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Белорусские нефтепродукты начали поставлять через Россию
    В ФРГ заявили о важности «Северного потока – 2» для ЕС Помощник президента Максим Орешкин заболел COVID Украина собралась отделиться от энергосистем РФ и Белоруссии в 2022 году В правящей коалиции поспорили о замене слова «раса» в конституции Германии
    США поддержали решение ВОЗ не публиковать доклад о происхождении COVID США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19 Байден задумался об изменении правил США по нанесению ударов за рубежом Лишний вес обнаружен у каждого пятого школьника в России
    Россияне стали чаще вступать в брак и реже разводиться В ДНР сообщили о гибели трех военных в результате обстрелов со стороны Украины Эксперт объяснил главную цель поездки Папы Римского в Ирак Москвичей предупредили о повышении цен на эвакуацию машин

    Главная тема


    Споры по поводу «Спутника-V» поставили под угрозу жизни граждан Словакии

    непубличный размен


    СМИ рассказали о взаимной высылке Россией и Францией дипломатов

    разведывательный полет


    Самолет «открытого неба» проверил маскировку военных объектов в Крыму

    украинская политика


    Зеленскому предрекли судьбу Чаушеску

    Видео

    реформа избирательной системы


    США устанавливают однопартийное правление

    «раздавить не жалко»


    Кто зарабатывает на «группах смерти» в Рунете

    строительство газопровода


    «Северному потоку – 2» определили конечную дату

    Loyal Wingman


    Запад бросился вдогонку за новейшим российским БПЛА

    новые запреты


    Владимир Можегов: Печальные итоги построения однополярного мира

    глубинный народ


    Евгений Фатеев: Внутреннего иностранца неверно считать либералом

    меры давления


    Тимофей Бордачёв: Санкции Запада стали бледной тенью Черчилля

    90-летний юбилей


    Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

    на ваш взгляд


    Будете ли вы смотреть телешоу с отсидевшим свой срок маньяком?

    Путин поручил подготовить меры по профилактике социального сиротства

    6 марта 2021, 11:18

    Текст: Ксения Панькова

    Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября разработать и план мероприятий по профилактике социального сиротства на 2022 – 2025 годы, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по профилактике социального сиротства на 2022 – 2025 годы, предусмотрев в нем в том числе совершенствование положений законодательства РФ о поддержке, укреплении и защите семьи, сохранении семейных ценностей. Срок – 1 сентября 2021 года», – говорится в сообщении.

    Ответственными назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов России.

    Президент также поручил кабмину до 1 июля определить, какой федеральный орган исполнительной власти будет заниматься вопросами защиты семьи и детей.

    «Правительству РФ: рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, по разработке мер социальной поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике семейного неблагополучия, и представить соответствующие предложения», – говорится в тексте поручения.

    Ранее Путин заявил, что возможность создания алиментного фонда не снята с повестки дня, она изучается на экспертном уровне в правительстве.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Подозреваемого в растлении 53 мальчиков священника отдали под суд
       4 марта 2021, 10:49
    Фото: my.mail.ru/mail/yabramov_81
    Текст: Наталья Ануфриева

    Дело против настоятеля и звонаря храма в Еврейской автономной области (ЕАО), которые обвиняются в том, что за 12 лет растлили 53 мальчика, отправлено в суд, сообщил источник в силовых структурах.

    Источник сообщил, что «уголовное дело о растлении 53 мальчиков направлено в суд», прокуратура обвинение поддержала, передает РИА «Новости».

    О завершении расследования дела источник сообщил в конце декабря.

    В Следственный комитет в ноябре 2019 года обратилась жительница ЕАО с просьбой проверить 39-летнего настоятеля храма Святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) на предмет растления мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет.

    По версии следствия, насиловать детей священнослужителю помогал его помощник – 26-летний звонарь Сергей Моос, работу с послушниками Абрамов вел с 2007 года.

    Абрамов и Моос находятся под стражей с момента задержания.

    Ранее Ватикан официально признал бывшего американского кардинала Теодора Маккаррика укрывателем священников-педофилов.

    Коментарии (68)
    Песков рассказал об упомянутой Путиным встрече с иностранцем

    5 марта 2021, 13:48

    Текст: Алина Назарова

    Встреча президента Владимира Путина с иностранцем из Европы, о которой он упомянул в беседе с волонтерами, носила личный характер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика. Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях. Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником», – сказал Песков, отвечая на вопрос, кто был в гостях у президента.

    Он добавил, что не знает, какие превентивные эпидемиологические меры применялись к собеседнику президента, соблюдал ли он двухнедельный карантин перед встречей, передает РИА «Новости».

    Ранее в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Путин рассказал, что накануне у него была в Кремле встреча с иностранцем, который приехал из Европы.


    Коментарии (14)
    Песков пояснил слова Путина о «хорьковых» интересах
       4 марта 2021, 13:07
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин обвинил в «хорьковых» интересах тех, кто призывает детей выходить на незаконные акции, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон, и участвовать в несогласованных, неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин. Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности и так далее. То есть говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Так он ответил на вопрос о том, кого Путин имел в виду, когда накануне говорил на коллегии МВД об использовании детей для «достижения своих собственных, эгоистических хорьковых целей».

    В среду президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях.

    Коментарии (35)
    Путин резко высказался о толкающих детей к суициду «уродах»
       4 марта 2021, 15:07
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Алина Назарова

    Как только полиция находит тех, кто подталкивает детей к самоубийствам в интернете, они «в штаны накладывают в прямом смысле слова», заявил Путин, назвав таких людей букашками, которых «раздавить не жалко».

    «Когда полиция добирается до этих уродов, одно дело, когда сидит в интернете и такой крутой Рембо, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны навалил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко», – заявил Путин.

    Он также отметил, что, подталкивая подростков к суицидам, эти люди и выстраивают работу так, что еще и зарабатывают, размещают рекламу.

    Президент также заявил, что в интернете распространяется детская порнография, детей вовлекают в незаконные акции – это источник прибыли, в том числе при подталкивании к суицидам, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что нельзя позволять кому-то это делать, у подавляющего большинства наших граждан должно быть понимание опасности этих людей для будущего страны.

    Ранее Путин уже рассказывал о своей реакции на сообщения о существовании в социальных сетях «групп смерти» и назвал уродами людей, которые заманивают молодежь в такие организации.

    Коментарии (63)
    Путин назвал «хорьковыми» интересы использующих детей в своих целях
       3 марта 2021, 14:29
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях.

    «Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет и как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента – для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств», – передает слова президента РИА «Новости».

    «Но кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья», – добавил Путин.

    Глава государства призвал выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в незаконные акции.

    «Вместе с тем, необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активно выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные, несанкционированные уличные акции, это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать», – сказал он.

    Ранее Роскомнадзор начал составлять административные протоколы в отношении ряда социальных сетей за призывы к участию в несанкционированных акциях. В социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены.

    Коментарии (68)
    Мэр аргентинского города объяснил свою вакцинацию с портретом Путина в руках

    5 марта 2021, 04:35

    Текст: Наталья Ануфриева

    Вакцинироваться от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках было способом высказать признательность за спасение жизней аргентинцев, заявил мэр аргентинского города Хуан Карлос Гаспарини.

    Глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес выложил в Instagram фото того, как он с портретом Путина в руках получает вакцину.

    «Таким образом я хотел поблагодарить (Путина) за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения... на фоне критики оппозиции», – передает РИА «Новости» слова Гаспарини.

    Он добавил, что «любой образованный человек знает, на что способны русские, которые обладают большими научными знаниями».

    Напомним, в феврале Москва и Буэнос-Айрес подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на создание производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины.

    Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря 2020 года. 16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет.

    После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер.

    Президент Аргентины поблагодарил Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V».

    27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V».

    Коментарии (19)
    Путин рассказал об удивлении иностранца кипучей жизнью в Москве по сравнению с Европой

    4 марта 2021, 17:15

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин рассказал о реакции своего гостя-иностранца на активную жизнь в Москве в сравнении с закрытыми из-за коронавируса европейскими столицами.

    «Знаете, я могу с вами поделиться некоторыми вещами вот какого характера – я вчера вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец и приехал по делам в Россию», – передает слова главы государства в ходе встречи с волонтерами, участвующими в акции «Мы вместе», РИА «Новости».

    По словам Путина, его друг, делясь своими впечатлениями, удивился, что «Москва живет». «У нас, говорит, в наших городах крупных, крупнейших городах Европы редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто», – привел президент его слова. Путин не уточнил, кто это был.

    Ранее на встрече с участниками акции «Мы вместе» Путин заявил о востребованности волонтеров, несмотря на отступающую пандемию.

    Коментарии (13)
    Волонтер: Добровольцы помогают государству решать серьезные задачи

    4 марта 2021, 20:15

    Текст: Андрей Резчиков

    «Теперь волонтерство воспринимают не просто как разрозненные группы активных молодых людей, а как силу, способную помогать государству решать самые серьезные задачи», – сказала газете ВЗГЛЯД волонтер Анастасия Зацепурина. В четверг вместе с другими волонтерами она участвовала во встрече с президентом России.

    «В добровольческом движении я уже более семи лет, пять из которых руковожу пермским отделением «Волонтеров-медиков». Когда год назад началась пандемия, встал вопрос о том, как организовать помощь тем, кто будет в ней нуждаться из-за введения разного рода запретов. Мы, не колеблясь, согласились, хотя у нас не было подобного опыта. Мы были уверены, что наша большая команда справится», – вспоминает руководитель регионального штаба акции #МыВместе в Пермском крае Анастасия Зацепурина.

    Зацепурина выразила огромную благодарность каждому из земляков, кто решил помогать тогда штабу. «У нас в регионе работает благотворительный фонд «Траектория надежды», который участвовал в акции по раздаче бесплатных продуктовых наборов пожилым людям. Вместе с этим фондом мы создали запас продуктов», – рассказала она.

    «В самом начале мы не понимали всех масштабов беды, которую принес коронавирус. Когда прошлой весной мы при участии Народного фронта и «Единой России» начали разрабатывать стратегию наших действий, и мне казалось, что эта проблема коснется нас легко. Тогда еще не было больших ресурсов для помощи пострадавшим, не было ни партнеров, ни помощников. Я не ожидала, что почти 3,5 тыс. человек сразу придут и выразят готовность стать волонтерами, примкнуть к нашему штабу. Для меня это стало шоком – я никогда не работала с таким большим количеством людей», – рассказала руководитель штаба.

    «За прошедший год мы выросли как команда. Мы убедились: сплотившись, можем достигать больших целей. Все готовы к действию, нужно только определить общую цель. В крае за время пандемии акция #МыВместе переросла в одноименное движение, где действует несколько направлений, в том числе по работе с ветеранами», – отметила собеседница. «Акция #МыВместе привела также к тому, что волонтерские движения, власть и бизнес-сообщество научились общаться друг с другом, – подчеркнула Зацепурина. – Тот факт, что президент нашел время для встречи с нами, означает, что он считает добровольческое движение очень важным. Такой разговор – это признание. Теперь общие усилия и государства, и добровольчества направлены на то, что действительно важно для рядовых россиян».

    В четверг президент Владимир Путин провел встречу с волонтерами по случаю годовщины акции #МыВместе. #МыВместе – Общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В числе прочего, волонтеры оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам. Акция была запущена в марте прошлого года одновременно с введением в России режима самоизоляции. С тех пор волонтерские штабы были открыты во всех 85 регионах России.

    Коментарии (5)
    Путин заявил о резком росте преступности в IT-сфере
       3 марта 2021, 13:42
    Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Преступность в IT-сфере за шесть лет выросла более чем в десять раз, и поле для аферистов увеличивается с развитием технологий, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД.

    «Например, по преступлениям в сфере информационных технологий: за последние шесть лет их число возросло более чем в десять раз. Понятно – сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем, все мы хорошо понимаем при этом, что за развитием электронной торговли, за предоставлением в глобальные сети разного рода услуг, включая финансовые услуги, за этим, конечно, будущее. Технологии здесь обновляются и меняются стремительно, и поле для преступлений, для разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается», – сказал он.

    В этой связи Путин указал, что правоохранители должны активно мониторить интернет и поручил МВД наладить тесную связь с банковским сообществом, провайдерами интернета и сотовой связи для предотвращения информационных преступлений, передает РИА «Новости».

    Путин также заявил, что обстановка 2020 года из-за пандемии затруднила работу по раскрытию преступлений, но органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи. По его словам, «несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, органы правоохранители действовали грамотно, четко, без сбоев», передает ТАСС.

    Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал причину активизации законодателей в сфере регулирования интернета и заявил о необходимости развития в каждом сегменте ИТ-отрасли российских производителей. 

    Коментарии (15)
    Определена судьба детей погибшего в Златоусте рабочего

    5 марта 2021, 18:02

    Текст: Елизавета Булкина

    Двух несовершеннолетних детей рабочего, погибшего при взрыве газового баллона на предприятии в Златоусте Челябинской области, возьмет под опеку старшая сестра, сообщила пресс-служба министерства социальных отношений региона.

    СМИ сообщали, что погибший рабочий был отцом-одиночкой и воспитывал шестерых детей. В ведомстве уточнили, что в семье растут двое несовершеннолетних 12 и 16 лет.

    «Он [рабочий] поднимал детей в одиночку, поскольку мама умерла. Без родительского попечения остались двое несовершеннолетних 12 и 16 лет. Мы вышли на связь с родственниками. Принято решение о том, что мальчиков возьмет под опеку старшая сестра», – передает РИА «Новости» слова министра социальных отношений области Ирины Буториной.

    Губернатор региона Александр Текслер пообещал помочь семье. Также в случае согласия родственников с детьми будет работать психолог, уточняется в сообщении. «Мы понимаем, насколько в трудной ситуации оказалась семья. Несколько лет назад дети потеряли мать, теперь не стало отца. Потребуется время, чтобы пережить трагедию. Мы готовы направить квалифицированных психологов, если это потребуется», – добавила Буторина.

    Напомним, 5 марта в цехе в цехе ООО «Уральская сталелитейная компания произошел взрыв. Один человек погиб. По данным минздрава Челябинской области, пострадали четверо.

    Коментарии (1)
    Путин поддержал активное участие волонтеров в политике

    4 марта 2021, 15:58

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин выступил за более активное участие волонтеров в политической жизни.

    Глава государства в четверг проводит встречу с волонтерами, участвующими в акции «Мы вместе». В ходе встречи один из ее участников высказал мнение, что на всех уровнях власти должно быть больше волонтеров.

    Президент отметил, что не против участия добровольцев в политической жизни страны, передает  РИА «Новости».

    «По поводу того, чтобы волонтеры принимали больше участия в политической жизни – я за, я уже об этом говорил. Дело еще, мне кажется, и в том, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений. И поэтому они, попадая в политические структуры, могут быть и будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион», – сказал Путин.

     «Это, на мой взгляд, очень важно. Нужно давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе такой открытой чистой борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, для того чтобы страна шла вперед», – отметил президент.

    «У нас в текущем году выборы не только в Государственную Думу, но и в 39 субъектах федерации пройдут выборы в региональные парламенты, и поэтому разумеется я всячески поддерживаю эту идею и переговорю и с руководством «Единой России» и готов переговорить и с руководителями других наших ведущих политических сил из разных спектров политических для того, чтобы они обратили на это внимание. Предложение отличное», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил о востребованности волонтеров, несмотря на отступающую пандемию.

    Коментарии (16)
    Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри

    4 марта 2021, 14:58

    Текст: Алина Назарова

    Интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам, заявил президент Владимир Путин на встрече с волонтерами общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

    «Интернет проник уже во все сферы нашей жизни, и по большому счету он должен все же подчиняться даже не просто законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Днем ранее Путин заявил, что преступность в IT-сфере за шесть лет выросла более чем в десять раз, и поле для аферистов увеличивается с развитием технологий. В этой связи Путин указал, что правоохранители должны активно мониторить интернет и поручил МВД наладить тесную связь с банковским сообществом, провайдерами интернета и сотовой связи для предотвращения информационных преступлений.

    Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал причину активизации законодателей в сфере регулирования интернета и заявил о необходимости развития в каждом сегменте ИТ-отрасли российских производителей. 

    Коментарии (8)
    Путин уточнил число вакцинировавшихся от коронавируса россиян

    4 марта 2021, 15:12

    Текст: Алина Назарова

    Две дозы прививки от коронавируса получили около 2 млн россиян, почти столько же получили пока по одной дозе, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

    «На сегодняшний день свыше двух миллионов человек получили два компонента прививки, первый и второй укол сделали, и примерно столько же, чуть поменьше, два с лишним тоже миллиона сделали первый укол», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что хотя пандемия отступает, вызовов еще много, и они носят опасный характер, поддержка волонтеров востребована.

    Коментарии (2)
    Путин посоветовал не «ломать зубы» за пренебрежительное отношение к ветеранам

    4 марта 2021, 17:21

    Текст: Елизавета Булкина

    Не стоит «ломать зубы тем», кто пренебрежительно относится к защитникам страны, поскольку они сами в своей злобе себе «зубы переломают», заявил президент России Владимир Путин.

    «Тем, кто пренебрежительно относится к нашим ветеранам, зубы ломать не нужно, они сами в бессильной злобе себе зубы переломают. В том числе о наших ветеранах, потому что это люди особой закваски», – приводятся слова главы государства в телеграм-канале «Пул № 3».

    Напомним, депутаты всех фракций Госдумы внесли в профильный комитет поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства.

    За публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны предлагается лишать свободы сроком на три года, а при наличии отягчающих обстоятельств – до пяти лет.

    Коментарии (10)
    Путин поручил защитить избирательное законодательство перед выборами в Госдуму

    3 марта 2021, 14:11

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин, говоря о предстоящих выборах в Государственную думу, подчеркнул, что избирательное законодательство должно быть надежно защищено.

    Он напомнил, что уже отмечал важность обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в ходе подготовки к проведению выборов в Государственную думу, передает РИА «Новости».

    «Конституционное право народа России свободно избирать своих представителей должно быть гарантированно и надежно защищено», – сказал он на расширенном заседании коллегии МВД.

    В феврале в ходе встречи с лидерами парламентских фракций президент Владимир Путин заявил, что заинтересованы в том, чтобы предстоящие выборы в Госдуму прошли достойно и честно, заинтересованы все. Президент призвал политиков проявить патриотическую сплоченность. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, защита суверенитета России и традиционных ценностей стала главной предвыборной идеей всех парламентских партий.

    Коментарии (1)
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •