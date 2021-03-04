Стало известно о случаях «пожизненного» заражения коронавирусом Счетная палата заявила о недостаточности финансирования территориальных программ ОМС Стал известен способ проверить состояние крови после коронавируса 4 марта 2021, 08:47 Текст: Наталья Ануфриева

Одно из последствий нового коронавируса – нарушение свертываемости крови, перенесшим эту болезнь следует в течение полугода периодически сдавать анализ на МНО (международное нормализованное отношение), который показывает состояние свертывающей системы крови, заявил врач-трансфузиолог Андрей Звонков. Звонков пояснил, что если МНО «меньше 1,5, это тревожно, надо принимать препараты, разжижающие кровь, уменьшающие свертываемость», а если «больше 1,8-1,85 – все в порядке, можно не тревожиться, будет нормальная свертываемость крови и минимум риска развития тромбов, тромбоза», передает радио Sputnik. Однако «если параметр больше двух, значит вы перепили разжижающих препаратов, надо обратиться к врачу и отменять или уменьшать дозировку». Медик посоветовал здоровым людям тоже не пренебрегать контролем за своим состоянием и периодически, например, раз в полгода, делать анализ крови. Особенно это важно для тех, кто относится к группе риска. «Группа риска – это пожилые люди, люди, страдающие аритмиями, ишемической болезнью сердца, какими-то хроническими воспалительными заболеваниями, курильщики, люди с варикозным расширением вен, повышенным весом, ожирением, сахарным диабетом. Все это усугубляющие ситуации. Поэтому надо просто регулярно сдавать анализы хотя бы на свертывающую систему крови, чтобы избежать риска развития тромбов, тромбозов», – пояснил Звонков. Ранее была установлена связь между группой крови и риском заболевания коронавирусом.

Премьер Словакии пошутил про обещание отдать России Закарпатскую Украину за «Спутник V» 3 марта 2021, 21:16

Фото: Rafal Guz/EPA/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Потом он объяснил, что это была шутка. Шутка премьера Словакии прозвучала в эфире Radio Express. На вопрос журналиста о том, что он пообещал России в обмен на вакцину, он ответил: «Закарпатскую Украину». Видео с интервью было размещено в Facebook радиостанции. Ранее Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. Напомним, Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». 1 марта Словакия получила первую партию «Спутника V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. Эпидемиолог объяснил отсутствие антител после вакцинации 3 марта 2021, 10:38

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Недостаточное количество или отсутствие антител после вакцинации может быть в том случае, если иммунологический ответ у человека запаздывает, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Горелов заявил в эфире Первого канала, объясняя недостаточное количество антител после вакцинации, что «это говорит о том, что иммунологическая активность иная», передает РИА «Новости». «Люди сделаны не по какому-то шаблону. Они индивидуально отличаются. У кого-то бывает быстрый иммунологической ответ, у кого-то иммунологической ответ запаздывает», – пояснил он. У организма, как отметил эксперт, остается пожизненная память о том, что человек встречался с вирусом. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, как избежать третьей волны коронавируса. Премьер Словакии: Критикующих закупку «Спутник V» политиков устраивает смерть ста человек в день 3 марта 2021, 18:48

Фото: Olivier Hoslet/Pool/REUTERS

Текст: Елизавета Булкина

Премьер Словакии Игорь Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. Президент Словакии Зузана Чапутова ранее назвала закупку «Спутник V» «отказом от принятых в медицине правил, которые гарантируют наивысшие стандарты безопасности для людей», так как российская вакцина пока не зарегистрирована в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) «Сотня людей в день умирает (от коронавируса), но вместо того, чтобы мы все сосредоточились на поисках вакцин, некоторые люди считают самой большой проблемой Словакии то, что мы с главой Минздрава позволили закупить для людей в республике два миллиона эффективных вакцин… потому что они якобы неправильные – происходят из России», – передает заявление премьера РИА «Новости». Матович добавил, что «многим высокопоставленным людям в политике подходит, чтобы в стране умирало как можно больше людей и терпела ущерб экономика». Такие люди, отметил премьер, «руководствуются девизом – чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать». Напомним, 1 марта Словакия получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. Ранее глава правительства страны Игор Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Скворцова назвала способ избежать третьей волны коронавируса 3 марта 2021, 15:56 Текст: Елизавета Булкина

Чтобы избежать третьей волны коронавируса, необходимо привить 25% населения России за два месяца или около 30% до мая, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Информацию об этом передает РИА «Новости». Ранее Скворцова сообщила, что ФМБА разрабатывает вакцину от коронавируса с иммунитетом на клеточном уровне, который держится годами. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года. Кардиолог посоветовал упражнения для снижения риска инфаркта 3 марта 2021, 09:55 Текст: Наталья Ануфриева

Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев посоветовал делать три упражнения для снижения риска инфаркта. Хорошев рекомендовал уделять внимание пешим прогулкам: ходьба помогает прокачивать кровь и увеличить возврат венозной крови к правому отделу сердца. Это станет хорошей тренировкой и для позвоночника, и для сердца, и для головного мозга, передает канал «360». «Дело в том, что от позвоночника очень многое зависит в деятельности сердца и головного мозга. Это же иннервация – посыл сигналов к сердцу и прием от него. Все идет от спинного мозга, то есть центральной нервной системы», – пояснил он. Другим эффективным упражнением медик назвал «ходьбу на ягодицах»: для этого нужно сесть на пол, ноги выпрямить или согнуть в коленях, а затем сделать каждой ягодицей по восемь «шагов» вперед и назад. Также Хорошев посоветовал делать в рамках тренировки «золотую рыбку»: лечь на спину и двигаться с неподвижной головой и неподвижными пятками, приподнимая сначала лопатки, потом ягодицы и «другие анатомические части задней поверхности туловища и ног». Он посоветовал делать упражнение пять-семь минут. Кардиолог отметил, что для снижения риска инфаркта необходимо и правильное питание: так, следует снизить потребление мяса до двух-трех раз в неделю, включить в рацион больше овощей и фруктов, особенно яблоки, мандарины или апельсины. Ранее был назван признак «тихого инфаркта». Интерпол изъял поддельные вакцины от коронавируса в ЮАР и Китае 3 марта 2021, 20:52

Фото: Kossevova Patricie/CTK/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Интерпол обнаружил и изъял более пяти тысяч доз поддельных вакцин от коронавируса в ЮАР и Китае, сообщила пресс-служба международной полицейской организации. «Около 400 ампул, что эквивалентно примерно 2,4 тыс. доз поддельной вакцины, были обнаружены на складе в городе Джермистон (ЮАР), где сотрудники полиции задержали трех граждан Китая и гражданина Замбии», – говорится в документе, передает ТАСС. В свою очередь, в Китае полиция вскрыла сеть по продаже поддельных вакцин от коронавируса, провела рейд в производственных помещениях, в результате которого были задержаны около 80 подозреваемых. На месте происшествия изъято более трех тысяч доз поддельных вакцин. Задержания были произведены спустя несколько недель после того, как Интерпол предупредил правоохранительные органы стран-членов об активизации организованных преступных группировок на фоне появления и распространения вакцин от коронавируса. Ранее Роскачество предостерегло, что покупать вакцину от коронавируса через интернет нельзя ни в коем случае, а нелегальные справки об отсутствии COVID можно трактовать в том числе и как преступление. Напомним, Лига безопасного интернета зафиксировала случаи мошенничества в Сети, связанные с продажей вакцин против коронавируса. Байден назвал «неандертальским мышлением» отмену масочного режима 3 марта 2021, 23:39 Текст: Алексей Дегтярев

Отмена обязательного ношения масок в Техасе – это «неандертальское мышление», заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден. «Я думаю, это большая ошибка... Последнее, что нам нужно сейчас, – это неандертальское мышление, будто все хорошо, снимайте маски и позабудьте обо всем этом», – цитирует Байдена РИА «Новости». Он добавил, что почти 512 тыс. американских граждан скончались от коронавирусной инфекции. Напомним, в американском штате Техас решили отменить предписание носить маски из-за коронавирусной инфекции. Также в Техасе разрешили открыть все заведения. Байден ранее заявлял, что к концу мая в стране появится достаточное для вакцинирования взрослого населения США количество вакцин против коронавируса, а жители страны смогут вернуться к привычной жизни примерно через год. Стало известно о случаях «пожизненного» заражения коронавирусом 4 марта 2021, 05:41 Текст: Наталья Ануфриева

Медики в США зафиксировали первые случаи «пожизненного» заражения COVID-19, когда следы вируса сохранялись в организмах переболевших пациентов на протяжении очень длительного времени. Специалисты из Университета Южной Калифорнии выяснили, что следы коронавируса сохранялись на протяжении полугода в организмах некоторых пациентов, страдавших лейкемией, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на портал medRxiv. Отмечается, что пациенты с иммунодефицитом особенно уязвимы перед новым заболеванием. Данная ситуация исключительно опасна: длительное пребывание коронавируса в человеческом организме серьезно увеличивает риск мутаций, которые сделают COVID-19 неуязвимым для человеческих антител. Ранее была установлена связь группы крови и риска заболевания коронавирусом. В России выявили 10,5 тыс. новых случаев коронавируса 3 марта 2021, 11:15

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1284, Санкт-Петербурге – 962, Московской области – 691. Всего в стране выявлено 4 278 750 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 853 734 человек, из них 15 694 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 452 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 87 348 человек. Накануне, 2 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 565. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 30. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Скворцова рассказала об исследованиях препарата от COVID «Мир-19» 3 марта 2021, 16:54 Текст: Ксения Панькова

Исследование препарата «Мир-19» против коронавируса практически завершено, в нем участвуют 50 добровольцев, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее словам, доказаны безопасность и высокая эффективность препарата на животных и в клеточной культуре, со снижением вирусной нагрузки в 10 тыс. раз, таким образом, препарат является фактически «антидотом», передает РИА «Новости». «На добровольцах исследование практически завершено. Мы не видели никаких побочных серьезных действий, несерьезных тоже не видели ни системных, ни локальных... и мы планируем уже в ближайшем будущем начать вторую фазу на пациентах с коронавирусной инфекцией», – сказала она в эфире телеканала «Россия 24». Она уточнила, что исследование проводилось на 50 добровольцах. Ранее она сообщала, что ФМБА России планирует завершить первую фазу клинических исследований препарата «Мир-19» к середине марта. По ее словам, препарат абсолютно безопасен для человека, но с высокой эффективностью поражает вирус, предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции. Установлена связь группы крови и риска заболевания коронавирусом 4 марта 2021, 02:12 Текст: Алексей Дегтярев

У людей со второй группой крови риск заболевания коронавирусной инфекцией оказался выше, чем у остальных, соответствующие исследования провели американские ученые из больницы Brigham and Women's в Бостоне. Ученые выяснили, что белковый комплекс RBD, который использует вирус для присоединения к клеткам-хозяевам, предпочитает респираторные клетки людей второй группы крови, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию журнала Американского общества гематологии Blood Advances. Ученые отметили, что результаты исследования не могут однозначно предсказать течение заболевания у пациентов с разными группами крови, поскольку тяжесть заболевания связана с множеством факторов. Ранее ученые установили, как коронавирус влияет на сосудистую систему. Поражая клетки эндотелия стенок сосудов, белки SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) провоцируют повышенную коагуляцию и воспаление. Ученые раскрыли влияние COVID на кровеносные сосуды 3 марта 2021, 15:16 Текст: Ксения Панькова

Ученые выяснили, как коронавирус влияет на сосудистую систему. Поражая клетки эндотелия стенок сосудов, белки SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) провоцируют повышенную коагуляцию и воспаление. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv. Многие специалисты считают, что COVID-19 можно считать в равной степени как респираторным, так и сосудистым заболеванием, передает РИА «Новости». Ученые из Тель-Авивского университета обнаружили, что белки коронавируса влияют на проницаемость сосудов, воздействуя на эндотелиальные клетки. По данным исследования, после начальной фазы вирусной инфекции примерно у 30% госпитализированных пациентов развивается тяжелое заболевание с прогрессирующим поражением легких и гипертрофированным иммунным ответом, что проявляется как резкое падение уровня кислорода в крови, цитокиновый шторм, а также сердечная и почечная недостаточность. По мнению авторов, многие из этих патологий связаны с повышенной коагуляцией крови и дисфункцией сосудов. Геном SARS-CoV-2 кодирует 29 белков, определяющих проявления и симптомы коронавируса. Чтобы увидеть влияние белков коронавируса на эндотелиальные клетки, ученые клонировали и экспрессировали 26 из этих белков в клетках пупочной вены человека. По эндотелиальному ответу на сверхэкспрессию каждого белка авторы точно определили, как каждый из белков SARS-CoV-2, независимо от других, влияет на изменение эндотелиального барьера кровеносных сосудов, повышение коагуляции, воспаление и высвобождение цитокинов. Ученые обнаружили, что 70% белков коронавируса стимулируют значительные изменения проницаемости эндотелия, которые связаны с прямым воздействием на клетки, выстилающие внутреннюю поверхность сосудов, и вызывающим эндотелиальную дисфункцию, с лизисом, или растворением эндотелиальных клеток и их гибелью, а также с отторжением человеческого ангиотензин-превращающего фермента 2 (hACE2) вирусными белками, которые способствуют проницаемости сосудов. Кроме того, по мнению исследователей, чрезмерная реакция иммунной системы, при которой происходит комбинация иммунных клеток и нейтрофилов, вызывает производство активных форм кислорода, воспалительных цитокинов и вазоактивных молекул, а отложение гиалуроновой кислоты – изменение эндотелиальных соединений, увеличение проницаемости сосудов, утечку крови и коагуляцию. По результатам исследования ученые определили, какие из вирусных белков играют решающую роль в физиологическом ответе на вирусную инфекцию и исходя из этого подготовили рекомендации по разработке лекарств, направленных на подавление этих белков. Ранее академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности Юрий Беленков рассказал, как сберечь сердце после коронавируса. Он заявил, что после получения отрицательных анализов на наличие коронавируса следует соблюдать щадящий режим, ограничить физические нагрузки и внимательно следить за всеми реакциями своего организма. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Италии предложили напрямую контактировать с Россией по поставкам «Спутника V» 3 марта 2021, 13:25 Текст: Елизавета Булкина

Италии следует наладить прямые контакты с Россией по вопросу поставок в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V», с таким предложением выступили члены итальянской независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого, сообщил координатор организации Марко Баратто. «Из сообщений СМИ мы узнали о том, что Австрия и Чехия вслед за Венгрией и Сан-Марино начали прямые переговоры с Россией относительно вакцины «Спутник V». Если эти страны считают для себя возможным закупить этот препарат, минуя каналы ЕС, полагаю, что то же самое можем сделать и мы», – передает его слова РИА «Новости». Баратто отметил, что государства-члены Евросоюза могут заключать контракты с теми компаниями-производителями вакцин, которые не входят в число стратегических партнеров ЕС в данном вопросе, и это не отрицают в самой Европейской комиссии.



«В любом случае здоровье граждан имеет приоритет перед европейскими правилами. Россия год назад уже оказала Италии серьезную помощь, когда в чрезвычайной ситуации направила к нам в Ломбардию своих медиков и военных для борьбы с невидимым и опасным врагом – коронавирусом. Конечно, мы не забыли об этой безвозмездной помощи», – добавил координатор организации. В апреле прошлого года, напомнил Баратто, культурная ассоциация имени Льва Толстого предложила установить памятные знаки в честь российских военных специалистов, помогавшим итальянцам в борьбе с пандемией. Две такие доски в мае должны быть открыты в североитальянской провинции Брешия.



«Было бы очень хорошо, если бы в мае мы смогли также стать свидетелями начала кампании по вакцинации наших сограждан при помощи «Спутник V», – сказал он.



Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия видит поддержку вакцины «Спутник V» со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии. Напомним, Европейская комиссия призвала государства-члены проявлять бдительность при закупке препаратов от COVID-19 в связи с участившимися случаями мошенничества с вакцинами на фоне задержек с поставками от авторизованных производителей. Директор Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани профессор Франческо Вайя заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» наиболее оптимальный препарат для вакцинации населения Италии. В Чехии миллиардер привился от COVID, выдав себя за медработника 3 марта 2021, 20:25 Текст: Ксения Панькова

Чешский миллиардер и председатель политической партии «Гражданский демократический альянс» Павел Сегнал в начале недели сделал прививку от коронавируса в одной из пражских больниц, представившись медработником, которым на самом деле не является, сообщил новостной портал Чехии «Сэзнам справы». «Я прямо сказал ему, что он не мог сделать прививку, потому что он не медик», – прокомментировал новость директор пражской больницы «На Буловце» Ян Квачек. По его словам, Сегнал смог вакцинироваться, так как предоставил справку из собственной стоматологической клиники о том, что он медработник, хотя на самом деле является только владельцем этого медицинского учреждения и не принадлежит к категории медперсонала, передает ТАСС. Бизнесмен обосновал свое право на вакцинацию без очереди тем, что находится в контакте со своими работниками, которые попросили его сделать прививку. Павел Сегнал является владельцем чешского холдинга SPGroup, в который входят около 50 компаний, задействованных в сферах промышленности, страхования, торговли ценными бумагами, недвижимостью, услуг и девелоперской деятельности. В 2020 году журнал Forbes признал 65-летнего Сегнала одним из богатейших граждан республики с состоянием в 3,6 млрд крон (свыше 156 млн долларов). В Чехии с этой недели начался второй этап вакцинации от коронавируса, и дефицитная вакцина предназначена в первую очередь для людей старше 70 лет, учителей и медработников. Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что республика может начать вакцинацию от коронавируса российском препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). До этого президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил главе российского государства Владимиру Путину просьбу предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V». В Подмосковье закрыли крупнейший временный «ковидный» госпиталь 3 марта 2021, 15:21 Текст: Евгения Шестак

Самый большой временный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом закрыли в торговом центре «Мой молл» подмосковного города Раменское, где размещалось 2,2 тыс. инфекционных коек. «В Московской области прекратил работу самый большой временный ковидный госпиталь – инфекционный стационар почти на 2,2 тыс. коек в торговом центре «Мой молл». За время его работы здесь прошли лечение почти 5,5 тыс. пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией», – говорится в сообщении подмосковного Минздрава. Отмечается, что решение о закрытии госпиталя было принято в связи со стабилизацией в регионе эпидситуации. Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что два стационара на 2 тыс. коек возвращаются к плановой работе в Москве, также из работы с пациентами с коронавирусом будут выведены порядка 2,7 тыс. коек в резервных госпиталях.