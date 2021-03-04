В России рекордно снизилась младенческая смертность

Историк разоблачил вымыслы времен перестройки о штрафбатах

Штрафные батальоны в Красной армии в годы Великой Отечественной войны, вопреки мифам, отвечали общепринятой практике воюющих армий и были гуманной альтернативой крайним мерам уголовного наказания, позволяя очистить свое имя с оружием в руках, заявил профессор Военного университета Минобороны Юрий Рубцов.

Историк презентовал свою книгу «Обиды на Россию не имели. Штрафные и заградительные формирования в годы Великой Отечественной войны». В монографии на основе архивных документов и свидетельств ветеранов, воевавших в штрафбатах, комплексно рассматривается история создания и функционирования штрафных частей и заградительных отрядов в Красной армии, это первая подобная работа в исторической литературе, передает РИА «Новости».

Приказ Сталина от 28 июля 1942 года № 227 («Ни шагу назад!») был направлен на повышение дисциплины в Красной армии и запрещал отход войск без приказа. Были сформированы штрафные подразделения из числа провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости – штрафные батальоны и роты, а также заградительные отряды в составе армий. Приказ был подписан в дни, когда Красная армия, потерпевшая весной и летом 1942 года ряд тяжелых поражений, начала на Сталинградском направлении и на Кавказе ожесточенные оборонительные сражения, от исхода которых зависел дальнейший ход войны.

Тема штрафбатов и заградотрядов в Красной армии часто является поводом для различных измышлений, искажающих реальную картину происходившего. В своей книге Рубцов отмечает, что взгляд на штрафбаты и заградотряды, «навязываемый общественному мнению в перестроечный и постперестроечный период, лишь как на проявление жестокой природы сталинского политического режима, чем дальше, тем больше обнажал свою узость и ангажированность».

«Главным мотивом для меня было научными методами разоблачить огромный ворох вымысла, мистификаций, фальсификаций вокруг этой большой проблемы», – сказал историк.

Он добавил, что до сих пор живы мифы о том, что якобы без штрафников Советский Союз не победил бы, что «вся Красная армия была сплошным штрафным батальоном», что «все было на жестокости, на ограничении военнослужащих в правовом отношении, поэтому выиграли, забрасывая врага трупами, теряя в три, пять, десять раз больше, чем это было бы, если бы войну вели квалифицированные военачальники». «Это изложение хода мыслей наших оппонентов», – отметил Рубцов.

По словам специалиста, штрафные части существовали не только в русской императорской армии, но и практически в любой другой армии. Любая страна, которая оказывается в состоянии войны, должна задуматься, что делать с теми людьми, и не только военнослужащими, которые нарушили закон. «Спрятать их в тылу? Да, на лесоповале несладко. Но то, что допустимо в мирное время, абсолютно недопустимо в военное время», – добавил историк.

«Ты можешь совершить преступление, порой очень серьезное, но от обязанности защищать Родину с оружием в руках это тебя не освобождает», – отметил он, заметив, что в Великую Отечественную Советский Союз выбрал весь свой призывной контингент. Более того, многие, будучи в заключении в тылу, из патриотических устремлений рвались на фронт, и им такая возможность была предоставлена, отметил Рубцов.

«Что это? Жестокость сталинского режима или все-таки проявление понимания политическим режимом того, что люди, даже преступники, хотят реализовать свое право защищать свою Родину, свою землю, свой дом, своих близких с оружием в руках?» – добавил он. По словам специалиста, направление в штрафную часть представляло собой реальную альтернативу крайним мерам уголовного наказания.

Рубцов подчеркнул, что необходимо обязательно учитывать специфику военного времени, говоря о штрафбатах и заградотрядах Историк напомнил, что с трусами, паникерами и дезертирами боролись всегда и в любой армии мира, потому что отказ от выполнения боевых приказов, неподчинение командирам, самовольное оставление позиций «способны разрушить самый стойкий военный организм и дезорганизовать тыл», тем более, когда речь шла о по-настоящему критическом моменте в ходе Великой Отечественной войны.

«Заградотряды делались не для того, чтобы поливать всех свинцом, а чтобы вернуть людей в свои окопы… По крайней мере, из подлинных фронтовиков мало кто негативно сказал в адрес штрафных батальонов и заградительных отрядов», – сказал эксперт. Причем для штрафников заградотряды применялись в наименьшей степени, добавил историк. «В самом приказе № 227 в части, касающейся загрядотрядов, говорилось: поставить в тылу неустойчивых дивизий, вовсе не штрафников», – пояснил Рубцов.

Историк заявил, что те, кто сегодня говорит о штрафбатах и заградотрядах как о сугубо карательных институтах, не вдаваясь в их суть, думают, что бой – это нечто вроде компьютерной игры. «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне», – процитировал Рубцов знаменитые строчки поэтессы Юлии Друниной.

Газета ВЗГЛЯД ранее перечисляла самые популярные мифы о Великой Отечественной войне.