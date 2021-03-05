Коренные народы Эквадора захотели привиться «Спутником V» Газета сообщила о планах США по размещению ракет на островах около Китая 5 марта 2021, 03:55 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты намерены развернуть ракеты на островах в районе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, сообщило японское издание «Никкэй». Американские ракеты позволят сохранить оборонный потенциал войск США в случае атаки КНР, говорится в документе о финансировании, направленном командованием ВС США в регионе, передает ТАСС со ссылкой на сообщение газеты. Военные США планируют разместить ракеты «земля – корабль» дальностью до 200 километров, также рассматривается вариант развертывания ракет средней дальности. Всего на это планируется потратить за шесть лет порядка 27,3 млрд долларов.

Жительница Одессы назвала украинский язык «говяжьим» 4 марта 2021, 08:43 Текст: Евгения Шестак

Новый скандал на языковой почве разразился на Украине: покупательница одного из магазинов в Одессе резко высказалась об украинском языке, назвав его «говяжьим». По информации местного портала 048.ua, посетительницу магазина не устроило, что продавец говорит с ней на национальном языке. По словам женщины, она не понимает украинский, в связи с чем предложила продавщице вспомнить, «кем были первые граждане в истории города». Также женщина потребовала персонал магазина в разговоре с ней перейти на русский. Государственный язык Украины она назвала «говяжьим». Также в этот момент в магазине находился мужчина. Он написал жалобу на то, что их отказались обслуживать на русском языке. При этом администраторы магазина никаких нарушений в произошедшем не увидели. С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180–242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. «Скопинский маньяк» нарушил условия надзора после освобождения 4 марта 2021, 11:16 Текст: Евгения Шестак

Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», нарушил условия административного надзора и после освобождения из колонии поехал в Москву, сообщил осведомленный источник. Мохов совершил правонарушение, поскольку его пригласили на съемки ток-шоу в Москву. Адвокат Игорь Ким рассказал каналу «360», что «скопинский маньяк» при выходе из колонии получил предписание, по которому должен был прибыть в свой родной город в Рязанской области к определенному сроку. «Он его нарушил, проскочил, проехал и оказался в столице нашей родины, на ток-шоу», – заявил Ким. Отмечается, что участие бывшего заключенного в ток-шоу также является нарушением. «Если в решении суда говорится о местах общего пользования, о местах скопления людей, а в данном случае есть зрители на передачах. То есть он нарушает, и такое уклонение тоже грозит ему наказанием», – подчеркнул Ким. Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22:00). Адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что у правоохранителей на данный момент недостаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность проживающих в Скопинском районе Рязанской области, куда вернулся Мохов. Журналистка в вечернем платье потроллила возмущенную «бомжовыми людьми» Нарусову 4 марта 2021, 11:27 Текст: Алина Назарова

Журналистка Софико Арифджанова сфотографировалась у здания Совфеда в вечернем платье, ответив таким образом на слова сенатора от Тувы Людмилы Нарусовой, которую возмутили одиночные пикетчики «бомжового вида». В ходе заседания мать телеведущей Ксении Собчак заявила, что ее возмущают «маргинальные люди» возле Совета Федерации, которые приходят туда со своими требованиями. «Когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета Федерации с непонятными требованиями, которые вообще ни в какие рамки не укладываются, то неприятно это. Понимаете, прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями», – заявила Нарусова. Позже она пояснила, что ее возмущение вызвал пикет, когда на крыльце Совета Федерации «стоял какой-то придурок» с плакатом, который требовал привлечь к ответственности президента СССР Михаила Горбачева, пишет «Московский комсомолец». В ответ Нарусовой Арифджанова сфотографировалась у Совета Федерации в вечернем платье и меховой накидке. В руках у журналистки был плакат с надписью: «Нарусова, а так ок?». Фото с акции Арифджанова разместила в Facebook. Китай сделал обязательными анальные тесты на COVID-19 для иностранцев 4 марта 2021, 14:55 Текст: Елизавета Булкина

Анальные мазки на коронавирус стали обязательными в Китае для прибывающих из других стран. Ряд государств выступили против подобной процедуры, назвав ее унизительной. В частности, озабоченность в связи с новыми правилами выразило японское правительство. Главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что попросит Пекин изменить режим тестирования после того, как некоторые японские путешественники сообщили о «психологической травме» из-за процедуры, передает The Times. Подобный метод тестирования на COVID-19 в Китае опробовали в январе. По мнению китайских медиков, мазок из ануса является более надежным, чем из носа или ротоглотки. Подозреваемого в растлении 53 мальчиков священника отдали под суд 4 марта 2021, 10:49

Фото: my.mail.ru/mail/yabramov_81

Текст: Наталья Ануфриева

Дело против настоятеля и звонаря храма в Еврейской автономной области (ЕАО), которые обвиняются в том, что за 12 лет растлили 53 мальчика, отправлено в суд, сообщил источник в силовых структурах. Источник сообщил, что «уголовное дело о растлении 53 мальчиков направлено в суд», прокуратура обвинение поддержала, передает РИА «Новости». О завершении расследования дела источник сообщил в конце декабря. В Следственный комитет в ноябре 2019 года обратилась жительница ЕАО с просьбой проверить 39-летнего настоятеля храма Святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) на предмет растления мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет. По версии следствия, насиловать детей священнослужителю помогал его помощник – 26-летний звонарь Сергей Моос, работу с послушниками Абрамов вел с 2007 года. Абрамов и Моос находятся под стражей с момента задержания. Ранее Ватикан официально признал бывшего американского кардинала Теодора Маккаррика укрывателем священников-педофилов. Пригожин предложил Кадырову продать его ФБР по частям 4 марта 2021, 14:45

Фото: Елена Афонина/Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Предприниматель Евгений Пригожин продолжил шутить над ФБР на тему вознаграждения за информацию о его местонахождении, раскрыв «подробности» своего нахождения в Чечне. «Дело было так: шел я по Москве, подъехали чеченцы. Открываю глаза – в подвале у Кадырова. Дай Бог ему здоровья. Вокруг люди в белых халатах. Говорят, будут меня клонировать, потому что 250 тысяч долларов один раз мало. Сейчас пытаюсь договориться, чтобы продали меня по частям. Вроде идут навстречу. Рамзан Ахматович – человек гостеприимный», – говорится в ответе Пригожина на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» во «ВКонтакте». Ранее ФБР опубликовало информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, в списке есть и Пригожин. На прошлой неделе адрес российского бизнесмена опубликовала компания «Конкорд», принадлежащая Пригожину, за что попросила обещанное ФБР вознаграждение. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Пригожин находится в Грозном, иронически попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тыс. долларов. Названы сроки укладки «Северного потока – 2» в водах Дании 4 марта 2021, 15:39

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Укладка труб газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании продлится до сентября 2021 года, сообщило Морское управление Дании (DMA). К трубоукладчику «Фортуна» присоединится судно «Академик Черский». Работы будут проводиться вблизи острова Борнхольм, где расположена недостроенная часть газопровода, передает РИА «Новости». В районах, где будут вестись работы, движение других судов будет ограничено. «Детали: до конца сентября 2021 года будет вестись укладка двух газопроводов между позициями 1) – 7)», – сказано в сообщении. Ранее работы планировалось завершить до конца апреля. При этом Газпром подчеркивал, что заострять внимание на сроках строительства газопровода не стоит, важен сам запуск проекта. Тем временем правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева. В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2. Кадыров раскрыл ФБР местонахождение Пригожина и попросил вознаграждение 4 марта 2021, 09:18

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что объявленный ФБР в розыск российский предприниматель Евгений Пригожин находится в Грозном, и с иронией попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тыс. долларов. «Более легких денег от американского правительства и представить невозможно. Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж 250 тысяч долларов! Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном», – написал Кадыров в Telegram. Глава Чечни в шутку заявил, что готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но только наличными. «Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте – не смогу забрать. Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по 20 долларов и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут», – сыронизировал Кадыров. Он подчеркнул, что сразу после получения денег сообщит точное местонахождение Пригожина. «В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждет путешествие в страну ковбоев. В качестве доказательств моих слов прилагаю фото. Только фальшивки не присылайте, проверю», – добавил глава Чечни. Ранее ФБР опубликовало информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, в списке есть и Пригожин. На прошлой неделе адрес российского бизнесмена опубликовала компания «Конкорд», принадлежащая Пригожину, за что попросила обещанное ФБР вознаграждение. США решили укрепить сотрудничество с Арменией за 150 тыс. долларов 4 марта 2021, 06:43 Текст: Наталья Ануфриева

Госдепартамент США выделит 150 тыс. долларов на укрепление партнерских отношений Вашингтона и Еревана, говорится в описании соответствующего гранта. В документе указывается, что средства пойдут на реализацию программ, которые способствуют «развитию взаимодействия» двух стран, передает RT. «Все проекты должны содержать американский культурный аспект или связь с американскими экспертами, организациями и учреждениями, специализирующимися в определенной области, что будет способствовать более глубокому пониманию политики и взглядов США», – отмечается в тексте. В Госдепе считают, что потенциальных получателей грантов можно будет привлечь к работе по продвижению общих ценностей США и Армении, а также по укреплению безопасности в регионе – в частности, речь идет о восстановлении дружественных отношений армян с жителями Турции и Азербайджана. Кроме того, деятельность будущих подрядчиков может быть направлена на развитие потенциала армянских СМИ, «демократии, гражданского общества и верховенства права» в стране. Ранее сообщалось, что Госдеп собрался содействовать развитию правоохранительных органов Армении. Также в США призывали ВС Армении не вмешиваться в политику. Напомним, ВС Армении потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Также он призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота». Также премьер неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». Кремль призвал Киев прекратить провокации в Донбассе 4 марта 2021, 14:08

Фото: РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Москва глубоко озабочена из-за обострения ситуации в Донбассе, в Кремле рассчитывают, что Киев сможет удержать свои формирования от провокаций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы надеемся, что руководству Украины удастся удержать эти формирования и подразделения, которые то ли регулярно, то ли еще что-то... от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности. Мы рассчитываем на то, что украинская сторона будет оставаться приверженной договоренности, которая была достигнута в рамках контактной группы, будет привержена подписи главы украинского государства под Минским комплексом мер», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Представитель Кремля выразил надежду, что партнеры по «минской четверке» также будут использовать свое влияние для сдерживая ситуации в Донбассе. «Рассчитываем также на то, что все наши партнеры по «минской четверке» тоже будут обращать внимание на рост напряженности на линии соприкосновения и использовать свое влияние с тем, чтобы не дать этой эскалации перейти через «красную черту», – сказал Песков. Отвечая на вопрос о готовности Кремля оказывать воздействие на формирования, которые находятся на неподконтрольной части Донбасса, для возвращения к перемирию, Песков ответил, что Кремль и так постоянно это делает. «Кремль собственно постоянно это делает. Но сейчас мы видим, что все чаще и чаще идут обстрелы с украинской стороны. Здесь главное, чтобы все, кто может, использовали свое влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась», – сказал Песков. По его словам, в Кремле с глубокой озабоченностью наблюдают за обострением ситуации в Донбассе и тщательно анализируют ситуацию. Он отметил, что обстрелы со стороны украинских формирований происходят все чаще, фиксируется вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. Ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе на Минских переговорах Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что обстановка на линии соприкосновения обостряется с каждым днем. По его словам, речь уже не идет о «партизанских вылазках» со стороны Украины. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В МИД назвали фантастикой сообщения о «вывозе золота» из Венесуэлы на самолетах России 4 марта 2021, 11:14 Текст: Алина Назарова

Источник в российском министерстве иностранных дел назвал «ненаучной фантастикой» сообщения о том, что венесуэльские власти якобы вывозили на российских бортах золото из страны в Мали для дальнейшей перепродажи. «Этот вопрос следует адресовать венесуэльскому оппозиционеру, которому если и что привиделось, пусть нам расскажет. Мы подобного рода ненаучную фантастику не комментируем», – сказал источник РИА «Новости» в МИД. Так он прокомментировал сообщения AFP, согласно которым венесуэльский оппозиционер Хулио Борхес обвинил власти в том, что в 2020 году они вывозили из страны золото на российских самолетах в Мали, в обмен получая доступ к валюте, по информации венесуэльской оппозиции, золото перепродавалось в ОАЭ, а власти Венесуэлы получали за перепродажу доллары и евро. Летом прошлого года суд в Лондоне признал оппозиционного венесуэльского политика Хуана Гуайдо президентом страны, лишив тем самым правительство действующего главы государства Николаса Мадуро доступа к золоту на 1 млрд долларов, хранящемуся в Банке Англии. Москва возмутилась этому решению Лондона. Песков пояснил слова Путина о «хорьковых» интересах 4 марта 2021, 13:07

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин обвинил в «хорьковых» интересах тех, кто призывает детей выходить на незаконные акции, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон, и участвовать в несогласованных, неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин. Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности и так далее. То есть говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о том, кого Путин имел в виду, когда накануне говорил на коллегии МВД об использовании детей для «достижения своих собственных, эгоистических хорьковых целей». В среду президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях. Убитый снайпером во время эвакуации детей сотрудник МВД ДНР посмертно награжден Георгиевским крестом 4 марта 2021, 12:53 Текст: Евгения Шестак

Младший сержант полиции ДНР Владислав Война, застреленный украинским снайпером в промзоне возле Ясиноватой, посмертно награжден Георгиевским крестом IV степени, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики. «Министерство внутренних дел потеряло достойного, грамотного, добросовестного и исполнительного сотрудника. Его семья потеряла кормильца. Владислав Война посмертно награжден Георгиевским крестом IV степени», – отметили в ведомстве, передает «Донецкое агентство новостей». Донецкий правоохранитель погиб 3 марта в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. В феврале сообщалось, что сотрудника Народной милиции ЛНР ранил снайпер, огонь велся с направления населенного пункта Луганское, находящегося под контролем Киева. Российские дипломаты обвинили Лондон в намеренной порче отношений с Москвой 4 марта 2021, 08:18

Фото: REUTERS/Antonio Bronic

Текст: Алина Назарова

Власти Соединенного Королевства продолжают использовать инцидент со Скрипалями для «намеренной порчи» отношений с Москвой, при этом обвинение в применении химического оружия на территории Британии до сих пор не подкреплено фактами, говорится в комментарии российского посольства в Лондоне. «Британское правительство продолжает использовать этот инцидент исключительно в политических целях. Абсолютно беспочвенные обвинения в адрес России стали в околовластных кругах чем-то обыденным и даже общепринятым. Речь идет о злонамеренной порче отношений с нашей страной. Многочисленные слухи и домыслы, запущенные в информационное пространство под вывеской «инцидента в Солсбери», будто бы заменяют собой официальную позицию Лондона», – говорится в комментарии дипмиссии, передает РИА «Новости». Посольство констатирует, что спустя три года после инцидента о произошедшем по-прежнему известно немного, а обвинение в применении химического оружия на территории Соединенного Королевства до сих пор не подкреплено ни фактами, ни доказательствами. «Отказ британских властей задействовать доступные правовые механизмы, раскрыть конкретные обстоятельства инцидента и результаты расследования с наибольшей вероятностью свидетельствует о шаткости и неубедительности их версии случившегося в Солсбери. Другого объяснения мы не видим», – отмечает посольство. Дипломаты напомнили, что в распоряжении посольства по-прежнему нет каких-либо внятных официальных данных о местонахождении и самочувствии Сергея и Юлии Скрипалей, которые являются российскими гражданами. «Нам, как и британской общественности, предлагаются всплывающие в СМИ «вбросы» о том, что эти люди «живы и находятся в безопасном месте». Это российские граждане. Непредоставление сведений о них является нарушением обязательств Лондона по международным и двусторонним профильным соглашениям и – шире – общепризнанных норм дипломатических отношений. Наши требования предоставить исчерпывающую информацию и консульский доступ к Сергею и Юлии Скрипалям остаются в силе», – заявили в посольстве. Дипломаты привели параллели между инцидентом со Скрипалями и инцидентом с блогером Алексеем Навальным, а также с так называемым делом Литвиненко. «И еще один момент. Появляющиеся в СМИ сообщения о планах провести коронерское расследование в отношении смерти в Эймсбери Дон Стерджес дают основания предполагать, что британская правовая машина готова повторить сценарий «дела Литвиненко»: подменить открытое разбирательство квазисудебным процессом, выводы которого лягут в основу дальнейшего политического давления на Россию. Это не пойдет на пользу российско-британским отношениям и интересам граждан двух стран», – заключили в посольстве. В декабре племянница Скрипаля Виктория сообщила, что разговаривала с двоюродной сестрой Юлией. Та рассказала, что ее отец находится под наблюдением медиков, но возобновил занятия спортом, в частности, поднимает штангу. Племянница Скрипаля также говорила, что ее дядя все еще живет в Великобритании, чувствует себя нормально и возможно в будущем посетит Россию. В то же время Скрипаль не связывался с семьей после известия о смерти матери. Напомним, посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот. Лукашевич: Киев хочет выиграть время для перегруппировки и накопления военного потенциала в Донбассе 4 марта 2021, 20:34

Фото: AP Photo/Vitali Komar/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Киев намеренно заводит переговорный процесс о мирном урегулировании конфликта в Донбассе в тупик, чтобы выиграть время для перегруппировки сил и накопления военного потенциала у линии соприкосновения, сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. «Резонно приходим к выводу, что Киев намеренно заводит урегулирование в тупик и использует вялотекущий и безрезультатный переговорный процесс в Контактной группе в качестве «передышки» для перегруппировки сил и накопления военного потенциала у линии соприкосновения. За последние две недели миссия зафиксировала свыше 230 единиц украинских танков и вооружений, в том числе крупнокалиберных, вне отведенных мест хранения – по большей части на железнодорожных станциях Константиновка, Покровск, Дружковка, Славянск, Рубежное. Мы призываем СММ отслеживать дальнейшие перемещения этих вооружений, использовать возможности раннего предупреждения о местах их концентрации и участках потенциальной эскалации военной напряженности», – приводит ТАСС слова российского постпреда. Так, по наблюдениям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ), Вооруженные силы Украины продолжают активно задействовать железнодорожные узлы Донбасса для транспортировки техники и вооружений, рассказал дипломат. Так же, сообщается, что возобновилось применение вооружений, в том числе тяжелых, по территории у донецкого поселка Сигнальное, находящегося в непосредственной близости к пункту пропуска «Еленовка». Постпред России также заявил о растущем беспокойстве из-за стремления ряда стран поддерживать «партию войны» в Киеве путем предоставления военных ассигнований. В частности, российская сторона обратила внимание на решение США выделить новый пакет военной помощи в размере 125 млн долларов. «В очередной раз подчеркиваем: столь демонстративные действия на фоне воинственных заявлений официальных лиц Украины вкупе с отсутствием какой-либо реакции на саботаж Киевом Минских соглашений накладывают на спонсоров нынешних украинских властей серьезную долю ответственности за продолжающееся вооруженное насилие и страдания мирного населения Донбасса», – резюмировал дипломат. Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов отметил, что Киев провоцирует военную эскалацию конфликта. Не решаются вопросы гуманитарного и экономического направления. Украина отказывается от обязательств по восстановлению социально-экономических связей, в том числе организации выплаты пенсий жителям Донбасса, заблокирован процесс обмена удерживаемых лиц, подчеркнул он. Также в ДНР заявили об отказе Украины обсуждать нарушения перемирия в Донбассе. Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что представители Киева в очередной раз сорвали процесс переговоров по Донбассу.