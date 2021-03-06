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Путин поручил подготовить меры по профилактике социального сиротства
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Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября разработать и план мероприятий по профилактике социального сиротства на 2022 – 2025 годы, сообщила пресс-служба Кремля.
«Разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по профилактике социального сиротства на 2022 – 2025 годы, предусмотрев в нем в том числе совершенствование положений законодательства РФ о поддержке, укреплении и защите семьи, сохранении семейных ценностей. Срок – 1 сентября 2021 года», – говорится в сообщении.
Ответственными назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов России.
Президент также поручил кабмину до 1 июля определить, какой федеральный орган исполнительной власти будет заниматься вопросами защиты семьи и детей.
«Правительству РФ: рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, по разработке мер социальной поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике семейного неблагополучия, и представить соответствующие предложения», – говорится в тексте поручения.
Ранее Путин заявил, что возможность создания алиментного фонда не снята с повестки дня, она изучается на экспертном уровне в правительстве.
Подозреваемого в растлении 53 мальчиков священника отдали под суд
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Дело против настоятеля и звонаря храма в Еврейской автономной области (ЕАО), которые обвиняются в том, что за 12 лет растлили 53 мальчика, отправлено в суд, сообщил источник в силовых структурах.
Источник сообщил, что «уголовное дело о растлении 53 мальчиков направлено в суд», прокуратура обвинение поддержала, передает РИА «Новости».
О завершении расследования дела источник сообщил в конце декабря.
В Следственный комитет в ноябре 2019 года обратилась жительница ЕАО с просьбой проверить 39-летнего настоятеля храма Святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) на предмет растления мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет.
По версии следствия, насиловать детей священнослужителю помогал его помощник – 26-летний звонарь Сергей Моос, работу с послушниками Абрамов вел с 2007 года.
Абрамов и Моос находятся под стражей с момента задержания.
Ранее Ватикан официально признал бывшего американского кардинала Теодора Маккаррика укрывателем священников-педофилов.
Песков рассказал об упомянутой Путиным встрече с иностранцем
Встреча президента Владимира Путина с иностранцем из Европы, о которой он упомянул в беседе с волонтерами, носила личный характер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика. Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях. Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником», – сказал Песков, отвечая на вопрос, кто был в гостях у президента.
Он добавил, что не знает, какие превентивные эпидемиологические меры применялись к собеседнику президента, соблюдал ли он двухнедельный карантин перед встречей, передает РИА «Новости».
Ранее в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Путин рассказал, что накануне у него была в Кремле встреча с иностранцем, который приехал из Европы.
Песков пояснил слова Путина о «хорьковых» интересах
Президент Владимир Путин обвинил в «хорьковых» интересах тех, кто призывает детей выходить на незаконные акции, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон, и участвовать в несогласованных, неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин. Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности и так далее. То есть говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос о том, кого Путин имел в виду, когда накануне говорил на коллегии МВД об использовании детей для «достижения своих собственных, эгоистических хорьковых целей».
В среду президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях.
Путин резко высказался о толкающих детей к суициду «уродах»
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Как только полиция находит тех, кто подталкивает детей к самоубийствам в интернете, они «в штаны накладывают в прямом смысле слова», заявил Путин, назвав таких людей букашками, которых «раздавить не жалко».
«Когда полиция добирается до этих уродов, одно дело, когда сидит в интернете и такой крутой Рембо, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны навалил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко», – заявил Путин.
Он также отметил, что, подталкивая подростков к суицидам, эти люди и выстраивают работу так, что еще и зарабатывают, размещают рекламу.
Президент также заявил, что в интернете распространяется детская порнография, детей вовлекают в незаконные акции – это источник прибыли, в том числе при подталкивании к суицидам, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что нельзя позволять кому-то это делать, у подавляющего большинства наших граждан должно быть понимание опасности этих людей для будущего страны.
Ранее Путин уже рассказывал о своей реакции на сообщения о существовании в социальных сетях «групп смерти» и назвал уродами людей, которые заманивают молодежь в такие организации.
Путин назвал «хорьковыми» интересы использующих детей в своих целях
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Президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях.
«Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет и как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента – для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств», – передает слова президента РИА «Новости».
«Но кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья», – добавил Путин.
Глава государства призвал выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в незаконные акции.
«Вместе с тем, необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активно выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные, несанкционированные уличные акции, это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать», – сказал он.
Ранее Роскомнадзор начал составлять административные протоколы в отношении ряда социальных сетей за призывы к участию в несанкционированных акциях. В социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены.
Мэр аргентинского города объяснил свою вакцинацию с портретом Путина в руках
Вакцинироваться от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках было способом высказать признательность за спасение жизней аргентинцев, заявил мэр аргентинского города Хуан Карлос Гаспарини.
Глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес выложил в Instagram фото того, как он с портретом Путина в руках получает вакцину.
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«Таким образом я хотел поблагодарить (Путина) за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения... на фоне критики оппозиции», – передает РИА «Новости» слова Гаспарини.
Он добавил, что «любой образованный человек знает, на что способны русские, которые обладают большими научными знаниями».
Напомним, в феврале Москва и Буэнос-Айрес подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на создание производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины.
Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря 2020 года. 16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет.
После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер.
Президент Аргентины поблагодарил Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V».
27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V».
Путин рассказал об удивлении иностранца кипучей жизнью в Москве по сравнению с Европой
Президент России Владимир Путин рассказал о реакции своего гостя-иностранца на активную жизнь в Москве в сравнении с закрытыми из-за коронавируса европейскими столицами.
«Знаете, я могу с вами поделиться некоторыми вещами вот какого характера – я вчера вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец и приехал по делам в Россию», – передает слова главы государства в ходе встречи с волонтерами, участвующими в акции «Мы вместе», РИА «Новости».
По словам Путина, его друг, делясь своими впечатлениями, удивился, что «Москва живет». «У нас, говорит, в наших городах крупных, крупнейших городах Европы редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто», – привел президент его слова. Путин не уточнил, кто это был.
Ранее на встрече с участниками акции «Мы вместе» Путин заявил о востребованности волонтеров, несмотря на отступающую пандемию.
Волонтер: Добровольцы помогают государству решать серьезные задачи
«Теперь волонтерство воспринимают не просто как разрозненные группы активных молодых людей, а как силу, способную помогать государству решать самые серьезные задачи», – сказала газете ВЗГЛЯД волонтер Анастасия Зацепурина. В четверг вместе с другими волонтерами она участвовала во встрече с президентом России.
«В добровольческом движении я уже более семи лет, пять из которых руковожу пермским отделением «Волонтеров-медиков». Когда год назад началась пандемия, встал вопрос о том, как организовать помощь тем, кто будет в ней нуждаться из-за введения разного рода запретов. Мы, не колеблясь, согласились, хотя у нас не было подобного опыта. Мы были уверены, что наша большая команда справится», – вспоминает руководитель регионального штаба акции #МыВместе в Пермском крае Анастасия Зацепурина.
Зацепурина выразила огромную благодарность каждому из земляков, кто решил помогать тогда штабу. «У нас в регионе работает благотворительный фонд «Траектория надежды», который участвовал в акции по раздаче бесплатных продуктовых наборов пожилым людям. Вместе с этим фондом мы создали запас продуктов», – рассказала она.
«В самом начале мы не понимали всех масштабов беды, которую принес коронавирус. Когда прошлой весной мы при участии Народного фронта и «Единой России» начали разрабатывать стратегию наших действий, и мне казалось, что эта проблема коснется нас легко. Тогда еще не было больших ресурсов для помощи пострадавшим, не было ни партнеров, ни помощников. Я не ожидала, что почти 3,5 тыс. человек сразу придут и выразят готовность стать волонтерами, примкнуть к нашему штабу. Для меня это стало шоком – я никогда не работала с таким большим количеством людей», – рассказала руководитель штаба.
«За прошедший год мы выросли как команда. Мы убедились: сплотившись, можем достигать больших целей. Все готовы к действию, нужно только определить общую цель. В крае за время пандемии акция #МыВместе переросла в одноименное движение, где действует несколько направлений, в том числе по работе с ветеранами», – отметила собеседница. «Акция #МыВместе привела также к тому, что волонтерские движения, власть и бизнес-сообщество научились общаться друг с другом, – подчеркнула Зацепурина. – Тот факт, что президент нашел время для встречи с нами, означает, что он считает добровольческое движение очень важным. Такой разговор – это признание. Теперь общие усилия и государства, и добровольчества направлены на то, что действительно важно для рядовых россиян».
В четверг президент Владимир Путин провел встречу с волонтерами по случаю годовщины акции #МыВместе. #МыВместе – Общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В числе прочего, волонтеры оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам. Акция была запущена в марте прошлого года одновременно с введением в России режима самоизоляции. С тех пор волонтерские штабы были открыты во всех 85 регионах России.
Путин заявил о резком росте преступности в IT-сфере
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Преступность в IT-сфере за шесть лет выросла более чем в десять раз, и поле для аферистов увеличивается с развитием технологий, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД.
«Например, по преступлениям в сфере информационных технологий: за последние шесть лет их число возросло более чем в десять раз. Понятно – сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем, все мы хорошо понимаем при этом, что за развитием электронной торговли, за предоставлением в глобальные сети разного рода услуг, включая финансовые услуги, за этим, конечно, будущее. Технологии здесь обновляются и меняются стремительно, и поле для преступлений, для разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается», – сказал он.
В этой связи Путин указал, что правоохранители должны активно мониторить интернет и поручил МВД наладить тесную связь с банковским сообществом, провайдерами интернета и сотовой связи для предотвращения информационных преступлений, передает РИА «Новости».
Путин также заявил, что обстановка 2020 года из-за пандемии затруднила работу по раскрытию преступлений, но органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи. По его словам, «несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, органы правоохранители действовали грамотно, четко, без сбоев», передает ТАСС.
Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал причину активизации законодателей в сфере регулирования интернета и заявил о необходимости развития в каждом сегменте ИТ-отрасли российских производителей.
Определена судьба детей погибшего в Златоусте рабочего
Двух несовершеннолетних детей рабочего, погибшего при взрыве газового баллона на предприятии в Златоусте Челябинской области, возьмет под опеку старшая сестра, сообщила пресс-служба министерства социальных отношений региона.
СМИ сообщали, что погибший рабочий был отцом-одиночкой и воспитывал шестерых детей. В ведомстве уточнили, что в семье растут двое несовершеннолетних 12 и 16 лет.
«Он [рабочий] поднимал детей в одиночку, поскольку мама умерла. Без родительского попечения остались двое несовершеннолетних 12 и 16 лет. Мы вышли на связь с родственниками. Принято решение о том, что мальчиков возьмет под опеку старшая сестра», – передает РИА «Новости» слова министра социальных отношений области Ирины Буториной.
Губернатор региона Александр Текслер пообещал помочь семье. Также в случае согласия родственников с детьми будет работать психолог, уточняется в сообщении. «Мы понимаем, насколько в трудной ситуации оказалась семья. Несколько лет назад дети потеряли мать, теперь не стало отца. Потребуется время, чтобы пережить трагедию. Мы готовы направить квалифицированных психологов, если это потребуется», – добавила Буторина.
Напомним, 5 марта в цехе в цехе ООО «Уральская сталелитейная компания произошел взрыв. Один человек погиб. По данным минздрава Челябинской области, пострадали четверо.
Путин поддержал активное участие волонтеров в политике
Президент России Владимир Путин выступил за более активное участие волонтеров в политической жизни.
Глава государства в четверг проводит встречу с волонтерами, участвующими в акции «Мы вместе». В ходе встречи один из ее участников высказал мнение, что на всех уровнях власти должно быть больше волонтеров.
Президент отметил, что не против участия добровольцев в политической жизни страны, передает РИА «Новости».
«По поводу того, чтобы волонтеры принимали больше участия в политической жизни – я за, я уже об этом говорил. Дело еще, мне кажется, и в том, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений. И поэтому они, попадая в политические структуры, могут быть и будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион», – сказал Путин.
«Это, на мой взгляд, очень важно. Нужно давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе такой открытой чистой борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, для того чтобы страна шла вперед», – отметил президент.
«У нас в текущем году выборы не только в Государственную Думу, но и в 39 субъектах федерации пройдут выборы в региональные парламенты, и поэтому разумеется я всячески поддерживаю эту идею и переговорю и с руководством «Единой России» и готов переговорить и с руководителями других наших ведущих политических сил из разных спектров политических для того, чтобы они обратили на это внимание. Предложение отличное», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил о востребованности волонтеров, несмотря на отступающую пандемию.
Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри
Интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам, заявил президент Владимир Путин на встрече с волонтерами общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
«Интернет проник уже во все сферы нашей жизни, и по большому счету он должен все же подчиняться даже не просто законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Днем ранее Путин заявил, что преступность в IT-сфере за шесть лет выросла более чем в десять раз, и поле для аферистов увеличивается с развитием технологий. В этой связи Путин указал, что правоохранители должны активно мониторить интернет и поручил МВД наладить тесную связь с банковским сообществом, провайдерами интернета и сотовой связи для предотвращения информационных преступлений.
Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал причину активизации законодателей в сфере регулирования интернета и заявил о необходимости развития в каждом сегменте ИТ-отрасли российских производителей.
Путин уточнил число вакцинировавшихся от коронавируса россиян
Две дозы прививки от коронавируса получили около 2 млн россиян, почти столько же получили пока по одной дозе, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
«На сегодняшний день свыше двух миллионов человек получили два компонента прививки, первый и второй укол сделали, и примерно столько же, чуть поменьше, два с лишним тоже миллиона сделали первый укол», – сказал он, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что хотя пандемия отступает, вызовов еще много, и они носят опасный характер, поддержка волонтеров востребована.
Путин посоветовал не «ломать зубы» за пренебрежительное отношение к ветеранам
Не стоит «ломать зубы тем», кто пренебрежительно относится к защитникам страны, поскольку они сами в своей злобе себе «зубы переломают», заявил президент России Владимир Путин.
«Тем, кто пренебрежительно относится к нашим ветеранам, зубы ломать не нужно, они сами в бессильной злобе себе зубы переломают. В том числе о наших ветеранах, потому что это люди особой закваски», – приводятся слова главы государства в телеграм-канале «Пул № 3».
Напомним, депутаты всех фракций Госдумы внесли в профильный комитет поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства.
За публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны предлагается лишать свободы сроком на три года, а при наличии отягчающих обстоятельств – до пяти лет.
Путин поручил защитить избирательное законодательство перед выборами в Госдуму
Президент Владимир Путин, говоря о предстоящих выборах в Государственную думу, подчеркнул, что избирательное законодательство должно быть надежно защищено.
Он напомнил, что уже отмечал важность обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в ходе подготовки к проведению выборов в Государственную думу, передает РИА «Новости».
«Конституционное право народа России свободно избирать своих представителей должно быть гарантированно и надежно защищено», – сказал он на расширенном заседании коллегии МВД.
В феврале в ходе встречи с лидерами парламентских фракций президент Владимир Путин заявил, что заинтересованы в том, чтобы предстоящие выборы в Госдуму прошли достойно и честно, заинтересованы все. Президент призвал политиков проявить патриотическую сплоченность. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, защита суверенитета России и традиционных ценностей стала главной предвыборной идеей всех парламентских партий.