Путин поддержал активное участие волонтеров в политике Путин рассказал о встрече в Кремле с другом-иностранцем Победительница «Большой перемены» рассказала Путину о своих проектах 4 марта 2021, 16:56 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с участниками акции #МыВместе с пообщался с победительницей конкурса для школьников «Большая перемена» Анфисой Лещенко из Волгоградской области, которая рассказала главе государства о реализации собственных проектов. Лещенко является волонтером и победителем первого сезона конкурса «Большая перемена» в направлении «Делай добро!». Она поделилась историей об одной из акций, автором которой выступила сама. «Благодаря моей команде единомышленников в рамках акции #ДобраяСуббота мы запустили Всероссийскую лыжню «Большой перемены», в которой приняли участие более 40 регионов России», – приводятся слова школьницы в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Анфиса рассказала Путину о том, что после конкурса она создала ассоциацию активных наставников, где участники первого сезона «Большой перемены» помогают будущим конкурсантам в прохождении этапов конкурса и дают напутствия. «Многие ребята, которые принимали активное участие в «Большой перемене», также стали волонтерами #МыВместе, потому что это два взаимосвязанных направления, ведь в «Большой перемене» мы реализуем свои добровольческие проекты», – добавила Лещенко. Она также рассказала президенту о своем регионе и о том, как волгоградские школьники поддерживают традиции прошлого. «Волгоградская земля пропитана подвигами наших предков, и мы движемся вперед, сохраняя традиции прошлого. Мой родной город Камышин – Родина советского военного летчика Алексея Петровича Маресьева, и в этом году мы будем праздновать 105-летие со дня его рождения», – казала школьница. Путин обратился к Анфисе и всем участникам встречи со словами поддержки: «Вы проделали огромную и очень важную работу с хорошими результатами. Чувствуйте себя как дома, даже если вы далеко от Москвы за многие тысячи километров», – сказал он. Российский лидер отметил, что празднование памятной даты и гордость родного города за подвиг Алексея Маресьева – это чрезвычайно важно. «То, что вы делали в рамках проведения мероприятий к 75-летию Победы и в рамках «Большой перемены» – это очень хорошее начинание. Оно включает несколько направлений деятельности и охватывает разные категории школьников – это чрезвычайно важно и, безусловно, сопрягается с работой в рамках движения #МыВместе. Поэтому мы и дальше будем поддерживать движение в рамках «Большой перемены» – это очень важная работа, и она будет находиться в поле нашего внимания», – подчеркнул президент. Он также обратился к маме Анфисы Лещенко и передал ей благодарность за воспитание дочери. Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 млн школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 26 марта 2021 года. Еще одо важное социальное начинание, о котором Путину рассказали на встрече с общественностью, был проект «Молодежки ОНФ» по социализации трудных подростков «Тренер». Проект, рассчитанный на несовершеннолетних 14-17 лет, сформировался весной, когда так называемые «трудные подростки» присоединились к группам быстрого реагирования «МолодежкиОНФ» для помощи врачам в переоборудовании больниц под ковид – госпитали. Группы работали в десяти клиниках Москвы, а также 49-ти регионах страны, оказав помощь в 183-х клиниках. О сути проекта президенту страны рассказал руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич. «Мы вместе с парнями занимаемся спортом, смотрим кино, бабушкам помогаем, добрые дела делаем. Тренер для них – человек, который всегда рядом: во дворе, на улице, в зале. С которым можно посоветоваться. Не нужно делить детей на хороших и плохих, трудных или простых. Важно «поймать» их, когда они «на распутье» и личным примером показать, что добро всегда лучше, чем зло. И наш проект «Тренер» – как раз об этом, чтобы жить по совести. Помогать, если можешь. Чувствовать ответственность за то, что ты делаешь. Они вот, знают, что тренировку можно и пропустить, но если бабушке подшефной обещал приехать и забор починить – надо выполнять. Убежден, Владимир Владимирович, проект «Тренер» изменит жизнь ребят, кто немного потерялся в жизни. Эти парни – они крутые и настоящие!» – рассказал Кастюкевич. «Сейчас, когда Вы говорили о том, как складывалась ваша работа, я подумал о том, что по-настоящему хорошее, настоящее, востребованное дело, оно сразу порождает цепочку позитивных последствий. То, что к Вам пришли такие ребята – в этом ничего удивительного нет. Они ведь с определенным характером, я это по себе знаю, во дворе вырос. Лучше молодых людей занимать «позитивным контентом», как сейчас говорят. Давать им возможность развиваться для того, чтобы они могли стать успешными в жизни», – ответил Путин, добавив, что идея проекта ему понравилась. Проект «Тренер» работает в Свердловской, Брянской и Омской областях. По планам, увеличение количества регионов присутствия до 30-ти. Также в ходе встречи участники делились успешными практиками, наработанными в период пандемии. В диалоге с президентом общественники обсудили работу в красных зонах больниц, меры помощи и поддержки ветеранов, вопросы вакцинации, совместную работу врачей и волонтеров, социализацию подростков в различных жизненных ситуациях, работу с особыми детьми, участие бизнеса в добровольческих программах и проектах. Президент поблагодарил каждого, кто участвовал в акции #МыВместе за работу, поддержку людей и своевременные действия. «Сама идея объединения будет создавать фундамент для дальнейшего развития страны. Надеюсь, Вы эту работу не оставите! Она обогащает. Вас самих обогащает. Эта работа – один из самых действенных и ярких способов самореализации, самовыражения и самоутверждения. В самом хорошем смысле слова. И то, что Вы себя нашли в этом – очень здорово! Я Вас поздравляю и желаю всего самого доброго», – сказал глава государства.

Путин назвал «хорьковыми» интересы использующих детей в своих целях 3 марта 2021, 14:29

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях. «Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет и как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента – для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств», – передает слова президента РИА «Новости». «Но кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья», – добавил Путин. Глава государства призвал выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в незаконные акции. «Вместе с тем, необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активно выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные, несанкционированные уличные акции, это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать», – сказал он. Ранее Роскомнадзор начал составлять административные протоколы в отношении ряда социальных сетей за призывы к участию в несанкционированных акциях. В социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены. Песков пояснил слова Путина о «хорьковых» интересах 4 марта 2021, 13:07

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин обвинил в «хорьковых» интересах тех, кто призывает детей выходить на незаконные акции, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон, и участвовать в несогласованных, неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин. Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности и так далее. То есть говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о том, кого Путин имел в виду, когда накануне говорил на коллегии МВД об использовании детей для «достижения своих собственных, эгоистических хорьковых целей». В среду президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях. Лукашенко назвал «полной брехней» большинство сообщений о встрече с Путиным в Сочи 2 марта 2021, 12:26

Фото: Валерий ШарифулиРИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «полной брехней и выдумками» 70% того, что писали про его встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи 22 февраля. Белорусский лидер также заявил, что на его встрече с российским лидером в Сочи были подвергнуты ревизии буквально все вопросы отношений двух стран, сообщает агентство БелТА. «Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 – это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений», – сказал Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере. Напомним, 22 февраля президенты провели переговоры в Сочи, встреча длилась больше шести часов. Также главы государств в Сочи также покатались на лыжах в Красной Поляне. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике. В Кремле сообщили, что Путин позитивно оценивает итоги встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, она была очень конструктивной и откровенной. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба 2 марта 2021, 17:02 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину доложить о созданном плане по расширению Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, который должен быть поквартальным до 2024 года. Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли напомнил, что «запущены планы по развитию восточного полигона железных дорог, по расширению пропускной способности БАМа и Транссиба, которые выходят на дальневосточные морские порты», передает ТАСС. Президент поручил правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба «Сейчас мы видим – проблемы есть, они сохраняются. И нужно сделать то, о чем я сказал, с указанием пропускной и провозной способности не вообще всего, а отдельных участков, а также отдельного веса грузового пояса до и после реализации проекта», – сказал Путин, завершая совещание по развитию угольной отрасли, передает РИА «Новости». Он попросил «сделать такой график в поквартальной разбивке до 2024 года включительно». «И прошу мне его доложить. И закрепить его правовым актом правительства», – добавил глава государства. По словам Путина, если жестко не регламентировать процесс, то «проблемы останутся». Ранее Путин поручил выстраивать планы на длительную перспективу в развитии угольной отрасли. Путин резко высказался о толкающих детей к суициду «уродах» 4 марта 2021, 15:07

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Как только полиция находит тех, кто подталкивает детей к самоубийствам в интернете, они «в штаны накладывают в прямом смысле слова», заявил Путин, назвав таких людей букашками, которых «раздавить не жалко». «Когда полиция добирается до этих уродов, одно дело, когда сидит в интернете и такой крутой Рембо, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны навалил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко», – заявил Путин. Он также отметил, что, подталкивая подростков к суицидам, эти люди и выстраивают работу так, что еще и зарабатывают, размещают рекламу. Президент также заявил, что в интернете распространяется детская порнография, детей вовлекают в незаконные акции – это источник прибыли, в том числе при подталкивании к суицидам, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что нельзя позволять кому-то это делать, у подавляющего большинства наших граждан должно быть понимание опасности этих людей для будущего страны. Ранее Путин уже рассказывал о своей реакции на сообщения о существовании в социальных сетях «групп смерти» и назвал уродами людей, которые заманивают молодежь в такие организации. Путин заявил о резком росте преступности в IT-сфере 3 марта 2021, 13:42

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Преступность в IT-сфере за шесть лет выросла более чем в десять раз, и поле для аферистов увеличивается с развитием технологий, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД. «Например, по преступлениям в сфере информационных технологий: за последние шесть лет их число возросло более чем в десять раз. Понятно – сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем, все мы хорошо понимаем при этом, что за развитием электронной торговли, за предоставлением в глобальные сети разного рода услуг, включая финансовые услуги, за этим, конечно, будущее. Технологии здесь обновляются и меняются стремительно, и поле для преступлений, для разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается», – сказал он. В этой связи Путин указал, что правоохранители должны активно мониторить интернет и поручил МВД наладить тесную связь с банковским сообществом, провайдерами интернета и сотовой связи для предотвращения информационных преступлений, передает РИА «Новости». Путин также заявил, что обстановка 2020 года из-за пандемии затруднила работу по раскрытию преступлений, но органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи. По его словам, «несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, органы правоохранители действовали грамотно, четко, без сбоев», передает ТАСС. Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал причину активизации законодателей в сфере регулирования интернета и заявил о необходимости развития в каждом сегменте ИТ-отрасли российских производителей. Путин поручил выстраивать планы на длительную перспективу в развитии угольной отрасли 2 марта 2021, 14:57 Текст: Алина Назарова

В развитии угольной отрасли следует выстраивать планы как на три-четыре года, так и на более длительную перспективу, с учетом потребностей других стран, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли. «Сегодня предлагаю обсудить ситуацию в отечественной угольной промышленности – одной из ключевых, опорных отраслей нашего топливно-энергетического комплекса, значимой для социально-экономического развития целых регионов нашей страны», – сказал Путин, открывая совещание, передает РИА «Новости». Президент заявил, что с 2017 года добыча угля в России стабильно превышает 400 млн тонн в год, из них больше половины поставляется за рубеж, объем экспортных поставок вырос более чем на треть за последние восемь лет. «Для дальнейшего устойчивого развития отрасли нужно постоянно анализировать рыночную ситуацию, выстраивать планы как на ближайшие три-четыре года, так и на более длительном горизонте, исходя из стратегических вызовов и долгосрочных перспектив мирового угольного рынка», – добавил Путин. Он также отметил, что необходимо формировать современную комфортную среду для жизни людей в регионах, где идет добыча, поэтому «важнейшая задача – забота об окружающей среде, улучшение экологической ситуации». «Эти вопросы также необходимо держать на постоянном контроле», – заявил президент. «По всем этим направлениям необходима скоординированная совместная работа бизнеса, региональных и федеральных властей. Поручения на этот счет уже давали, и не раз», – сказал президент. Кроме того, Путин призвал задействовать экспортные доходы от продажи угля для диверсификации экономик угледобывающих регионов. «Важно задействовать экспортные доходы угольной отрасли для укрепления и диверсификации угледобывающих регионов РФ. Этот ресурс должен реально работать на повышение благополучия людей, на формирование современной и комфортной среды для жизни», – сказал глава государства, передает ТАСС. Он также заявил, что поставки угля из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона можно нарастить. «На сегодняшней день основной сбыт приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, в прошлом году на этом направлении было поставлено 122 млн тонн российского угля», – сказал глава государства. По мнению Путина, «при этом в АТР есть и дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании». «Важно не упустить этот момент, гибко используя логистические возможности нашей транспортной системы, нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности», – указал президент. Если говорить о долгосрочных перспективах мирового угольного рынка за пределами текущего десятилетия, то на этот счет есть разные прогнозы, отметил Путин. «Не секрет, что некоторые из них предполагают существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений, активного использования альтернативных видов топлива. Но вот что с этим происходит, мы тоже знаем. Сейчас Техас замерз, когда холода были, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Ну может быть, и это тоже внесет свои коррективы какие-то», – сказал он. Путин назвал Горбачева выдающимся деятелем современности 2 марта 2021, 10:35 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего президента СССР Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем, назвав его выдающимся деятелем современности, сообщила пресс-служба Кремля. «Примите поздравления по случаю знаменательного, 90-летнего юбилея. Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории», – приводятся слова Путина на сайте Кремля. Президент отметил, что энергия и жизненный опыт помогают Горбачеву участвовать в международных гуманитарных проектах и просветительской деятельности. Российский лидер пожелал Горбачеву здоровья и «всего самого доброго». Михаил Горбачев был избран президентом Советского Союза 15 марта 1990 года. В 1991 году, после подписания Беловежских соглашений, политик объявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР. С 1992 года по настоящее время Горбачев является президентом Международного фонда социально-экономических и политологических исследований, также он создал Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира. Ранее Горбачев заявил, что считает своим основным достижением на внешней арене прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений. Путин поручил защитить избирательное законодательство перед выборами в Госдуму 3 марта 2021, 14:11 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, говоря о предстоящих выборах в Государственную думу, подчеркнул, что избирательное законодательство должно быть надежно защищено. Он напомнил, что уже отмечал важность обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в ходе подготовки к проведению выборов в Государственную думу, передает РИА «Новости». «Конституционное право народа России свободно избирать своих представителей должно быть гарантированно и надежно защищено», – сказал он на расширенном заседании коллегии МВД. В феврале в ходе встречи с лидерами парламентских фракций президент Владимир Путин заявил, что заинтересованы в том, чтобы предстоящие выборы в Госдуму прошли достойно и честно, заинтересованы все. Президент призвал политиков проявить патриотическую сплоченность. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, защита суверенитета России и традиционных ценностей стала главной предвыборной идеей всех парламентских партий. Кремль не получил от Маска ответа по поводу предложения Путину пообщаться в ClubHouse 2 марта 2021, 12:55 Текст: Алина Назарова

Кремль обращался к главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску за разъяснениями по поводу предложения президенту России Владимиру Путину пообщаться в ClubHouse, но не получил ответа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, назвав тему исчерпанной. «Вы знаете, это, видимо, наверное, было какое-то недоразумение, потому что мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Но или оно не имеет отношения к Илону Маску – мы не получили никакого ответа, поэтому, скорее всего, эта тема уже исчерпана», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России и пригласил на разговор в набирающую популярность социальную сеть ClubHouse. Комментируя это предложение, Песков заявил, что в Кремле надеются в ближайшее время уточнить его детали. Впоследствии журналисты спросили Маска в Twitter, о чем бы он хотел поговорить с президентом России и не может ли предметом разговора стать космическая тематика, но глава компании SpaceX вопрос проигнорировал. Пространства «Большой перемены» открылись в шести российских регионах 1 марта 2021, 18:17 Текст: Ксения Панькова

В Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Казани, Волгограде и Ставрополе открылись пространства Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Пространства «Большой перемены» будут работать на площадках мультимедийных исторических парков «Россия – Моя история». Торжественное открытие пространств «Большой перемены» состоялось одновременно в шести регионах, в нем приняли участие вице-губернаторы, эксперты «Большой перемены» и победители первого сезона конкурса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мотивационные лекции для школьников в Челябинске провел телеведущий, журналист Эрнест Мацкявичюс, в Казани – телеведущий Валдис Пельш, в Волгограде – телеведущий, журналист Роман Плюсов, в Омске – телеведущий, автор программ «Чудо техники» и «Еда: живая и мертвая» Сергей Малозёмов. В рамках открытия центра в Ставрополе состоялось выступление исполнителя ST, а в Екатеринбурге – Андрея Гризли. Пространства «Большой перемены» станут центрами для непрерывного развития школьников, местами, где ребята смогут обмениваться опытом участия в конкурсе и идеями собственных проектов. Также на площадках исторических парков «Россия – Моя история» на регулярной основе будут проводиться мероприятия с участием экспертов «Большой перемены» и победителей первого сезона конкурса, в том числе «Дни «Большой перемены», которые пройдут с 26 февраля по 26 марта 2021 года по всей стране. Координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова сообщила, что в течение года площадки откроются во всех регионах. «Большая перемена» стала проектом, который давно вышел за рамки основного конкурса. Это огромное сообщество талантливых детей и поддерживающих их взрослых, которые транслируют философию конкурса, становятся авторами своих проектов, находят нестандартные решения самых сложных задач. Пространства «Большой перемены» в регионах станут точками притяжения для ребят, местами для постоянных встреч, обмена новыми знаниями и идеями», – добавила Мандрова. «Пантеон героев России являет много примеров искреннего служения Родине. Наши соотечественники черпали свое вдохновение, в том числе, из исторических примеров одаренности, трудолюбия, стойкости, ума, которые исчисляются тысячами. Я уверен, что для успешного развития и всего молодого поколения, и каждого отдельного человека историческое просвещение необходимо. Поэтому сотрудничество исторических парков и «Большой перемены» эффективно, созидательно и, как я надеюсь, в будущем распространится на большее количество регионов», – директор Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история» Иван Есин. Во время открытия пространств «Большой перемены» в официальном сообществе конкурса в прямом эфире прошла трансляция с включениями из шести регионов. Ведущей трансляции выступила победитель первого сезона «Большой перемены» Александра Булатова из Москвы. «Это очень здорово – снова встретиться с ребятами из других городов, почувствовать атмосферу праздника, которая царила во время каждого открытия. Сибирь, Урал, Поволжье и Юг России – «Большая перемена» объединила ребят со всей страны», – рассказала Булатова. «Море эмоций от встречи со звездой русского рэпа ST, живое общение, горящие глаза ребят – участников региональной команды сделали сегодняшний день событием, которого все так ждали. Очень круто снова встретиться со всеми и вновь окунуться в жизнь «Большой Перемены», – поделился своими впечатлениями победитель конкурса Кирилл Токмаков. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения России, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group, АНО «Национальные приоритеты». Проект «Россия – Моя история» представлен в 23 регионе страны. Каждый исторический парк предлагает желающим узнать российскую историю с помощью мультимедийных технологий, которые не только расширяют границы изучения прошлого, но и предлагают их пересечь. Так благодаря интерактивным носителям, цифровым реконструкциям, трехмерным моделям древних памятников, авторским инсталляциям, короткометражным фильмам, собранным вместе, 1000-летняя история развития государства предстает в более живом и ярком представлении, чем классические учебники. Масштаб работы, проведенной дизайнерами и художниками, соответствует уровню уникальности проекта и отсутствия аналогов на территории всего евразийского континента. Путин призвал к беспощадной борьбе с пьянством за рулем 3 марта 2021, 13:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин призвал правоохранителей к беспощадной борьбе с пьянством за рулем. «Прошу и дальше делать все от вас зависящее, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших, сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе расширенного заседания коллегии МВД. Напомним, в феврале пьяный водитель пытался сбежать от полиции в Петербурге, зацепившись за поезд. Путин предложил ввести новые формы сбора доказательств по уголовным делам 3 марта 2021, 13:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин предложил ввести в России новые формы сбора доказательств по уголовным делам с учетом изменения криминальных угроз и развития технологий. Такую инициативу он озвучил, открывая ежегодное расширенное заседание коллегии МВД. Глава государства отметил, что характер криминальных угроз меняется: передовые технологии затрагивают все сферы жизни. «В этой связи важно проработать вопрос о включении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств, в том числе в тех случаях, когда участники следственных действий объективно не могут явиться к месту их проведения», – передает ТАСС слова Путина. Путин оценил ситуацию в сфере миграции в России 3 марта 2021, 14:27 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД призвал решать вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию в соответствии с реальными потребностями экономики и исходя из защиты интересов россиян на рынке труда. По словам главы государства, тема миграционной политики является чувствительной для общества и экономики. «Ситуация в этой сфере стала более упорядоченной и более прозрачной, повысилась эффективность законодательного регулирования», – передает слова Путина ТАСС. При этом президент отметил, что «риски здесь еще сохраняются, включая проникновение криминала в среду трудовых мигрантов». Российский лидер призвал МВД взвешенно и ответственно подходить к вопросам допуска иностранной рабочей силы в Россию, «ориентироваться на реальные потребности отечественной экономики», ориентируясь при этом на защиту прав российских граждан на рынке труда. Ранее в МВД сообщили, что в России введут электронные реестры иностранных работников и их работодателей. Путин призвал жестко пресекать национализм и ксенофобию 3 марта 2021, 14:01 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил о необходимости жестко пресекать национализм и ксенофобию, а также действия провокаторов. «Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений», – передает слова главы государства РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что сотрудники российских спецслужб должны продолжать решительно бороться с терроризмом, а также уделять самое серьезное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией.