Норвегия объявила о решении присоединиться к санкциям ЕС по Навальному

|
5 марта, пятница | Последнее обновление — 14:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль ответил на обвинения США в «наличии» у России химоружия
Разделы
Самое главное – это знать то, как внутренний иностранец будет реагировать на те или иные раздражители, вести себя в тех или иных нормальных и ненормальных ситуациях. И наши недоброжелатели очень хорошо об этом знают. Как это обычно бывает в XX веке, наши враги знают о нас, о частях нас, лучше, чем мы сами.
Подробности...
Вести, доходящие с Запада, «все чудесатее и чудесатее»: людям запрещают не только выражать свое неправильное мнение о гендерах, однополых союзах, миграции, но, кажется, скоро и вовсе запретят неправильно думать.
Подробности...
Дзержинский, разумеется, спорная личность. Но Дзержинский – это история нашей страны, кровавая и блистательная. Мы жали на клавишу «кэнсел» тридцать лет, и только-только начало ослабевать давление, как «культура отмены» обрела свое имя и новые силы.
Подробности...
Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
Подробности...
НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
Подробности...
Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
Подробности...
17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
|
Норвегия объявила о решении присоединиться к санкциям ЕС по Навальному
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Норвегия намерена присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза в связи с арестом Алексея Навального, сообщили в норвежском МИД.
«Норвегия присоединяется к решению ЕС и введет меры, идентичные санкциям ЕС», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы МИД королевства. В норвежском ведомстве не уточнили, о каких мерах идет речь.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями. В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
Китай отреагировал на новые санкции ЕС и США против России
|
|
Пекин считает, что дело Алексея Навального является исключительно внутренним делом России, внешнее вмешательство недопустимо, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя новые санкции ЕС и США.
«Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
Кремль анонсировал ответ на новые санкции Запада
|
|
Москва не откажется от принципа взаимности при ответе на новые санкции Запада, ответные меры будут согласованы и доведены до оппонентов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ответ будет таким, какой наилучшим образом будет соответствовать нашим собственным интересам. Ну, безусловно, здесь принцип взаимности. От него невозможно отказаться в межгосударственных отношениях», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, в России «будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами. Они будут утверждены, и затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории».
Представитель Кремля назвал новые санкции против граждан России неприемлемыми ограничениями и вмешательством в дела страны. «В целом мы можем только выразить наше сожаление в связи с тем, что наши в данном случае оппоненты прибегают именно к таким методам, имеющим абсолютно деструктивное влияние на двусторонние отношения», – сказал Песков.
На просьбу пояснить, почему США и Евросоюз вводят санкции не в отношении российского госдолга или крупного бизнеса, а точечные, пресс-секретарь президента отметил, что это не является заботой Кремля – «объяснять какую-то мотивацию». «Мы в целом, точечные или не точечные, подобные решения мы считаем абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования. А главное, не имеющими ни эффекта, ни смысла. И в этой связи мы можем только выражать недоумение», – добавил Песков.
Он также заявил, что не знает о какой-либо американской помощи России, прекратить которую намерены США. «Я, к своему стыду, сейчас не могу припомнить, в последнее время какую помощь Америка оказывала России. Поэтому не могу просто ответить на ваш вопрос. Я тут затрудняюсь сказать, от чего в данном случае Соединенные Штаты отказываются. Мне не известно о какой-то помощи», – сказал Песков, отвечая на вопрос, какую помощь оказывала Америка России, чего из-за санкций россияне теперь лишены.
Кроме того, в Кремле назвали возмутительными утверждения о причастности ФСБ к «отравлению» Навального. «В качестве повода этих рестрикций было озвучено дело берлинского пациента. При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление, и за отравлением стоит Федеральная служба безопасности. Это возмутительно», – прокомментировал Песков новые санкции Запада.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным
|
|
Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, в список вошли главы российских силовых ведомств, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова и вводятся в связи с «заключением Навального», передает РИА «Новости».
«Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам», – сказано в документе ЕС. Санкции вступают в силу в день публикации.
Напомним, представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального.
Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Депутат Бундестага: Американцы показали наплевательское отношение к бизнесу Германии
|
|
«Борьба за права немецкого бизнеса будет более перспективной только при следующем правительстве», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента Германии Вальдемар Гердт, комментируя попадание трех немецких компаний в санкционный «список Навального», опубликованный минфином США.
«Это еще раз понятно и доходчиво подчеркивает, что американцам глубоко плевать на наш бизнес. С их стороны идет жесткое продавливание своей идеологической стратегии. Кроме того, это доказывает, что не такие уж мы суверенные, раз не можем элементарно защитить интересы своего государства», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт.
В среду министерство торговли США обнародовало санкционный список, введенный в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Помимо 27-го Научного центра Минобороны России, в списке значатся девять компаний, в том числе три немецкие фирмы – ChimConnect Gmbh, Pharmcontract Gmbh и Riol-Chemie.
По словам депутата Гердта, партия «Альтернатива для Германии» пытается оказывать давление на власти в вопросах защиты немецкого бизнеса. «Мы поднимаем эти темы на всех возможных площадках. Создан Фонд защиты немецких предпринимателей, которые пострадают от подобных действий со стороны наших заокеанских «друзей», – рассказал депутат бундестага.
«Но перспективность борьбы за права бизнеса будет зависеть от того, настолько мы проявим суверенности и мужества в своих решениях, – продолжил Гердт. – Сейчас зависимость немецкой экономики, политики и СМИ от Соединенных Штатов огромнейшая. При желании они легко поставят на колени всю нашу индустрию. Завалив, к примеру, автомобильное производство, можно с нами делать, что хочешь».
«Нужно оценивать риски и вести переговоры с позиции суверенного государства», – убежден собеседник. Но, по его словам, «этому Германия пока не научилась и при этом правительстве не научится. Думаю, следующие выборы внесут коррективу в руководящие структуры. Они станут более прагматичными и будут пытаться защищать интересы своего народа и бизнеса».
«То, что мы видим сейчас, это староизбранная элита, выращенная американцами и ими же выведенная на политическую арену. Потому ожидать от них каких-то резких движений против своего куратора не стоит», – резюмировал депутат от «АдГ».
К слову, отметим, что немецкие власти активно принимают меры против этой партии евроскептиков, которую критики обвиняют в симпатиях к России. В среду стало известно, что Федеральное ведомство ФРГ по защите конституции отнесло «Альтернативу для Германии» к «подозреваемым в экстремизме».
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
«И со стороны ЕС, и со стороны США эти санкции скорее символические, нацеленные на то, чтобы унизить Россию, чтобы показать на нее пальцем, чтобы чиновники не могли выезжать из нее. К сожалению, со стороны американцев это может быть только начало. Джо Байден решил по нарастающей вводить санкции, которые не вводил Трамп», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.
Заметим, что едва ли не первой европейской страной, которая еще в сентябре прошлого года заявила о возможности введения антироссийских санкций в связи с «отравлением Навального» была именно Германия, где блогер проходил лечение – о том, что ФРГ не исключает санкционных мер заявили в правящем блоке ХДС/ХСС.
В начале февраля канцлер Ангела Меркель по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что ЕС оставляет за собой право расширения санкций против России в свете ситуации вокруг Навального – при этом Берлин постоянно настаивает на том, что позиция Берлина по делу Навального не касается отношений с Москвой по проекту «Северный поток-2».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США ввели санкции против представителей властей России из-за Навального
|
|
США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
«Министерство финансов вносит в список санкций семь высокопоставленных членов российского правительства», – передает его слова РИА «Новости».
Вся собственность попавших в список лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована. «В дополнение любой иностранец, который значительно помогает транзакциям с этими лицами, также рискует санкциями», – добавил представитель администрации.
Санкции предпринимаются в дополнение к рестрикциям по линии госдепа, министерства торговли, визовым и экспортным ограничениям.
Кроме того, США ужесточают ограничения на экспорт в Россию. «Сегодня мы опубликуем в федеральном реестре [список официальных документов правительства США] список из 14 организаций, в отношении которых [будут действовать] наибольшие ограничения в рамках экспортных норм. Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, одна является государственным исследовательским институтом. Все они вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики», – передает заявление американского чиновника ТАСС. Он не уточнил, в против каких конкретно организаций вводятся ограничения.
По словам представителя администрации США, фигуранты списка якобы вовлечены в производство «биологических агентов». Санкции касаются вопросов экспорта, реэкспорта и передачи технологий. «Что касается нашей лицензионной политики [выдачи американских лицензий], то в отношении них будет действовать презумпция отказа», – отметил чиновник.
Он добавил, что «есть также дополнительные меры, которые будут подготовлены». В качестве основания американские власти ссылаются на закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
США внесли в список санкций по Навальному три немецких и одну швейцарскую компании
Вашингтон ввел санкции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным против 27-го Научного центра Минобороны России и против девяти компаний, в том числе против трех немецких и одной швейцарской.
Санкции ввело министерство торговли США, среди российских компаний значатся «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек инструментс», Pharmcontract («Фармконтракт»), Rau Farm («Рау фарм»), «Регионснаб», передает ТАСС.
Также ограничения введены против германских компаний ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также швейцарской ChimConnect AG.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России.
Косачев: Новые санкции ЕС против России – недопустимый прием в международных отношениях
Введение новых санкций Евросоюза против глав российских силовых ведомств из-за дела блогера Алексея Навального является недопустимым приемом в международных отношениях, Москва ответит на это, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Решение ЕС – это классическая подтасовка, подбрасывание «улик» в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою «единственно верную» версию происшедшего. Это недопустимый прием в международных отношениях, он вне сомнения встретит ответ с российской стороны. Но каким он будет – определять руководству России», – передает его слова ТАСС.
«Если бы ЕС был действительно заинтересован в установлении истины, а это невозможно без полноценного расследования в России, он приложил бы усилия не к нашей стране, а к своим собственным членам – Германии, Франции и Швеции, обязав их обеспечить прозрачность доказательной базы. Этого не произошло. Следовательно, для ЕС нынешняя ситуация важна не сама по себе, но только как повод для диффамации российского руководства», – добавил Косачев.
Сенатор подчеркнул, что придерживается аналогичного мнения и в отношении новых санкций США.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Вашингтон ввел запрет на оборонный экспорт в Россию
Соединенные Штаты объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли.
«Департамент изменит раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг, с определенными исключениями для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса», – передает РИА «Новости» слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
По его словам, экспорт по линии коммерческого сотрудничества в космической сфере будет ограничен через полгода переходного периода. Вместе с тем глава Госдепа сообщил, что Вашингтон выведет космическое сотрудничество с Россией из-под действия санкций, введенных в связи с арестом блогера Алексея Навального, передает ТАСС.
Напомним, во вторник министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Навального среди прочих директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова. Всего Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера. В свою очередь замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов считает, что санкции Вашингтона против Москвы направлены на демонстрацию возрождения «коллективного Запада».
Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Москва пообещала соразмерный ответ на санкции ЕС
|
|
Россия даст соразмерный ответ на последние санкции Евросоюза, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы рассматриваем действия ЕС как еще одну упущенную возможность отказаться от тупиковой политики ультиматумов, давления, перейти наконец в отношениях с Россией к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Российская сторона не оставит без соразмерного ответа очередную недружественную акцию Европейского союза», – передает ее слова РИА «Новости».
По словам Захаровой, санкции являются очередным примером того, как под видом консолидации в ЕС, под видом общности целей и задач скрывается отсутствие этой самой солидарности и отсутствие настоящего единства решения реальных целей и проблем.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем
|
|
Евросоюз и США введением санкций против России пытаются отвлечь внимание от своих внутренних проблем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».
«Одна из частей всей этой кампании – отвести взгляд от собственных проблем: и с химических оружием, и внутренних колоссальных проблем», – сказала дипломат, передает ТАСС.
Так, по ее словам, в ЕС эти проблемы проявились в вопросе организации массовой вакцинации от коронавируса. «Евросоюз не может согласовать единый подход к тому, нужно ли вводить паспорта вакцинации, как они будут сочетаться с их же концепцией прав человека, свободой передвижения. Они не могут реализовать контракты и обязательства в отношении друг друга в контексте поставок вакцин, которые сейчас так необходимы», – добавила Захарова.
Она также выразила мнение, что за партнерством ЕС и США не стоит ничего, кроме оголтелой русофобии. «Вот это такой квазисоюз с ЕС, такое квазипартнерство, за которым, кроме такой оголтелой, как у нас любят говорить, русофобии, ничего не стоит. А ничего не стоит, потому что союзы должны быть нацелены на решение конструктивных, позитивных задач, а не на бесконечную борьбу с ветряными мельницами, которые они сами же рисуют, придумывают и потом их штурмуют», – сказала она, отметив, что обе стороны при этом нарушают свои международные обязательства.
По словам Захаровой, США стремятся создать некий образ борца за справедливость в сфере химического разоружения. «Как дополнительный элемент вклада в его (образ) многосторонность, за которую они теперь ратуют, укрепление рядов североатлантических, усиление связки с Евросоюзом. Ведь именно это они сейчас декларировали, в том числе на полях некой гибридной Мюнхенской конференции (по безопасности), которая прошла, но прошла в таком ущербном варианте. Это они декларируют, когда сейчас собирают НАТО в различных форматах, говоря о своей новой стратегии и возвращении к союзу с ЕС», – добавила дипломат.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Постпред России при ЕС спрогнозировал ответ на антироссийские санкции
Россия ответит на очередные санкции со стороны ЕС, а объяснить политическую привязку новых ограничений к Навальному очень трудно, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«Я думаю, что постепенно все-таки здесь в Европе, по крайней мере, приходит осознание того, что ресурс вот этот санкционный, так называемый, он уже практически исчерпан, потому что результата от этих односторонних рестрикций практически нет, если не считать, конечно, российских ответных мер, которые предпринимались и в прошлые разы и, я могу заверить, что будут иметь место и сейчас», - сказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
Он также добавил, что вопрос об ответе на санкции будет решаться на политическом уровне в Москве.
Чижов также добавил, что политическая привязка россиян, которые попали в новый ограничительный список ЕС, к российскому блогеру Алексею Навальному логически труднообъяснима
«Насчет мягкости или жесткости, я думаю, это вопрос не принципиальный, а принципиален сам факт появления подобного списка, подобной мотивировки, которая, надо сказать, для любого неангажированного специалиста и юриста будет выглядеть достаточно странно. Я уж не говорю о том, что четырех достойнейших представителей, руководителей российских силовых структур связывают с человеком по фамилии Навальный, это явно политическая такая привязка, которая логически труднообъяснима», – цитирует Чижова ТАСС.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
США ввели санкции против ряда российских силовиков и сотрудников администрации президента
Министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального несколько россиян. В том числе директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова.
Кроме того, санкции были введены в отношении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, передает ТАСС.
Также санкции США введены против трех российских научно-исследовательских организаций, передает РИА «Новости». Речь идет о Государственном НИИ органической химии и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ»), а также ФГБУ «27 Научный центр» и 33-й центральном научно-исследовательском испытательном институте Минобороны России.
В вторник США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального. В свою очередь замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов считает, что санкции Вашингтона против Москвы направлены на демонстрацию возрождения «коллективного Запада».
Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Политолог объяснил причины признания НКО окулиста Навального иноагентом
Организованная окулистом Алексея Навального НКО лишь притворяется благотворительной, потому что ее настоящая деятельность направлена на дискредитацию нашего медицинского сообщества и системы здравоохранения, считает политолог Алексей Мартынов. В комментарии газете ВЗГЛЯД он оценил появление организации Анастасии Васильевой в списке НКО-иноагентов.
«Критерии, по которым те или иные общественные организации признаются иноагентами, четко прописаны в законе. Упрощая юридические формулировки, можно сказать, что под этим термином подразумевается политическая деятельность, которая ведется на иностранные деньги», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
В среду Министерство юстиции включило НКО «Альянс врачей» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции так называемого иностранного агента. Возглавляет организацию Анастасия Васильева, лечащий врач-окулист блогера Алексея Навального.
В Минюсте заявили, что им известны факты иностранного финансирования НКО, возглавляемой Васильевой. Кроме того, как пишет «Коммерсант», организацию недавно проверяла прокуратура. Проверка выявила факт регистрации представителя НКО для участия в выборах депутатов Московской области.
О том, что НКО Анастасии Васильевой занимается политикой вместе с фондом Алексея Навального, что она действует внутри России на иностранные деньги и в интересах других государств, было известно давно, говорит Мартынов. «Непонятно, почему так долго тянулась бюрократическая волокита с признанием этого факта», – удивляется политолог.
Как напоминает эксперт, лидер этой организации Васильева давно устраивала чисто политические акции, так в свое время через соцсети собирала массовку на незаконные митинги, например, на акцию «Допускай», посвященную выборам в Мосгордуму и несогласованные акции в январе этого года.
Сейчас Васильева является фигурантом уголовного дела о нарушениях коронавирусных ограничений (ст. 236 УК), допущенных в ходе несогласованных акций в Москве в поддержку Навального в январе. Суд отправил Васильеву под домашний арест, который позже заменил на ограничение определенных действий.
Вашингтон продублировал санкции против Чепиги и Мишкина
США добавили в санкции по Алексею Навальному против России российских граждан Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, против них уже действуют санкции по делу Скрипалей.
«Сегодня госдепартамент внес в список санкций ФБС, ГосНИИОХТ, 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны, ГРУ и офицеры ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин и Анатолий Владимирович Чепига внесены в список санкций по... исполнительному указу 13382 за участие или попытку участия в действиях или транзакциях, которые могли материально способствовать или создавали риск распространения оружия массового поражения или средств его доставки», – цитирует сообщение американского минфина РИА «Новости».
Отмечается, что санкции вводятся параллельно с ЕС, формально режим санкций против указанных лиц не изменился.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
Напомним, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Лондон сразу же обвинил в отравлении Россию. Позже были названы имена подозреваемых: ими якобы являются Руслан Боширов (Анатолий Чепига) и Александр Петров (Александр Мишкин).
Россия отвергла претензии США по поводу прав человека
Москва отвергает претензии США по правам человека, никто не может учить Россию тому, как нужно жить, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Особенно неприемлемыми считаем претензии по правочеловеческой проблематике. Ни у кого нет права учить нас, как жить», – передает РИА «Новости» слова Антонова в дискуссионном клубе «Космос-Клаб». Текст выступления посла распространило посольство.
Он заявил, что Россия считает безосновательными обвинения США в якобы применении химического оружия против блогера Алексея Навального.
«При этом любые наши контраргументы, обращения за получением фактологической информации отметаются без внятного объяснения. Затем американские власти, не удосужившись предъявить доказательства, вводят против России очередные санкции», – добавил Антонов.
«Мы считаем категорически неприемлемыми абсурдные призывы об «освобождении» Навального. В международной практике это называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства», – сказал посол.
Он также упомянул другие претензии США, которые Россия отвергает – по «вмешательству» в демократические процессы, хакерских атаках и противодействию американским военным в США.
«Для противодействия «российской угрозе» наращивается военный потенциал, укрепляются военно-политические союзы. Нам грозят санкциями. Против нас применяются методы недобросовестной конкуренции», – констатировал Антонов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают.
|
|