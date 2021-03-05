Жертвами взрыва в Сомали стали не менее 20 человек Киев потребовал от Москвы признать Россию стороной конфликта в Донбассе Эксперт объяснил главную цель поездки Папы Римского в Ирак 5 марта 2021, 23:00

Фото: REUTERS/Alaa Al-Marjani

Текст: Дмитрий Павлов

Папа Римский направился в Ирак с целью защиты христиан от гонений. Эта цель была провозглашена католиками и православными после гаванской встречи папы Франциска и патриарха Кирилла в 2016 году. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя визит Папы Римского в Багдад. «Для Франциска теперь важна защита христиан в тех регионах, где их преследуют. А на Ближнем Востоке в результате военных конфликтов резко уменьшилось число христиан», – пояснил руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. Собеседник напомнил об огромном значении Ближнего Востока для церкви как региона, в котором происходит действие Ветхого и Нового Заветов. «Для Франциска особо важно, что ему подчинены так называемые восточно-католические церкви – Халдейская и Сирийская. Политически христиане в Ираке не играют большой роли. Но зато есть колоссальное историческое значение христианства для Ирака и всего Ближнего Востока», – подчеркнул Лункин. Кроме того, для Католической церкви этот визит Понтифика своего рода гуманитарная миссия, ведь Ирак – это одно из государств, откуда в западную Европу массово перебираются мигранты. Визит удачно совпал с программным заявлением нового госсекретаря США Энтони Блинкена насчет того, что силовое вмешательство США в проблемы других стран себя не оправдало. «Любимые темы проповедей Франциска – это безопасность и помощь обездоленным во всем мире. Так что визит Папы в Багдад стал очередным воззванием к международному сообществу о прекращении войн. Возможно, это воззвание будет сигналом к тому, чтобы мировые политические лидеры начали бы разрабатывать сценарии действий специально для самых конфликтных регионов мира», – говорит Лункин. В пятницу Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Багдад. «Паломничество» понтифика продлится три дня, в течение которых он планирует встретиться с духовным лидером шиитов Ирака Али Систани, помолиться о жертвах войны и террора, побывать в Иракском Курдистане и христианском центре Каракош, а также провести мессу в Эрбиле. Еще недавно такой визит и представить себе было нельзя, подчеркивает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко: «Мир меняется, и отношения между конфессиями тоже меняются. Папа рассчитывает зарабатывать себе политические очки. Но при тех осложнениях, существующих между исламским миром и Европой, сомневаюсь, что визит пройдет успешно, что Папе удастся как-то изменить расклад сил. Вообще-то в целом в мире ничего хорошего в диалоге между религиями и даже между цивилизациями не наблюдается. Мы это видим по той же Франции. Посмотрим, как к этому отнесутся в том же Ираке. Далеко не все отнеслись с симпатией», – напомнил Малашенко. «Политический эффект от визита – глобальный, международный. Но в самом регионе роль христианских общин снижается. Посмотрите на Сирию, на Ливан, посчитайте какое количество армян уехало в Армению. Во-первых, из-за прошедших в регионе войн. Во-вторых, опять же посмотрите, как себя активно ведут исламисты. Причем, я не имею ввиду вменяемых исламистов, с которыми можно вести диалог. Скажем, «Исламское государство**» (группировка запрещена в РФ) преследовала христиан только за то, что они христиане. В Ираке до сих пор остро стоит проблема радикального исламизма, готового на любые провокации», – сказал эксперт Малашенко не исключает попыток покушения на Папу во время визита. «Среди экстремистов есть авантюристы, которые готовы на все, которые работают на себя, на то, чтобы доказать статус «самых главных мусульман». Однако такой «пиар на крови» плохо для них кончится. Их просто-напросто перебьют», – уверен арабист.

Эксперт оценил вероятность введения санкций против госдолга России 5 марта 2021, 11:54

Фото: Ohde/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«Новые санкции США против России могут нанести ущерб в том числе американским инвесторам и привести к обвалу рынка. Потому вряд ли Вашингтон пойдет на столь жесткие меры», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Так он прокомментировал подготовку Лондоном и Вашингтоном санкций против суверенного долга России и некоторых бизнесменов. «Закон о химическом и биологическом оружии 1991 года, согласно которому американцы ввели санкции против России 2 марта, предполагает два этапа ввода ограничений. Первый они уже осуществили, когда объявили о запрете экспорта в Россию военной продукции. Но мы ее и так не получаем. Также речь шла о кредитах со стороны правительственных структур США, но их мы тоже не получаем», – рассказал программный директор дискуссионного клуба «Валдай», доцент МГИМО МИД России Иван Тимофеев. «Что касается второго этапа, то в случае с ним президент США должен выбрать три опции из шести. Одна из них наиболее существенная – это запрет банкам США на кредитование российского суверенного долга. В прошлом, а именно в августе 2019 года, они применяли этот закон по делу Скрипалей, но он был применен мягко. Американцы тогда запретили лишь покупку российских правительственных облигаций, номинированных в иностранной валюте. А доля их небольшая», – отметил собеседник. «Потому сейчас главный вопрос состоит в том, будут ли новые меры столь же мягкими? Или запрет будет распространен на облигации федерального займа в рублях? Во втором случае это может привести к оттоку иностранных инвесторов и вызвать колебания на рынке, что нанесет ущерб в том числе американским инвесторам. Тем не менее через три месяца Вашингтон должен будет принимать какое-то решение. Но я не думаю, что они примут жесткие меры, которые приведут к обвалу рынка», – добавил эксперт. «Что касается бизнесменов, то Вашингтон может пойти на санкции против них. В апреле 2018 года уже был такой прецедент, когда против ряда наших бизнесменов и их активов вводились санкции. На эти санкции рынки реагируют хуже. Причем здесь стоит вопрос не только в ущербе российской экономике, но и в возможном ущербе нашим партнерам за рубежом. Потому, думаю, американцы подойдут к этому вопросу аккуратно, и новые санкции не приведут к масштабным потерям для экономики», – заключил Тимофеев. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что «США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России за использование химического оружия, с вариантами, варьирующимися от санкций против олигархов до крайних мер, направленных на суверенный долг страны». Указывается, что в ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию, передает РИА «Новости». На этих сообщениях курс рубля резко ослаб по отношению к доллару, потеряв около 1% (74,7 рубля за доллар). Напомним, Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США и Британия готовят санкции против госдолга России 5 марта 2021, 09:05

Фото: Guadalupe Pardo/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и некоторых бизнесменов, сообщают западные СМИ. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что «США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России за использование химического оружия, с вариантами, варьирующимися от санкций против олигархов до крайних мер, направленных на суверенный долг страны». Британские власти якобы намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО «продолжала оказывать давление на Россию» в том, чтобы Москва предоставила ответы по «использованию» запрещенных веществ, передает «Царьград». Указывается, что в ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию, передает РИА «Новости». На этих сообщениях курс рубля резко ослаб по отношению к доллару, потеряв около 1% (74,7 рубля за доллар). Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил о «замерзании» отношений России и Британии. Напомним, Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями. Кавказцев в Краснодаре избили за исполнение лезгинки на улице 5 марта 2021, 14:30

Фото: НТВ/Telegram

Текст: Алина Назарова

Жители Краснодара избили и облили перцовкой кавказцев, которые остановились на дороге и начали танцевать лезгинку. На записи с видеорегистратора, опубликованной в Telegram НТВ, видно, как двух мужчин облили перцовкой и избили прямо на дороге. Комментируя происшествие, главред RT, уроженка Краснодара Маргарита Симоньян написала в Telegram, что «в Краснодаре любят, когда лезгинку танцуют на сцене. И не любят, когда ее танцуют на Красноармейской». «Красноармейская вообще такая улица затейливая. Я знаю – моя школа на этой улице стоит. В мое время там не то что за лезгинку можно было отхватить, а за то, что у тебя волосы чуть длиннее, чем положено носить парням с Красноармейской», – добавила она. Соловьев оценил идею Прилепина «забить телевидение досками» 5 марта 2021, 12:28

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Такие вопросы надо решать на законодательном уровне», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя идею писателя Захара Прилепина «забить телевидение досками» после съемок ток-шоу со «скопинским маньяком» Виктором Моховым. «В Соединенных Штатах есть законодательство, которое запрещает преступникам монетизировать свои преступления в любом виде, будь то книги, телевизионные сценарии или что-то еще», – сказал журналист и телеведущий Владимир Соловьев, рассуждая о необходимости принятия подобных мер в России. «Также неприемлем тот факт, что этот человек вообще вышел на свободу. Ведь нельзя не учитывать те моральные мучения, которые он причинил своим жертвам. Эти люди в течение многих лет борются с ужасом, оставленным в их жизни этим мерзавцем», – отметил собеседник. «Потому в этой проблеме есть не только морально-этический аспект, который должны учитывать наши телевизионные коллеги, но и очевидное несовершенство нашего законодательства. Эти вопросы надо решать на законодательном уровне. Освобождение такого маньяка, независимо от того, сколько лет ему присудили, в конечном итоге должно быть сопровождено заключением медико-психологической экспертизы. Если этот человек не испытывает сострадания и раскаяния, а затем выходит на свободу и получает деньги через СМИ – это по сути подготовка нового преступления», – считает телеведущий. «Что касается идеи Прилепина забить наглухо досками телевидение, то я не очень представляю, как это сделать технологически. Ведь подобный контент может прийти на экраны людей не только через телевидение, но и через YouTube. Потому, повторюсь, проблема должна решаться на уровне законодательства», – заключил Соловьев. Ранее сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин назвал Ранее сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин назвал омерзительным российское общество из-за съемок ток-шоу, на которое пригласили освободившегося «скопинского маньяка» Виктора Мохова. «Я несколько раз писал, что современная Россия мучительно напоминает о советских фильмах, где показывали тлетворный Запад с его проститутками, воинствующими геями, педофилами. Запад оказался именно таким, нас не обманули. Но мы еще стали лучшим учеником этого Запада. Мы омерзительны», – добавил он. Писатель выразил опасение, что миллионы людей увидят это шоу, узнают о схеме маньяка и решат попробовать сделать так же. «Только ради этого стоит устроить здесь временную диктатуру и все это телевидение забить досками наглухо. Оставить два телеканала: «Скрепы» и «Армия». И «Сад-огород» по выходным. И три собственных социальных сети: «Однополчане», «Сокурсники», «Волонтеры». И никакой анонимности», – призвал Прилепин. Маньяков после освобождения, по его мнению, стоит отправлять «на тихие поселения в вечной мерзлоте». Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. Затем стало известно, что Мохов нарушил условия административного надзора и после освобождения из колонии поехал в Москву для участия в ток-шоу. Домой в назначенный срок он не вернулся. Адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что у правоохранителей на данный момент недостаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность проживающих в Скопинском районе Рязанской области, куда вернулся Мохов. В футболе разрешили игру рукой 5 марта 2021, 18:05

Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»

Текст: Абдулла Шакиров

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изменил трактовку правила игры рукой – теперь случайная игра рукой, в результате которой атакующая команда забила гол или имела возможность для взятия ворот, не считается нарушением. Тем не менее любой гол, забитый рукой, не будет засчитан, даже если касание было неумышленным. Также игра рукой считается нарушением, если игрок умышленно касается мяча кистью или рукой, а также когда его тело неестественно увеличилось в размерах (если положение кисти или руки игрока не является следствием движения тела), сообщается на сайте IFAB. Как уточняется в новых правилах, что при определении неестественного увеличения площади тела за счет рук арбитр должен учитывать, где находилась рука по отношению к движению игрока в конкретный ситуации. Правила вступят в силу 1 июля 2021 года. На этой неделе IFAB утвердил изменения в правилах футбола, в частности запретив игрокам атакующей команды при выполнении штрафного удара вставать в стенку. Прилепин назвал омерзительным российское общество из-за шоу с маньяком Моховым 5 марта 2021, 09:35

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Российское общество омерзительно, заявил писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин на фоне съемок ток-шоу, на которое пригласили освободившегося «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Прилепин написал в Facebook, что «скопинский маньяк Мохов поехал в Москву на ток-шоу», там ему якобы «миллиона три точно заплатили». «Я несколько раз писал, что современная Россия мучительно напоминает о советских фильмах, где показывали тлетворный Запад с его проститутками, воинствующими геями, педофилами. Запад оказался именно таким, нас не обманули. Но мы еще стали лучшим учеником этого Запада. Мы омерзительны», – добавил он. Писатель выразил опасение, что миллионы людей увидят это шоу, узнают о схеме маньяка и решат попробовать сделать так же. «Только ради этого стоит устроить здесь временную диктатуру и все это телевидение забить досками наглухо. Оставить два телеканала: «Скрепы» и «Армия». И «Сад-огород» по выходным. И три собственных социальных сети: «Однополчане», «Сокурсники», «Волонтеры». И никакой анонимности», – призвал Прилепин. Маньяков после освобождения, по его мнению, стоит отправлять «на тихие поселения в вечной мерзлоте». Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. Затем стало известно, что Мохов нарушил условия административного надзора и после освобождения из колонии поехал в Москву для участия в ток-шоу. Домой в назначенный срок он не вернулся. Адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что у правоохранителей на данный момент недостаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность проживающих в Скопинском районе Рязанской области, куда вернулся Мохов. Павловский: Березовский и Гусинский уничтожили рейтинг Немцова 5 марта 2021, 10:30

Фото: Александр Чумичев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Бывший президент России Борис Ельцин принял «суверенное решение», когда подбирал себе преемника. Среди кандидатов были Борис Немцов и Евгений Примаков, рассказал политтехнолог Глеб Павловский. «Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги. Если бы этого не было, не было бы ничего», – подчеркнул Павловский в интервью Lenta.ru. Он отметил, что во время предвыборной кампании, в частности, занимался центральной и региональной прессой. Павловский добавил, что поначалу, в 1997 году, на роль преемника выдвинулся Борис Немцов. «Мы занимались его раскруткой, и уже к лету 1997 года его рейтинг превысил рейтинг [Геннадия] Зюганова. Но тут началась война против него со стороны двух медиаолигархов, контролировавших телевидение – [Владимира] Гусинского и [Бориса] Березовского. Примерно за год они его уничтожили как кандидата в президенты», – рассказал он. Павловский рассказал, что затем начался поиск Ельциным преемника среди силовиков – «интеллигентных силовиков», первым из которых оказался Евгений Примаков, в 1990-х возглавлявший Службу внешней разведки. «Получилось так, что этот интеллигентный силовик оказался слишком удачной находкой. Он очень быстро стал популярен и повел себя независимо от Ельцина. Тому это не нравилось», – пояснил политтехнолог. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что первый президент России Борис Ельцин является частью нашей общей истории, в известном плане все мы продолжатели той истории, которая у нас была, в том числе и президент Владимир Путин. Гражданин Германии получил срок за поставки металлообрабатывающих станков российской оборонке 5 марта 2021, 10:51 Текст: Наталья Ануфриева

В Германии вынесли обвинительный приговор за нарушение эмбарго Евросоюза (ЕС) на поставки вооружений в Россию, введенное из-за воссоединение Крыма с Россией и «российского вмешательства» на востоке Украины: земельный суд Гамбурга приговорил к трем годам и девяти месяцам лишения свободы 41-летнего предпринимателя, фирма которого экспортировала технику, пригодную для производства ракет. Еще один фигурант дела был приговорен к двум годам условно по обвинению в пособничестве нелегальным продажам, передает Deutsche Welle. Судьи сочли доказанным, что глава фирмы нарушил санкции ЕС в отношении российского руководства в семи случаях с 2015 по 2018 годы, а его 40-летний пособник дважды содействовал ему в налаживании контактов и получил за данные услуги вознаграждение. Компания якобы продавала российской оборонной компании металлообрабатывающие станки, которые, в том числе могут использоваться в программах военного ракетостроения, что является нарушением санкций ЕС. Бизнес велся через российского предпринимателя, закупавшего за границей оборонную продукцию. Промежуточным закупщиком при этом выступала гражданская компания, однако в итоге станки поставлялись оборонному предприятию. При этом суд счел недоказанным, что обвиняемые сознательно сотрудничали с российскими спецслужбами. Суд постановил, что фирма должна выплатить государству всю валовую прибыль в размере 7,9 млн евро, полученную от нелегальных сделок. Кроме того, осужденный за пособничество должен перечислить государству все вознаграждение размером 184 тыс. евро, и выплатить дополнительный штраф в размере 150 тыс. евро. В декабре сообщалось, что Высшем земельном суде Гамбурга начали процесс по делу двух выходцев из экс-СССР, обвиняемых в запрещенных Евросоюзом поставках в Россию товаров двойного назначения. На скамье подсудимых оказались два Александра, известно, что фамилия одного мужчины начинается на С., а другого – на О. Первому 41 год, он выходец из Казахстана, второму – 40 лет, в Германию он приехал из Киргизии, в данный момент оба – граждане ФРГ. Предполагалось, что они – российские немцы, которым после переезда в Германию в упрощенной форме дают немецкое гражданство и не требуют при этом отказываться от прежнего. Главным обвиняемым называли Александра С. Ему вменяли в вину, что в период с 2015 до 2018 года он продал и поставил российскому предприятию военно-промышленного комплекса 15 металлообрабатывающих станков, пригодных для производства ракетной техники, на общую сумму в 8 млн евро. В роли консультанта по экспортно-импортным операциям выступил Александр О., получивший за свои посреднические услуги 270 тыс. евро. Согласно обвинительному заключению, Александр С. еще с 2009 года занимался куплей-продажей машиностроительного оборудования, создав для этого собственное экспортно-импортное ООО. Его партнером был Сергей К., руководитель одного российского предприятия, контакт с которым помог установить Александр О. Следствие заявляло, что якобы по поручению российских спецслужб Сергей К. занимался целенаправленным поиском и приобретением зарубежного промышленного оборудования для предприятий российского ВПК. Указывалось, что начиная с января 2015 года Сергей К. несколько раз заказывал у Александра С. специальные металлообрабатывающие станки, подпадающие под постановление ЕС от 2009 года о товарах двойного – военного и гражданского – назначения. Александр С. был арестован 12 февраля 2020 года, содержался в следственном изоляторе. Александра О. арестовали 2 июня, но уже на следующий день отпустили под подписку до начала судебного процесса. Немецкая юридическая контора Rodl & Partner, которая, среди прочего, консультирует фирмы в сфере германо-российских торгово-экономических связей, сообщала, что в феврале 2020 года были произведены обыски в Баварии, Берлине и Саксонии в 12 помещениях, принадлежащих как коммерческим предприятиям, так и не подпадающим под подозрения частным лицам, по результатам которых и был арестован обвиняемый. Напомним, в марте послы 27 стран Евросоюза согласовали продление на полгода – до 15 сентября 2021 года – действия персональных санкций против России по Украине. Летом минувшего года постоянные представители 27 стран – членов ЕС согласовали продление на год – до 23 июня 2021 года – ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. При этом Украина просила усилить санкции против Москвы. Экономические санкции против России также неоднократно продлевались. Кремль ответил на обвинения США в «наличии» у России химоружия 5 марта 2021, 13:18

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Обвинения России по поводу якобы наличия химического оружия являются безосновательными и голословными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщало, что Вашингтон и Лондон рассматривают возможность ввести больше санкций против России. По данным собеседников агентства, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО «продолжала оказывать давление на Россию» в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в Кремле подобные сообщения тщательно фиксируют. Песков подчеркнул, что эта информация является пока лишь сообщениями СМИ, передает РИА «Новости». «Но вместе с тем, конечно же, мы понимаем, что исходя из того механизма, который задействован, например, в Вашингтоне, там анонсируется вторая часть санкций. При этом Вашингтон исходит абсолютно из безосновательного и голословного обвинения России в том, что якобы на ее территории, опять же якобы, имеется химическое оружие. Никаких данных, говорящих об этом, реальных данных, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия и все программы связанные, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свернуты в соответствии с обязательствами России по Конвенции о запрещении химического оружия», – сказал Песков. «Конечно же, Россия понимает это, учитывает это и прорабатывает различные сценарии, с тем чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса», – добавил представитель Кремля. Ранее Песков заявил, что Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают. Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями. В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем. «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире 5 марта 2021, 18:27

Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств, заявили разработчики. «Спутник V» – вторая по популярности вакцина против коронавируса по количеству одобрений от регуляторов. Спасибо за Ваше доверие!», – говорится в сообщении в официальном аккаунте вакцины в Twitter. Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах, за ней следует «Спутник V» с 45 странами. Третью строчку занимает Pfizer (43 страны). Далее следуют вакцина Moderna (19 стран), а также три китайские вакцины - Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4). Восьмое место занимает вакцина Johnson&Johnson, ее одобрили четыре страны, передает РИА «Новости». В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке. Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Украинцев призвали готовиться к голоду 5 марта 2021, 09:18 Текст: Евгения Шестак

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду из-за коронавируса. По его словам, провальная работа команды действующего президента Украины Владимира Зеленского по вакцинации населения привела к третьей волне пандемии коронавируса. «Новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» – написал Кива в Facebook. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране решили проводить вакцинацию в аптеках. Песков рассказал об упомянутой Путиным встрече с иностранцем 5 марта 2021, 13:48 Текст: Алина Назарова

Встреча президента Владимира Путина с иностранцем из Европы, о которой он упомянул в беседе с волонтерами, носила личный характер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика. Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях. Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником», – сказал Песков, отвечая на вопрос, кто был в гостях у президента. Он добавил, что не знает, какие превентивные эпидемиологические меры применялись к собеседнику президента, соблюдал ли он двухнедельный карантин перед встречей, передает РИА «Новости». Ранее в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Путин рассказал, что накануне у него была в Кремле встреча с иностранцем, который приехал из Европы.

МИД пообещал «скоро порадовать» США ответными санкциями 5 марта 2021, 13:17

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия не ждет, чтобы ответить на санкции Соединенных Штатов, «мы их скоро порадуем», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Почему вы думаете, что мы ждем? Никто не ждет, другое дело, что на данный момент, раньше мы не раскрывали и не предавали такой гласности, такого публичного измерения ответным мерам. Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы... Но учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал. Напомним, Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Захарова также заявила, что Россия готова симметрично ответить на препятствование Германии работе российских СМИ в стране. «Будете закрывать счета и не дадите операторам обслуживать счета Russia Today в Германии – такие же, идентичные, а может быть, еще и другие меры будут применяться к немецким СМИ в России», – сказала она. Напомним, 26 февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая. Россия расценила отказ немецких банков сотрудничать с Ruptly и RT как политическое давление и нарушение обязательств ФРГ в сфере свободы слова и готова принять жесткие ответные меры в отношении работающих в нашей стране немецких средств массовой информации. Член ОП: В инциденте с избиением танцующих на дороге кавказцев были виноваты обе стороны 5 марта 2021, 19:30

Фото: кадр из видео

Текст: Татьяна Косолапова

Танцевавшие лезгинку на дороге в Краснодаре нарушили права автомобилистов и пешеходов, но и наказывать их за это избиением, как это сделали местные жители, нельзя было, сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Лагкуев. В Сеть попала запись с видеорегистратора, на которой видно, как двух мужчин кавказской национальности, которые остановились на дороге и начали танцевать лезгинку, избили и облили перцовкой. Уточняется, что драка произошла в городе Краснодар. Главред RT Маргарита Симоньян, которая родом из данного города, написала в своем Telegram, что «в Краснодаре любят, когда лезгинку танцуют на сцене. И не любят, когда ее танцуют на Красноармейской». «То, что кавказцев за танец избили – это неправильно, но и танцевать на дороге тоже нельзя. Правильно говорит Симоньян про танцы, это нужно делать на свадьбах, в помещении, во дворах закрытых, где веселье. А на улицах, где нарушаются права водителей и пешеходов, этого делать нельзя. Помню, раньше и в Москве такое частенько бывало на площадях, но мы осуждаем такие действия», – говорит Лагкуев. Он подчеркивает, что такой же точки зрения придерживается глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, врио Главы Дагестана Сергей Меликов и другие руководители и старейшины кавказских республик. «Я лично видел, что танцуют и казаки, и славяне, что тоже неправильно. Иногда даже в таких танцах огнестрельное оружие используют, стреляют в воздух, что вообще недопустимо. У нас есть Совет старейшин, там мы занимаемся всеми этими вопросами, и я заметил, что за последнее время таких случаев стало гораздо меньше», – рассказывает собеседник. Он подчеркивает, что несмотря на то, что в данной ситуации молодые люди кавказской национальности были неправы, жители Краснодара все равно не должны были применять к ним физическое насилие – это запрещено законом. Любые конфликты можно решить мирным путем. «Без конфликта, вероятно, здесь бы не обошлось. Вряд ли кавказцы просто перестали бы танцевать после того, как им сделали бы замечание, что так делать не стоит. Танцующие, вероятно, начнут грубить и конфликт разразится уже на этой почве. Есть органы, например, полиция, сейчас очень много мобильных бригад, которым можно было бы пожаловаться на инцидент, и дождаться, пока они все предотвратят. К ним и следует обращаться. Но бить нельзя, ни в коем случае», – заключил Лагкуев. Памятнику Тарасу Шевченко «отрезали» голову на Украине 5 марта 2021, 15:40 Текст: Алина Назарова

Вандалы повредили памятник поэту Тарасу Шевченко в селе Подпечеры Ивано-Франковской области Украины, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. «Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы «приурочили» свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря», – написал он в Facebook. Мэр обратился в правоохранительные органы с требованием найти преступников. Памятники Шевченко не раз подвергались на Украине актам вандализма. Мотивы злоумышленников неизвестны, передает ТАСС. Поэзия Тараса Шевченко (1814-1861), в частности сборник «Кобзарь», считается основой современной украинской литературы и украинского языка. Большая часть прозы Шевченко (повести, дневник, письма), а также некоторые стихотворения написаны на русском языке.